Dünyanın dört bir yanından salıncaklar

Hepimiz çocukluğumuzda salıncakların ne kadar heyecan verici olduğunu hatırlarız. Daha hızlı sallanmak ve daha yükseğe çıkmak için ne çok çaba harcardık. Çocuğunuz varsa eminiz onun gözlerinde de aynı heyecanı görüyorsunuzdur.

Büyüsek de hayattan zevkli yanları hala aynı kalıyor. Balkon, veranda ya da terasa kuracağınız bir salıncak, hava koşulları izin verdiği ölçüde sizi çocukluğunuza alıp götürecek ve günlük hayatın stresinden uzaklaştıracaktır. Bunu düşünerek dünyanın farklı noktalarından çok değişik salıncak modellerini sizler için derlemeye karar verdik. Dünyanın dört bir yanından salıncak fikirlerinin size de ilham vereceğinden eminiz. İster tek kişilik isterse iki kişilik tercih edin, bahçenize ya da balkonunuza bir salıncak kurmanın zamanı yaklaşıyor. Eee malum önümüz bahar.