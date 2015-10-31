Evinizdeki fazlalıklardan kurtulmanın ipuçları

Bazen evlerimizdeki eşya fazlalığından sıkılırız; sorun aslında dekorasyon ya da tasarım değil, kalabalıktır. Dolaplarda biriken artık giymediğimiz ya da eski kıyafetler, kullanmadığımız çarşaf ve battaniyeler, mutfaktaki tarihi geçmiş ürünler, kavanoz ve kap fazlalığı, yıllar öncesinden kalan dergiler, yıpranmış kitaplar, çalışma odasındaki çekmeceleri dolduran ve ne olduğunu sizin bile unuttuğunuz birtakım kağıtlar, yazılar vs… Tüm bunlar tek tek bakıldığında oldukça küçük şeyler gibi görünseler de toplamda evinizde bir kargaşa ve kaos ortamı oluşmasına neden olurlar ve bu yüzden de dekorasyonunuzu ve mobilyalarınızı ne kadar sevseniz de kendinizi evinizde çok da konforlu hissedemezsiniz çünkü ev aslında sizi boğan fazlalıklarla doludur. Bazılarımız fazlalıkları atmak konusunda tedirgin olurlar. “Ya bir gün ihtiyaç duyarsam?” şüphesiyle ya da özellikle eşya ve kıyafetlerde aslında sevdiğinizi düşündüğünüz için atmaya kıyamadığını küçük parçalar her geçen gün size ve evinize daha fazla yük olmaya başlar. Hem yaşam alanlarınızdaki yükü hafifletmek, hem ıvır zıvırlardan kurtularak çok daha kolay temizlik yapılabilmesini sağlamak, hem çok daha ferah ve düzenli bir dekorasyon yaratmak adına fazlalıklardan kurtulmanın yaşam kalitenizi de bir hayli arttıracağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca evinizdeki fazlalıklardan kurtulmak demek onları çöpe göndermek anlamına da gelmiyor. İhtiyaç sahiplerine ve geri dönüşüme yolladığınız parçalarla hem çevreye, hem insanlara, hem de ekonomiye katkıda bulunabilirsiniz. Evlerindeki eşya kalabalığıyla nasıl baş edeceğini bilemeyenler için nelerden kurtulmanız ve bunu nasıl yapmanız gerektiğine dair ipuçları içeren bir rehber hazırladık. Daha ferah ve daha düzenli bir hayat için nereden başlamanız ve nasıl ilerlemeniz gerekiyor, gelin hep birlikte yaşam alanlarınıza bir göz atarak inceleyelim.
Özellikle modaya uygun giyinmeyi ve çok alışveriş yapmayı seviyorsanız eminiz dolabınızdaki fazla kıyafetler nedeniyle yatak odasındaki yeriniz oldukça daralmıştır. Yatak odasını kapsamlı bir şekilde temizlemek ve ferahlatmak için işe gardırobunuzdan başlayın.
1. Önce bütün dolapları boşaltın. Tamamen!
2. Boşalttığınız dolapları silin ve temizleyin.
3. İki büyük kutu hazırlayın. Bunlardan biri artık kullanılmayacak durumdaki eski ve yıpranmış kıyafetleriniz için, diğeri ise uzun süredir hiç giymediğiniz ama kullanılır durumdakiler için.
4. Kıyafetlerinizi dolaba tekrar yerleştirirken şunlara dikkat edin:
- Kıyafet zaten kullanılmayacak durumdaysa ve tamiri de mümkün değilse doğrudan çöp olarak ayırdığınız kutuya gidebilir.
- Kullanılır durumdaki kıyafetleriniz için kendinize şu soruyu sorun: Bu kıyafeti son bir yıl içinde hiç giydim mi? Eğer cevap hayırsa, verilecekler kutusuna.
- Dolabınızda artık bir şekilde size uymayan ama çok sevdiğiniz giysiler mi var? Mesela kilo aldınız ve eski kıyafetlerinizden vazgeçemiyor musunuz? Unutmayın ki tekrar kilo verdiğinizde yeniden alışveriş yapmak çok eğlenceli olacak ama dolabınızı açıp size uymayan kıyafetleri görmek her zaman oldukça sinir bozucu bir deneyimdir. Dolayısıyla, onlar da verilecekler kutusuna.
- Aynı türde olan kıyafetlerinizden de en fazla giydiklerinizi dolabınıza, geri kalanını verilecekler kutusuna. Kendinizi kandırmayın! Kimsenin 10 tane aynı kesim ve aynı model kot pantolona ihtiyacı olamaz!
Mutfaktaki karmaşa genellikle erzak dolabında başlar, buzdolabında devam eder. Yatak odasında olduğu gibi tüm erzak dolaplarını boşaltın, tarihi geçmiş ürünleri çöpe gönderin; tarihi geçmek üzere olanları önümüzdeki günlerde pişirmek üzere öne alın. Fazla kavanozları ve şişeleri geri dönüşüme gönderin. Bozuk elektrikli mutfak aletlerini, örneğin eski mutfak robotunuzu artık saklamayın; biliyoruz ki asla tamir edemeyeceksiniz ve o hep öyle dolabın bir köşesinde yer kaplayacak. Tüm bunlardan sonra dolaplarınız Maple&Gray tarafından dizayn edilen bu mutfağın düzenli dolabı gibi pırıl pırıl olacak ama yine de işi daha ileriye götürüp kullanılmayan ama iyi durumdaki bardak, tabak ve çanakları da ayırıp ihtiyaç sahiplerine gönderirseniz, hem başkalarını hem de mutfağınızı mutlu edeceksiniz.
Kağıt cehennemine hoşgeldiniz! Çalışma odalarını düzenlemek çoğunlukla hepimiz için bir kabustur. Bunun en iyi yolu büyük bir dosya alıp, ileride ihtiyaç duyacağınızı düşündüğünüz fatura, fiş, sözleşme ve benzeri belgeleri dosyalamak ve o günden sonra da dosyayı düzenli tutmaya devam etmektir. Geri kalan gereksiz kağıtları da elbette kağıtlar için geri dönüşüm kutusuna göndermeyi unutmayın. Çalışma odalarında bulunan bir gün işinize yarayacağını düşündüğünüz eski CDler, çalışmayan bilgisayar parçaları ve uzatma kabloları da çöpe gidiyor tabii.
Banyoda da tıpkı mutfaktaki gibi dolapları tamamen boşaltıp baştan aşağı bir gözden geçirme gerekiyor. Bitmiş deterjan kutuları, diş macunları, eski diş fırçaları, tarihi geçmiş kozmetik ürünler ve boş parfüm şişeleri, ojeler… Hepsinden kurtulduktan sonra dolaplarda ne kadar yer açıldığına siz de şaşıracaksınız.
Oturma odası evin kalbi olsa da çoğunlukla hepimiz ona depolama alanı gibi davranıyoruz. Bunu yapmaktan vazgeçmemiz ve temizliğe de eski dergileri, CDleri, eski televizyon kumandalarını ve bunlara benzer tüm gereksiz fazlalıkları atın. Eğer oturma odanızda ya da çalışma odanızda kütüphane varsa kütüphanenizdeki eski kitapları da ihtiyacı olan okul kütüphanelerine gönderebilirsiniz.
Tüm bunları yaptıktan sonra, artık kapsamlı ev temizliğine geçebilir ve tertemiz ve düzenli evinizde huzurla oturabilirsiniz.