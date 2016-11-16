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Her evde işe yarayacak 10 pratik mobilya fikri

nihal e. nihal e.
PUSHBAG-4-LIVING, Global Bedding GmbH & Co.KG Global Bedding GmbH & Co.KG Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Eviniz ister büyük ister küçük olsun satın alacağınız mobilya muhakkak fonksiyonel ve pratik olmalıdır. Aşağıda derlediğimiz mobilya örneklerine bakarak siz de alışverişleriniz için ilham alabilirsiniz.

​1- Çekmeceli yatak

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

İlk örneğimiz yatak odasına uygun bir mobilya fikri. Ahşaptan yapılma çift kişilik yatağın alt kısmına iki adet büyük çekmece yapılmış. Yatak altları genellikle boş kaldığından ölü alanları değerlendirmek için harika bir fikir. Aynı zamanda ek depolama alanı da oluşturabiliyorsunuz.

​2- Puf koltuk

PUSHBAG-4-LIVING, Global Bedding GmbH & Co.KG Global Bedding GmbH & Co.KG Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG

Global Bedding GmbH & Co.KG
Global Bedding GmbH &amp; Co.KG
Global Bedding GmbH & Co.KG

Oturma odası dışında, çocuk odası, balkon, teras ve hatta mutfakta oturma alanına ihtiyaç duyarız. Hemen hemen her odaya uyum sağlayan puf koltuklar ise bu ihtiyacı kolayca karşılıyor. Resimde gördüğünüz üzere yuvarlak, armut ve minder şeklindeki puf koltuklar gayet pratik ve kullanışlı.

​3- Açık raflar

F.Turhan Evi, ArcorA Custom Made Furniture ArcorA Custom Made Furniture Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
ArcorA Custom Made Furniture

F.Turhan Evi

ArcorA Custom Made Furniture
ArcorA Custom Made Furniture
ArcorA Custom Made Furniture

Hem yatak odalarında hem de salonlarda kullanılan raflıklar gerek kitaplık gerekse dekoratif amaçlı değerlendirilebiliyor. Resimdeki gibi çift taraflı bir raflık ise hem şeffaflık sağlarken hem de odalar arasında paravan işlevi görüyor.

​4- Bank ve sandalye

Home restyling, Restyling Mobili di Raddi Federica Restyling Mobili di Raddi Federica Modern Mutfak
Restyling Mobili di Raddi Federica

Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica
Restyling Mobili di Raddi Federica

Mutfağınız ister küçük ister büyük olsun mutlaka bir masa takımına ihtiyaç duyarsınız. Ancak mutfağın boyutu ne olursa olsun az yer kaplayan mobilyalar her zaman daha avantajlıdır. Resimdeki hem bank hem sandalyeli masa takımı ise bu açıdan ihtiyacınızı karşılar. Bank sayesinde daha fazla oturma alanı elde ederken duvara dayalı olmasından ötürü gereksiz yer kaplamaz.

​5- Tekerlekli sehpa

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior Eklektik Oturma Odası
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

Salonlarda kullanılan oturma gruplarının olmazsa olmazı orta sehpalar farklı modelleriyle geniş bir yelpaze sunuyor. Bu yazıda ise amacımız pratik mobilyaları öne çıkarmak. Dolayısıyla tekerlekli bir masa kolayca yer değiştirilebilmesi bakımından en pratik masa modelidir diyebiliriz.

​6- Çok parçalı vestiyer

Dielenmöbel-Komposition , Baur Versand (GmbH & Co KG) Baur Versand (GmbH & Co KG) Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)

Baur Versand (GmbH & Co KG)
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)
Baur Versand (GmbH & Co KG)

Antre mobilyaları deyince akla ilk olarak vestiyer gelir. Ev hanesinin sayısına ve antrenin boyutuna göre değişen vestiyerlerden en uygunu çok parçalı modellerdir. Çünkü bu parçaları antrenin tek bir köşesine koymak yerine farklı yerlere dağıtabilirsiniz.

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​7- İşlevsel eşyalar

Bike Valet, Sonntagsstaat Sonntagsstaat Oturma OdasıDepo
Sonntagsstaat

Sonntagsstaat
Sonntagsstaat
Sonntagsstaat

Eviniz ister küçük ister büyük olsun, satın aldığınız eşyaların her zaman işlevsel olmasına dikkat edin. Özellikle çift fonksiyonlu eşyalar aynı anda birden fazla ihtiyacı karşıladığı için çok daha karlıdır. Resimde gördüğümüz ahşaptan yapılma duvar rafı bu konuya güzel bir örnek. Hem raf hem çekmece olan eşyanın üst kısmında ince bir oyuk oluşturularak aynı zamanda bisiklet askısı yapılmış. Kısacası küçük ama çok kullanışlı.

​8- Mutfak dolabı

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap Modern Mutfak
Ada Ahşap

ANTRASIT MUTFAK

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

Her mutfakta bulunan mutfak dolaplarının asıl işlevi mümkün olduğunca çok eşya depolamaktır. Yani mutfak dolapları büyük de olsa kullanışlı olmadığı takdirde her zaman daha avantajlı değildir. Örnek resimde uzun ve dar mutfak dolabına büyük ürünler yerleştirmediğiniz sürece üst kısımları boş kalır. Oysa iki adet metal raflık sayesinde bu dolap tam kapasite kullanılabilir.

​9- Dolap içinde televizyon ünitesi

Wohnzimmerschrank, Die Möbel Manufaktur Die Möbel Manufaktur Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Die Möbel Manufaktur

Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur
Die Möbel Manufaktur

Sırada her yerde rastlamayacağınız oldukça fonksiyonel bir mobilya fikri var. Televizyon ünitelerinde raf seçeneği olsa dahi genellikle duvarın büyük kısmı boş kalır. Resimdeki gibi bir dolap içine yapılmış televizyon ünitesiyle ise duvar tam kapasite olarak kullanılır.

​10- Giysi dolabı

Vestidor, Trestrastos Trestrastos Modern Giyinme Odası
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

Salondan yatak odasına geçelim. Yine her yatak odasında bulunması gereken giysi dolapları sayısız seçeneğe sahiptir. Ancak daha pratik bir mobilya arıyorsanız resimdeki gibi çift askılı ve askısı dışarı uzanan bir dolap tam aradığınız şeydir.

​11- Kutulu raflık

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Çocuk odalarına özel tasarlanmış mobilyalar öyle çeşitlilik gösterir ki yaratıcılıklarına hayran kalırsınız. Bu mobilyaların bir özelliği de mutlaka miniklerin seveceği eğlenceli modellerden oluşmasıdır. Resimde gördüğümüz açık raflı dolap fikri de bu tanıma gayet uygun. Rengarenk kutularla tamamlanan raflık bu sayede hem pratik hem göz alıcı hale gelmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern ve ferah 70 metrekarelik bir daire’ başlığına göz atabilirsiniz.

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