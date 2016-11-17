Tıpkı masallardaki gibi: 12 göz alıcı ev

Şehir hayatından uzaklaşmaya karar verdiniz kırsalda bahçeli bir ev almak ve hayatınızı rüya gibi bir ortamda geçirmek istiyorsunuz, o halde ilk iş olarak nasıl bir ev alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Elbette seçiminizi yaparken bütçe ve lokasyon gibi kriterleri göz önünde bulundurmanız daha doğru olur ama ülkemizden ve dünyadan özel tasarımları ilham kaynağı almaktan da zarar gelmez. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda sizlere yüzlerce dekorasyon fikri sunuyoruz, bu yazımızda ise hayallerinizi süsleyecek masal gibi evler tanıtacağız. Ülkemizden ve dünyadan derlediğimiz, birbirinden özgün mimarilere sahip bu evlere bayılacaksınız. Belki de sizin hayallerinizdeki ev de bunlardan biridir.

Yeni bir ev satın alma fikri size uzaksa eski evinizi dönüşüme de sokabilirsiniz. Muhteşem bir yenileme projesi için “70'li yıllardan kalma bir villanın muhteşem dönüşümü” başlıklı yazımıza göz atmadan geçmeyin.