Yemek odalarının olmazsa olmazı masa sandalye takımları

Yemek odaları konsol gibi ortak elementler nedeni ile genelde salon takımının içerisinde satılır ancak son zamanlarda kullanılan, salon takımlarından bağımsız, masa ve sandalye modelleri oldukça popüler. Farklı tür mobilyaları aynı dekorda birleştiren bu akım, popüler olduğundan beri, masa sandalye ve koltuk teklileri gibi mobilyalar birbirinden farklı ve yaratıcı modeller kazandılar. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere yemek odası için masa ve sandalye modelleri topladık. Bazıları salon mobilyaları ile takım bazıları ise bambaşka renk ve stiller taşıyan ondan fazla masa sandalye tasarımı bu yazımızda olacak. İster herhangi bir salon takımına uydurmak için, isterseniz yaratacağınız sıra dışı konseptler için ilham alın, bu masa sandalye takımları dekorasyon kararlarınızı mutlaka etkileyecektir.

Yemek odası veya salon dekorasyonu hakkında daha fazla örnek tasarım görmek istiyorsanız sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Mutfak ve yemek odaları için ideal yuvarlak masa modelleri” başlıklı yeni fikir yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz.