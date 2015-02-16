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Erkeklerin gizli dünyası

Aydin Sanli Aydin Sanli
Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Klasik Multimedya Odası
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Evi erkeğin kalesidir derler. Doğru söze ne denir? Peki ya erkeğin odası nedir? Biz erkeğin odasına erkeğin mağarası diyoruz. Evin geri kalanından hatta dünyanın geri kalanından tamamen ayrılmış, tek başına ya da arkadaşlarla güzel vakit geçirilebilecek bir ortam. Muhabbetin koyulduğu, kahkahaların havada uçuştuğu, birlikte maç izlenen ya da bilardo oynanan erkeklere özel bir mabet. Evin başka hiçbir yerinde göstermeye cesaret edemeyeceğiniz değerli eşyalarınızı teşhir ettiğiniz bir sergi salonu. 

İster garajdan bozma bir oda, isterse de modern erkeğin gerekleriyle donatılmış komple bir bodrum katı olsun, her erkek hayatının bir bölümünde bile olsa benim diyebileceği bir mağarayı hak eder. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz erkek mağaralarıyla dünya erkeklerinin nasıl mekanlar yarattığına bir bakmak istedik. Hazırsanız başlayalım. 

Tavan arasında bekar erkek odası

American Dream, MPD London MPD London
MPD London

American Dream

MPD London
MPD London
MPD London

Testosteronun her noktasında buram buram hissedilmesi geren bir erkek mağarasından bahsedince akıllarda ilk uyanacak görüntü resimdeki odaya benzer diye düşünüyoruz. Koyu renklerin hakim olduğu, bir barı, uzanmak için geniş bir kanepesi ve arkadaşlarla kapışmak için bir bilardo masası olması burayı tam bir erkek mağarası yapıyor. MPD London tarafından tasarlanan bu oda Londra'nın biraz dışında yaşayan bekar bir gence ait. Odada 20 kişinin rahatlıkla izleyebileceği büyüklükte katlanır açılır bir sinema perdesi de bulunuyor. Önemli maçlar da bu oda tam bir stadyuma dönüşüyor.

Büyüleyici bir akvaryum

Footballer's Pad Aquarium, Aquarium Architecture Aquarium Architecture Modern Oturma Odası
Aquarium Architecture

Footballer's Pad Aquarium

Aquarium Architecture
Aquarium Architecture
Aquarium Architecture

Aynı konsept bu odada tamamen farklı bir yolla yaratılmış. Bu erkek mağarasının en belirgin özelliği derin okyanusları çağrıştıran dev akvaryum. Tropikal bir mercan resifini andıran akvaryumun içi Kayıp Balık Nemo filminden fırlamış gibi görünüyor. Akvaryum tropikal balıklar ve mercanlarla sıcak denizlerin atmosferini odaya taşıyor. Bilardo masası ve çok şık barıyla bu bodrum katını görünce büyülenmemek elde değil. Ünlü bir futbolcuya ait mekan insanda bu güzellikte bir akvaryuma sahip olma isteği uyandırıyor. 

İçki ve sinema keyfi

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Klasik Multimedya Odası
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Bize göre erkek mağaralarının olmazsa olmaz unsuru bardır. Bu mağaranın sahibi barı tasaralarken hiçbir ayrıntıyı atlamamış ve mağaranın hakkını vermiş. Son derece şık aydınlatılmış mağaranın bar kısmındaki güçlü spotlar, sinema bölümündeki gökyüzü aydınlatması, barın üstündeki lambalar ve barın görünmeyen yerlerine gizlenmiş neon ışıklar mekanı ışıl ışıl yapmış. Kim demiş erkek mağaraları karanlık, kirli, her tarafta boş bira şişeleri ve pizza kutularıyla dolu olur diye. Bu örneği görünce pekala aydınlık, şıkır şıkır bir mağaranın da olabileceğine inanıyor insan. Böyle bir odada film ve maç izleyebileceğiniz gibi 10 kişiye kadar davetlinin olduğu kapalı devre partiler de verebilirsiniz. Partilerinizi canlandıracak bir müzik sisteminin de olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Filmin tadını çıkarın

Fabric walling in cinema room Mille Couleurs London Modern Multimedya Odası
Mille Couleurs London

Fabric walling in cinema room

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

Eğer mağaranızı sadece film ve maç izlemek için kullanacaksınız, geniş ve kaliteli bir televizyona ya da projeksiyon sistemine para harcamaktan çekinmeyin. Siz her ihtimale karşı genişçe bir yatak koymayı da ihmal etmeyin. Kim bilir belki filmin orta yerinde uykunuz geliverir. Mille Coulers'ın imzasını taşıyan bu oda tam bir cep sineması diyebiliriz. Odada son teknoloji projeksiyon sistemi, 3 boyutlu ses sistemi, sinema tipi geniş ve rahat koltuklar var. Hatta odanın duvarları bile ses yalıtımlı olarak tasarlanmış. Keşke benim de böyle bir sinemam olsaydı dediğinizi duyar gibiyiz. Bu odada filmin yanı sıra arkadaşlarınızı davet edip derbi maçları da göğsünüzü gere gere izleyebilirsiniz. 

Biraz sıra dışı bir meekan

Shoffice , Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP Modern Garaj / Hangar
Platform 5 Architects LLP

Shoffice

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

Tüm bu örneklerin dışında eğer işini ofiste bırakamayan bir erkekseniz, buna benzer bir evde çalışma ofisi tam da size göre. Çok eğlenceli değil ama bu da erkek mağarası neticede. Londra'nın St John Wood bölgesindeki bir evin bahçesinde yer alan bu ofis mağara ilginç tasarımıyla göz dolduruyor. Ağacın içine oyulmuş hissi uyandıran ofis Platform 5 Architects'in yaratıcı mimarlarının elinden çıkmış. 

Yaşınız, tarzınız ya da maddi durumunuz ne olursa olsun, erkek mağarası her erkeğin bir süre de olsa sahip olmayı hak ettiği bir şey. Daha fazla erkek mağarası görmek için bu makaleye de bir göz atın. 

Dünyanın dört bir yanından salıncaklar
Evin içinde kendi krallığını ya da gizli köşesini kurmak isteyen erkekler için. 

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