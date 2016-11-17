Herkesin inşa edebileceği 8 hesaplı ve güzel ev

Diyelim ki küçük bir bütçeyle yola çıktınız, ufak bir arsa aldınız ve sırada evinizin inşası var. Ama bütçe belli, arsanın inşaat izni belli… Yine de hem güzel görünen hem de kullanışlı bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evler bakımı ve temizliği kolay masrafı düşük evlerdir ve günümüzde birçokları tarafından tercih edilmektedir. İster mevsimlik bir ev olsun isterse de yıl boyunca yaşamayı planladığınız bir ev, zamanınızın tamamını onu temizlemeye ve paranızı tamamını ise müstakil evlerin bitmek bilmeyen bakım masraflarına ayırmak ister misiniz? Elbette kimse istemez. Hele ki böyle bir evi emeklilik hayali için kuranlar. Belli bir yaştan sonra hayatın tadını çıkarmaya bakmalı, gösterişe değil!
Bugün sayfamızda inşaat maliyetleri nispeten düşük evlerden oluşan bir derleme yaptık. Bu evler elbette ne bedava ne de sakız parası; ev inşaatı konusunda azıcık fikir sahibi olan bir insan dahi dört duvar ördürmenin bile maliyetli bir şey olduğunu bilir. Ancak hem kullanılan malzeme ve teknolojileri sayesinde hem de boyutları nedeniyle bu evler küçük bir birikimle ev inşa ettirmeyi planlayan okuyucularımız için iti örnekler oluşturuyor. Bu evleri inşa eden firmalar ile homify Profesyoneller sayfası üzerinden direkt iletişim kurabilir ve merak ettiğiniz soruları kendilerine yöneltebilirsiniz.
Prefabrik ev teknolojisi muazzam düzeyde gelişti. Fotoğrafta görmüş olduğumuz ev ülkemizde değil, İspanya'da ancak benzerlerini Türkiye'ye üreten firmalar da var, hatta bu derlememizde kendilerine de yer verdik.
Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.
Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?
Ahşap evlerin maliyeti betonarmeye göre nispeten yüksek olabilir ancak çok daha sağlıklı ve çok daha uzun ömürlü olmaları ve ilerideki bakım masraflarının daha az olması büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Bu brüt beton görünümlü ev aslında tekerleksiz bir karavan gibi! Altyapı gerektirmeyen, çünkü hareketli olan bu yapı ev tır üzerinde taşınarak istenilen yere konuyor. İnanmayanlar için buyrunuz fotoğrafları.
Hele ki bir deprem bölgesinde yaşıyorsanız,
Evet! demelisiniz. Tam teşekküllü konteyner evler ülkemizde de yaygınlaşan yaşam birimlerinden biri. Konteyner ev deyince aklınıza hemen şantiye ofisleri gelmesin, birden fazla konteyner kullanılarak ve hatta çok katlı çalışmalar da mevcut.
Konteyner türü yapıları eğimli arazilere gömmek de mümkün. Görsellik ve izolasyon sağlayan böylesi bir model eğimli araziler için kuşkusuz şahane bir seçenek.
Bu işlerden biraz anlıyorsanız, eliniz yatkınsa, deneyiminiz varsa neden olmasın? Şu sayfadan diğer açılardan görünümüne, birkaç tane yapım aşaması fotoğrafına ve en önemlisi de planlarına ulaşabilirsiniz.
(Kendin Yap sayfalarımızı ziyaret etmeyi de unutmayın.)
Bu örneğimiz ise ekolojik bir ev! Tamamı ahşap iskelet üzerine saman ve kerçiten yapılmış olan, fotoğrafta yapım aşamasını gördüğümüz bu evle ilgili daha fazla bilgi ise ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda.