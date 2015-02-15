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Dünyanın dört bir yanından salıncaklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
CASA BRUNO bancos de jardín y columpios de porche de poly-madera para el jardín, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor BahçeSalıncak & Oyuncaklar
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Hepimiz çocukluğumuzda salıncakların ne kadar heyecan verici olduğunu hatırlarız. Daha hızlı sallanmak ve daha yükseğe çıkmak için ne çok çaba harcardık. Çocuğunuz varsa eminiz onun gözlerinde de aynı heyecanı görüyorsunuzdur.

Büyüsek de hayattan zevkli yanları hala aynı kalıyor. Balkon, veranda ya da terasa kuracağınız bir salıncak, hava koşulları izin verdiği ölçüde sizi çocukluğunuza alıp götürecek ve günlük hayatın stresinden uzaklaştıracaktır. Bunu düşünerek dünyanın farklı noktalarından çok değişik salıncak modellerini sizler için derlemeye karar verdik. Dünyanın dört bir yanından salıncak fikirlerinin size de ilham vereceğinden eminiz. İster tek kişilik isterse iki kişilik tercih edin, bahçenize ya da balkonunuza bir salıncak kurmanın zamanı yaklaşıyor. Eee malum önümüz bahar. 

Tek kişilik salıncak

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Japonlar meditasyon işini iyi bilir. Nasıl dinlenileceğini ve günün stresinin nasıl atılacağını en iyi bilen milletlerden biridir Japonlar. Genç ya da yaşlı fark etmez, herkesin arada sırada kendine ayıracağız biraz zamana ihtiyacı vardır. Bu Japon evindeki tek kişilik bu salıncak da daha başka şeylere ihtiyaç duymadan rahatlama fırsatı sunuyor. Dikkat dağıtacak canlı renklerden uzak, küçük bir bahçede üvez ağacının karşısında ağır ağır salınmanın keyfi büyük olsa gerek. 

Akdenizliler siesta sever

homify Kırsal Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Akdeniz denince akla siesta gelir. İspanya'da ya da İtalya'nın güneyinde insanlar uzun yıllardır günün en sıcak saatlerini kestirerek geçirir. Akdeniz yemekleriyle donatılmış bir öğle yemeği sofrasından kalkıp, bu konforlu salıncakta uzanıp, sıcak yaz havası kemiklerinizi ısıtırken, yemekleri yavaş yavaş sindirmenin keyfine varabilirsiniz. Sonra da gözlerinizi kapatıp, sıcak rüzgarlar yüzünüzü yalarken kendiniz birkaç saatlik uykuya bırakabilirsiniz. 

Tavanın destek kalaslarına bağlanan salıncak ahşaptan yapılmış ve son derece rahat görünen yastıklarla kaplanmış. Uyurken bu yastıkların içine gömüleceğinizden hiç şüphemiz yok. Konumuz salıncaklar olsa da terasın birbirinden ilginç mobilyalarına da değinmeden geçemeyeceğiz. Limon kasalarının üzerine koyulan camla yapılan sehpa gibi lambalar da gayet orjinal görünüyor. Tabureler de sepetten dönüştürülmüş. Bu terasta doğal olmayan bir şey yok gibi görünüyor. 

Kim demiş şehirde rahatlanmaz diye?

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro Endüstriyel Balkon, Veranda & Teras
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

Şehir hayatı çok yoğun ve zorlu geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde sokaklardaki keşmekeş ve trafik insanları aşırı derecede yoruyor. Arazilerin altın değerinde olduğu kentlerde evler her santimetrekarenin kapalı alan olarak kullanıldığı yapılara dönüşüyor. Ama bu resimde gördüğünüz evin sahibi gibi şanslıysanız terası olan daireler bulmanız da mümkün. İtalya'da bulunan bu apartman terasında sefa bir hamakta sürülüyor. İtalya'nın ılık yaz akşamüstlerinde hamağa uzanıp kitap okumanın zevkinin paha biçilemez olduğunu düşünüyoruz.

Hamakta yatmaktan yorulduğunuzda ise yine son derece pratik ve rahat olan sandalyede oturup soğuk içeceğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Umarız herkes bir gün böyle terası ya da bahçesi olan bir evde oturabilir. 

Orta Batı: Gerçek A.B.D

CASA BRUNO bancos de jardín y columpios de porche de poly-madera para el jardín, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

Bir çok kişi A.B.D'nin doğu ya da batı yakasındaki liman şehirlerini ziyaret edip Amerika hakkında fikir sahibi olur. Ancak gerçek Amerika'yla tanışmak için içerilere, Orta Batı'ya doğru bir yolculuğa çıkmak gerekir. Nüfusunun büyük bölümünü WASP diye bilinen beyaz, Anglosakson ve Protestan insan profilinin oluşturduğu bu bölgede filmlerde görmeye alışık olduğumuz tenha kasabaları ve evlerinin bahçesine park ettikleri kamyonetlerden inip verandadaki salıncaklarında gitar çalıp country tarzı şarkı söyleyen insanları görmek mümkün olur. 

Bu resimdeki salıncak modeli de bir Orta Batı kasabasında bulunuyor. Salıncağın malzemesi de verandanın zemini gibi ahşap. 

Yaz rüyası

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

Sıcak iklimiyle Brezilya'da dinlenme her zaman kültürün ayrılmaz bir parçası olagelmiştir. Ülkenin güneyinde bulunan bu yazlığın verandası da olağanüstü göl manzarasıyla gün batımını keyifle izleyebilme olanağı tanıyor. Hele verandanın kirişlerinden sallanan salıncağa uzanınca bu manzaranın tadı daha da doyulmaz hale geliyordur diye düşünüyoruz. Yerel çizgileri yansıtan salıncak çok konforlu görünüyor.  Sizce de öyle değil mi?

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