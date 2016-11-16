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Mutfağı küçük olanlar için 40 güzel fikir

Özlem K. Özlem K.
Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
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Küçük mutfağı işlevsel hale getirmek ne kadar zordur, ancak küçük mutfak sahipleri bilir… Yani çoğumuz! Büyük çoğunluğumuz kocaman dairelerde, geniş villalarda yaşamıyoruz, yaşayanlar ne şanslı, bu nedenle de evlerimizdeki odalar genelde bir hayli küçük. Özellikle banyo ve mutfak konusunda mimarlar ve inşaat firmaları bazen biraz cimri davranıyor diyebiliriz. Günümüzde bir ev içerisindeki oda dağılımları biraz iyileşmiş vaziyette, belki oturma odaları küçüldü ama mutfaklar da kısmen büyüdü. Ama hala, aslında epey küçükler. Bu da onları işlevsel bir şekilde tasarlamayı son derece zor hale getiriyor. Üstelik işlevsel bir tasarım oluştururken doğal olarak, şık bir görünümden de feragat etmek istemeyiz. 

Sahip olduğumuz mekanı optimum kullanmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyabiliriz. Bugün sayfamıza küçük mutfaklar için 40 tane farklı örnek getirdik. Biri olmasa, diğeri sizin de mutfağınıza uyacak ve onu en iyi şekilde tasarlayıp dekore edebilmeniz için size fikirler verecektir.

Eğer mutfak tadilatı yaptırmayı düşünüyorsanız, öncesiyle ve sonrasıyla fotoğraflarını inceleyebileceğiniz ’Tıkış tıkış bir mutfak nasıl kurtarılır: 3 örnek tadilat’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir. 

1. Köşe için özel tasarlanmış bir çekmece ile ölü alanları değerlendirebilirsiniz

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

2. Beyaz yüzeyler ışığı yansıtarak daha geniş ve ferah bir mekan oluştururlar

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop İskandinav Mutfak Gri
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

3. Günlük kullandığınız ürünleri elinizin altında, modern görünüşlü şeffaf pleksiglas raflarda tutabilirsiniz

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Mutfak
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

4. Çok sayıda eşyanız varsa, tüm duvarlara dolap taktırarak yeterli depolama alanı sağlayabilirsiniz

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

5. Duvar boyunca yaptıracağınız dar ancak uzun bir tezgah ile geniş bir çalışma alanı yaratabilirsiniz

新松戸の家, 加藤將己／将建築設計事務所 加藤將己／将建築設計事務所 MutfakMutfak Tezgâhları
加藤將己／将建築設計事務所

加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所
加藤將己／将建築設計事務所

6. Mikrodalga fırını tezgah üstünden kaldırarak daha fazla çalışma alanına sahip olabilirsiniz

Proyecto Constitució , Dröm Living Dröm Living MutfakDolap & Raflar
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

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7. Küçük evler için açık planlı yaşam alanları her zaman için daha avantajlıdır

Loft-Container 20', Ferraro Habitat Ferraro Habitat Minimalist Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

8. Mutfağın doğal ya da suni şekilde iyi aydınlatılması çalışmayı kolaylaştıracaktır

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura Minimalist Mutfak
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

9. Alın taşını renkli seçerek küçük mutfağınıza canlılık katabilirsiniz

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração Minimalist Mutfak Seramik Kırmızı
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

10. Tezgahı aydınlatmanın yollarından biri de üst dolaplar içindeki ankastre aydınlatma elemanlarıdır

homify Minimalist Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
homify

homify
homify
homify

11.Siyah ve beyaz kombinasyonu küçük mutfaklarda dahi kusursuz duran bir ikilidir

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

12. Ankastre fırınlar mekanın optimum kullanılması için idealdir

homify Minimalist Mutfak Granit Siyah
homify

homify
homify
homify

13. Kuzeye bakan ve doğal gün ışığı almayan mutfağınızı parlak sarı ağırlıklı dekore edebilirsiniz

Apartamento jovem casal, B+R Arquitetura B+R Arquitetura MutfakMutfak Tezgâhları
B+R Arquitetura

B+R Arquitetura
B+R Arquitetura
B+R Arquitetura

14. Sade ve stil sahibi bir mutfak her zaman şık bir görünüm oluşturur

Casa R, Architrek Architrek Modern Mutfak
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

15. Çalışma ve yemek için ikili olarak tasarlanan tezgahlar alan tasarrufu sağlar

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Modern Mutfak
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

16. Eski mutfağınızı açık renklere boyayarak modern ve şık bir hava yakalayabilirsiniz

Remodelação T4 . Bairro de Alvalade, Lisboa, atelier B-L atelier B-L Eklektik Mutfak
atelier B-L

atelier B-L
atelier B-L
atelier B-L

17. Sade ve zekice yapılmış bir tasarım işlevselliği ve şıklığı bir araya getirecektir

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Modern Mutfak
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

18. Üst kabinleri tavana kadar yaptırarak ekstra raf sağlayabilirsiniz

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

19. Eski tip bir tel dolap büyüklüğünde bir mutfak dahi işlevsel ve şık olabilir

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Yeşil
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

20. Tezgah içine saklı ekstra tezgah gibi teknolojik tasarımlar bulabilirsiniz

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green İskandinav Mutfak
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

21. Dolapların üstünde kalan duvarı canlı bir renge boyayarak mutfağı eğlenceli bir hale getirebilirsiniz

Gelbe Küche, Berlin Interior Design Berlin Interior Design Eklektik Mutfak
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

22. Davetkar ve sıcak bir atmosfer için ahşap yüzeyleri beyaz tezgah ve duvarlar ile kombine edebilirsiniz

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

23. Minimalist ve tamamen düz yüzeyler küçük mekanları ferah gösterir

Devies Cook Company , Txell Alarcon Txell Alarcon MutfakIşıklandırma
Txell Alarcon

Devies Cook Company

Txell Alarcon
Txell Alarcon
Txell Alarcon

24. Kişisel beğenilerinizi sade bir mutfak tasarımına detaylarda entegre edebilirsiniz

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura Minimalist Yemek Odası
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

25. Tezgahların devamı niteliğinde, onlarla bir örnek masa şık bir görünüm oluşturur

Cozinha charmosa, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Modern Mutfak
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

26. İyi bir aydınlatma ve parlak renkler mutfağa neşe ve ferahlık getirir

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Modern Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

27. Tezgahın uç kısmının altını boş bırakarak bu alanı mutfak barına dönüştürebilirsiniz

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

28. Buzdolabını dolaplarla bir örnek bir nişin içine almak mekanı şık ve bütün gösterecektir

Cozinha, DecaZa Design DecaZa Design Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Rengarenk
DecaZa Design

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

29. Açık planlı mutfaklarla ahşap çalışma tezgahı kullanmak diğer alanlarla entegrasyon oluşmasını sağlar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

30. Tüm alanı dengeli bir biçimde aydınlatma koyu gölgelerin oluşmasını engeller

Campo Belo, Léo Shehtman Arquitetura e Design Léo Shehtman Arquitetura e Design Minimalist Mutfak
Léo Shehtman Arquitetura e Design

Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design
Léo Shehtman Arquitetura e Design

31. Düz renkli tezgahlar ile desenli alın taşlarını kombine edebilirsiniz

Projeto R9, Estúdio 12b Estúdio 12b Modern Mutfak
Estúdio 12b

Estúdio 12b
Estúdio 12b
Estúdio 12b

32. Rustik bir görünüm için doğal ahşap yüzeyleri taş veya tuğla ile kombine edebilirsiniz

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Kırsal Mutfak
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

33. Daracık raflar ve raylı depolama üniteleri de dünyanın eşyasını alır

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

34. Uzun ince bir mutfağın boş duvarı ince bir barla değerlendirilebilir

Cozinha Apartamento C|L, Humanize Arquitetura Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura
Humanize Arquitetura

35. Tabandan tavana dolaplar ile depolama alanlarınızı artıtrabilirsiniz

COZINHA, ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA Modern Mutfak
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA
ROBERTA FANTON ARQUITETURA INTEGRADA

36. Açık planlı bir yaşam alanında mutfak ve oturma odasını az yer kaplayan dar bir tezgah ile ayırabilirsiniz

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Modern Mutfak
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

37. Mutfak dolaplarınız yoksa, eski usul perdeli tezgah altları yeniden moda oldu!

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Rustik Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

38. Altı boş bir tezgah ışığı geçirerek mekanın daralmasını engelleyecektir

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza Modern Mutfak
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

39. Üst tezgahlarınız yoksa, yaratıcı çözümlerle kendiniz yapabilirsiniz

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 Modern Mutfak
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

40. Minik mutfağınız çok ulu ortaysa, onu kapakların ardına gizleyebilirsiniz

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa
Eski bir evin modern dönüşümü
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