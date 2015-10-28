Konforuna düşkünler için kolçaklı sandalye modelleri

Sandalyeler evlerin her bölümünde kullanılan olmazsa olmaz eşyalardır. Sadece evler için değil tabi, özellikle işletmeler için sandalyeler mekanın tanımlanmasında belirleyici unsurlardır. Yüzlerce yıldır hayatımızda olan sandalyeler günümüzde farklı materyallerle üretilen tasarımlarıyla öne çıkıyor. Peki, bazen saatlerce oturduğumuz sandalye modelleri içinde kolçaklı olanlarını neden tercih ederiz? Kolçaklı sandalyeler standart olanlarına göre daha konforludurlar. Normal bir sandalyede otururken arkamıza yaslandığımızda elimizi, kolumuzu nereye koyacağımızı bilemeyiz. Ya önümüzdeki masaya yaklaşıp kollarımızı masaya yaslamak isteriz ya da kollarımızı birbirine kavuşturmak durumunda kalırız. Kısacası kolçak olmadığında ihtiyacımız olan konforu bulamayız sandalyelerde. Oysa kolçaklı olanlar saatlerce vakit geçirilebilecek konforu sunarlar. Kolçaklı sandalyeleri bahçede kullandığınızda dirseklerinizi dayayıp kitabınızı okuyabilir ya da ayaklarınızı sehpaya koyarak şekerleme yapabilirsiniz. Çünkü kollarınızı koyabileceğiniz ve bedeninizi rahat bırakabileceğiniz olanağı sunar kolçaklar. Sadece bahçede değil tabi ki çalışma odanızda ve yemek masanızda da kolçaklı modelleri tercih etmeniz oldukça cazip. Bununla birlikte kolçaklı sandalyeler salonlarda da bir oturma köşesi oluşturmanıza da yarar. Salon takımınızla uyum sağlayacak desen ve renklerde kumaş kaplamalı ya da ahşap iki kolçaklı sandalyeyi pencerenizin önüne koyarak ve aralarına da bir fiskos sehpa yerleştirerek gerek günlük kullanımınız için gerekse kalabalık misafirleriniz geldiğinde rahat edebilmeleri için ek bir alan oluşturabilirsiniz. Kolçaklı sandalyelerin bir sürü seçeneği barındıran tasarımları mevcut. Bu tasarımları da evinizin ya da işletmenizin konforunu arttırmak için kullanabilirsiniz. Bu yazımızda çeşitli mekanlarda sunulan kolçaklı sandalye örneklerini bir araya getirdik. Siz de yeni sandalyelere ihtiyaç duyuyorsanız bu örneklere bakmadan karar vermeyin. Bakalım aklınızdaki seçeneğe uygun model hangisi? Keyifli okumalar!