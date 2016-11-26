Mütevazı bir giriş holü için 6 parlak fikir

Giriş holü ve koridorlar evin diğer alanlarına göre daha dar ve uzun bir planlamaya sahip olabilir. Dolayısıyla bir geçiş alanı olarak değerlendirilen bu alanda çok fazla eşya kullanmayız. Dekoratif fikirler için ise duvar dekorları oldukça akılcı ve şık çözümler sunuyor. Örnek görselde görüldüğü üzere kırmızı tuğla duvar dekoru ile modern stili bir araya getirerek çarpıcı ve şık bir hol dekore edebilirsiniz.

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