Mütevazı bir giriş holü için 6 parlak fikir

Evin girişi evi kullananlar hakkında davetkarlık ya da estetik detaylarla bazı fikirler verir. Mütevazı ama şık bir giriş holü dekore etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda birbirinden cazip örneklerle hem dekorasyon trendlerini yakalayabilir, hem de birbirinden ilginç dekoratif fikirler edinebilirsiniz. Basit çizgilerle şık ve özenli bir karşılama için giriş holü dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz. Bu yazımızda mütevazı giriş holleri için 6 parlak fikir derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Renklerin ve dokuların cazibesi gözünüzü okşuyor mu? Çok fazla renk karmaşasına gerek duymadan göz alıcı bir giriş holü dekore etmek mümkün. Cilalanmış ahşabın sıcak dokusu ve renkleri ile uyum ve ahenk sağlayan çini zemin kaplama döşeniyor. Hem dönemsel izlerden etkilenenler için, hem de giriş holüne şık dokunuşlar kazandırmak için döşeme zemini kaplamaları ile fark yaratabilirsiniz. Burada zemin kaplamalarını öne çıkaran önemli unsurlardan biri sıcak renk ve dokuları öne çıkaran beyaz duvar zemini ve mobilyaların tercih edilmiş olması. Zarafet katan zemin kaplamaları alternatifleri ile ekstra aksesuar kullanımına gerek kalmadan fark yaratabileceksiniz.
Gözlerinizi okşayan pastel renkler, daha ferah ve dingin atmosfer oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekebilir. Döşeme zemini kaplamasıyla uygulanan desenlerle retro ya da vintage etkiler katabilirsiniz. Giriş holüne karakteristik öğeler katarak dokular ve desenleri değerlendirmek bir alternatif. Bunların yanı sıra düz ve sade duvar zemini ve mobilyalarla öne çıkarmak istediğiniz aksesuarlarınızı değerlendirebilirsiniz. Soft renklerle iç ferahlatan bir karşılamayı arzu edenlere şık bir giriş holü.
Görkemli ve akılda kalıcı bir karşılama için lüks detayları değerlendirmek isteyenleri buraya alalım. Şık bir giriş holünde karşılama için avize modeli ve aksesuarların zengin alternatiflerini değerlendirebilirsiniz. Desenler, işlemeler, altın varaklar ve dahası. Dama tahtası deseni ile döşeme zemini kaplamaları zenginlik katan unsurlar arasında sayılıyor. Giriş holünde sanat eserleri için de yer ayırabilirsiniz. Belki bu giriş holü ilginizi çekebilecek dekoratif öğeleri taşıyor olabilir.
Giriş holünde eğer merdiven alanı bulunuyorsa, merdiven altı ölü alanları depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Örnek görselde şık ve özenle tasarlanmış bir çalışma alanı dizayn edilmiş. Özellikle küçük bir eve sahipseniz depolama sistemlerine oldukça ihtiyaç duyabilirsiniz. Arzuya göre ölü alanları tamamen dolap ve çekmecelerle, ya da dekoratif raflarla dizayn ederek sunum objelerini değerlendirebilir, daha estetik kılabilirsiniz. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Renklerin cazibesi ve ışıklandırma unsurları ile giriş holünde fark yaratabilirsiniz. Dekoratif aksesuarlar ve sanat eserlerine yer açabilirsiniz. Örnek görselde nötr grilerle sıcak renkler bir araya geliyor. Nötr ve soğuk renklerin kullanıldığı bir alanda, sıcak renkler katarak denge unsuru sağlayabilirsiniz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma, endirekt aydınlatma sistemleri de fark yaratan bir dekorasyon oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Giriş holü ve koridorlar evin diğer alanlarına göre daha dar ve uzun bir planlamaya sahip olabilir. Dolayısıyla bir geçiş alanı olarak değerlendirilen bu alanda çok fazla eşya kullanmayız. Dekoratif fikirler için ise duvar dekorları oldukça akılcı ve şık çözümler sunuyor. Örnek görselde görüldüğü üzere kırmızı tuğla duvar dekoru ile modern stili bir araya getirerek çarpıcı ve şık bir hol dekore edebilirsiniz.
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