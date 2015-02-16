Erkeklerin gizli dünyası

Evi erkeğin kalesidir derler. Doğru söze ne denir? Peki ya erkeğin odası nedir? Biz erkeğin odasına erkeğin mağarası diyoruz. Evin geri kalanından hatta dünyanın geri kalanından tamamen ayrılmış, tek başına ya da arkadaşlarla güzel vakit geçirilebilecek bir ortam. Muhabbetin koyulduğu, kahkahaların havada uçuştuğu, birlikte maç izlenen ya da bilardo oynanan erkeklere özel bir mabet. Evin başka hiçbir yerinde göstermeye cesaret edemeyeceğiniz değerli eşyalarınızı teşhir ettiğiniz bir sergi salonu.
İster garajdan bozma bir oda, isterse de modern erkeğin gerekleriyle donatılmış komple bir bodrum katı olsun, her erkek hayatının bir bölümünde bile olsa benim diyebileceği bir mağarayı hak eder. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz erkek mağaralarıyla dünya erkeklerinin nasıl mekanlar yarattığına bir bakmak istedik. Hazırsanız başlayalım.
Testosteronun her noktasında buram buram hissedilmesi geren bir erkek mağarasından bahsedince akıllarda ilk uyanacak görüntü resimdeki odaya benzer diye düşünüyoruz. Koyu renklerin hakim olduğu, bir barı, uzanmak için geniş bir kanepesi ve arkadaşlarla kapışmak için bir bilardo masası olması burayı tam bir erkek mağarası yapıyor. MPD London tarafından tasarlanan bu oda Londra'nın biraz dışında yaşayan bekar bir gence ait. Odada 20 kişinin rahatlıkla izleyebileceği büyüklükte katlanır açılır bir sinema perdesi de bulunuyor. Önemli maçlar da bu oda tam bir stadyuma dönüşüyor.
Aynı konsept bu odada tamamen farklı bir yolla yaratılmış. Bu erkek mağarasının en belirgin özelliği derin okyanusları çağrıştıran dev akvaryum. Tropikal bir mercan resifini andıran akvaryumun içi Kayıp Balık Nemo filminden fırlamış gibi görünüyor. Akvaryum tropikal balıklar ve mercanlarla sıcak denizlerin atmosferini odaya taşıyor. Bilardo masası ve çok şık barıyla bu bodrum katını görünce büyülenmemek elde değil. Ünlü bir futbolcuya ait mekan insanda bu güzellikte bir akvaryuma sahip olma isteği uyandırıyor.
Bize göre erkek mağaralarının olmazsa olmaz unsuru bardır. Bu mağaranın sahibi barı tasaralarken hiçbir ayrıntıyı atlamamış ve mağaranın hakkını vermiş. Son derece şık aydınlatılmış mağaranın bar kısmındaki güçlü spotlar, sinema bölümündeki gökyüzü aydınlatması, barın üstündeki lambalar ve barın görünmeyen yerlerine gizlenmiş neon ışıklar mekanı ışıl ışıl yapmış. Kim demiş erkek mağaraları karanlık, kirli, her tarafta boş bira şişeleri ve pizza kutularıyla dolu olur diye. Bu örneği görünce pekala aydınlık, şıkır şıkır bir mağaranın da olabileceğine inanıyor insan. Böyle bir odada film ve maç izleyebileceğiniz gibi 10 kişiye kadar davetlinin olduğu kapalı devre partiler de verebilirsiniz. Partilerinizi canlandıracak bir müzik sisteminin de olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Eğer mağaranızı sadece film ve maç izlemek için kullanacaksınız, geniş ve kaliteli bir televizyona ya da projeksiyon sistemine para harcamaktan çekinmeyin. Siz her ihtimale karşı genişçe bir yatak koymayı da ihmal etmeyin. Kim bilir belki filmin orta yerinde uykunuz geliverir. Mille Coulers'ın imzasını taşıyan bu oda tam bir cep sineması diyebiliriz. Odada son teknoloji projeksiyon sistemi, 3 boyutlu ses sistemi, sinema tipi geniş ve rahat koltuklar var. Hatta odanın duvarları bile ses yalıtımlı olarak tasarlanmış. Keşke benim de böyle bir sinemam olsaydı dediğinizi duyar gibiyiz. Bu odada filmin yanı sıra arkadaşlarınızı davet edip derbi maçları da göğsünüzü gere gere izleyebilirsiniz.
Tüm bu örneklerin dışında eğer işini ofiste bırakamayan bir erkekseniz, buna benzer bir evde çalışma ofisi tam da size göre. Çok eğlenceli değil ama bu da erkek mağarası neticede. Londra'nın St John Wood bölgesindeki bir evin bahçesinde yer alan bu ofis mağara ilginç tasarımıyla göz dolduruyor. Ağacın içine oyulmuş hissi uyandıran ofis Platform 5 Architects'in yaratıcı mimarlarının elinden çıkmış.
Yaşınız, tarzınız ya da maddi durumunuz ne olursa olsun, erkek mağarası her erkeğin bir süre de olsa sahip olmayı hak ettiği bir şey. Daha fazla erkek mağarası görmek için bu makaleye de bir göz atın.