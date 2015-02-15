Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bir hafta daha geride kaldı. Geçtiğimiz hafta içinde Sevgililer Günü vardı. Sevgilisi olanlar büyük ihtimalle haftayı sevgililerine ne alacaklarını düşünerek geçirdi. Sevgilisi olmayanların bazıları boyunlarını bükse de, geri kalanı için 14 Şubat diğer günlerin farksız bir gündü.

Eğer bu hafta siz de sevgilinize ne alacağınız konusuyla aşırı meşgulken Homify'da haftaya damgasını vuran yazıları kaçırdıysanız, sizler için bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz uzun zamandır Homify'da ağırlıklı olarak yerli tasarımcıların imzasını taşıyan evler ve iç mekan tasarımlarına yer veriyoruz. Tabii bu dünyanın başka köşelerindeki trendleri tümüyle boşladığımız anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz hafta en çok tıklanan yazıların dört tanesi yurt içinden olurken, bir yazı ise yırt dışı kaynaklı oldu.

Geçtiğimiz hafta yerli tasarımcıların elinden çıkma renkli kanepeler ve mutfak dolaplarının yanı sıra, biri Hatay biri de İstanbul'dan olmak üzere iki konut projesi çok ilgi çekti. Bunların yanı sıra listede her zaman olduğu gibi bir de Önce&Sonra yazısı vardı. Bu sefer yazının merkezi İspanya'ydı.

Gelin geçen haftaya damgasını vuran yazıları bir kez daha hatırlayalım.