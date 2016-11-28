Herkesin kolaylıkla yapabileceği 13 eğlenceli Kendin Yap fikri

Kendin Yap projeleri (DIY) evine özgü fark yaratan tasarım fikirlerini değerlendirmek isteyenler için, bir hobi ya da eğlenceli bir uğraş niteliği taşıyor. Evinizi güzelleştirirken daha ekonomik ve kullanışlı eşyalara sahip olmak Kendin Yap projeleri ile oldukça kolay. Davetkar bir giriş için bahçe ve teraslarınız için de dekoratif tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Pazar gününü sadece bu iş için ayırabilir, artık kullanılmayan eşyaları tespit ederek işe başlayabilirsiniz. Yeniden tasarlanmak üzere bir araya getirdiğiniz eşyaları yenileyebilir, düşük maliyetle işlevsel hale getirebilirsiniz. İlham kaynağı olabilecek 13 eğlenceli Kendin Yap projesini bir araya getirdik, pratik fikirler bulabilirsiniz.
Bahçe ve teraslarınıza mibilyalarla renk katabilir, ya da belirlenen renk paleti üzerinden kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Örnek görselde ayrıca kova modellerinin dekoratif saksı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Saksılarda bulunan altın sarısı renk gibi gümüş rengi ya da farklı renklerle sprey boyalar kullanabilir, mobilya ve aksesuarlarınızı boyayabilirsiniz.
Ahşabın şekil alabilirliği hem bahçe mobilyası imal etmenizi kolaylaştırır, hem de örnek görselde görüldüğü üzere işlevsel amaçlı bölme duvar olarak kullanılabilir. Ahşap çıtalarla şık bahçe çitleri ya da istenilen ebatlarda bahçe duvarı dizayn edebilirsiniz.
Dekoratif yastık modellerini hem işlevsel amaçla, hem de bahçe ve teraslarınıza estetik katarak tasarlayabilirsiniz. Renklerin ahengi ile bambaşka bir atmosfere dönüştürmek oldukça kolay sağlanacak. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Artık eskiyen barbekü ya da mangal ürünlerini yeniden gözden geçirebilir ve bakımını yapabilirsiniz. Artık kullanılmayacak durumda olanların yerine yeniden tasarlayabileceğiniz materyalleri oluşturabilir, eski ürünlere bakım yapabilirsiniz.
Kuş yuvası hem minik dostlarımızın ihtiyacını muntazam karşılıyor, hem de şık bir duvar dekoru oluşturmanızı sağlıyor. Kuş cıvıltıları eşliğinde arkanıza yaslanıp sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Sera kullanımı için fonksiyonellik katacak raf sistemleri dizayn edebilirsiniz. Kış bahçesi, teras ya da bahçe duvarlarına işlevsellik katacak raf dizaynı ile ilgili tasarım fikirlerini takip edebilirsiniz.
Sıcak aylarda havadar alanlarda vakit geçirmenin keyfi başkadır. Pratik yöntemlerle pente modellerini değerlendirebilir, bahçe ya da teras alanlarını özenle kapatarak güneşin yoğun ışıklarından kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.
Paletlerle yapılabilecekler aksesuarlardan bahçe mobilyalarına zengin bir içerik mevcut. Burada ise paletlerle pratik bir şekilde saksılık yapımına dekoratif bir alternatifi görmekteyiz.
Bahçe ve teras dekorları için şıklık katacak aydınlatma aksesuarlarına özgün bir alternatif. Reçel kavanozlarından dekoratif kandiller, fenerler ya da aydınlatma aksesuarları tasarlayabilir, ışıl ışıl bir atmosfer yaratabilirsiniz.
Yaratıcı fikirler bununla bitmiyor. Özellikle süs bitkileri ve çiçekler için diresek borularından dekoratif saksılar yapmayı hiç düşündünüz mü? Benzer nitelikleri taşıyan eşya ve aksesuarları göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz.
Paletlerden şahaneler sunmaya devam ediyoruz. Oturma gruplarından kanepe, karyola, koltuk modellerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan palet mobilya alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Su kovalarından tematik bahçe ya da balkon dekorları oluşturabilir, çiçek ve süs bitkilerini göze hitap edecek bu saksı modelleri ile daha özgün ve fark yaratan fikirlerle derleyebilirsiniz.
Bahçe dekorasyonu için yaratıcı fikirleri değerlendirebilir, çocukların ilgisini cezbedecek oyun alanları ve eğlenceli fikirleri değerlendirebilirsiniz. Dekoratif bitkiler ya da çimlerden sevimli kahramanlar türetebilir, ilgi çekici dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
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