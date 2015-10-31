Evinizdeki fazlalıklardan kurtulmanın ipuçları

Özellikle modaya uygun giyinmeyi ve çok alışveriş yapmayı seviyorsanız eminiz dolabınızdaki fazla kıyafetler nedeniyle yatak odasındaki yeriniz oldukça daralmıştır. Yatak odasını kapsamlı bir şekilde temizlemek ve ferahlatmak için işe gardırobunuzdan başlayın.

1. Önce bütün dolapları boşaltın. Tamamen!

2. Boşalttığınız dolapları silin ve temizleyin.

3. İki büyük kutu hazırlayın. Bunlardan biri artık kullanılmayacak durumdaki eski ve yıpranmış kıyafetleriniz için, diğeri ise uzun süredir hiç giymediğiniz ama kullanılır durumdakiler için.

4. Kıyafetlerinizi dolaba tekrar yerleştirirken şunlara dikkat edin:

- Kıyafet zaten kullanılmayacak durumdaysa ve tamiri de mümkün değilse doğrudan çöp olarak ayırdığınız kutuya gidebilir.

- Kullanılır durumdaki kıyafetleriniz için kendinize şu soruyu sorun: Bu kıyafeti son bir yıl içinde hiç giydim mi? Eğer cevap hayırsa, verilecekler kutusuna.

- Dolabınızda artık bir şekilde size uymayan ama çok sevdiğiniz giysiler mi var? Mesela kilo aldınız ve eski kıyafetlerinizden vazgeçemiyor musunuz? Unutmayın ki tekrar kilo verdiğinizde yeniden alışveriş yapmak çok eğlenceli olacak ama dolabınızı açıp size uymayan kıyafetleri görmek her zaman oldukça sinir bozucu bir deneyimdir. Dolayısıyla, onlar da verilecekler kutusuna.

- Aynı türde olan kıyafetlerinizden de en fazla giydiklerinizi dolabınıza, geri kalanını verilecekler kutusuna. Kendinizi kandırmayın! Kimsenin 10 tane aynı kesim ve aynı model kot pantolona ihtiyacı olamaz!