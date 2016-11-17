Tuğla dokusunun kullanıldığı en güzel 11 bina girişi

Son örneğimiz yine bir dış cephe çalışması. Yatay kapı girişine dikey olarak uzanan büyük tuğla duvar bu tercihinden ötürü bile ilgiyi hak ediyor. Ek olarak duvar arasında konan küçük kare formu çalışmaya özgünlük katmış.

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