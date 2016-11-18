72 m²lik bir apartman dairesinden ilham veren 11 dekorasyon fikri

Her yönüyle kusursuz bir dekorasyonun, geniş ve mimari yapısı elverişli evlere daha kolay uygulandığı bir gerçek, ancak bu, geniş olmayan evlerin dekorasyonlarının asla kusursuz olamayacağı anlamına gelmiyor. Mimar ve tasarımcılar uzmanlıklarını ortaya koyarak dar mekanlarda muhteşem dizaynlar ortaya çıkarabiliyorlar. Biz de Homify 360'da bu kez sizlere 72 m²lik bir alana sığdırılmış muhteşem bir apartman dairesi tanıtacağız. Bu evde size ilham verebilecek birçok fikir bulacaksınız.

Yeni nesil küçük yaşam alanları ilginizi çekiyorsa, ufak ama göz alıcı evlere örnek olarak “Ucuz ama çok güzel: 60 metrekarelik ev” başlıklı yazımızdaki evi de inceleyebilirsiniz.