Her evde işe yarayacak 10 pratik mobilya fikri

Çocuk odalarına özel tasarlanmış mobilyalar öyle çeşitlilik gösterir ki yaratıcılıklarına hayran kalırsınız. Bu mobilyaların bir özelliği de mutlaka miniklerin seveceği eğlenceli modellerden oluşmasıdır. Resimde gördüğümüz açık raflı dolap fikri de bu tanıma gayet uygun. Rengarenk kutularla tamamlanan raflık bu sayede hem pratik hem göz alıcı hale gelmiş.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Modern ve ferah 70 metrekarelik bir daire’ başlığına göz atabilirsiniz.