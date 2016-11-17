Herkesin inşa edebileceği 8 hesaplı ve güzel ev

Diyelim ki küçük bir bütçeyle yola çıktınız, ufak bir arsa aldınız ve sırada evinizin inşası var. Ama bütçe belli, arsanın inşaat izni belli… Yine de hem güzel görünen hem de kullanışlı bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evler bakımı ve temizliği kolay masrafı düşük evlerdir ve günümüzde birçokları tarafından tercih edilmektedir. İster mevsimlik bir ev olsun isterse de yıl boyunca yaşamayı planladığınız bir ev, zamanınızın tamamını onu temizlemeye ve paranızı tamamını ise müstakil evlerin bitmek bilmeyen bakım masraflarına ayırmak ister misiniz? Elbette kimse istemez. Hele ki böyle bir evi emeklilik hayali için kuranlar. Belli bir yaştan sonra hayatın tadını çıkarmaya bakmalı, gösterişe değil!

Bugün sayfamızda inşaat maliyetleri nispeten düşük evlerden oluşan bir derleme yaptık. Bu evler elbette ne bedava ne de sakız parası; ev inşaatı konusunda azıcık fikir sahibi olan bir insan dahi dört duvar ördürmenin bile maliyetli bir şey olduğunu bilir. Ancak hem kullanılan malzeme ve teknolojileri sayesinde hem de boyutları nedeniyle bu evler küçük bir birikimle ev inşa ettirmeyi planlayan okuyucularımız için iti örnekler oluşturuyor. Bu evleri inşa eden firmalar ile homify Profesyoneller sayfası üzerinden direkt iletişim kurabilir ve merak ettiğiniz soruları kendilerine yöneltebilirsiniz.