Modern ve ferah 70 metrekarelik bir daire

Büyük ve lüks daireler kadar küçük ev projeleri de tanıtılmayı hak ediyor. Çünkü günümüzde artan nüfus ile birlikte başta büyük şehirler olmak üzere küçük apartman daireleri arttı. Bu sebeple her ne kadar lüks evleri incelemek zevkli de olsa kendi yaşam alanımıza benzeyen küçük evleri de tanıtmaya gayret ediyoruz. Büyük evleri dilediğiniz gibi dekore edebilirken küçük dairelerde mevcut alanı olabilecek en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınızdır. Dolayısıyla küçük dairelerin dizaynı büyük bir dikkat ve titiz bir çalışma gerektirir. Bugün size tanıtacağımız proje BlackStones imzasını taşıyan modern bir daire örneği olup beğeneceğinizi umuyoruz.
Projeye göz atarken ilk önce enfes terasına bakıyoruz. Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan daire 70 metrekarelik bir alana sahip. Her ne kadar mütevazı bir boyutu olsa da iç mimarlar evin havadar ve aydınlık olmasına özen gösterdi.
Terası daha geniş açıdan gördüğümüz bu resimde küçük daireye nazaran terasın epey büyük olduğunu fark ediyoruz. Öyle ki burası evin ikinci oturma odası konumunda sayılabilir. Çatısız teras etrafını çevreleyen ağaçlar ve çiçeklerle birlikte son derece huzurlu ve davetkar görünüyor. Ağaçlara paralel olarak ahşaptan yapılma teras bu malzeme seçimiyle güzel bir uyum yakalamış. Pembe, yeşil turuncu ve siyahtan oluşan sandalyeler çiçek desenini andıran boşluklarıyla terasın bahar havasını vurgulamışlar. Daha geride duran üç parçadan oluşan oturma takımı ise açık alanda keyifli sohbetler için ideal kapasite.
Dairede oturma odası, mutfak ve yemek odası gibi sosyal alanlar bir arada bulunuyor. Böylece duvar ve kapılar gereksiz yer işgal etmemiş olur. Yanı sıra mekan daha ferah ve aydınlık gözükür. Tamamen beyaz duvarlar modern aydınlatma düzeneğiyle evi olduğundan geniş göstermiş. Terasa çıkan camlı kapı ve pencerenin kenarları siyah çerçeveli olup duvarlarla kontrast sağlamış.
Bu açıdan baktığımıza salonu, yemek odasını ve mutfağı görebiliyoruz. Evin bu kısmı da diğer taraf gibi beyaz ağırlıklı. Bu seçim eve ferahlık hissi sağlamak için bilinçli olarak tercih edilmiş. Ahşap zemin beyaz duvarları dengeliyor. Bir duvar boyunca uzanan koltuk toprak tonlarında olup göz yormuyor. Koltuğun önünde bulunan uzun puf koltuk ihtiyaç halinde daha fazla oturma alanı sağlamak için seçilmiş. Yuvarlak yemek masası şeklinden ötürü daha az yer kaplıyor. Masa da duvar gibi beyaz. Sandalyeler ise renkli olup eğlence katıyor ortama.
Mutfak göz alıcı beyazlığı ve sadeliğiyle minimalist stilin güzel bir örneğini meydana getiriyor. Duvarlarla aynı renge sahip dolaplar bu sayede göze hiç çarpmıyor. Yarım ada şeklindeki tezgah ise çok şık bir model.
Çift kişilik yatak odası diğer odalarda olduğu gibi sade bir dekorasyona sahip. Az sayıdaki eşya tercihi her ne kadar abartılı olsa da gizemli ve yaratıcı bir tasarımı olan yatak, odayı sıradanlıktan kurtarmış. Büyük pencereler ise ışıklandırma için ideal boyutta.
Dairenin banyosu oldukça güzel. Mavi seramiklerin ortasından geçen ince kiremit rengi taşlar banyoya sıra dışı bir görünüm katmış. Büyük ve derin küvet ise evin beyaz duvarlarını anımsatıyor. Mavi duvarları ve beyaz küveti bordoya çalan ahşap zemin tamamlamış.
70 metrekare bir dairede ikinci bir banyo bulunması lüks kaçabilir ancak vakit darlığı olduğu zamanlarda daha hızlı bir yıkanma için duş mutlaka gerekiyordu. Parıltılı çini taşlarıyla bir bar kabinin andıran duş tasarımıyla çok çağdaş görünüyor.
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