Mutfağı küçük olanlar için 40 güzel fikir

Küçük mutfağı işlevsel hale getirmek ne kadar zordur, ancak küçük mutfak sahipleri bilir… Yani çoğumuz! Büyük çoğunluğumuz kocaman dairelerde, geniş villalarda yaşamıyoruz, yaşayanlar ne şanslı, bu nedenle de evlerimizdeki odalar genelde bir hayli küçük. Özellikle banyo ve mutfak konusunda mimarlar ve inşaat firmaları bazen biraz cimri davranıyor diyebiliriz. Günümüzde bir ev içerisindeki oda dağılımları biraz iyileşmiş vaziyette, belki oturma odaları küçüldü ama mutfaklar da kısmen büyüdü. Ama hala, aslında epey küçükler. Bu da onları işlevsel bir şekilde tasarlamayı son derece zor hale getiriyor. Üstelik işlevsel bir tasarım oluştururken doğal olarak, şık bir görünümden de feragat etmek istemeyiz.

Sahip olduğumuz mekanı optimum kullanmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyabiliriz. Bugün sayfamıza küçük mutfaklar için 40 tane farklı örnek getirdik. Biri olmasa, diğeri sizin de mutfağınıza uyacak ve onu en iyi şekilde tasarlayıp dekore edebilmeniz için size fikirler verecektir.

Eğer mutfak tadilatı yaptırmayı düşünüyorsanız, öncesiyle ve sonrasıyla fotoğraflarını inceleyebileceğiniz ’Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.