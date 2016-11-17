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Herkesi özendirecek 20 güzel aile evi

Özlem K. Özlem K.
Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Evler Tuğla Beyaz
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Müstakil bir evde yaşamak ve mümkün olduğunca doğa içinde olmak çoğumuzun hayali. Şehirlerden taşralara göçün günümüzde epey arttığı düşünülürse, birçok insan bu hayalini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Çocuklarının gri şehirlerde büyümesini istemeyen, kendi ömrünü de trafikte harcamaya niyeti olmayan ve işini gücünü ayarlayabilen insanlar şehir merkezinin dışındaki konumlanan ancak genelde de şehre ulaşımın kolay olduğu bölgelere kendini atıyor. Eğer sizin de böyle bir planınız varsa ve kırsal bir bölgede bir ev inşa ettirerek ya da eski bir evi tadilat ettirerek oraya taşınmayı düşünüyorsanız, her biri biribirinden farklı mimari stillere sahip aşağıdaki evler ilginizi çekecektir. Bu evlerden hoşunuza gidenleri kendi oluşturacağınız bir Yeni Fikirler sayfasına kaydedebilir, ilerisi için kendi dosyanızı da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca unutmayın, homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları ile direkt ileştişim kurararak çeşitli bilgiler almanız mümkün.

1. Yemyeşil bitkiler içinde kırmızı panjurlu bir taş yapı

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Taş duvarları, kırmızı ahşap panjurları, çatısından aşağı inen sarmaşıkları ve muhteşem bir kır evini kim istemez?

2. Malzeme çeşitliliği ile eklektik bir mimari

homify
homify

homify
homify
homify

Eğimli çatı ve çatı katı odaları gibi klasik detaylar ile çağdaş yapı malzemelerinin birlikteliğinden doğan harika bir ev görüyoruz.

3. Eski bir çiftlik evi gibi görünüyor ama aslında tamamen yeni

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Modern Evler
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Kırsal stil mimarinin bütün güzelliklerini gözler önüne seren bu ev eski bir evin yerine inşa edilmiş. Evin içinin ise son derece modern ve ikonik dizaynır tasarımları ise dekore edilmiş. Bu evle ilgili detaylı yazımız şu başlık altında: ’Zeminden tavana muhteşem değişim

4. Sade, basit, işlevsel: Harika bir bungalov

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Yapı oldukça sade bir mimariye sahip. Antrasit rengindeki eğimli çatısı ve bembeyaz dış cephesi ile hem çok modern hem de son derece sevimli bir aile evi.

5. Kütük evler de modern bir yapıya sahip olabilir, işte ispatı!

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Rustik Pencere & Kapılar
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kütük evlerin fazla rustik görünmesinden hoşlanmıyor musunuz? O halde onu modernize edebilirsiniz!

6. Ülkemizden Amerikan stili sidingli harika bir prefabrik ev

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Eğimli çatısı, çatı katı odaları ve sidingli cephesi ile tipik bir Amerikan evi gibi görünse de, bu ev Türkiye'de ve ülkemizden bir firma tarafından prefabrike olarak üretilip hızlıca monte ediliyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Geniş dış mekanlarıyla, huzurlu ve keyifli bir tatil evi

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Tropikal Evler
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Bazılarımız ise iç mekanlardan çok dış mekanların büyüklüğünü önemser. Ege ya da Akdeniz bölgelerinde yaşıyorsanız, hakikaten de yılın yaklaşık 300 gününü terasta ve bahçede geçirebilirsiniz.

8. Emeklilik için mükemmel, kolay idare edilir bir ahşap kulübe

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Kimimz büyük evlerden hoşlanırken bir çoğumuz da yaşlanınca kolayca başa çıkabilceğimiz, temizliği ve bakımı kolay olan küçük evlerin hayalini kurar.

9. Ege mimarisinde geniş ve ferah, havuzlu bir villa

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Bembeyaz duvarlar, ahşap pergolalar ve tonuzlu çatıya bir de havuz ve muhtelem Ege manzarası eklenince insan başka ne ister ki?

10. Sevimli mi sevimli, bakımlı bir köy evi görünümü

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Rustik Evler Tuğla Beyaz
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Aslında dümdüz olan ancak tuğla kaplı yüzey çalışması ve muhteşem ahşap çatı, panjur, pencere ve kapısıyla kalpleri fetheden davetkar bir yapı!

11. Komple cam cepheli, göl manzaralı modern bir ev

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Modern Evler
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Kayalara gömülü ayaklar üzerinde yükselen, üç cehpesi komple cam bir ev ile tüm manzara evinizin içinde!

12. Eski bir taş evi renove ettirmeyi düşünenlere şahane bir örnek

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Evler
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Bu muhteşem taş evin renovasyon hikayesi ’Harabe haldeki taş evin şaşırtan dönüşümü’ başlıklı yazımızda!

13. Simetrisiyle göz dolduran, geleneksel görünümlü modern ev

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Evler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Bu evde yaşayıp da mutlu olmamak mümkün mü? 

14. Keskin çizgilere sevenler için geometrik bir tasarım

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Belki de hayalini kurduğunuz ev şirinliği ile göz dolduran değil, sert ve çağdaş görünümü ile dikkatleri üzerine çeken bir ev…

15. Taş evler illaki küçük olmak zorunda değil

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Rustik Evler
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Taş evlere bayılıyor ancak fazla mı küçük buluyorsunuz? Geniş bir villa yaptırıp onu doğal görünümlü taşla kaplatabilirsiniz.

16. Hem geniş pencerelere hem de taş cepheye sahip muhteşem bir yapı

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Evler
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Eskiden taş evlelerin pencereleri küçükcük olduğunda bu tür evlerin içleri genelde kasvetli olurmuş. Tabi eskiden! Günümüzde mimarlar geniş pencereler ile taş ve ahşap yüzeyleri kusursuzca harmanlıyor.

17. Kırsal stil mimariye en sevimli örnek

homify Kırsal Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap panellerle kaplı çatı katı ve sevimli korkulukları ile kırsal stil mimarinin cazibesinin kusursuz bir örneği!

18. Çatısı güneş panelleriyle kaplı, sürdürülebilir bir mimari örneği

Schoolmasters eco house build different Modern Evler
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

Prefabrike olan bu yapı çelik bir konstrüksiyon üzerinde yükseliyor ve sıcak bir görünüm için ahşap paneller ile kaplanmış.

19. Komple cam cephesiyle dışarının manzarasını içeriye taşıyan harika mimari

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Bembeyaz kar manzarasını sıcacık bir evden izlemede son nokta bu olsa gerek!

20. Rengarenk bir plaj evinde mutlu bir hayat

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Tropikal Evler
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Alışılagelmiş cephe renklerinin çok çok dışına çıkıp yine de çiğleşmeden rengarenk bir ev yapmak mümkün. Nasıl mı? Doğal ahşap yüzeyler ile kombine ederek!

Planlarıyla birlikte şahane bir aile evi
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