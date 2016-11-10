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Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 21 rustik dekorasyon fikri

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Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA Rustik Oturma Odası
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Ahşap malzemenin ön planda olduğu, kırsal kesim evlerini hatırlatan rustik dekorasyon tarzı günümüzün trendleri arasında. Siz de evinizde sıcak, samimi ve rahat bir ortam istiyorsanız bu derlemedeki örneklerden faydalanabilir, bazı fikirleri aynen uygulayabilirsiniz. Örneğin büyük ahşap bir yemek masasıyla mutfağınızı ya da yemek odanızı rustik bir havaya büründürebilir ya da ham ahşap dolap ve çekmecelerle rustik bir mutfak atmosferi oluşturabilirsiniz. 

Hem konuklarınızın kendilerini rahat ve güvende hissedeceği, hem de sizin için sıcak bir ev ortamı istiyorsanız, sizin için derlediğimiz rustik dekorasyon fikirlerine mutlaka göz atmalısınız. Hazırsanız başlayalım…

1 – Rustikle beyazın hoş bileşimi

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE Rustik Yemek Odası
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

2 – Geleneksel ama hayret verici bir güzellik

SULLE COLLINE REGGIANE, ADS Studio di Architettura ADS Studio di Architettura Rustik Mutfak
ADS Studio di Architettura

ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura
ADS Studio di Architettura

3 – Birkaç dokunuşla yatak odasında rustik bir hava

FondoVito B&B, FRANCESCO CARDANO Interior designer FRANCESCO CARDANO Interior designer Rustik Yatak Odası
FRANCESCO CARDANO Interior designer

FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer
FRANCESCO CARDANO Interior designer

4 – Kır havası taşıyan büyülü mutfak

Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Mutfak
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

5 – Shabby-chic tarzına yakın yatak odası

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Rustik Yatak Odası İşlenmiş Ahşap Beyaz
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

6 – Taşlarla güzelleşen küçük bir banyo

Realizzazione B&B , Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont" Naro architettura restauro 'Dein Landhaus im Piemont' Rustik Banyo
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>

Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"
Naro architettura restauro <q>Dein Landhaus im Piemont</q>
Naro architettura restauro "Dein Landhaus im Piemont"

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7 – Rustikle modernin buluşması

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Yemek Odası Ahşap
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

8 – Bir zaman kapsülü gibi

Casa Tre Archi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Rustik Banyo
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

9 – Geleneklere saygı duyan bir yemek odası

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Mutfak
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

10 – Modern tasarım içinde ahşap kullanımı

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO Rustik Oturma Odası
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

11 – Klasik tarz içinde rustik esintiler

homify Rustik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

12 – Tavan kirişleri ve samimi bir ev ortamı

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Yemek Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

13 – Eski günlerdeki gibi bir aile evi

homify Rustik Mutfak
homify

homify
homify
homify

14 – Sıcacık, ev gibi ev

Casa al lago, ARCHolic ARCHolic Rustik Evler
ARCHolic

ARCHolic
ARCHolic
ARCHolic

15 – Klasik ve beyaz da sıcak olabilir

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 Rustik Mutfak
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

16 – Farklı malzemelerin müthiş harmonisi

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio Rustik Yemek Odası
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

17 – Taş ve ahşap uyumuyla en güzel uykular

ANNESSO RUSTICO DI VILLA DELLA TORRE, Studio Feiffer & Raimondi Studio Feiffer & Raimondi Rustik Yatak Odası
Studio Feiffer &amp; Raimondi

Studio Feiffer & Raimondi
Studio Feiffer &amp; Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi

18 – Kirişlerin açık kaldığı tavanın damga vurduğu oda

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Rustik Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

19 – Rustik ortam, modern dokunuşlar

Prog, STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA Rustik Oturma Odası
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

Prog

STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA
STUDIO DI ARCHITETTURA CATALDI MADONNA

20 – Kusursuz uyumun damga vurduğu mutfak

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

21 -Metal malzemenin rustik ortama katabilecekleri

Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Oturma Odası
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

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