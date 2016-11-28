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Herkesin kolaylıkla yapabileceği 13 eğlenceli Kendin Yap fikri

Meral Eser Meral Eser
Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana BahçeSera & Çardaklar
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Kendin Yap projeleri (DIY) evine özgü fark yaratan tasarım fikirlerini değerlendirmek isteyenler için, bir hobi ya da eğlenceli bir uğraş niteliği taşıyor. Evinizi güzelleştirirken daha ekonomik ve kullanışlı eşyalara sahip olmak Kendin Yap projeleri ile oldukça kolay. Davetkar bir giriş için bahçe ve teraslarınız için de dekoratif tasarım fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Pazar gününü sadece bu iş için ayırabilir, artık kullanılmayan eşyaları tespit ederek işe başlayabilirsiniz. Yeniden tasarlanmak üzere bir araya getirdiğiniz eşyaları yenileyebilir, düşük maliyetle işlevsel hale getirebilirsiniz. İlham kaynağı olabilecek 13 eğlenceli Kendin Yap projesini bir araya getirdik, pratik fikirler bulabilirsiniz.

1. Sprey boya ile bahçe mobilya ve aksesuarlarını boyama

Black Wicker Chair homify BahçeMobilyalar
homify

Black Wicker Chair

homify
homify
homify

Bahçe ve teraslarınıza mibilyalarla renk katabilir, ya da belirlenen renk paleti üzerinden kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Örnek görselde ayrıca kova modellerinin dekoratif saksı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Saksılarda bulunan altın sarısı renk gibi gümüş rengi ya da farklı renklerle sprey boyalar kullanabilir, mobilya ve aksesuarlarınızı boyayabilirsiniz.

2. Ahşap çıtalarla bahçe duvarı

Raised Flower Beds and Ever Greens IS AND REN STUDIOS LTD olive tree,ever green,raised flower beds,contemporary garden,concrete beds,red cedar fence,cedar fence,contemporary fence,white and wood,contemporary design
IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Ahşabın şekil alabilirliği hem bahçe mobilyası imal etmenizi kolaylaştırır, hem de örnek görselde görüldüğü üzere işlevsel amaçlı bölme duvar olarak kullanılabilir. Ahşap çıtalarla şık bahçe çitleri ya da istenilen ebatlarda bahçe duvarı dizayn edebilirsiniz.

3. Açık alanlara yeni yastıklarla renk katın

Terraced Courtyard Garden Design homify BahçeMobilyalar
homify

Terraced Courtyard Garden Design

homify
homify
homify

Dekoratif yastık modellerini hem işlevsel amaçla, hem de bahçe ve teraslarınıza estetik katarak tasarlayabilirsiniz. Renklerin ahengi ile bambaşka bir atmosfere dönüştürmek oldukça kolay sağlanacak. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

4. Paslanan barbekü ürünlerine bakım ve yenilik

Vancouver with grill La Hacienda BahçeOcak & Barbekü
La Hacienda

Vancouver with grill

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

Artık eskiyen barbekü ya da mangal ürünlerini yeniden gözden geçirebilir ve bakımını yapabilirsiniz. Artık kullanılmayacak durumda olanların yerine yeniden tasarlayabileceğiniz materyalleri oluşturabilir, eski ürünlere bakım yapabilirsiniz.

5. Minik dostlarımız için yuva

Prism Nest Box Hen and Hammock BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Hen and Hammock

Prism Nest Box

Hen and Hammock
Hen and Hammock
Hen and Hammock

Kuş yuvası hem minik dostlarımızın ihtiyacını muntazam karşılıyor, hem de şık bir duvar dekoru oluşturmanızı sağlıyor. Kuş cıvıltıları eşliğinde arkanıza yaslanıp sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebilirsiniz.

6. Sera içinde raf sistemleri dizaynı

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse homify BahçeSera & Çardaklar
homify

Swallow Kingfisher 6x10 Wooden Greenhouse

homify
homify
homify

Sera kullanımı için fonksiyonellik katacak raf sistemleri dizayn edebilirsiniz. Kış bahçesi, teras ya da bahçe duvarlarına işlevsellik katacak raf dizaynı ile ilgili tasarım fikirlerini takip edebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Tente ile kapatma modelleri

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana BahçeSera & Çardaklar
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

Sıcak aylarda havadar alanlarda vakit geçirmenin keyfi başkadır. Pratik yöntemlerle pente modellerini değerlendirebilir, bahçe ya da teras alanlarını özenle kapatarak güneşin yoğun ışıklarından kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.

8. Paletlerle şık saksılık

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco BahçeSaksı & Vazolar
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

Paletlerle yapılabilecekler aksesuarlardan bahçe mobilyalarına zengin bir içerik mevcut. Burada ise paletlerle pratik bir şekilde saksılık yapımına dekoratif bir alternatifi görmekteyiz.

9. Reçel kavanozundan aydınlatma aksesuarlarına

Cosmic Jar, HeadSprung Ltd HeadSprung Ltd BahçeIşıklandırma
HeadSprung Ltd

Cosmic Jar

HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd
HeadSprung Ltd

Bahçe ve teras dekorları için şıklık katacak aydınlatma aksesuarlarına özgün bir alternatif. Reçel kavanozlarından dekoratif kandiller, fenerler ya da aydınlatma aksesuarları tasarlayabilir, ışıl ışıl bir atmosfer yaratabilirsiniz.

10. Dirsek borularla çiçeklikler

HUERTO URBANO 45/90, Mono Studio Mono Studio BahçeSaksı & Vazolar
Mono Studio

Mono Studio
Mono Studio
Mono Studio

Yaratıcı fikirler bununla bitmiyor. Özellikle süs bitkileri ve çiçekler için diresek borularından dekoratif saksılar yapmayı hiç düşündünüz mü? Benzer nitelikleri taşıyan eşya ve aksesuarları göz önüne alarak değerlendirebilirsiniz.

11. Paletlerle pratik bahçe mobilyaları

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk BahçeMobilyalar
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

Paletlerden şahaneler sunmaya devam ediyoruz. Oturma gruplarından kanepe, karyola, koltuk modellerine kadar geniş bir yelpazeye yayılan palet mobilya alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

12. Su kovalarından dekoratif saksılara

Zinc Metal Bucket Lilac Coast BahçeSaksı & Vazolar
Lilac Coast

Zinc Metal Bucket

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Su kovalarından tematik bahçe ya da balkon dekorları oluşturabilir, çiçek ve süs bitkilerini göze hitap edecek bu saksı modelleri ile daha özgün ve fark yaratan fikirlerle derleyebilirsiniz.

13. Çocukları cezbedecek aile dostu tasarım fikirleri

Garden playground, Timotay Playscapes Timotay Playscapes BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Timotay Playscapes

Garden playground

Timotay Playscapes
Timotay Playscapes
Timotay Playscapes

Bahçe dekorasyonu için yaratıcı fikirleri değerlendirebilir, çocukların ilgisini cezbedecek oyun alanları ve eğlenceli fikirleri değerlendirebilirsiniz. Dekoratif bitkiler ya da çimlerden sevimli kahramanlar türetebilir, ilgi çekici dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

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