Her evde işe yarayacak 10 pratik mobilya fikri

Eviniz ister büyük ister küçük olsun satın alacağınız mobilya muhakkak fonksiyonel ve pratik olmalıdır. Aşağıda derlediğimiz mobilya örneklerine bakarak siz de alışverişleriniz için ilham alabilirsiniz.
İlk örneğimiz yatak odasına uygun bir mobilya fikri. Ahşaptan yapılma çift kişilik yatağın alt kısmına iki adet büyük çekmece yapılmış. Yatak altları genellikle boş kaldığından ölü alanları değerlendirmek için harika bir fikir. Aynı zamanda ek depolama alanı da oluşturabiliyorsunuz.
Hem yatak odalarında hem de salonlarda kullanılan raflıklar gerek kitaplık gerekse dekoratif amaçlı değerlendirilebiliyor. Resimdeki gibi çift taraflı bir raflık ise hem şeffaflık sağlarken hem de odalar arasında paravan işlevi görüyor.
Mutfağınız ister küçük ister büyük olsun mutlaka bir masa takımına ihtiyaç duyarsınız. Ancak mutfağın boyutu ne olursa olsun az yer kaplayan mobilyalar her zaman daha avantajlıdır. Resimdeki hem bank hem sandalyeli masa takımı ise bu açıdan ihtiyacınızı karşılar. Bank sayesinde daha fazla oturma alanı elde ederken duvara dayalı olmasından ötürü gereksiz yer kaplamaz.
Salonlarda kullanılan oturma gruplarının olmazsa olmazı orta sehpalar farklı modelleriyle geniş bir yelpaze sunuyor. Bu yazıda ise amacımız pratik mobilyaları öne çıkarmak. Dolayısıyla tekerlekli bir masa kolayca yer değiştirilebilmesi bakımından en pratik masa modelidir diyebiliriz.
Antre mobilyaları deyince akla ilk olarak vestiyer gelir. Ev hanesinin sayısına ve antrenin boyutuna göre değişen vestiyerlerden en uygunu çok parçalı modellerdir. Çünkü bu parçaları antrenin tek bir köşesine koymak yerine farklı yerlere dağıtabilirsiniz.
Eviniz ister küçük ister büyük olsun, satın aldığınız eşyaların her zaman işlevsel olmasına dikkat edin. Özellikle çift fonksiyonlu eşyalar aynı anda birden fazla ihtiyacı karşıladığı için çok daha karlıdır. Resimde gördüğümüz ahşaptan yapılma duvar rafı bu konuya güzel bir örnek. Hem raf hem çekmece olan eşyanın üst kısmında ince bir oyuk oluşturularak aynı zamanda bisiklet askısı yapılmış. Kısacası küçük ama çok kullanışlı.
Her mutfakta bulunan mutfak dolaplarının asıl işlevi mümkün olduğunca çok eşya depolamaktır. Yani mutfak dolapları büyük de olsa kullanışlı olmadığı takdirde her zaman daha avantajlı değildir. Örnek resimde uzun ve dar mutfak dolabına büyük ürünler yerleştirmediğiniz sürece üst kısımları boş kalır. Oysa iki adet metal raflık sayesinde bu dolap tam kapasite kullanılabilir.
Sırada her yerde rastlamayacağınız oldukça fonksiyonel bir mobilya fikri var. Televizyon ünitelerinde raf seçeneği olsa dahi genellikle duvarın büyük kısmı boş kalır. Resimdeki gibi bir dolap içine yapılmış televizyon ünitesiyle ise duvar tam kapasite olarak kullanılır.
Salondan yatak odasına geçelim. Yine her yatak odasında bulunması gereken giysi dolapları sayısız seçeneğe sahiptir. Ancak daha pratik bir mobilya arıyorsanız resimdeki gibi çift askılı ve askısı dışarı uzanan bir dolap tam aradığınız şeydir.
Çocuk odalarına özel tasarlanmış mobilyalar öyle çeşitlilik gösterir ki yaratıcılıklarına hayran kalırsınız. Bu mobilyaların bir özelliği de mutlaka miniklerin seveceği eğlenceli modellerden oluşmasıdır. Resimde gördüğümüz açık raflı dolap fikri de bu tanıma gayet uygun. Rengarenk kutularla tamamlanan raflık bu sayede hem pratik hem göz alıcı hale gelmiş.
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