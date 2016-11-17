Modern ruhuyla kusursuz bir ev

Presidente Prudente, Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yaklaşık olarak 220 bin nüfusa ve 563 bin kilometre yüzölçümüne sahip ve çevresel güzellikleriyle öne çıkan muhteşem bir şehir. Bu yazımızda da sizlerle bu görülesi şehre gidip modern ruhu ve keskin ve temiz hatlarıyla her göreni büyüleyen bir eve konuk olacağız.

Evin en çok dikkat çeken özelliği pek tabii ki mimari tasarımında yer alan keskin ve katmanlı doku oluyor. Mimarın bir imzası gibi olan bu katmanlı görünüm çağdaş tasarımlar arasında öne çıkmayı başarak bir estetiğe sahip olmayı başarmış. Dış cephede kullanılan farklı yükseklikler ve renkler gözü yormayan modern ve minimalist tarzlı bir hareketlilik yaratırken keskin hatlar ve temiz çizgiler de etkileyici bir farklılık yaratıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan evin kapılarını çalalım.