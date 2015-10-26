Çalışma alanınıza yenilik getirecek büro dekorasyon fikirleri

Ev dekorasyonuna göre düşündüğümüzde büro dekorasyonunun daha belirleyici özellikleri vardır. Ev dekorasyonunu tamamen kişisel yaklaşımların çerçevesinde gelişirken bürolarda kişiselliğin dışında bir çok kriteri dikkate almak gerekir. Öncelikle iş yaşamında türlü stresle karşı karşıya kalır insan. Bu sebeple büronun dekorasyonu çalışma ortamındaki huzuru ve dolayısıyla verimi arttırmak için gereken işlevselliğe sahip olmalıdır. Büronuzu dekore ederken çalıştığınız iş kolunun gerekliliklerine göre hareket etmeniz gerekir. Çalışma alanında ihtiyaç duyacağınız dolaplara, raflara, masalara doğu bir şekilde karar verip, hem sizin hem de varsa diğer çalışanlarınızın sıkılmayacağı renkler ve mobilya modelleri çerçevesinde seçimler yapmalısınız. Çalışma ortamı iş temposu içinde dağıldığında kolayca tekrar organize edilip düzenlenebilecek pratikliği sunan eşyalarla kurgulanmalıdır. Kullanılacak renklerin yanı sıra gün ışığı ve aydınlatma sistemlerinin doğru biçimde kullanılması, dekorasyonda tablo, obje ve bitkilerle de çalışma alanı daha iç açıcı bir hale gelebilir.
Büro dekorasyonun çok önemli olmasının bir diğer başat sebebi de iş bağlantılarınızı kurduğunuz yer olması. Özellikle kişisel odanızda dekorasyon sizin ve şirketinizin imajını yansıtır. Sizinle iş yapmak isteyecek müşterilerinizin güven duyacağı ortamı hissetmesi ve sizin de daha özgüvenli bir şekilde kendinizi sunacağınız zemin iyi bir dekorasyona sahip çalışma alanınızdır. Çalışma ortamınızı organize ederken dikkat edeceğiniz belli kriterlerden bahsettik. Tabi ki tüm koşulları sağlayabilmeniz için ilham almak çok önemli. Büro dekorasyonu üzerine farklı iş kollarına yönelik tasarımların bulunduğu bu yazımız size yeni fikirler kazandıracak. Örnekleri incelemeye başlayalım.
Bir arada sessiz bir çalışma temposuna sahip işlerde mekanın dingin bir yapıya sahip olması önemlidir. Dekorasyonda aradığınız dinginliği sağlamak için de açık tonlar, pastel renkler ve doğal yüzeyler kullanmak size yardımcı olacaktır. Buradaki örnek bir yayınevi bürosuna uygun olabilir. Ofisin köşe alanı iki çalışan için işlevsel hale getirilmiş. İkisinde de eşit masa kullanım alanı, raflar ve depolama alanları mevcut. Köşede olmaları sebebiyle de birbirlerini etkilemeden konsantre olabilecekleri korunaklı alanları var. Çatı katında olduğunu anladığımız bu yerde ahşap kaplamalı tavan ile mobilyalar bütünlük oluşturuyor. Masa üzerinin daha iyi organize edilmesi için kalemliklerin sabitlendiği ve tüm köşeyi kaplayan dar raf da oldukça yerinde bir çözüm gibi duruyor.
Günümüzde teknolojinin hayatımızdaki önemi özellikle iş yaşantısında daha belirgin. Artık bir çok sunum, proje dijital mecrada daha etkileyici bir biçimde karşılığını buluyor. Bürolarda yaptığınız toplantıları, sunumları interaktif aygıtlar ile daha verimli hale getirmek şimdi çok kolay. Burada gördüğümüz çalışma alanında uzun masanın sağ tarafında tablaya dokunmatik bir ekran yerleştirilmiş. Masa da orta kısmından şık bir kırılma ile alçalıyor ve bu alanın daha konforlu kullanılmasını sağlıyor. Bu ekran ile projeler üzerine yapacağınız tartışmaları fikir yürütenlerin ortak katılımıyla daha dinamik ve verimli hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte projektör ile entegre kullanarak daha etkili sunumlar gerçekleştirebilirsiniz. Tabi sadece ekran değil söz konusu olan mobilyaların ve özellikle ekranın etrafına konumlandırılan dört koltuğun biçimleri de harika.
Bazı iş kollarında masanın daha büyük olmasını, daha fazla farklı mekan imkanı sağlamasını istersiniz. Bu örnekteki dekorasyon uygulaması bu ihtiyacı karşılıyor. Masa tablasının u biçimi sandalyenizi çekerek masanın farklı bölümlerinde çalışmanızı sağlar. Farklı projeleri, dosyaları masanın ayrı köşelerinde tutup kendinizi daha iyi organize edebilirsiniz. Masanın üzerindeki kalabalığı gidermek üzere telefon, kalemlik gibi gereçlerin konulabileceği raflar da işlevselliğe katkı sunan detaylar. Dekorasyona baktığımızda tüm mekanda yer alan aynı doku ve renkteki ahşaplar altmışlı yılların dekorasyon özelliklerini hatırlatıyor.
Büronuzun dekorasyonunda tüm mobilyaların tipik ve size özel tasarlanan ürünler olmasını istiyorsanız bu örnek size ilham verecek. Mekana baktığımızda her detay ilgi çekiyor. Ofiste müşterilerinizi ağırladığınız alanı belirleyen ve sağ tarafta tavana yaklaşınca kıvrılarak organik bir yapıya dönüşen duvar-zemin uygulamasının ne kadar dikkat çekeceğini düşünün. Ya da masanın avangart tasarımının. Tabi şömineyi ve aydınlatma birimlerini de unutmamak gerekir. Sıra dışı tercihleriniz her detayıyla öne çıkan bir büroya sahip olmanızı getirir. Siz dekorasyonunuzu hayal edin her şeyi gerçekleştirmek mümkün.
Dar ve uzun bir büronuz varsa bu mekanın derinliğini arttırarak daha etkileyici bir çalışma alanına sahip olabilirsiniz. Bu örnekte perspektif vurgusu dikkat çekiyor. Sağdaki tırabzanın yatay çizgisi, soldaki pencerelerin simetrisine ek olarak tavandaki aydınlatmaların dağınık çizgisel düzenlenmesi büro masasının olduğu alana odaklanmamızı sağlıyor. İş bağlantılarınızı gerçekleştirdiğiniz çalışma alanlarının öneminden bahsetmiştik. Bu düzenleme de güçlü bir ilk izlenimi hissettiriyor.
Rustik stilde düzenlenen bu çalışma alanı birbirine yakın tonların ve lokal aydınlatmaların etkisiyle huzurlu ve elit bir görünüme sahip. Tercih edilen mobilyalar da kıvrımlı yapıları sayesinde mekanın soft etkisine katkıda bulunuyor. Müşterilerin kendini özel hissedeceği şıklık ve konforu yansıtan mekan geniş pencereleriyle de ferah bir etki bırakıyor.
Lojistik sektöründe kullanılan ahşap paletler günümüzde bir çok mobilyanın gövdesini oluşturan popüler tasarım malzemelerinin başında geliyor. Bu örnekte paletlerin masa olarak dönüştürülmesinin mükemmel bir örneğini görüyoruz. Sanayi estetiğini tamamlar biçimde tabla olarak kullanılan paletler metal ayaklarla tamamlanmış. Paletin boşluklarına çekmece işlevini gören birimler eklenmiş. Tablaların üzerine cam konarak kullanım kolaylığı sağlanan masalarda çalışanların alanlarını belirlemek için yine paletlerden üretilen masa üzerindeki gereçleri organize edecek bölümler tasarlanarak bütünlük sağlanmış.
Tasarım işiyle uğraşıyorsanız çalışma alanınızın ne kadar özgün fikirler üretebileceğinizi imleyen farklı stillerdeki mobilya ve objelerle dekore edilmiş olması imajınızı güçlendirecektir. Bu dekorasyon örneğinde tasarımlarıyla öne çıkan eski eşyaların bir aradaki uyumu dikkat çekiyor. Örnek ofis dekorasyonu fotoğrafındaki metal konstrüksiyonlu ahşap masa başlı başına mekandaki zevkin işaretlerini bizlere veriyor. LA KSA BY ORGANİTEC adlı Meksikalı firma dekorasyonda kullanılan her bir öğenin hakkını vererek malzeme çeşitliliğinin mekana artı değer kattığını gösterir nitelikte bir kompozisyon sunuyor. Masanın arkasında gördüğümüz farklı boyutlardaki çekmecelerle oluşturulmuş dolap eskitilmiş dokusuyla ve ahşabın sıcaklığıyla mekanı yaşatıyor adeta. Ofis dekorasyonundaki aydınlatma elemanları da aynı zamanda aksesuar işlevi de görerek dekorasyonun tarzını pekiştiriyor.
Büroların sıkıcı çalışma ortamları olmaması için renklerin ve objelerin öneminden bahsetmiştik. Günümüzde geliştirilen farklı doku ve desenlerdeki duvar uygulamaları, duvarlarınızı renklendirmek için yeni olanaklar sunuyor. Burada masanın arkasındaki duvara yerleştirilen panel dokusunun yanı sıra canlı bir renge boyanarak mekanın dinamizmini arttırıyor. Gri yeşil armoni üzerine düzenlenen büroda duvardaki yeşille aynı renkte tekli koltuklar ve masa üzerindeki gereçler de yeşil rengin mekandaki varlığını arttırıyor.
Çalışma alanınız çok büyük değilse var olan alanları iyi organize etmek gerekir. Bu mekanda çalışma masasındaki koltukların dışında ihtiyaç duyulan oturma alanı raf sistemi içinde bir boşluk bırakılarak konulan ikili koltukla sağlanmış. Böylelikle hem duvarın tamamen kitaplıkla kapatılıp boğucu bir hale gelmesi engellenmiş hem de giriş kapısının boşluğunu düşündüğümüzde simetrik bir düzen sağlanmış.
Büro dekorasyonuyla ilgili farklı seçenekler için Ofis dekorasyon örneklerinden seçmeler başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.