Türkiye'den herkesin inşa edebileceği bir yazlık ev alternatifi

Yazlık kültürü toplumumuzda önemli bir yer tutuyor. Özellikle Mersin, Antalya, Muğla, Aydın gibi Ege ve Akdeniz'in belli başlı kıyı kentlerinde, neredeyse şehrin tüm havasını değiştiren nitelikte ve kapsamda bir yazlık kültürü hakim. Genellikle tek katlı ya da iki katlı küçük müstakil evlerden oluşan siteler şeklinde kümelenen yazlıklar, Mersin gibi bazı bölgelerde ise apartman daireleri şeklinde olabiliyor. Sonuç olarak toplumun önemli bir kısmı için neredeyse tatil kavramıyla eşanlamlı olan yazlıklar bizim için hayli önemli. Bu yazımızda yeni bir yazlık sahibi olmayı düşünenler ya da eski yazlığını yenilemek isteyenler için alternatif olabilecek hem ekonomik hem de sağlıklı bir yapı modelini, ahşap bungalovları ele aldık. Bungalov dendiğinde aklınıza hâlâ tek göz odalı ve yalnızca kısa süreli barınmaya elverişli derme çatma bir yapı geliyorsa, bu konuda bir hayli uzak kalmışsınız demektir. Çünkü bungalovlar da inşaat sektörünün pek çok farklı alanı gibi geliştiler ve değiştiler. Dilerseniz bu yeni nesil bungalovlara biraz daha yakından bakalım.
Ahşap evler dünyanın pek çok farklı bölgesinde asırlardır kullanılıyor. Hepsinin ana malzemesi ahşap olmasına karşın birbirlerinin inanılmaz derecede farklı özellikler gösteren bu evlerin tasarımlarını esas olarak bölgelerin iklim şartları belirliyor. Finlandiya gibi kuzey Avrupa ve İskandinavya ülkelerinde devasa kütüklerden yapılan ve bir kaleyi andıran büyük ahşap evler yapılırken, ülkemizin Karadeniz kesiminde ise tek bir çivi kullanılmadan tamamen geçme ahşap parçalarından yapılan son derece zarif ve mühendislik harikası ahşap evler yapılıyor. Öte yandan tüm dünyada ahşap evleri daha pratik ve yaygın hale getirme yönünde bir eğilim mevcut. İşte yeni nesil bungalovlar aslında bu eğilimin bir ürünü ve belli noktalarda eski tip ahşap evlerin yerini almaya başladılar bile.
Geleneksel ahşap evlerden farklı olarak oldukça kısa sürelerde yapılabilen ve daha ziyade prefabrik evleri andıran bungalovlar, düşük yapım ve bakım maliyetlerine karşın uzun ömürlü ve şık olmalarıyla da dikkat çekiyorlar. Ahşabın bütün güzelliğini bünyesinde taşıyan bu bungalov da her haliyle buna iyi bir örnek teşkil ediyor.
Bu yeni model bungalovlar her ne kadar eski tip bungalovlar kadar küçük değilseler de klasik ahşap evler kadar da geniş bir alan sunmuyorlar. Buna karşın iyi düşünülmüş ve uygulanmış tasarımlarıyla az bir alanda yazlık bir evin bütün ihtiyaçlarına yanıt verecek işlevi sunmayı başarıyorlar.
Ahşap, taş, toprak, saman, bambu ve daha sayısız doğal malzemeden yapılan evlerin hemen hepsinde ortak olan bir özellik vardır. Bu özellik hepsinin son derece kaliteli ve özgün bir hava sunmalarıdır. Önemli bir kısmı nefes alır yapıda olan bu malzemeler, kendilerine has kokularını ve kimi zaman minerallerini de havaya ekleyerek benzersiz bir ortam yaratırlar. Herhangi bir endüstriyel malzemede bununla kıyaslanır bir sonuç almak hemen hemen imkansızdır. Ahşap bir bungalov da size daha önce hiç tatmadığınız kadar güzel ve doğal bir uyku tattırabilir.
Bungalovun içinde küçük de olsa bir oturma odası bulunuyor. Ancak bu oturma odasının küçük tutulmasının asıl sebebi bu yapının yazlık olarak düşünülmesi ve oturma odasında yazın geçirilecek vaktin çoğunun bahçede geçecek olması. Yani burayı pratikte bir misafir odası olarak düşünmek de mümkün.
Bu bungalovda arayıp da bulamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü bir yazlık ev için gerekli olan her türlü donanım mevcut. Üstelik de zorla sığıştırılmış küçücük alanlardan söz etmiyoruz, her şey yerli yerinde ve işlevsel boyutlarda. Bu banyo sanıyoruz ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyor.
Ahşap bir ev sahibi olmak istiyorsunuz ama bütçeniz buna elverişli değil, yahut küçük bir bağ evi yapmak istiyorsunuz ama prefabrik ve beton gibi endüstriyel malzemelerden uzak durmak istiyorsunuz, o halde bu bungalov tam size göre. Her türlü yazlık ihtiyacına da rahatlıkla yanıt verebilecek donanıma sahip olan bu bungalov modeli, sade, şık ve sıcak bir ortam sunmasının yanı sıra düşük maliyeti ile de oldukça iyi bir alternatif.