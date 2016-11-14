Muhteşem bir müstakil ev projesi

Müstakil evlerin hemen her insan için son derece cazip olduğu ve nihayetinde hepimizin hayallerini süslediği malum. Belki eninde sonunda köye dönme özlemi çeken Anadolu kökenimizden, belki de yalnızca konfor ve rahat bir yaşam arzusundan kaynağını alan bu ortak hayalimizin, gerçekten de apartman yaşamıyla kıyaslanamaz bir ferahlık ve hayat kalitesi vaat ettiği şüphesiz. Ancak bazı evler var ki, yalnızca müstakil ev konforuyla sınırlı kalmayan dört dörtlük bir hayata kapı açabiliyor. Bu yazımızın konusu işte bu kusursuz evlerden biri. Mimarisinden peyzajına, dekorasyonundan mobilyalarına kadar en ince ayrıntısına kadar büyük bir özen ve dikkatle hazırlanmış bu proje, görenleri hayran bırakacak ve müstakil ev kavramına yeni bir gözle bakmanızı sağlayacak kadar iddialı ve güzel.
Henüz ilk bakışta insanı içine çeken kusursuz bir tasarıma sahip olan bu evin, sakin ve huzurlu tarzına karşın pek çok yönden de yenilikçi ve benzersiz olduğunu belirtmekte yarar var. Tüm bunları bir araya getiren şey ise her biri üzerine dikkatle çalışılmış detaylar. Detaylar birbirinden farklı unsurları ustalıkla bir araya getiriyor ve ortaya dört dörtlük bir iş çıkarıyor.
Bir evden beklentiniz nedir? Doğrusu pek de büyük olmayan apartman dairelerinde kendimizi bir yer bulduğumuzda dahi sevinen büyük şehir insanları olarak beklentilerimiz oldukça sınırlı. Temiz, bakımlı, güvenilir ve bir parça konforlu bir ev çoğumuzu fazlasıyla tatmin eder. Ama bu eve yakından bakmadan önce beklentilerinizi sınırsızca yükseltebilirsiniz. Çünkü aradığınız veya aramadığınız her şeyi bu evde bulabileceğinizden hiç şüpheniz olmasın.
Henüz iki boyutlu çizim aşamasındayken dahi bütün detaylarıyla tasarımcısının kafasında capcanlı olan bu ev, tam da bu canlı imgeden ötürü bu denli sıcak ve insanı kucaklayan bir yapıya sahip.
Gün ışığından yararlanmanın ne kadar önemli olduğundan ve bir ev tasarlanırken bunun temel konulardan biri olması gerektiğinden yazılarımızda zaman zaman söz ediyoruz. Yalnızca fiziksel durumunuz ve sağlıklı kalmanız için değil, ruh haliniz ve yaşam kaliteniz için de büyük bir önem arz eden gün ışığı, bir evin tasarımında düşünülerek doğru bir şekilde kullanıldığı takdirde mekânın bizzat kendisi üzerine de son derece pozitif bir etkide bulunuyor. Bu harika müstakil evde de gün ışığından doğru yararlanma ilkesine sonuna kadar sadık kalınmış ve bunun meyvelerinin fazlasıyla toplandığını söylersek de sanıyoruz abartmış olmayız.
Birbirinden kesin çizgilerle ve duvarlarla büsbütün ayrıştırılmamış farklı kullanım alanlarının bir arada bulunduğu oldukça geniş bir salonun büyük bir bölümünü kapladığı evin ruhunu da yansıtan yine bu geniş salon oluyor. Çağdaş bir dekorasyona ve kendinden emin çizgilere sahip salon, gerek mutfakta, gerek yemek odası olarak tasarlanmış bölümde, gerekse de oturma odası olarak kullanılabilecek bölümde şık ve iddialı bir tarzı yansıtıyor.
Yeni nesil konut projelerinde ve müstakil evlerde mutfaklara eskiye kıyasla çok daha fazla önem veriliyor. Diyebiliriz ki bu evlerin içindeki bölümler arasında tasarım enerjisinin en fazla yoğunlaştığı yerlerin başında mutfaklar geliyor. Bu yüzden birkaç on yıl önce evin toplam hacmine oranla oldukça küçük olarak tasarlanan ve tasarımı üzerinde pek az durulan mutfaklar, bugün hemen her tür yeni evin yıldızı konumundalar. Bu mutfak için de kuşkusuz benzer şeyler söylemek mümkün. Ancak mutfaklardaki genel değişimin de ötesine geçen oldukça baskın bir dizaynın göze çarptığını da belirtmek gerekiyor. Derinlemesine uzanan yapısı iki yönde dışarıya açılan yatay pencereler ve salona açılan geniş boşlukla sona eriyor. Mutfak adası yerine tezgâhın bir uzantısı olarak düşünülen özel bir bölüm kullanılmış ve bu bölüm de mutfağa apayrı bir hava katıyor.