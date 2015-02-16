Erkeklerin gizli dünyası

Evi erkeğin kalesidir derler. Doğru söze ne denir? Peki ya erkeğin odası nedir? Biz erkeğin odasına erkeğin mağarası diyoruz. Evin geri kalanından hatta dünyanın geri kalanından tamamen ayrılmış, tek başına ya da arkadaşlarla güzel vakit geçirilebilecek bir ortam. Muhabbetin koyulduğu, kahkahaların havada uçuştuğu, birlikte maç izlenen ya da bilardo oynanan erkeklere özel bir mabet. Evin başka hiçbir yerinde göstermeye cesaret edemeyeceğiniz değerli eşyalarınızı teşhir ettiğiniz bir sergi salonu.

İster garajdan bozma bir oda, isterse de modern erkeğin gerekleriyle donatılmış komple bir bodrum katı olsun, her erkek hayatının bir bölümünde bile olsa benim diyebileceği bir mağarayı hak eder. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz erkek mağaralarıyla dünya erkeklerinin nasıl mekanlar yarattığına bir bakmak istedik. Hazırsanız başlayalım.