İleri dönüşüm mobilyalarıyla yaratıcılığınızı konuşturun

Bu hafta homify sayfalarında özellikle üzerinde durmak istediğimiz dekorasyon ve tasarım konseptlerinden biri de ileri dönüşüm ürünleri. Daha önce Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm başlıklı yazımızda da konuya bir giriş yapıp eski malzeme ve artık kullanılmayan mobilyalardan yeniden yaratılan ve kendinizin de kolaylıkla yapabileceği tasarımlardan öne çıkanlara şöyle bir göz atmıştık. Bu yazımızda da yine yaratıcı ve yenilikçi ileri dönüşüm ürünlerini inceleyeceğiz.

İleri dönüşüm konseptinin ilgi çekici olmasının nedenlerinden biri de oldukça düşük bütçelerle son derece çağdaş, alışılmışın dışında ve sıra dışı mobilyalar yaratabilmek pek tabii ki. Aşağıda birlikte göz atacağımız mobilya örneklerini de kendimiz kolaylıkla evde yapabiliriz. Dekorasyonda özellikle son yıllarda trend olan konseptlerden biri olan kendin yap tarzı aksesuar ve mobilyalarla evinizi sıradan ve alışılmış yaşam alanlarından çok daha farklı bir şekilde dekore edebiliyorsunuz. Üstelik tüketim çılgınlığına bir dur demiş oluyorsunuz ve doğayla çok da barışık bir hayatı selamlıyorsunuz. İşte sıradan ve alışılmış mobilya ve tasarımlardan sıkılanlar ve geri dönüştürülmesi zor olan malzemelerle çevreyi kirletmek yerine onları değerlendirerek yeniden yaratmak isteyenler için ilham verici mobilya örnekleri.