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Herkesin inşa edebileceği 8 hesaplı ve güzel ev

Özlem K. Özlem K.
PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
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Diyelim ki küçük bir bütçeyle yola çıktınız, ufak bir arsa aldınız ve sırada evinizin inşası var. Ama bütçe belli, arsanın inşaat izni belli… Yine de hem güzel görünen hem de kullanışlı bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evler bakımı ve temizliği kolay masrafı düşük evlerdir ve günümüzde birçokları tarafından tercih edilmektedir. İster mevsimlik bir ev olsun isterse de yıl boyunca yaşamayı planladığınız bir ev, zamanınızın tamamını onu temizlemeye ve paranızı tamamını ise müstakil evlerin bitmek bilmeyen bakım masraflarına ayırmak ister misiniz? Elbette kimse istemez. Hele ki böyle bir evi emeklilik hayali için kuranlar. Belli bir yaştan sonra hayatın tadını çıkarmaya bakmalı, gösterişe değil!

Bugün sayfamızda inşaat maliyetleri nispeten düşük evlerden oluşan bir derleme yaptık. Bu evler elbette ne bedava ne de sakız parası; ev inşaatı konusunda azıcık fikir sahibi olan bir insan dahi dört duvar ördürmenin bile maliyetli bir şey olduğunu bilir. Ancak hem kullanılan malzeme ve teknolojileri sayesinde hem de boyutları nedeniyle bu evler küçük bir birikimle ev inşa ettirmeyi planlayan okuyucularımız için iti örnekler oluşturuyor. Bu evleri inşa eden firmalar ile homify Profesyoneller sayfası üzerinden direkt iletişim kurabilir ve merak ettiğiniz soruları kendilerine yöneltebilirsiniz.

1. Taş ev görünümlü prefabrik bir ev

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Prefabrik ev teknolojisi muazzam düzeyde gelişti. Fotoğrafta görmüş olduğumuz ev ülkemizde değil, İspanya'da ancak benzerlerini Türkiye'ye üreten firmalar da var, hatta bu derlememizde kendilerine de yer verdik. 

Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.

2. Ülkemizden modüler yapıda ahşap ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?

3. Ahşap evlere ülkemizden bir başka örnek

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Ahşap evlerin maliyeti betonarmeye göre nispeten yüksek olabilir ancak çok daha sağlıklı ve çok daha uzun ömürlü olmaları ve ilerideki bakım masraflarının daha az olması büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

4. Ultra-modern bir kabin ev

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Prefabrik ev
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Bu brüt beton görünümlü ev aslında tekerleksiz bir karavan gibi! Altyapı gerektirmeyen, çünkü hareketli olan bu yapı ev tır üzerinde taşınarak istenilen yere konuyor. İnanmayanlar için buyrunuz fotoğrafları.

5. Marijinal bir konteyner eve ne dersiniz?

Volumetric Entrance thinkTREE Architects and Partners Modern Evler
thinkTREE Architects and Partners

Volumetric Entrance

thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners
thinkTREE Architects and Partners

Hele ki bir deprem bölgesinde yaşıyorsanız, Evet! demelisiniz. Tam teşekküllü konteyner evler ülkemizde de yaygınlaşan yaşam birimlerinden biri. Konteyner ev deyince aklınıza hemen şantiye ofisleri gelmesin, birden fazla konteyner kullanılarak ve hatta çok katlı çalışmalar da mevcut.

6. Yamaçta toprakla gizlenmiş bir konteyner ev

져스틴하우스의 적정기술주택, Just-In House(져스틴 하우스) Just-In House(져스틴 하우스) Modern Evler
Just-In House(져스틴 하우스)

Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)
Just-In House(져스틴 하우스)

Konteyner türü yapıları eğimli arazilere gömmek de mümkün. Görsellik ve izolasyon sağlayan böylesi bir model eğimli araziler için kuşkusuz şahane bir seçenek. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Ahşap bir kabin (Belki kendiniz bile inşa edebilirsiniz!)

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Bu işlerden biraz anlıyorsanız, eliniz yatkınsa, deneyiminiz varsa neden olmasın? Şu sayfadan diğer açılardan görünümüne, birkaç tane yapım aşaması fotoğrafına ve en önemlisi de planlarına ulaşabilirsiniz. 

(Kendin Yap sayfalarımızı ziyaret etmeyi de unutmayın.)

8. Saman ve kerpiç ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örneğimiz ise ekolojik bir ev! Tamamı ahşap iskelet üzerine saman ve kerçiten yapılmış olan, fotoğrafta yapım aşamasını gördüğümüz bu evle ilgili daha fazla bilgi ise ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda.

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