Konforuna düşkünler için kolçaklı sandalye modelleri

Sandalyeler evlerin her bölümünde kullanılan olmazsa olmaz eşyalardır. Sadece evler için değil tabi, özellikle işletmeler için sandalyeler mekanın tanımlanmasında belirleyici unsurlardır. Yüzlerce yıldır hayatımızda olan sandalyeler günümüzde farklı materyallerle üretilen tasarımlarıyla öne çıkıyor. Peki, bazen saatlerce oturduğumuz sandalye modelleri içinde kolçaklı olanlarını neden tercih ederiz? Kolçaklı sandalyeler standart olanlarına göre daha konforludurlar. Normal bir sandalyede otururken arkamıza yaslandığımızda elimizi, kolumuzu nereye koyacağımızı bilemeyiz. Ya önümüzdeki masaya yaklaşıp kollarımızı masaya yaslamak isteriz ya da kollarımızı birbirine kavuşturmak durumunda kalırız. Kısacası kolçak olmadığında ihtiyacımız olan konforu bulamayız sandalyelerde. Oysa kolçaklı olanlar saatlerce vakit geçirilebilecek konforu sunarlar. Kolçaklı sandalyeleri bahçede kullandığınızda dirseklerinizi dayayıp kitabınızı okuyabilir ya da ayaklarınızı sehpaya koyarak şekerleme yapabilirsiniz. Çünkü kollarınızı koyabileceğiniz ve bedeninizi rahat bırakabileceğiniz olanağı sunar kolçaklar. Sadece bahçede değil tabi ki çalışma odanızda ve yemek masanızda da kolçaklı modelleri tercih etmeniz oldukça cazip. Bununla birlikte kolçaklı sandalyeler salonlarda da bir oturma köşesi oluşturmanıza da yarar. Salon takımınızla uyum sağlayacak desen ve renklerde kumaş kaplamalı ya da ahşap iki kolçaklı sandalyeyi pencerenizin önüne koyarak ve aralarına da bir fiskos sehpa yerleştirerek gerek günlük kullanımınız için gerekse kalabalık misafirleriniz geldiğinde rahat edebilmeleri için ek bir alan oluşturabilirsiniz. Kolçaklı sandalyelerin bir sürü seçeneği barındıran tasarımları mevcut. Bu tasarımları da evinizin ya da işletmenizin konforunu arttırmak için kullanabilirsiniz. Bu yazımızda çeşitli mekanlarda sunulan kolçaklı sandalye örneklerini bir araya getirdik. Siz de yeni sandalyelere ihtiyaç duyuyorsanız bu örneklere bakmadan karar vermeyin. Bakalım aklınızdaki seçeneğe uygun model hangisi? Keyifli okumalar!
Kolçaklı sandalyeler standart sandalyelere göre daha fazla yer kaplarmış gibi gelir ve bu nedenle de masanın etrafında kolçaklı sandalye kullanımına şüpheyle bakılır. Oysa burada da gördüğümüz gibi standart ölçülerde bir masanın etrafında sandalyelerin rahatça konumlandırılabiliyor. Bahçeler keyif alınan mekanlardır. Şimdi düşünsenize kolçakları olmayan bir sandalye uzun uzun keyifli anlarınızda size ne kadar konfor sağlayabilirdi? Güzel havalarda kullanılan dış mekanlarda tercih edeceğiniz mobilyaların da açık renkte olması daha tercih edilesi. Üzerini keyfile hazırlayacağınız yiyecek ve içeceklerle renklendireceğiniz beyaz masanızı beyaz kolçaklı sandalyelerinizle tamamlayarak güneşli günlerin tadını çıkarın.
Bahçenizinde özenle bir çardak hazırladınız ve zemin döşemesinde doğal taşlar kullandınız. O halde bu atmosfere en çok yakışacak sandalyeler ferforje modellerdir. Yine ferforje bir sehpa ile birlikte kombin edeceğiniz kolçaklı sandalyeler ister dostlarınızla ister tek başınıza olsun bahçedeki huzurun keyfini çıkarmanız için ideal. Tabi metalden imal edilen ürünler kullanılırken bazı ek ürünlere de ihtiyacınız olduğunu belirtmemiz gerekir. Ferforje sandalyelerin daha konforlu olabilmesi için mutlaka minder kullanmanız gerekir. Aksi takdirde bir süre sonra metal vücudunuzu rahatsız edecektir ve bununla birlikte güneşli bahar günlerinde metalin soğukluğunu hissetmemenizi sağlayacaktır. Ferforjenin dış mekanda kullanım ömrünün çok uzun olmasının yanında sandalyedeki kıvrımlar bahçede ne kadar romantik duruyor değil mi?
Mavi ve beyaz bir araya geldiğinde Akdeniz kültürünü, denizi çağrıştırır hep. Bu örnekte gördüğümüz dış mekan takımı evinizin bahçelerinin yanı sıra işletmenizde de kullanmanız olası. Sade çizgilere sahip masa ve kolçaklı mavi sandalyelerin biçimi birbiriyle uyum içinde. Sandalyeler hasırdan üretilmesine rağmen rengiyle farklılaşıyor. Dikkat etmek gereken önemli bir nokta da sandalyelerin biçimi. Konstrüksiyonu zemine kadar saran kaplama, sandalyenin düz hatlara sahip kütlesini daha görünür kılıyor. Evlerde kullanmadığınız zamanlarda işletmelerde de müşterinin ardından kolayca düzenli bir görünüme kavuşacak biçimlere sahip bu kolçaklı sandalyeler.
İki kolçaklı sandalyeyi bir sehpa ile birlikte kullanarak evinizin hem iç hem de dış mekanında güzel, konforlu bir köşe oluşturabilirsiniz. Ahşaptan imal edilen ürünlerle temas etmenin ayrı bir keyfi vardır. Ahşaplar metal gibi temas ettiğinizde soğuğu hissedeceğiniz maddeler değil, bu yüzden de mobilya imalatında en çok tercih edilen malzeme olması çok doğal. Bahçede özel bir köşe oluşturan bu ahşap modelin konstrüksiyonuna baktığımızda kolçakların aşağıya doğru hafif bir eğimi olduğunu görüyoruz. Sandalyenin ne kadar ergonomik olduğunu gösterir bu durum. Hafif eğimli kolçaklar kollarınızın daha rahat etmesini sağlar, gerek bir şeyler okurken gerekse sadece otururken…
Kolçaklı modellerin, işletmeye gelen müşteriler için ne kadar konforlu olduğunu özetler nitelikte bu fotoğraf. Siyah ve kırmızı armoni hem şıklığı hem de rahatlığı hissettiriyor. Tabi ki konfor bir mekan dediğimiz zaman kolçaklı sandalye olmazsa olmaz yine. Sandalye hasırdan üretilmiş görünümünde sert plastikten imal edilmiş. Bu özelliğiyle de özellikle işletmelerde uzun yıllar kullanabileceğinizi işaret ediyor. Kolçaklardan ve sırtlık kısmından oturma alanına inen kıvrımlar oturan kişiyi sararak konforu daha fazla hissetmesini ve geçirdiği vakitten keyif almasını sağlıyor. Restoran ve cafeler için masa sandalye modelleri başlıklı yazımız da işletmeniz için yeni fikirler edinmenizi sağlayabilir.
Cast aluminyum kullanılan bahçe takımlarının klasik stilde olanları hem daha ağır duran mobilyalardır hem de motifleri sayesinde daha romantik. Buradaki klasik stildeki siyah cast aluminyum takım evinizin tarzına şıklık katacak tasarımlardan. Masa başındaki sandalye farklı ayak tasarımlarını tercih edebileceğinizi ima ediyor. Yalnız tabi ki bu tür yuvarlak ayaklı sandalyeleri sadece masa başında kullanmakta yarar var. Çünkü kendi ekseninde dönebilen bu model ile masadan kalkarken sadece hafif bir dönme hareketi yapmanız yeterli. Masanın diğer bölümlerindeki sandalyeler ileri geri hareket edeceği için normal ayaklı modeller kullanmak gerekir. Bunlar da ince detaylar olarak elimizde bulunsun.
Kolçaklı sandalye üzerine bir yazı yazıp da klasik sallanan sandalyelerden örnek vermemek olur mu? İşte çalışma odası dekorasyonuna dahil edilmiş en klasik ve özgün biçimiyle bir sallanan sandalye. Dinlenmek için ideal tasarımlar olan sallanan sandalyelerin de kolçakları var tabi ki. Kolçakların konforu arttıran en önemli unsurlardan olduğunu tekrar ispat ediyor bize bu klasik model. Çalışma odanızda olsun istemez miydiniz?
Çalışma alanınızda yaratıcı karakterinizi yansıtan bir sandalyeniz olsun ister misiniz? Sanayi estetiğini tasarımına taşıyan bu avangart tasarım farklılığıyla öne çıkıyor. Metal bir varilin dekupe edilmesi ve bir sandalyenin konstrüksiyonuna monte edilmesiyle vücut bulan tasarım kolçaklı sandalyeler üzerine oldukça güzel bir yaklaşım.
Pleksi ürünler dekorasyonlardaki yerini gün be gün pekiştiriyor. Farklı renk seçenekleri bulunan kolçaklı pleksi sandalyeler de özellikle işletmelerin ayırt edici dekorasyon ögeleri olmaya aday. Pleksilerin genellikle saydam olarak tercih edilmesi mekandaki varlıklarının ortamı daha iç açıcı olmasını sağlamaları. İtalyan menşeli MOHD – MOLLURA HOME AND DESİGN firması pleksi malzeme ile oldukça kaliteli ve şık ürünler tasarlamakta. Siz de işletmenize bu tür sandalyeler bulunduğunu hayal ederek tekrar bakın, büyük değişimi bu tür kolçaklı sandalyelerle gerçekleştirebilirsiniz.
Metal konstüksiyonuyla portatif bir sandalye görünümünde olan bu model oldukça konforlu olanlardan. Çok konforlu olarak takdim etmemizin nedeni aksamın arasında yer alan kumaşların oturduğunuzda vücudunuzun en rahat edeceği biçimi alan esnekliği barındırması. Tabi bu konfor anlayışı çerçevesinde üretilmiş bir çok model var. Ancak modern stildeki bu tasarım yaşam alanınıza değer katmayacak mı?