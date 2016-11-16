Türkiye'den herkesin inşa edebileceği bir yazlık ev alternatifi

Yazlık kültürü toplumumuzda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Mersin, Antalya, Muğla, Aydın gibi Ege ve Akdeniz'in belli başlı kıyı kentlerinde, neredeyse şehrin tüm havasını değiştiren nitelikte ve kapsamda bir yazlık kültürü hakim. Genellikle tek katlı ya da iki katlı küçük müstakil evlerden oluşan siteler şeklinde kümelenen yazlıklar, Mersin gibi bazı bölgelerde ise apartman daireleri şeklinde olabiliyor. Sonuç olarak toplumun önemli bir kısmı için neredeyse tatil kavramıyla eşanlamlı olan yazlıklar bizim için hayli önemli. Bu yazımızda yeni bir yazlık sahibi olmayı düşünenler ya da eski yazlığını yenilemek isteyenler için alternatif olabilecek hem ekonomik hem de sağlıklı bir yapı modelini, ahşap bungalovları ele aldık. Bungalov dendiğinde aklınıza hâlâ tek göz odalı ve yalnızca kısa süreli barınmaya elverişli derme çatma bir yapı geliyorsa, bu konuda bir hayli uzak kalmışsınız demektir. Çünkü bungalovlar da inşaat sektörünün pek çok farklı alanı gibi geliştiler ve değiştiler. Dilerseniz bu yeni nesil bungalovlara biraz daha yakından bakalım.