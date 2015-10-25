Yemek odalarının olmazsa olmazı masa sandalye takımları

Yemek odaları konsol gibi ortak elementler nedeni ile genelde salon takımının içerisinde satılır ancak son zamanlarda kullanılan, salon takımlarından bağımsız, masa ve sandalye modelleri oldukça popüler. Farklı tür mobilyaları aynı dekorda birleştiren bu akım, popüler olduğundan beri, masa sandalye ve koltuk teklileri gibi mobilyalar birbirinden farklı ve yaratıcı modeller kazandılar. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere yemek odası için masa ve sandalye modelleri topladık. Bazıları salon mobilyaları ile takım bazıları ise bambaşka renk ve stiller taşıyan ondan fazla masa sandalye tasarımı bu yazımızda olacak. İster herhangi bir salon takımına uydurmak için, isterseniz yaratacağınız sıra dışı konseptler için ilham alın, bu masa sandalye takımları dekorasyon kararlarınızı mutlaka etkileyecektir.
Yemek odası veya salon dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım görmek istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Mutfak ve yemek odaları için ideal yuvarlak masa modelleri” başlıklı yeni fikir yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Elbette ki çok basit; çiçek desenli ve yumuşak renkli tekstil ürünleri, ahşap mobilya ve aydınlık bir alanın yaratacağı dekor mutlaka ferah, dingin ve doğal olacaktır. Huzurlu ortamları gösterişli tasarımlara tercih edenlerin en çok kullandığı detaylar bunlardır. Beyaz fon, doğar görünümlü yer kaplamaları ve bol bol ahşap öge sizi dilediğiniz doğallıkta mekanlara kolayca kavuşturabilir.
Klasik ayak yapılarına rağmen, üç boyutlu, elması andıran yüzeyleri ile modern bir çizgi yakalayan beyaz yemek odası takımı, klasik severler için çok uygun bir model. Beyaz lake malzemesi ve parlak yüzeyleri ile dikkat çeken yemek odası takımının masa ve sandalyesi, farklı dekorlarda ayrıca kullanılabilecek bir yapıya da sahip. Rahat sandalyeleri ve geniş masası ile klasik ve beyaz bir takım her zevkin beğenisini kazanabilecek kadar şık.
Yemek masası dışında koltuk takımı, raf gibi mobilyalara yer ayıracak büyüklükte bir yemek odanız varsa ve iskandinav, kırsal, kolonyal çizgiler taşıyan modern dizaynlardan hoşlanıyorsanız bu dekor tam size göre olabilir. Ahşap, metal ve cam ögelerin başarılı bir uyumla bir araya getirildiği yoğunlukta iskandinav çizgileri taşıyan bu geniş yemek odası oldukça göz dolduran bir güzelliğe sahip. Eskitilmiş ahşap görünümlü yemek masası, ahşap ve plastik ögelerden oluşan sandalyeleri ve modern stil koltukları ile birçok dekora ilham kaynağı olabilecek bir tasarım. Renk dengesi ve objelerin yerleşimi de son derece dikkatli ayarlanmış. Ayrıca duvar boyu uygulanan ve pastel rengi ile dekorun renk dengesini tamamlayan metal raflar, yemek odası gereçlerini dekoratif bir şekilde saklamanızı sağlıyor.
Kolonyal, kırsal ve modern unsurlar taşıyan bu başarılı tasarım brütal çizgisi olan tahta masa ile dikkat çekiyor. Masa üzerindeki direkt aydınlatmanın geyik boynuzları ile zenginleştirildiği masa grubu dekorun odak noktasını oluşturuyor. Yerdeki hayvan potundan, ankastre mutfak ekipmanlarına, rölyeflerden aksesuarlarına kadar dikkat çeken birçok ögeyi barındıran başarılı bir tasarım.
Yemek masası ve konsolu ile salon mobilyalarıyla takım oluşturan bu yemek odası grubu renk ve malzeme bütünlüğü ile oldukça şık bir tasarım. Beyaz lake üzerine ceviz ayak detaylarının kullanıldığı, kristal tutmaçları ile stilin biraz dışına çıkan bu mobilya takımı, modern ve takım salonlardan hoşlananlar için uygun bir örnek olacaktır. Kumaş döşemelerinde uçuk renklerin ve belirgin olmayan desenlerin tercih edildiği dizayn akdeniz stilinin esintilerini taşıyor.
Yuvarlak masalar kullanım kolaylığı açısından ve bir klasik olduğundan, birçok insanın ilk tercihidir. Deri veya kumaş döşeme konforlu sandalyeler ile tam bir ziyafet masası oluşturan bu model her dekora uyum sağlayabilir. Mutfaklarda da kolaylıkla kullanılabilecek olan yuvarlak masa sandalye takımları ile yemek odası dekorasyonları yaratmak çok daha pratik.
Şeffaf sandalyeler son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Önceleri bahçe mobilyası olarak tercih edilen plastik şeffaf sandalyeler şimdilerde birçok ağır dekorun önemli ögesi olarak kullanılabiliyor. Rahat yapısı ve şık görünümleri ile özellikle modern stil dizaynlarda farklılık yaratan şeffaf sandalyeleri plastik, cam, ahşap veya en güzeli metal masalarla kombine ederek sıra dışı dekorlar yaratabilirsiniz.
Ham görüntüsü ile dikkat çeken ahşap masa dekora brütal bir çizgi katmış. Beyaz plastik sandalyeler ile bu brütal çizginin yumuşatıldığı dekor aydınlatması, kubbe yapılı kapısı ve ahşap detayları ile akdeniz stilinin canlılığını taşıyor. Özellikle modern dekorlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ham masa ve plastik sandalye kombinasyonunu konuklarınız da çok beğenecektir.
Yemek odasını mutfağa konumlandıranlar veya küçük mutfağı olanlar için en uygun masa sandalye takımı köşe takımı şeklinde olan modellerdir. Alandan kazanmak için ideal olan köşe takımları aynı zamanda oldukça da dekoratif bir görüntüye sahiptir. Bu dekorda kullanılan köşe takımı, ahşap masa ve iskandinav çizgileri taşıyan dokulu köşe koltuğu ile dikkat çekiyor. Eklektik bir stilde dizayn edilmiş olan bu mutfağın en dikkat çeken ögeleri ise metal sandalyeler. Dilediğiniz renk ve desende minderler ile canlandırabileceğiniz bu sandalyeler başta ahşap ve cam olmak üzere bütün masalar ile uyum sağlayacaktır.
Konsol, vitrin ve masa sandalye seti şeklinde karşımıza çıkan bu model, salon takımı ile birlikte kullanılabilecek yemek takımlarına güzel bir örnek. Ahşap ve beyaz ögelerin oluşturduğu muhteşem kombinasyon takımın göz dolduran detayı olmuş. Nill's Furniture Design imzası taşıyan tasarım her detayı ile ilham kaynağı olabilecek türden bir çalışma. Firmanın diğer işlerine de bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ahşap masa sandalyelerde kullanılan metal, plastik ve cam gibi ögeler dekora her zaman bambaşka bir hava kazandırmayı başarıyor. Bu dekorda, metal ayaklar ile ofis mobilyası havası kazandırılmış masa ve sandalyeler, dekorun diğer unsurları ile birlikte farklı bir yemek odası yaratmış. Gösterişli avize ve aksesuarların tamamladığı dekorda şık ve modern bir tema hakim.
Korkuluklu yuvarlak masa ve bolca kullanılan mumlar ile hem gotik hem de Rönesans havası taşıyan bu sanatsal klasik dekor muhteşem bir stil bütünlüğüne sahip. Sıra dışı ve ihtişamlı mekanları sevenler için ideal, ancak, öncelikle bu yemek masasını taşıyacak ağırlıkta bir eve sahip olmanız gerekiyor. Zemin kaplamasından halısına, tablodan sandalyelerine kadar her detayı ile insanı kitleyen bir güzelliğe sahip güçlü ve ağır bir dekor.
Yemek odalarından bu kadar bahsetmişken, yemek masalarının olmazsa olması tekstil ürünlerine değinmeden geçmek olmaz. Masa örtüsü, servis, peçete gibi dekoratif yan ürünleri bulabileceğiniz mağazalar oldukça fazla ancak yapacağınız kombinasyonlar hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa Dekorluk firmasının ürünlerine göz atmanızda fayda var. Firma sayfasından diğer ürünlere ulaşabilirsiniz.