Büyük ve görkemli evler

Lokasyon derken hayalleri süsleyen bir evin sadece hangi il ya da bölgede olduğu değil, coğrafi anlamda nasıl bir bölgede bulunduğu da önemlidir. Kimileri açısından rüyaları süsleyen ev, hafif tepelik bir bölgede bulunmalı, hem görkemi, hem de doğal yüksekliği ile etrafındaki diğer konut ve mekânlardan ayrılmalıdır. Paker Mimarlık tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Has – Kısakürek Evi projesi bunun en güzel örneklerinden biri. Yaklaşık 1000 metrekare gibi devasa bir alana yayılan bu malikanenin mimarisine dair ilk söylenecek şeylerden biri havuzla ev arasındaki kot farkının yarattığı o fethedilmesi güç kale görünümü. Keza evin dış cephesinde seçilen tarz ve malzemelerle de bu izlenimin devam etttirilmesine dikkat edilmiş. Bu kale gibi villa projesinin daha fazla fotoğrafını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.