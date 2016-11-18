72 m²lik bir apartman dairesinden ilham veren 11 dekorasyon fikri

Her yönüyle kusursuz bir dekorasyonun, geniş ve mimari yapısı elverişli evlere daha kolay uygulandığı bir gerçek, ancak bu, geniş olmayan evlerin dekorasyonlarının asla kusursuz olamayacağı anlamına gelmiyor. Mimar ve tasarımcılar uzmanlıklarını ortaya koyarak dar mekanlarda muhteşem dizaynlar ortaya çıkarabiliyorlar. Biz de Homify 360'da bu kez sizlere 72 m²lik bir alana sığdırılmış muhteşem bir apartman dairesi tanıtacağız. Bu evde size ilham verebilecek birçok fikir bulacaksınız.
Yeni nesil küçük yaşam alanları ilginizi çekiyorsa, ufak ama göz alıcı evlere örnek olarak “Ucuz ama çok güzel: 60 metrekarelik ev” başlıklı yazımızdaki evi de inceleyebilirsiniz.
Duvar dekorasyonunun odanın havasını ne kadar etkilediğini tahmin ediyorsunuzdur. Sıradan bir boya ile boş bırakılmış duvarlar yerine farklı duvar uygulamaları ile dekore edilmiş duvarlar arasında oldukça göze çarpan bir fark vardır. Bu evin birçok odasında duvar dekorasyonu olarak ahşap paneller kullanılmış. Duvarla arasında birkaç cm olacak şekilde monte edilen bu ahşap paneller özellikle televizyon ünitesi arkasında kullanmak için ideal. Böylece kablo ve priz gibi parçaları rahatlıkla gizleyebilirsiniz.
Duvar dekorasyonunu canlandırmanın tek yolu duvar panelleri değildir. Bu küçük evde kullanılan duvar dekorasyonu çeşitlerinden biri de ışıklandırmalardır. Ahşap zebra paravanlarla ayrılan alanlarda duvar ve tavanda spot ışıklar kullanılarak modern ve ferah bir görüntü sağlanmış. Siz de daha şık bir oda için duvar ve tavanlarınızda alternatif ışık kaynağı olarak spot ve ledleri değerlendirebilirsiniz.
Bir dekorasyonun ana özellikleri mükemmel de olsa detaylar iyi çalışılmamışsa hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Bu evin dekorasyonunda her bir detay ince ince planlanmış. Duvara yapıştırılan aynanın kenarlarında ufacık da olsa bir taşma oluşmamış. Mobilyaların köşeleri ve birleşim yerleri son derece pürüzsüz. Bütün bu kusursuz uygulamalar evi daha değerli gösteriyor.
Nötr renklerin dinlendirici özelliğinden ve modern görüntüsünden evin hemen her odasında faydalanılmış. Mutfakta ise bu görüntüye ahşap şıklığı ile ankastre ürünler eşlik etmiş. modüler tasarımı ve fonksiyonel yapısı ile son derece kullanışlı bir mutfak.
Mutfak dekorasyonunda modüler tasarımın bütün özelliklerinden faydalanılmış. Mutfağın en kuytu köşelerini bile değerlendiren modüler tasarım sayesinde kullanışlı bir tasarım ortaya çıkarılmış. Bölmeli ve sürgülü çekmeceler, raflı ve telli dolaplar ve kolay açılan kapaklar sayesinde bütün ihtiyaçları karşılayan bir mutfak oluşturulmuş.
Bu küçücük evin bir de şık balkonu var. Balkonda oldukça kullanışlı bir fikir olan açık hava mutfağı uygulanmış. Barbekü alanı olarak kullanılabilecek bu açık hava mutfağına bir de kullanışlı bir yemek masası eklenerek özel bir alan oluşturulmuş. Eve zenginlik kazandıran özgün bir uygulama.
Banyolara ferahlık ve kullanım kolaylığı kazandıran özelliklerden biri de iyi bir ışıklandırmadır. Bu evin banyosunda özellikle ayna arkası şıklandırmaları ile işlevsellik sağlanmış. Eğer banyonuzun loş havasından şikayetçiyseniz ayna ışıklandırmaları ile bu sorunu biraz olsun hafifletebilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonlarında genelde çocukların zevklerine hitap eden mobilya ve eşyalar görmeye alışkınız. Bu evin çocuk odasında klasik stile sahip taşlı aydınlatma ögeleri kullanılarak farklı ve özenli bir dekorasyon oluşturulmuş. Prenseslere layık bir çocuk odası dekore edilmiş.
Ebeveyn yatak odasında minimal bir hava hakim. Açık renklerin desensiz ve sade kumaşlarla birleştirildiği dekorasyonda kullanışlı mobilyalara yer verilmiş. Az ve öz eşya ile tamamlanan dekorasyon kelimenin tam anlamıyla eksiksiz.
Yatak odasında kullanılan bu cam komodine özellikle dikkat çekmek isteriz. Özel bir tasarım olan bu cam mobilyayı minimal, modern, endüstriyel ve daha birçok stilde rahatlıkla değerlendirebilir ve evinize şıklık kazandırabilirsiniz.