Büyük ve görkemli evler

Çoğunuzun şöyle bir gözlerimizi kapatıp hayallere daldığınız, kendinizi gönlünüze göre döşeyebileceğiniz, tam istediğiniz yer ve büyüklükte ve tabii ki size ait olacak bir evde düşlediğiniz olmuştur. Elbette herkesin hayallerini süsleyen ev farklıdır ama bir çoğumuzun rüya evi büyüktür, mümkünse iklimi güzel olan bir yerde, mustakil ve muhtemelen havuzlu bir evdir. Tabii istisnalar olmakla birlikte yine birçok kişi büyük ve görkemli evlere düşkündür, kendisini böyle bir mekânda yaşarken düşler. İşte bu yazıda sizler için Türkiye'den hayallerinizi süsleyecek büyük ve görkemli evleri derledik. Bu derlemeyi yaparken de her zevke hitap edecek, farklı özelliklere, malzeme yapılarına ve mimari çizgilere sahip konutları seçmeye çalıştık. Gelin şimdi bir süre gündelik hayatın stresini unutup bu büyük ve görkemli evlerde bir tura çıkalım.
Türkiye'de hayalleri süsleyen bir evden bahsediyorsak, bunun için ülkenin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum'dan daha uygun bir yer olamazdı herhalde. Tüm ince yapı ve peyzaj işlerinin proje ve uygulama çalışmaları Muğla'da faaliyet gösteren bir iç mimar olan İnci Çuhadar tarafından yapılan bu görkemli villa gerçekten de rüyalarınıza girecek kadar güzel bir yapı. 1.5 dönümlük devasa bir arzide, 850 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilen bu mükemmel tripleks yapı, Bodrum'a özgü beyaz ev mimarisine nüans katan mozaik dış cephe kaplamaları, zarif kavisleri ve iç mekân-dış mekân geçişlerinin pürüzsüzlüğüyle dikkat çekiyor. Bu şahane villanın iç mimarisini de en az dış cephesi kadar özen gösterilmiş. Daha fazla bilgi ve fotoğraf için homify dergide daha önce yayınlanan ’Bodrum'da klasik ile modernin buluştuğu bir villa’ adlı yazımıza tıklayabilirsiniz.
Kimileri için de hayalleri süsleyen ev büyük bir şehirde ama o büyük şehrin kiri pası ve gürültüsünden uzak olan bir konuttur. İç mimari projesi Esra Kazmirci Mimarlık tarafından başarıyla gerçekleştirilen bu villa tam da bu eğilime sahip olanların hoşuna gidecek türden bir ev. İstanbul'un Bahçeköy semtindeki Saklı Koru villalarında bulunan üç katlı villa, toprak renklerinin açık renklerle bir araya getirildiği yatay mimari anlayışının yanısıra, etrafındaki doğal dokuya sağladığı uyum ve mimari tarihinden küçük bir esinti gibi görünen zarif bacalarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul'da ama İstanbul stresinden uzak bir yaşam vaât edenbu ilgi çekici yapının daha fazla bilgi ve fotoğrafı için ’homify 360°: İstanbul’un saklı güzelliğinde bir villa’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Kimileri için rüyalardaki evin ayırt edici yönlerinden biri de orijinal, etrafta eşi benzeri olmayan bir mimariye sahip olması ve daha ilk bakışta benzerlerinden ayrılmasıdır. İşte Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren Ven Mimarlık tarafından bir müşterinin talebi üzerine çizilen bu villa projesinde olduğu gibi. Ankara'nın gözde semti Çayyolu'nda bulunan ve yaklaşık 700 metrekarelik inşaat alanına yayılan bu villa, daha ilk bakışta L şemalı özgün yerleşim planıyla dikkat çekerken, dış cephede brüt beton, cam ve ahşap malzemelerin uyumlu kullanımıyla, 20. yüzyıla damgasını vuran modern mimariye de bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Bu sıradışı yapıyla ilgili daha fazla bilgi ve fotoğraf için bu linke tıklayabilirsiniz.
Lokasyon derken hayalleri süsleyen bir evin sadece hangi il ya da bölgede olduğu değil, coğrafi anlamda nasıl bir bölgede bulunduğu da önemlidir. Kimileri açısından rüyaları süsleyen ev, hafif tepelik bir bölgede bulunmalı, hem görkemi, hem de doğal yüksekliği ile etrafındaki diğer konut ve mekânlardan ayrılmalıdır. Paker Mimarlık tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Has – Kısakürek Evi projesi bunun en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 1000 metrekare gibi devasa bir alana yayılan bu malikanenin mimarisine dair ilk söylenecek şeylerden biri havuzla ev arasındaki kot farkının yarattığı o fethedilmesi güç kale görünümü. Keza evin dış cephesinde seçilen tarz ve malzemelerle de bu izlenimin devam etttirilmesine dikkat edilmiş. Bu kale gibi villa projesinin daha fazla fotoğrafını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Birçok kişinin hayalindeki o büyük ve görkemli evin önünde hoş bir yüzme havuzu bulunur. Ev iklimi güzel olan bir yerdedir ve büyük şehir stresinden uzaktır. O zaman bu şartları sağlayan o görkemli yapılardan biriyle turumuzu sonlandıralım. Türkiye'nin hâlâ en bakir ve sakin tatil beldelerinden biri olan Datça'da, Teğet Mimarlık tarafından gerçekleştirilen bu proje, sadece büyüklük ve görkemiyle değil, dışarıya kapalı mahrem mimarisi, yöreye özgü taş ev stiline kattığı modern yorum ve tek başına ulaşılmaz bir şatoyu andıran yerleşim planı ve lokasyonuyla da hayalleri süslemeye aday. Bu ev hakkında daha fazla bilgi almak için, villayı daha ayrıntılı olarak incelediğimiz ’Türkiye sahillerinden 3 güzel yazlık ev’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.