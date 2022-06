XVI. Louis sandalye modeli ile ihtişamlı yemek odaları

Neoklasik tarzın simgesel mobilya parçalarından biri olan 16. Louis sandalyeler, adını aldığı kral 16. Louis'nin tahta çıkmasından aslında kısa bir süre önce tasarlanmıştır. (Bu neoklasik sandalyenin ilk örnekleri 1760'li yıllarda ortaya çıkmış ancak adını aldığı kral Louis ise 1774'te tahta çıkmış.) Fransız hanedanından isimlerini alan önceki modeller ise şunlardır: 14. Louis – Barok tarzı ve 15. Louis – Rokoko tarzı.

On altıncı Louis sandalyelerin en belirgin özellikleri oval şeklindeki sırtlarıdır. Sandalyenin iskeletindeki süs ve oymalar on beşinci ve on dördüncü Louis modellerine göre oldukça azaltılmıştır. Ayakları genelde flüt şeklinde, yani düzdür. Ancak cabriole, yani S şekllinde ayakları olan on altıncı Louis sandalyelere de sıklıkla rastlamak mümkün.

Günümüzde hala asaletin simgesi olan, özellikle klasik dekorasyon anlayışı ile dekore edilen evlerde kullanılan ancak sıklıkla eklektik tarzda döşenmiş evlerde de görüğümüz on altıncı Louis sandalye çeşitlerini bu sayfamızda derledik. Hem Türkiye'den hem de dünyadan örnekleri topladığımız bu sayfada klasik 16. Louis sandalyelerin farklı döşemeler ve farklı renklerdeki iskeletler ile nasıl göründüğünü, modernize edilmiş hallerinden örnekleri ve hatta daha geniş ve kolçaklı olarak tasarlanmış koltuk modellerini görebilirsiniz.

Modası asla geçmeyen klasik mobilya parçalarının başında gelen Louis sandalye çeşitlerinden almayı düşünüyorsanız, bu sayfada topladığımız 16. Louis örnekleri sizler için de ilham verici olabilir.