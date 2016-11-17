Herkesi özendirecek 20 güzel aile evi

Müstakil bir evde yaşamak ve mümkün olduğunca doğa içinde olmak çoğumuzun hayali. Şehirlerden
taşralara göçün günümüzde epey arttığı düşünülürse, birçok insan bu hayalini
gerçekleştiriyor diyebiliriz. Çocuklarının gri şehirlerde büyümesini istemeyen,
kendi ömrünü de trafikte harcamaya niyeti olmayan ve işini gücünü ayarlayabilen
insanlar şehir merkezinin dışındaki konumlanan ancak genelde de şehre ulaşımın
kolay olduğu bölgelere kendini atıyor. Eğer sizin de böyle bir planınız varsa
ve kırsal bir bölgede bir ev inşa ettirerek ya da eski bir evi tadilat
ettirerek oraya taşınmayı düşünüyorsanız, her biri biribirinden farklı mimari
stillere sahip aşağıdaki evler ilginizi çekecektir. Bu evlerden hoşunuza
gidenleri kendi oluşturacağınız bir
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Taş duvarları, kırmızı ahşap panjurları, çatısından aşağı inen sarmaşıkları ve muhteşem bir kır evini kim istemez?
Eğimli çatı ve çatı katı odaları gibi klasik detaylar ile çağdaş yapı malzemelerinin birlikteliğinden doğan harika bir ev görüyoruz.
Kırsal stil mimarinin bütün güzelliklerini gözler önüne seren bu ev eski bir evin yerine inşa edilmiş. Evin içinin ise son derece modern ve ikonik dizaynır tasarımları ise dekore edilmiş. Bu evle ilgili detaylı yazımız şu başlık altında: ’Zeminden tavana muhteşem değişim’
Yapı oldukça sade bir mimariye sahip. Antrasit rengindeki eğimli çatısı ve bembeyaz dış cephesi ile hem çok modern hem de son derece sevimli bir aile evi.
Kütük evlerin fazla rustik görünmesinden hoşlanmıyor musunuz? O halde onu modernize edebilirsiniz!
Eğimli çatısı, çatı katı odaları ve sidingli cephesi ile tipik bir Amerikan evi gibi görünse de, bu ev Türkiye'de ve ülkemizden bir firma tarafından prefabrike olarak üretilip hızlıca monte ediliyor.
Bazılarımız ise iç mekanlardan çok dış mekanların büyüklüğünü önemser. Ege ya da Akdeniz bölgelerinde yaşıyorsanız, hakikaten de yılın yaklaşık 300 gününü terasta ve bahçede geçirebilirsiniz.
Kimimz büyük evlerden hoşlanırken bir çoğumuz da yaşlanınca kolayca başa çıkabilceğimiz, temizliği ve bakımı kolay olan küçük evlerin hayalini kurar.
Bembeyaz duvarlar, ahşap pergolalar ve tonuzlu çatıya bir de havuz ve muhtelem Ege manzarası eklenince insan başka ne ister ki?
Aslında dümdüz olan ancak tuğla kaplı yüzey çalışması ve muhteşem ahşap çatı, panjur, pencere ve kapısıyla kalpleri fetheden davetkar bir yapı!
Kayalara gömülü ayaklar üzerinde yükselen, üç cehpesi komple cam bir ev ile tüm manzara evinizin içinde!
Bu muhteşem taş evin renovasyon hikayesi ’Harabe haldeki taş evin şaşırtan dönüşümü’ başlıklı yazımızda!
Bu evde yaşayıp da mutlu olmamak mümkün mü?
Belki de hayalini kurduğunuz ev şirinliği ile göz dolduran değil, sert ve çağdaş görünümü ile dikkatleri üzerine çeken bir ev…
Taş evlere bayılıyor ancak fazla mı küçük buluyorsunuz? Geniş bir villa yaptırıp onu doğal görünümlü taşla kaplatabilirsiniz.
Eskiden taş evlelerin pencereleri küçükcük olduğunda bu tür evlerin içleri genelde kasvetli olurmuş. Tabi eskiden! Günümüzde mimarlar geniş pencereler ile taş ve ahşap yüzeyleri kusursuzca harmanlıyor.
Ahşap panellerle kaplı çatı katı ve sevimli korkulukları ile kırsal stil mimarinin cazibesinin kusursuz bir örneği!
Prefabrike olan bu yapı çelik bir konstrüksiyon üzerinde yükseliyor ve sıcak bir görünüm için ahşap paneller ile kaplanmış.
Bembeyaz kar manzarasını sıcacık bir evden izlemede son nokta bu olsa gerek!
Alışılagelmiş cephe renklerinin çok çok dışına çıkıp yine de çiğleşmeden rengarenk bir ev yapmak mümkün. Nasıl mı? Doğal ahşap yüzeyler ile kombine ederek!