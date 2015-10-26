XVI. Louis sandalye modeli ile ihtişamlı yemek odaları

Neoklasik tarzın simgesel mobilya parçalarından biri olan 16. Louis sandalyeler, adını aldığı kral 16. Louis'nin tahta çıkmasından aslında kısa bir süre önce tasarlanmıştır. (Bu neoklasik sandalyenin ilk örnekleri 1760'li yıllarda ortaya çıkmış ancak adını aldığı kral Louis ise 1774'te tahta çıkmış.) Fransız hanedanından isimlerini alan önceki modeller ise şunlardır: 14. Louis – Barok tarzı ve 15. Louis – Rokoko tarzı.
On altıncı Louis sandalyelerin en belirgin özellikleri oval şeklindeki sırtlarıdır. Sandalyenin iskeletindeki süs ve oymalar on beşinci ve on dördüncü Louis modellerine göre oldukça azaltılmıştır. Ayakları genelde flüt şeklinde, yani düzdür. Ancak cabriole, yani S şekllinde ayakları olan on altıncı Louis sandalyelere de sıklıkla rastlamak mümkün.
Günümüzde hala asaletin simgesi olan, özellikle klasik dekorasyon anlayışı ile dekore edilen evlerde kullanılan ancak sıklıkla eklektik tarzda döşenmiş evlerde de görüğümüz on altıncı Louis sandalye çeşitlerini bu sayfamızda derledik. Hem Türkiye'den hem de dünyadan örnekleri topladığımız bu sayfada klasik 16. Louis sandalyelerin farklı döşemeler ve farklı renklerdeki iskeletler ile nasıl göründüğünü, modernize edilmiş hallerinden örnekleri ve hatta daha geniş ve kolçaklı olarak tasarlanmış koltuk modellerini görebilirsiniz.
Modası asla geçmeyen klasik mobilya parçalarının başında gelen Louis sandalye çeşitlerinden almayı düşünüyorsanız, bu sayfada topladığımız 16. Louis örnekleri sizler için de ilham verici olabilir.
İlk örneğimiz olarak sandalyeyi tanıtmak amacıyla mekandan bağımsız olarak fotoğraflanmış bir çalışma seçtik. İstanbullu tasarım firması Marangoz Çırağı tarafından imal edilen bu sandalye yuvarlağa yakın oval sırtı, ve flüt şeklindeki düz ayakları ile tam anlamıyla klasik bir 16. Louis modeli. Altın varak detaylı siyah iskete sahip bu sandalye siyah-beyaz çizgili bir döşemelikle kaplanmış. Bu örnekte sırt kısmı hasırdan olan sandalyenin tüm varyasyonları, ilk kez üretildiği 1760'lı yıllardan günümüze kadar popülaritesini asla yitirmemiş, hem klasik dekorlu evlerin hem de eklektik dizayna sahip evlerin vazgeçilmez parçalarında biri olmayı başarmıştır.
İtalyan mimarlık şirketi Patrizia Masetti Aarchitecto dekore ettiği yirmi iki metrekarelik bu küçücük evin salonunda iki kişilik yemek odası masası için 16. Louis sandalye kullanmış. Küçük alanda elit bir görünüm yakalamak harika bir fikir. Bu sandalyenin sırtı da oturma yeri de hasırdan örülmüş. Oturma yerine iki britle iskelete bağlı minderler yerleştirilmiş. Sütun ayaklı yemek masası ile kombine edilen sandalyeler modern dekorasyona sahip bu ev için antikacıdan alınmış ve mekana eklektik bir hava katmış.
İç mimar Canan Delevi tarafından dekore edilen bu evin salonunda bej ve pudra renkleri hakim. Genel hatlarıyla modern bir dekorasyon anlayışı ile dekore edilmiş olan eve yemek odası takımı olarak beyaz cilalı klasik bir takım seçilmiş. Yemek masanın ayakları saber foot, yani eskrim kılıcından esinlenerek tasarlanmış, yumuşak bir eğimle dışa doğru açılan bir model. Yemek masası etrafında kullanılan 16. Louis sandalyelerin ayakları da ona uyumlu bir şekilde cabriole ayak (hafif bir S şeklinde) uyarlanmış.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz örnek yine bir Canan Delevi tasarımı konuttan alınma. Bej tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı, mavi rengin detaylarda yer aldığı oturma odasına uyum sağlayacak şekilde, yemek odası da bej ve mavi döşemelere sahip 16. Louis sandalyeler ile dekore edilmiş. Yalnızca bir kısmının sırt kısmı mavi renkli döşemeyle kaplanarak şaşırtmalı bir düzen izlenmiş ve monotonluk olması engellenmiş. Masanın iki başındaki sandalyeler ise kolçaklı modelden seçilmiş ve komple mavi renk döşemelikle kaplanmış.
Fotoğrafta Brezilyalı iç mimar Samara Barbosa imzası taşıyan bir konutun yemek odasını görmekteyiz. Beyaz lake cilalı yemek masası çevresindeki sandalyelerin sırt ve oturma yerlerinde kullanılan döşemelikler hem malzeme hem de desen olarak iki farklı çeşitte. Lake cila ile uyumlu olan sırt kısmın döşemesi parlak beyaz vinilden seçilmiş. Oturma yerleri ise mavi çiçekli bir desen sahip pamuklu kumaştan. Bu sıra dışı döşemelik seçimleri, klasik sandalyelere modern bir hava vermiş.
Fotoğraftaki örneği hem homify sayfalarında hem de başka dekorasyon sitelerinde mutlaka daha önce de görmüşsünüzdür. Ünlü tasarımcı Philippe Starck tarafından tasarlanıp 2002 yılında piyasaya sürülen Louis Ghost, yani Louis Hayalet sandalyeler dekorasyon dünyasına bomba gibi düştü. Onuncu yıldönümü olan 2012'ye kadar bir buçuk milyon adet satarak şimdiye kadar en çok satılmış orijinal ürün rekorunu eline alan Louis Ghost sandalyeler polikarbonat isimli bir plastik türünden üretiliyorlar.
Yedi taneye kadar üst üste depolanabilen bu transparant sandalyelerin fotoğraftaki örnekte de görüldüğü üzere birçok renk çeşidi bulunmakta.
Starck'ın ünlü tasarımı Louis Ghost, polikarbonat yapısı nedeniyle teras ya da bahçe mobilyası sanılmasın. Bu tasarım birçok lüks evde en şık yemek odalarını süslüyor. Bazen komple takım halinde, bazense bir ya da iki adet olacak şekilde diğer klasik ya da modern sandalyelerin arasında, genellikle de basa başlarında Louis Ghost'u görebilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte Dani Santos Arquitectura tarafından dekore edilmiş bir konutun salonunu görmekteyiz. Ahşap dokusunun cesurca kullanıldığı, bu nedenle hafiften de olsa rustik bir havası olan country (kırsal) tarzdaki dekorda çiçekli döşemeliklekaplanmış 16. Louis sandalyeler görmekteyiz. Bu sandalyelerin en güzel yanı, tasarım tarzı ne olursa olsun ona uyum sağlayabilmeleri.
Fotoğrafta müthiş bir mutfak tasarımı görmekteyiz. Ağırlıklı olarak siyah rengin kullanıldığı bu modern mutfakta yemek masası olarak yüksek bar tarzı bir bistro kullanılmış. Ayna gibi parlak gümüş cilaya sahip cabriole ayaklı bar masasının çevresine mutfak dolaplarıyla uyumlu siyah renkli cilaya sahip 16. Louis tarzı sandalyeler yerleştirilmiş. Bar masasına uygun olması için uzun bacaklı tasarlanan sandalyeler parlak bir sarı döşemelikle kaplanmış. Klasik çizgilerin modern bir mekana adaptasyonu konusunda son derece başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz.
En güzel mutfak masası örnekleri için Zarif çizgilerle modern mutfak masaları başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Bu neoklasik tasarım yalnızca sandalye değil, koltuk olarak da karşımıza çıkıyor. Berjerden biraz daha küçük, Fransızların fauteuil olarak adlandırdığı (anlamı ise yalnızca
koltuk) bu tasarımlar zarif ve sade yapıları ile dikkat çekiyor. Mimoza Mimarlık'ın Antalya'daki bir konut dekorasyonunda kullandığı bu 16. Louis koltuk modelinde, ünlü İtalyan tasarımcı Fornasetti'nin ikonik Lina Cavalieri portreleri serisinden bir resmin olduğu döşemelik koltuğun sırtına kaplanmış.