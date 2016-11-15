Modern ve ferah 70 metrekarelik bir daire

Büyük ve lüks daireler kadar küçük ev projeleri de tanıtılmayı hak ediyor. Çünkü günümüzde artan nüfus ile birlikte başta büyük şehirler olmak üzere küçük apartman daireleri arttı. Bu sebeple her ne kadar lüks evleri incelemek zevkli de olsa kendi yaşam alanımıza benzeyen küçük evleri de tanıtmaya gayret ediyoruz. Büyük evleri dilediğiniz gibi dekore edebilirken küçük dairelerde mevcut alanı olabilecek en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınızdır. Dolayısıyla küçük dairelerin dizaynı büyük bir dikkat ve titiz bir çalışma gerektirir. Bugün size tanıtacağımız proje BlackStones imzasını taşıyan modern bir daire örneği olup beğeneceğinizi umuyoruz.