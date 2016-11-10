Evinizde aynen uygulayabileceğiniz 21 rustik dekorasyon fikri

Ahşap malzemenin ön planda olduğu, kırsal kesim evlerini hatırlatan rustik dekorasyon tarzı günümüzün trendleri arasında. Siz de evinizde sıcak, samimi ve rahat bir ortam istiyorsanız bu derlemedeki örneklerden faydalanabilir, bazı fikirleri aynen uygulayabilirsiniz. Örneğin büyük ahşap bir yemek masasıyla mutfağınızı ya da yemek odanızı rustik bir havaya büründürebilir ya da ham ahşap dolap ve çekmecelerle rustik bir mutfak atmosferi oluşturabilirsiniz.

Hem konuklarınızın kendilerini rahat ve güvende hissedeceği, hem de sizin için sıcak bir ev ortamı istiyorsanız, sizin için derlediğimiz rustik dekorasyon fikirlerine mutlaka göz atmalısınız. Hazırsanız başlayalım…