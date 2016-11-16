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45 kullanışlı dekorasyon fikri

Homify Homify
Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados Modern Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Sarı
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Ev dekorasyonunun kimliğini belirleyen en önemli unsurlar stil bütünlüğü, renk dengesi ve ışıklandırmadır. Bu unsurları başarılı bir şekilde sağlayabilmek için bir takım dekorasyon kurallarını gözetmeniz gerekir. Uygulamak istediğiniz stilin özelliklerini bilmeli ve dışına çıkmamaya dikkat etmeli, kullandığınız renklerin gözü yormayan ve uyumlu bir denge oluşturmasına, ışıklandırmanın çok yönlü, işlevsel ve ergonomik olmasına özen göstermelisiniz. Mimar ve dekoratörler evlerinizi zevk ve ihtiyaçlarınıza göre en iyi şekilde dekore edebilirler ancak dizaynı kendiniz yapmayı planlıyorsanız daha iyi bir renk ve stil uyumu sağlayabilmek için onlarca farklı örnek tasarımdan fikir almanız gerekebilir. Homify ekibi olarak şimdiye kadar size ilham verecek yüzlerce fikir yazısı paylaştık. Bu yazımızda ise uyku mabediniz olan yatak odaları için çok sayıda örnek sunacağız. Çocuk/bebek odası, genç odası, yetişkin yatak odası olmak üzere her yaş için yatak odalarına 45 kullanışlı örneği bu yazımızda bulacaksınız. Kısa tanımlar eşliğinde sunacağımız bu öneriler yalnızca yatak odalarınız için değil her odanız için fikir verebilir. Yatak odası dekorasyonu hakkında daha detaylı öneriler alabileceğiniz bir yazı bulmak isterseniz “Yatak odanızı düzenlerken kopya çekebileceğiniz 10 fikir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

1 – Çiçek desenleri, kilim ve ahşap ile sıcak ortamlar.

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Rustik Yatak Odası
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

2 – Ranza tipi yataklar iki kişilik odalar için ideal.

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

3 – Sıcak ve modern bir görüntü için ahşap malzemeden vazgeçmeyin.

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Yatak Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

4 – Hobi ve ilgi alanlarınıza ait nesneleri dekorasyonunuzda barındırmaktan çekinmeyin.

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Yatak Odası
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

5 – Canlı renkler dengeli bir aydınlatma ile muhteşem sonuç verir.

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Kırsal Yatak Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

6 – Favori renginizi her detayda kullanmaktan çekinmeyin.

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Tropikal Yatak Odası
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

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7 – Az ve öz eşya ile yalın stiller.

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Yatak Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

8 – Alan tasarrufu sağlayan yaratıcı tasarımlara bir şans verin.

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

9 – Yataklarınızı kırlent ve minderlerle süsleyin.

WR House, Renata Matos Arquitetura & Business Renata Matos Arquitetura & Business Tropikal Yatak Odası
Renata Matos Arquitetura &amp; Business

WR House

Renata Matos Arquitetura & Business
Renata Matos Arquitetura &amp; Business
Renata Matos Arquitetura & Business

10 – Kişiliğinizi yansıtacak ögeler kullanmaya özen gösterin.

Apartamento DOM, Flávio Monteiro Arquitetos Associados Flávio Monteiro Arquitetos Associados Modern Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Sarı
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados
Flávio Monteiro Arquitetos Associados

11 – Ham malzemelerin canlı renklerle oluşturduğu uyum birçok stilin vazgeçilmezidir.

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Yatak Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

12 – Küçük çiçek desenli tekstil ürünleri dekorasyona nostaljik bir şıklık kazandırır.

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores Klasik Yatak Odası
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

13 – Nötr renkler modern tasarımda önemli bir yere sahiptir.

A CASA AZUL, HECHER YLLANA ARQUITETOS HECHER YLLANA ARQUITETOS Modern Yatak Odası
HECHER YLLANA ARQUITETOS

HECHER YLLANA ARQUITETOS
HECHER YLLANA ARQUITETOS
HECHER YLLANA ARQUITETOS

14 – Tuğla duvar kaplamaları ile odanıza bambaşka bir hava katın.

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Yatak Odası
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

15 – Güçlü renk kombinasyonları dekorasyonları canlandırır.

Apartamento em Perdizes, Lovisaro Arquitetura e Design Lovisaro Arquitetura e Design Modern Yatak Odası
Lovisaro Arquitetura e Design

Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design
Lovisaro Arquitetura e Design

16 – Kontrast bir denge ve vurgulu bir renk ile modern çizginizi belli edin.

LA HOUSE STUDIO GUILHERME TORRES Modern Yatak Odası
STUDIO GUILHERME TORRES

LA HOUSE

STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

17 – Canlı çiçekler dekorasyona doğallık, canlılık ve denge kazandırır.

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores Modern Yatak Odası
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

18 – Modern tasarım ve sıra dışı aksesuarlarla göz alıcı odalar yaratın.

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Modern Yatak Odası
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

19 – Şık bir okuma koltuğu her odaya güzellik katar.

Residência Lorena, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design Eklektik Yatak Odası
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

20 – Küçük evler için açılır kapanır özellikte akıllı tasarımlar.

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

21 – Bol tekstil ürünleri ile romantik ve davetkar odalar.

Casa³, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Yatak Odası
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

22 – Modern görüntü veren yataktan bağımsız tahta başlıkları kendiniz bile yapabilirsiniz.

GW HOUSE STUDIO GUILHERME TORRES Modern Yatak Odası
STUDIO GUILHERME TORRES

GW HOUSE

STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES
STUDIO GUILHERME TORRES

23 – Klasik ve şık ögelerle oluşturulmuş bir oda ve perdeyle kapanan dolaplar. Masalsı bir tasarım istiyorsanız bu odayı dikkatli inceleyin!

NP 702, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA Eklektik Yatak Odası
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

24 – Sanat ve tasarım ürünleri ile odalarınıza değer katabilirsiniz.

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores Modern Yatak Odası
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

25 – Minimalist bir dekor küçük odalar için en uygunudur.

Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. Tropikal Yatak Odası Ahşap
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

26 – Duvar dekorasyonunuza gereken özeni şık tablo ve resimlerle verin.

Casa Marjory Basano para Casa de Valentina, Julia Ribeiro Fotografia Julia Ribeiro Fotografia Modern Yatak Odası
Julia Ribeiro Fotografia

Julia Ribeiro Fotografia
Julia Ribeiro Fotografia
Julia Ribeiro Fotografia

27 – Saydam perdeler doğal ışıkla muhteşem bir ferahlık kazandırır.

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Modern Yatak Odası
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

28 – Modern dekorasyonlara neşeli ürünler

Apartamento AF, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura Eklektik Yatak Odası
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

29 – Yaratıcı aksesuarlar

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Minimalist Yatak Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

30 – Daha iyi bir yerleşim ve mekan kullanımı için raflar

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

31 – Akıllı tasarımlarıyla birleşik mobilyalar

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Çocuk Odası
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

32 – İki kişilik çocuk odalarına ideal çözümler

Cliente F, Link Interiores Link Interiores Modern Çocuk Odası
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

33 – Aktif çocuklar için oda süslemeleri ve oyun alanları

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Çocuk Odası
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

34 – Düzenli bir çocuk odası için bol depolama alanları

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Çocuk Odası
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

35 – Tavan ışıklandırması, led ve spotlar gibi alternatif ışıklandırma çözümlerini deneyin.

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Modern Çocuk Odası
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

36 – Bebek odaları için yıldızlı bir gökyüzü

Quarto de Bebê, LM Arquitetura LM Arquitetura Klasik Çocuk Odası
LM Arquitetura

LM Arquitetura
LM Arquitetura
LM Arquitetura

37 – Yaratıcılığı tetikleyen oyun odaları

QUARTOS INFANTIS, CASA DE PROJETOS CASA DE PROJETOS Modern Çocuk Odası
CASA DE PROJETOS

CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS
CASA DE PROJETOS

38 – Farklı renklerin yumuşak tonlarını bir arada kullanmak dekorasyonlara huzurlu bir hava kazandırır.

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

39 – Eğlenceli mobilyalar, oyun alanları ve sevimli aksesuarlar ile rüya gibi bir çocuk odası oluşturabilirsiniz.

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Modern Çocuk Odası
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

40 – Kartpostal temalı dekorasyon

Um up na decoração , Uaua Baby Uaua Baby Modern Çocuk Odası
Uaua Baby

Uaua Baby
Uaua Baby
Uaua Baby

41 – Kara tahta ile dekorasyona güzellik ve fonksiyonellik kazandırabilirsiniz.

Estilo industrial para quarto de menino, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Endüstriyel Çocuk Odası
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

42 – İki çocuk odasını birbirinden eğlenceli çözümlerle ayırabilirsiniz.

Quarto Violeta, Oba! Arquitetura Oba! Arquitetura Modern Çocuk Odası
Oba! Arquitetura

Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura
Oba! Arquitetura

43 – Duvarlarda dünya haritası silueti!

Apartamento Ipanema, andre piva arquitetura andre piva arquitetura Modern Çocuk Odası
andre piva arquitetura

andre piva arquitetura
andre piva arquitetura
andre piva arquitetura

44 – Çocuk odası dekorasyonunda en çok ihtiyaç duyacağınız şey bol sayıda raf ve dolap olacak.

Girl's Playroom, Orlane Santos Arquitetura Orlane Santos Arquitetura Modern Çocuk Odası
Orlane Santos Arquitetura

Orlane Santos Arquitetura
Orlane Santos Arquitetura
Orlane Santos Arquitetura

45 – Zevkinize göre farklı temalı dekorasyonlar yapabilirsiniz. Örneğin bu tasarımda futbol teması başarılı bir şekilde uygulanmış.

Produção Fotográfica | Ambientes e Projetos de Arquitetos, Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan Ticari alanlar Bar & kulüpler
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan

Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan
Pavan Fotografia | Marcus Vinicius Pavan
Her evde işe yarayacak 10 pratik mobilya fikri
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