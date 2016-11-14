Muhteşem bir müstakil ev projesi

Müstakil evlerin hemen her insan için son derece cazip olduğu ve nihayetinde hepimizin hayallerini süslediği malum. Belki eninde sonunda köye dönme özlemi çeken Anadolu kökenimizden, belki de yalnızca konfor ve rahat bir yaşam arzusundan kaynağını alan bu ortak hayalimizin, gerçekten de apartman yaşamıyla kıyaslanamaz bir ferahlık ve hayat kalitesi vaat ettiği şüphesiz. Ancak bazı evler var ki, yalnızca müstakil ev konforuyla sınırlı kalmayan dört dörtlük bir hayata kapı açabiliyor. Bu yazımızın konusu işte bu kusursuz evlerden biri. Mimarisinden peyzajına, dekorasyonundan mobilyalarına kadar en ince ayrıntısına kadar büyük bir özen ve dikkatle hazırlanmış bu proje, görenleri hayran bırakacak ve müstakil ev kavramına yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak kadar iddialı ve güzel.