Tuğla dokusunun kullanıldığı en güzel 11 bina girişi

Evinizin içinde veya dış cephesinde tuğla malzemesini nasıl kullanacağınıza dair 11 başarılı örnek derlediğimiz yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
İlk örneğimizde dış cephede beton, ahşap, tuğla ve yeşil bitkilerin bir arada kullanıldığınız görüyoruz. Tuğla duvar evin tamamında değil bir duvarında kullanılmış. Böylece farklı malzemeler ve doğal unsurlarla sonuç her zaman daha sofistike ve güven vericidir.
Bu örnek çağdaş cephe tasarımına dair başarılı bir çalışma. Evin sokaktan çekilmiş resminde dış cephe üst üste binmiş iki ayrı parçadan oluşmuş gibi görünüyor. Çatısız olması da tasarımın keskin hatlarını vurgulamış. Daha öndeki duvar tuğla taşlardan yapılırken arka kısım koyu yeşile boyanmış. Uzun bir dikdörtgen şeklindeki pencere bölümü ve ortasındaki koyu yeşil kısım iki cephe arasında bağlantı sağlamış.
Sırada dış cephe yerine evin girişine içeriden göz attığımız bir örnek var. burada da tuğla taşlar evin bir duvarında kullanılmış. Pencere bulunmayan duvarda tuğla taşlardan küçük delikler yapılarak estetik bir tasarıma imza atılmış. Tuğla dışında evde bambu tavan, masif ahşap ve mermer gibi malzemeler de kullanılmış.
Bu örnek diğer evlerden biraz farklı. Çünkü bu evin dış cephesi tuğla taşlarla kaplı değil. Ancak tuğla taş görünümündeki taklit bir malzeme ile kaplanmış. Eğer tuğla taşın dokusu ve doğallığını seviyorsanız ancak eviniz tuğladan örülme değilse benzerlik açıdan böyle bir alternatif de düşünebilirsiniz.
Beşinci örneğimiz oldukça çağdaş bir tasarıma sahip. Binanın içinden çekilmiş kesit kapıya ulaşan merdivenleri gösteriyor. Tuğla, cam ve çelik gibi malzemeler birbiriyle yarışmadan nötr bir zemin oluşturmuş. Tuğla duvarın rustik etkisi cam ve çeliğin modern stiliyle tezatlık oluşturarak estetik bir görünüm elde edilmiş.
Bu defa tüm dış cephenin kırmızı tuğla duvardan yapıldığı bir örnek var. Kapı ve pencereler ise ahşaptan yapılma. Bu iki doğal malzeme birbiriyle oldukça uyumlu. Bunun dışında yatay çizgiler ve tuğla deseni evin tasarımını güçlendiren öğeler.
Resimde alışıldık tuğla evlerden oldukça farklı bir yapı görüyoruz. Blok tasarımına ek olarak betonla karıştırılması ve mavi demir parmaklıkları ile ilginç bir kombinasyon.
Bu binada gördüğünüz üzere sadece bir sütun tuğla ile örülmüş. Onun dışında tüm yapı betondan oluşuyor. Bazı duvarları beyaza boyanarak bazıları da beton grisinden tercih edilerek renk geçişiyle oynanmış. Eğer çok fazla masrafa girmeden evin girişini hareketlendirmek istiyorsanız bir duvarı ya da bir sütunu tuğla ile kaplayarak değişiklik sağlayabilirsiniz.
Tuğla, dokusu sayesinde güçlü bir malzemedir. Bu nedenle tuğlayı tek başına kullanmaktansa fon olarak düz bir duvarla beraber tasarlanması daha estetik durur. Resimdeki örnekte antre duvarın bir kısmı tuğla taşlarla örülmüş anca tüm duvar yerine belli kısımlarda uygulanmış.
Bir başka ev girişi örneğinde tuğlanın dış cephede muzip oyunlarını fark ediyoruz. Örneğin bahçe duvarında tıpkı bir deniz dalgası gibi yükselip alçalırken, veranda sütununda ise tuğla taşlar sarmal şekilde dizilerek esneklik hissi yaratılmış. Bu örnek tuğlanın keskin ve şekle sokulamaz gibi bir algı yaratan sertliğini de esneklik katıyor.
Son örneğimiz yine bir dış cephe çalışması. Yatay kapı girişine dikey olarak uzanan büyük tuğla duvar bu tercihinden ötürü bile ilgiyi hak ediyor. Ek olarak duvar arasında konan küçük kare formu çalışmaya özgünlük katmış.
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