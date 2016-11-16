45 kullanışlı dekorasyon fikri

Ev dekorasyonunun kimliğini belirleyen en önemli unsurlar stil bütünlüğü, renk dengesi ve ışıklandırmadır. Bu unsurları başarılı bir şekilde sağlayabilmek için bir takım dekorasyon kurallarını gözetmeniz gerekir. Uygulamak istediğiniz stilin özelliklerini bilmeli ve dışına çıkmamaya dikkat etmeli, kullandığınız renklerin gözü yormayan ve uyumlu bir denge oluşturmasına, ışıklandırmanın çok yönlü, işlevsel ve ergonomik olmasına özen göstermelisiniz. Mimar ve dekoratörler evlerinizi zevk ve ihtiyaçlarınıza göre en iyi şekilde dekore edebilirler ancak dizaynı kendiniz yapmayı planlıyorsanız daha iyi bir renk ve stil uyumu sağlayabilmek için onlarca farklı örnek tasarımdan fikir almanız gerekebilir. Homify ekibi olarak şimdiye kadar size ilham verecek yüzlerce fikir yazısı paylaştık. Bu yazımızda ise uyku mabediniz olan yatak odaları için çok sayıda örnek sunacağız. Çocuk/bebek odası, genç odası, yetişkin yatak odası olmak üzere her yaş için yatak odalarına 45 kullanışlı örneği bu yazımızda bulacaksınız. Kısa tanımlar eşliğinde sunacağımız bu öneriler yalnızca yatak odalarınız için değil her odanız için fikir verebilir. Yatak odası dekorasyonu hakkında daha detaylı öneriler alabileceğiniz bir yazı bulmak isterseniz “Yatak odanızı düzenlerken kopya çekebileceğiniz 10 fikir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.