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Dizayn ve mimarileri ile birbirinden güzel ev modelleri

Homify Homify
High Barn, Astronaut Kawada Architecture Astronaut Kawada Architecture Modern Evler
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Yaşam alanlarımız kişisel hayatımızda, müdavimi olduğumuz mekanlardan, yemek yediğimiz restoranlardan, alış veriş yaptığımız mağazalardan, kıyafetlerimizden ve hatta iş yerlerimizden çok daha önemli bir yere sahiptir. İnsanoğlunun yaşam alanlarına verdiği önem neticesinde saraylar, malikaneler, köşkler inşa edilmemiş midir zaten? Bu nedenle yaşam alanı hayal ederken hep mükemmel tasarımlara ve eşsiz mimarilere gider aklımız. İhtiyaçlarımıza ve zevklerimize göre oluşturacağımız mütevazi dekorasyonlarda bile ödüllü tasarımların küçük detaylarından ilham alırız. Hal böyleyken, bizler de, birbirinden güzel ev modelleri ile dekorasyonlarınıza ilham kaynağı olacak tasarımları derleyip beğeninize sunuyoruz. Dünya'dan ve Türkiye'den tasarımların bulunduğu bu yazı umarız hayalinizdeki eve dair detaylar taşıyordur ve umarız bir gün hayalleriniz gerçek olur…

Ev, bahçe ve yapı çeşitleri hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz. Farklı ve birbirinden muhteşem ev ve çatı modelleri içeren “Ev mimarisine başlarken en önemli adım: Çatı modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Huzur kaynağı bahçeli evler

homify
homify

homify
homify
homify

Tuğla yapıya, gri fransız balkon, gri pencere ve gri teras korkuluklarının eklendiği bu ev, çift cepheli Victorian evlerinin modern bir yorumunu sunuyor. Bahçe ve terası ile huzur dolu kullanım alanları sağlayan, natürel görünümlü bir ev. Sahibini Victorian döneminin huzurlu çiftlik evlerine götürecekmiş hissi veren yapısıyla göz dolduruyor. Bodrum katı, teras katı ve orta iki katıyla oldukça geniş ve kalabalık aileler için ideal.

Kıskandıracak güzellikte bir ev

High Barn, Astronaut Kawada Architecture Astronaut Kawada Architecture Modern Evler
Astronaut Kawada Architecture

High Barn

Astronaut Kawada Architecture
Astronaut Kawada Architecture
Astronaut Kawada Architecture

Bahçeli ve çatılı bir evi kıskanmak için başka bir özelliği daha görmeye gerek yoktur bizce. Çocukluğumuzun hayal dünyasının evi olan çatılı ve bahçeli evleri, şehir yaşantısının giderek çekilmez olduğu son yıllarda daha da çok özlüyor olduk. Japon asıllı bir mimarın İngiltere'de yaptığı bu ev Japon ve İngiliz mimarisinin en güzel yanlarını bünyesinde toplamış muhteşem bir tasarım. Bahçesi, garajı, iç dizaynı ve diğer bütün detayları ile ülkenin ünlü yapılarından biri haline gelmiş başarılı ve güçlü bir mimari eser.

Çatı katı banyosu

High Barn, Astronaut Kawada Architecture Astronaut Kawada Architecture Modern Evler
Astronaut Kawada Architecture

High Barn

Astronaut Kawada Architecture
Astronaut Kawada Architecture
Astronaut Kawada Architecture

Yukarıda bahsettiğimiz Japon – İngiliz evinin henüz dekorasyonu yapılmamış çatı katı banyosunu görüyorsunuz. Rustik metal küvetin modern bir dekora yerleştirildiği dekorasyonun son halini biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Ahşap zemin, siyah metal korkuluklar, beyaz fon ve siyah taş yan duvar dekorasyonun son hali hakkında ilgi çekici ipuçları veriyor gibi görünüyor.

Bahçeye açılan mükemmel mutfaklar

homify
homify

homify
homify
homify

Yukarıdaki Victorian evinin bu kadar modern bir mutfağa sahip olmasını bekler miydiniz? Bahçeye açılan geniş cam kapıları ve fransız pencereleri ile oldukça aydınlık bir havaya sahip olan mutfağın dolap, ankastre mutfak ekipmanı ve lavabo yerleşimi de son derece kullanışlı. İyi planlanmış bir mutfak dizaynı ile, üstelik de böyle bir evde, onlarca misafiri hiç üşenmeden ağırlayabilirsiniz.

Beyaz ve büyüleyici bir ev

Front Elevation RBD Architecture & Interiors Modern Evler
RBD Architecture &amp; Interiors

Front Elevation

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

Beyaz pürüzlü dış cephesi, klasik pencereleri ve tek eğim çatısı ile dikkat çeken bu evin diğer cephelerini özellikle de dekorasyonunu görmenizi tavsiye ediyoruz. RBD Architecture & Interiors imzası taşıyan tasarım Londra'da bulunuyor. Güzel bir bahçe ve muhteşem iç dizaynı ile adeta bir rüya evi.

İç geçirten detaylar

Garage View RBD Architecture & Interiors Modern Garaj / Hangar
RBD Architecture &amp; Interiors

Garage View

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

RBD Architecture imzalı evin garajı bile adeta bir sanat galerisi havasında dekore edilmiş. Parlak yüzeylerin, göz alıcı detayların, gösterişli aksesuarların ve tabii ki değerli eserlerin kullanıldığı dekorasyon şehrin en güzel evlerinden birini oluşturmuş. Hemen her odasında birçok farklı stilin ögelerini taşıyan ancak genel olarak modern stil çizgisinde olan ev gören herkesi hayran bırakıyor. Evin diğer odalarını da görmenizi tavsiye ediyoruz.

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Muhteşem bir oturma odası

Drawing Room & Reading Room beyond RBD Architecture & Interiors Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
RBD Architecture &amp; Interiors

Drawing Room & Reading Room beyond

RBD Architecture & Interiors
RBD Architecture &amp; Interiors
RBD Architecture & Interiors

RBD Architecture imzalı evin oturma odası olan bu dekor sleek yüzeyleri ve elegan duruşuyla dikkatleri cezbediyor. Şömine merkezli dekore edilen oturma odasında başarılı bir simetri hakim. Şöminenin iki yanına yerleştirilen cam dresuar ve aynalar zengin bir görüntü oluşturmuş. Aksesuarların parlak ve gösterişli modellerden seçildiği dekorun direkt ve endirekt aydınlatmaları da oldukça güçlü. Kullanılan tablolar stil bütünlüğünü sağlarken ana ve yan mobilyalarla sağlıklı bir renk dengesi oluşturulmuş. İskandinav çizgiler taşıyan bir çalışma köşesinin de bulunduğu odada fon ve zemin tasarımın her ögesini taşıyabilecek yalınlıkta seçilmiş.

Evin en büyük zenginliği: Kış bahçesi

Modern Garden Room homify Modern Kış Bahçesi
homify

Modern Garden Room

homify
homify
homify

Her ne kadar adı kış bahçesi olsa da yaz, kış, dört mevsim evin en çok kullanılan alanı olma özelliği taşıyor. Katlanır cam duvarları ve açılır kapanır özellikte tavanı ile farklı kullanım şekilleri sağlayan kış bahçeleri adeta lüks evin sembolü gibidir. Kışın kapalı alanda gökyüzü ve bahçeyle iç içe bir ortamda vakit geçirmenizi sağlayan kış bahçesi yaz mevsimin de dört yanı açık mükemmel bir bahçeye dönüşüverir. Gün ışığının tek zerresini bile kaçırmayan bu cam ağırlıklı yapılar her geniş bahçede bulunması gereken bir yapı. Bu dekorda kış bahçesi için sade ve rahat mobilyalar ile küçük bir yuvarlak masa takımı seçilmiş. Mütevazi bahçeye bolca saksı bitkisi de eklenerek dekor tamamlanmış.

Kusursuz çizgiler

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Modern mimarinin başarılı bir örneği olan bu ev, ahşap ve siyah dış cephe mantolaması ile hem natürel hem de modern bir görüntü yaratmış. Keskin çizgilerin kullanıldığı mimarinin dekorasyonu da en az dış cephesi kadar göz alıcı. Veranda, bahçe ve teras gibi keyifli yaşam alanları sunan evin, ön ve arka bahçesi ayrı ayrı düzenlenmiş bir peyzaja sahip.

Dikkat çeken bir villa

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Evler
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Yine teras, balkon, veranda ve bahçe gibi alanların bonkörce kullanıldığı bir yapı ile karşı karşıyayız. Villa evi dendiği zaman bu alanları bulundurmaması düşünülemezdi zaten. Korkuluklarda camın, dış cephede ahşap ve beyazın tercih edildiği betonarme yapı mimarisi kadar iç dizaynı ile de dikkat çekiyor. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bakmanızı öneriyoruz.

Geniş ve ferah salonlar

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Bir cephesi bahçeye bakan salonların en güzel yanı, duvar boyu cam uygulaması ile, oturma odanızı bahçenin kucağına bırakabilecek olmaktır. Bu dekor da tam olarak bunu uygulamış. Oldukça geniş ve gün ışığından en iyi şekilde faydalanan bir salonun, doğru mobilyalarla yarattığı muhteşem kombinasyon. Beyaz köşe takımının dekorun fonu ile yarattığı uyum ve kullanılan aksesuarların sağladığı renk dengesi gerçekten övgüyü hak ediyor.

Sıra dışı ve göz alıcı bir ev

Qusar Chalet, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Qusar Chalet

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Azerbaycan'da bir dağın yamacında bulunan bu müstakil dağ evi taş ve cam ögelerin kullanıldığı, sıra dışı ve minimal bir tarza sahip. Yüksek tavan ve A tipi çatı kullanılan evin dekorasyonu da dış cephesi kadar özgün ve yaratıcı. NM Mimarlığın göz dolduran projesi, bahçesi, dekorasyonu ve mimarisi ile benzerlerinden kolayca ayrılıyor. Evin diğer alanlarını da görmeden geçmeyin.

Oturma grubunu tamamlayan en şık puf ve tabure modelleri
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