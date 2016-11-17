Herkesi özendirecek 20 güzel aile evi

Müstakil bir evde yaşamak ve mümkün olduğunca doğa içinde olmak çoğumuzun hayali. Şehirlerden taşralara göçün günümüzde epey arttığı düşünülürse, birçok insan bu hayalini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Çocuklarının gri şehirlerde büyümesini istemeyen, kendi ömrünü de trafikte harcamaya niyeti olmayan ve işini gücünü ayarlayabilen insanlar şehir merkezinin dışındaki konumlanan ancak genelde de şehre ulaşımın kolay olduğu bölgelere kendini atıyor. Eğer sizin de böyle bir planınız varsa ve kırsal bir bölgede bir ev inşa ettirerek ya da eski bir evi tadilat ettirerek oraya taşınmayı düşünüyorsanız, her biri biribirinden farklı mimari stillere sahip aşağıdaki evler ilginizi çekecektir. Bu evlerden hoşunuza gidenleri kendi oluşturacağınız bir Yeni Fikirler sayfasına kaydedebilir, ilerisi için kendi dosyanızı da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca unutmayın, homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları ile direkt ileştişim kurararak çeşitli bilgiler almanız mümkün.