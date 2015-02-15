Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Geçtiğimiz hafta içinde Sevgililer Günü vardı. Sevgilisi olanlar büyük ihtimalle haftayı sevgililerine ne alacaklarını düşünerek geçirdi. Sevgilisi olmayanların bazıları boyunlarını bükse de, geri kalanı için 14 Şubat diğer günlerin farksız bir gündü.
Eğer bu hafta siz de sevgilinize ne alacağınız konusuyla aşırı meşgulken Homify'da haftaya damgasını vuran yazıları kaçırdıysanız, sizler için bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır Homify'da ağırlıklı olarak yerli tasarımcıların imzasını taşıyan evler ve iç mekan tasarımlarına yer veriyoruz. Tabii bu dünyanın başka köşelerindeki trendleri tümüyle boşladığımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz hafta en çok tıklanan yazıların dört tanesi yurt içinden olurken, bir yazı ise yırt dışı kaynaklı oldu.
Geçtiğimiz hafta yerli tasarımcıların elinden çıkma renkli kanepeler ve mutfak dolaplarının yanı sıra, biri Hatay biri de İstanbul'dan olmak üzere iki konut projesi çok ilgi çekti. Bunların yanı sıra listede her zaman olduğu gibi bir de Önce&Sonra yazısı vardı. Bu sefer yazının merkezi İspanya'ydı.
Gelin geçen haftaya damgasını vuran yazıları bir kez daha hatırlayalım.
Türkiye'de mimari ve inşaat sektörü gelişiyor. Çok şükür bu gelişme sadece büyük kentlerle sınırlı kalmıyor. Anadolu'nun farklı şehirlerinde dünya çapında tasarım ve mimari çalışmalarına rastlamak mümkün oluyor. Bu yazımızda da bu tarife uyan bir villayı konu ettik. Hatay'da yer alan villa Hatay merkezli Deça Mimarlık'ın sayısız başarılı çalışmasından sadece biri. Salondan, mutfağa, yatak odasından banyoya kadar son derece büyük bir titizlikle tasarlanan villanın sizin de hoşunuza gideceğinden hiç şüphemiz yok.
Komple evinizin eşyalarını yenilemeyi düşünüyorsunuz ya da oturma odasına yeni bir çehre kazandırma derdindesiniz. Bu noktada kafa yoracağınız sorulardan biri de nasıl bir oturma grubu istediğiniz. Belki de bu sorunun bir öncesinde oturma grubu mu yoksa kanepeler mi tercih edeceğinizi sormalısınız. Piyasada o kadar çeşitli oturma grupları ve kanepeler var ki, insan karar verirken zorlanıyor. Ancak biz bu yazıda biraz daha sıra dışı seçeneklere yöneldik ve renkli kanepe modellerine odaklandık. Tümü yerli tasarımcıların elinden çıkma beş farklı kanepe modeli kuşkusuz size de ilham verecektir.
Önce&Sonra yazıları Homify'da her zaman en çok takip edilen yazı gruplarından olmuştur. Dünyanın farklı coğrafyalarından farklı restorasyon ve yenileme projelerine yer verdiğimiz bu yazılarda harabe halindeki yapılan yapıların nasıl mucizevi bir dönüşüm geçirdiğine şahit oluyoruz. Geçen hafta da bu yazılardan biri Homify takipçilerinin en çok tıkladığı yazılardan oldu. İspanyol mimarlık bürosu T Estudio de Diseno gerçekleştirilen proje evi yenilerken, evin eski özelliklerinin bir kısmını da muhafaza ederek hoş bir sonuç elde etmiş.
İspanya'da bu yenileme projesini konu alan yazıyı okumak için tıklayın.
Mutfak sadece hanımların en çok vakit geçirdiği alan olmaktan çıkalı epey zaman oldu. Özellikle çoğumuzun yaşadığı apartman dairelerinde yemek masasının mutfakta bulunması tüm aile bireylerini mutfakta zaman geçirmeye zorluyor. Mutfaklara asıl görünümünü kazandıran ise türlü renk ve modellerde tasarlanan mutfa dolapları oluyor. Biz de bu yazıda tamamı yerli tasarımcıların yaratıcılıklarını yansıtan farklı mutfak dolaplarını ele aldık.
Son dönemde özelliklere büyük şehirlerde rezidanslar bir hayli popüler hale geldi. Sundukları modern yaşam koşulları, güvenlik hizmetleri ve sosyal imkanlarıyla tercih nedeni olan rezidanslar bir çok kişinin tercihi oluyor. Bu yazımızda incelediğimiz rezidans projesi de Ege'nin gözde turizm merkezi Çeşme'de yer alıyor. Bir otelle birlikte planlanan rezidans projesinde yer alan dairemiz İnan Aydoğan Interiors'un imzasını taşıyor.