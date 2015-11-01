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İleri dönüşüm mobilyalarıyla yaratıcılığınızı konuşturun

Homify TR Homify TR
Mesa Logista, Pétula Plas Pétula Plas Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
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Bu hafta homify sayfalarında özellikle üzerinde durmak istediğimiz dekorasyon ve tasarım konseptlerinden biri de ileri dönüşüm ürünleri. Daha önce Doğayla dost bir dekorasyon ve tasarım anlayışı: İleri dönüşüm başlıklı yazımızda da konuya bir giriş yapıp eski malzeme ve artık kullanılmayan mobilyalardan yeniden yaratılan ve kendinizin de kolaylıkla yapabileceği tasarımlardan öne çıkanlara şöyle bir göz atmıştık. Bu yazımızda da yine yaratıcı ve yenilikçi ileri dönüşüm ürünlerini inceleyeceğiz. 

İleri dönüşüm konseptinin ilgi çekici olmasının nedenlerinden biri de oldukça düşük bütçelerle son derece çağdaş, alışılmışın dışında ve sıra dışı mobilyalar yaratabilmek pek tabii ki. Aşağıda birlikte göz atacağımız mobilya örneklerini de kendimiz kolaylıkla evde yapabiliriz. Dekorasyonda özellikle son yıllarda trend olan konseptlerden biri olan kendin yap tarzı aksesuar ve mobilyalarla evinizi sıradan ve alışılmış yaşam alanlarından çok daha farklı bir şekilde dekore edebiliyorsunuz. Üstelik tüketim çılgınlığına bir dur demiş oluyorsunuz ve doğayla çok da barışık bir hayatı selamlıyorsunuz. İşte sıradan ve alışılmış mobilya ve tasarımlardan sıkılanlar ve geri dönüştürülmesi zor olan malzemelerle çevreyi kirletmek yerine onları değerlendirerek yeniden yaratmak isteyenler için ilham verici mobilya örnekleri.

Eski plaktan dekoratif bir tabak

homify
homify

homify
homify
homify

Almanya, Berlin'de yer alan Upcycling Deluze isimli tasarım firması yalnızca eski malzemelerden yeni ürünler üreten bir ileri dönüşüm firması. Bu dekoratif tabak ise aslında eski bir plaktan başka bir şey değil! Sizin de evinizde artık kullanılmayan, eski ve bozuk plaklar varsa onlara şekil verip birazcık eğimli hale getirerek giriş koridorunuzda anahtarlarınızı koyduğunuz bir kâse, ya da takılarınızı sakladığınız bir aksesuar ya da bir çerez tabağı haline getirebilirsiniz. Retro görünümüyle içinde bulunduğu her yaşam alanına çok yakışacağı kesin!

Şarap kasasından gazetelik

homify
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte gördüğünüz bu şık ve modern ürün ise eskiden basit bir şarap kasasıymış. Yalnızca renklendirilip kasanın alt kısmına tekerlekler takılarak oturma odalarına hareket katacak bir gazete ve dergiliğe dönüşmüş. Tabii siz dilerseniz bu kasayı ayakkabılık ya da çocuklarınızın oyuncak kutusu olarak da kullanabilirsiniz.

Yol işaretlerinden renkli ve canlı sandalyeler

Transit Chairs + Tables, Outdoorz Gallery Outdoorz Gallery Oturma OdasıTabure & Sandalyeler
Outdoorz Gallery

Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery
Outdoorz Gallery

Bu havalı ve özgün görünümlü sandalyelerin gerçekten de trafik işaretlerinden ve yol tabelalarından yapıldığına inanmak güç değil mi? Belediyenin yenilediği yol işaretlerinin artık çöpe gönderilenlerini toplayarak harika bir tasarım yaratılmış. İleri dönüşüm ürünlerinde yaratıcılığınızı konuşturduğunuz sürece her malzemeyi değerlendirebilirsiniz.

Paletten orta sehpa

Mesa Logista, Pétula Plas Pétula Plas Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Pétula Plas

Pétula Plas
Pétula Plas
Pétula Plas

İleri dönüşüm ya da Kendin Yap mobilyaları denildiğinde tabii ki akla ilk olarak taşıma paletleri geliyor çünkü paletler bu iş için inanılmaz bir zemin sağlıyor. Paletlerden koltuk ya da sehpa yapmak hem kolay hem de mükemmel görünümlü mobilyalara sahip olmak isteyenler için ideal. Bu örnekte kullanılan endüstriyel paletin üzerine cam kestirilip altına tekerlek takılmış ve sonuç muazzam!

Kahve çuvallarından sofistike yastıklar

Coussins en toile de jute de sacs de café recyclés, LILOKAWA LILOKAWA Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
LILOKAWA

LILOKAWA
LILOKAWA
LILOKAWA

Sofistike görünümlü aksesuar ve mobilyalardan hoşlanıyorsanız bu resimde gördüğümüz yastıklara da bayılacağınızdan eminiz. Kahve çuvallarının içleri doldurulup yastık olarak kullanıldığında bu kadar şık görüneceklerini kim tahmin edebilirdi ki? En iyisi büyük kahve mağazalarına uğrayıp kullanmadıkları çuvallara bir an önce talip olmak!

Yelkenden armut koltuk

GENOIS PUFF, DVELAS DVELAS BahçeMobilyalar
DVELAS

DVELAS
DVELAS
DVELAS

Armut koltuklar özellikle yaz aylarının değişmez konfor unsurlarından biri haline geldi. Ama klasik görünümlü o renkli ve tekdüze armut koltuklardan siz de sıkıldıysanız kendinize böyle farklı ve şık koltuklar yapabilirsiniz. Neden mi? Bu örnekteki gemi yelkenlerinden yapılmış, ama dediğimiz gibi, yaratıcılığınızı konuşturmak size kalmış.

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