Modern ruhuyla kusursuz bir ev

Presidente Prudente, Brezilya'nın São Paulo eyaletinde yaklaşık olarak 220 bin nüfusa ve 563 bin kilometre yüzölçümüne sahip ve çevresel güzellikleriyle öne çıkan muhteşem bir şehir. Bu yazımızda da sizlerle bu görülesi şehre gidip modern ruhu ve keskin ve temiz hatlarıyla her göreni büyüleyen bir eve konuk olacağız.
Evin en çok dikkat çeken özelliği pek tabii ki mimari tasarımında yer alan keskin ve katmanlı doku oluyor. Mimarın bir imzası gibi olan bu katmanlı görünüm çağdaş tasarımlar arasında öne çıkmayı başarak bir estetiğe sahip olmayı başarmış. Dış cephede kullanılan farklı yükseklikler ve renkler gözü yormayan modern ve minimalist tarzlı bir hareketlilik yaratırken keskin hatlar ve temiz çizgiler de etkileyici bir farklılık yaratıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan evin kapılarını çalalım.
Evi gezmeye sokaktan görünümü ile başlayalım dedik. Bu harika görünüm karşısında sizin de bizim kadar etkilendiğinize eminiz. Bu dış cephede en çok öne çıkan ve hayran olduğumuz özellik farklı bir mimariye sahip olan evin farklı renkler ve yükseklikler kullanılarak boyutlara ayrılması. Evin önündeki bej ve gri karışımı yürüyüş yolu zemini etrafındaki yeşil çevre ile uyum içinde bir estetik sağlarken, binanın duvarlarında kullanılan farklı renker de çağdaş mimariye katkıda bulunuyor ve kusursuz bir görünüm ortaya çıkmasını sağlıyor. Ön cephedeki şık dış mekan sandalyeleri ile oluşturulan oturma alanı ise manzaranın ve esteğin tadını çıkartmak için harika bir dokunuş. Gökyüzünün büyüleyici mavisi ve bakımlı çimlerin göz alıcı yeşili ise evin modernliğine doğal katkıda bulunan ekolojik unsurlar.
Evin giriş kapısından içeriye adım attığımızda ise ilk gördüğümüz şey bizi davetkâr bir estetik ile karşılayan şık oturma odası oluyor. Herhangi bir evin bu evin iç mekanlarından daha aydınlık olması beklenemez herhalde. Duvarlardaki inci gibi pırıldayan beyaz boya ile duvarın üst kısmında açılan ve harika görünen dar pencereler oturma odasının ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip olmasını garanti altına almış. Dekorasyonda ise minimal bir modernlik olduğunu hemen fark ediyoruz.
Açık plan olarak dizayn edilen evin oturma alanının dekorasyonuna daha yakından baktığımızda harika özellikler hemen gözümüze çarpıyor. Minimal bir dizayn anlayışının hakim olduğu odada yerdeki hareketli halı ile canlılık ve pozitif enerji sağlanıyor. Mermer dokulu televizyon ünitesi ise sıradan ev dekorasyonlarında pek de görmeye alışık olmadığımız bir mobilya. Odanın içinde renk, desen, hareketlilik ve mobilya tasarımları açısından tam bir denge hakim ve bu dengenin son dokunuşu da elbette konforlu ve modern oturma grubu oluyor.
Mutfak dizaynında ise tıpkı dış cephede ve oturma odasında tanık olduğumuz gibi temiz çizgiler ve modern bir tasarım hakimiyetini sürdürüyor. Pırıldayan fayanslar, sakinleştirici bej ve siyah mermer unsurlar ve kromat sarısı mutfak ögeleri yalın ve etkileyici bir dekorasyon oluşturuyor.
Evdeki son durağımız ise evin diğer yaşam alanları ile aynı oranda etkileyici olan banyo. Mermer estetiğinin en yoğun şekilde karşımıza çıktığı banyoda küçük bir alanda kullanışlı ve şık bir görünüm yaratılmış. Modern lavabo ünitesi, şık ve kullanışlı tezgah, renkli cam ve sürgülü kapılı duşakabin ve çerçevesiz geniş ayna harika bir ahenk içinde.
(Eğer bu şık evi beğendiyseniz Dört dörtlük bir aile evi başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz eve de bayılacağınıza eminiz.)