Tıpkı masallardaki gibi: 12 göz alıcı ev

Şehir hayatından uzaklaşmaya karar verdiniz kırsalda bahçeli bir ev almak ve hayatınızı rüya gibi bir ortamda geçirmek istiyorsunuz, o halde ilk iş olarak nasıl bir ev alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Elbette seçiminizi yaparken bütçe ve lokasyon gibi kriterleri göz önünde bulundurmanız daha doğru olur ama ülkemizden ve dünyadan özel tasarımları ilham kaynağı almaktan da zarar gelmez. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda sizlere yüzlerce dekorasyon fikri sunuyoruz, bu yazımızda ise hayallerinizi süsleyecek masal gibi evler tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz, birbirinden özgün mimarilere sahip bu evlere bayılacaksınız. Belki de sizin hayallerinizdeki ev de bunlardan biridir.
Yeni bir ev satın alma fikri size uzaksa eski evinizi dönüşüme de sokabilirsiniz. Muhteşem bir yenileme projesi için “70'li yıllardan kalma bir villanın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımıza göz atmadan geçmeyin.
Alüminyum/Titanyum kaplama ahşap çatılı, beyaz dış cepheli ve tek katlı bahçeli evler Polonya'da en çok tercih edilen ev modellerinin başında geliyor. Modern ve kullanışlı yapıları ile dikkat çeken evlerin iç mekanları da son derece çekici. Eğer siz de böyle bir eve sahip olmak isterseniz bir mimara danışıp bütçe belirleyerek işe başlayabilirsiniz.
Site içi villa evleri son yıllarda en çok tercih edilen yaşam alanları oluyor. Güvenlikli ve sosyal tesisleri olan siteler özellikle çocuklu aileler için cazibe taşıyor. Eğer siz de huzurla yaşayacağınız site içi villalar düşünüyorsanız bu modellere yakından bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Beyaz dış cepheye sahip modern villalara cam detaylar çok yakışıyor. Siz de bu uyumun hayranıysanız bu villayı daha yakından incelemek isteyebilirsiniz. Geniş ve bakımlı bahçesi, ferah iç mekanları ve modern dekorasyonu ile eşsiz bir yaşam alanı.
Dikdörtgen bir forma ve cam cephelere sahip olan bu ultra modern ev bulunduğu alanda bir inci gibi parlıyor. Özgün mimarisi ile dikkat çeken yapının iç mekanları da muhteşem bir güzelliğe sahip. Evin geniş bir bahçesi ve kullanışlı bir de yüzme havuzu var. Böyle bir evde yaşamak gerçekten de rüya gibi olmalı.
Geniş ve yoğun bir ormanın ortasında gibi görünen bu modern tasarımın bahçesine çok emek harcanmış. En az evin kendisi kadar bahçesine de önem verenler için uygun bir tasarım. Farklı ağaç ve bitkiler ile süslenen bahçe evin göz alıcı manzarasına da katkıda bulunmuş. Evin mimarisi ise özgün bir biçime sahip. Farklı kullanım alanları bulunan bu evi daha yakından görmelisiniz.
Hayalinizde tasarımı ile dikkat çeken modern bir yapının yanı sıra taş bina özellikleri de taşıyan bir ev varsa tam olarak böyle bir ev arıyor olabilirsiniz. Taş yapısı ve farklı çatısıyla masalsı bir görünüme sahip olan bu evin iç mekanları ise göz alıcı bir güzellikte. Havuzda kullanılan açılır kapanır branda gibi birçok yaratıcı çözüm barındıran bu evi mutlaka yakından inceleyin.
Şehri ayaklar altına seren bir tepede bulunan bu evin en büyük özelliği muhteşem manzarası. Özellikle balkonundan bakıldığında göz alıcı bir panoramik manzara sunuyor. Evden beklentileriniz arasında manzara ön sıralardaysa böyle bir yapı düşünebilirsiniz. Çelik konstrüksiyon yapıya sahip olan ev sağlamlığı ve dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor.
Dış cephede farklı malzeme ve formların bir arada kullanıldığı evler modern tasarımda benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. Tek eğim çatılı sıradan bir yapıyken özgün bir tasarıma dönüşen bu ev sağlamlığı ve fonksiyonelliği ile de göz dolduruyor.
Klasik mimarinin izlerini taşıyan bu saraysı ev adeta başka bir devirden günümüze kalmış gibi görünüyor. Tarihi havası ve büyüleyici görüntüsü olan yapıları seviyorsanız klasik mimari ürünü yapıları daha yakından incelemeye başlamalısınız.
Kusursuz çizgilere sahip bu ev modern tasarımın güçlü bir temsilcisi. Siyah alüminyum/titanyum kaplama ahşap çatı eve şık ve sıradışı bir görünüm kazandırmış. Siyah rengin ahşap dış cephe ile birleşimi de mükemmel sonuç vermiş. Kusursuz bahçenin ortasında siyah bir inci gibi parlıyor.
Farklı mimarisi ile dikkat çeken evler ilginizi çekiyorsa bu yapıya dikkatli bakın. Tuğla dış cephenin üzerine uygulanan beyaz alanlar eve farklı ve son derece dikkat çekici bir görüntü kazandırmış. Sarı ışıkların pırıl pırıl parladığı iç mekanları ise oldukça modern.
Son derece büyük bir bahçeye sahip olan bu çiftlik evi herkesin hayallerini süsleyecek bir güzelliğe sahip. Hem mimarisi ve dekorasyonu hem de sağlam ve geleneksel yapısı ile dikkat çeken evin bahçesinde ek yapılar da mevcut. Kalabalık ailenizle birlikte masalsı bir çiftlikte yaşamak istiyorsanız bu evi daha yakından inceleyin.