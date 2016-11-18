Parlak tarzıyla kalpleri fetheden bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere yine parlak iç mimarisi ve dekorasyonuyla göz alıcı ve modernliğin zirvesinde bir evi tanıtmaya çalışacağız. Yazımızn konusu olan ev Portekiz’de yer alıyor ve yerel motif ve dokuların, modern bir tarzla harmanlanmasıyla tasarlanmış. Evin insanın içini ferahlatan görüntsü ve iç dekorasyuonunda, kullanılan açık ve parlak renklerin yanısıra, yöreye özgü bitki ve çiçeklerin de bolca kullanılmasının da önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu da elbette, bizler için, dekorasyon konusunda kulağımıza küpe etmemiz gereken tavsiyelerden biri olarak görünüyor. Şimdi evimizi biraz daha yakından tanımak için görsellerimizi incelemeye başlayalım.
Evin oturma odasına geniş bir açıdan bakarak başlayalım. Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi, kullanılan bol miktardaki çiçekler eve ve odaya taptaze bir hava getirmiş. Odanın mütevazi boyutları kullanılan mobilya sayısının optimum olması nedeniyle herhangi bir probleme yol açmamış. Renk uyumu ise üst düzeyde.
Bu kez evin ana yaşam alanını daha da geniş bir açıdan görüyoruz. Son yılların gözde akımı olan açık plan uygulamasına uygun olarak inşa edilmiş olan bu yaşam alanında ilk olarak dikkati çekenler elbette parlak ve kusursuz renkler ve mükemmel aydınlatma oluyor. Ayrıca açık plan uygulmasının yer kazanma ve alanı daha geniş gösterme gibi oldukça önemli işlevlerini olduğunu da bizzat bu fotoğraftan teşhis etmiş oluyoruz.
Yemek odası olarak tasarlanmış alanı, üst kattaki koridorla birlikte görmemizi sağlayan bu fotoğraf da, evdeki beyaz hakimiyeti farklı bir açıdan gözlerimizi önüne getiriyor. Mekanın genişliği ve düzenlenişinden anlaşıldığı kadarıyla, yemek odası ya da yemek alanı, kalabalık aile ya da dost yemekleri için oldukça ideal ve cazip bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
Bol miktarda spot ışığın aydınlığı taçlandırdığı üst koridorda da renk seçimi ve uyumu aynen alt katlarda olduğu gibi mükemmel. Aydınlatmacılar bu ev için oldukça fazla mesai harcamı olmalılar ama çabalarına değmiş doğrusu. Duvardaki estetik fotoğrafların da ayrıca oldukça şık olduğunu ve başarılı seçimler olduğunu söylemeliyiz.
Yatak odasında klasik bir göz hilesine başvurularak oldukça büyük aynalı dolabın kullanılmasıyala algıda genişlik ve derinlik sağlanmış. Her ne kadar kalın kırımızı ve mavi çizgilerin evin genelde renk dokusuyla çok da uyumlu olduğu söylenemz ise de, başarısız olduğunu söylemek de aynı ölçüde mümkün değil.
Evin kullanım alanı büyük, dolayısıyla da tek yatak odası bir üstteki yatak odası değil. Yüne üst katta başka bir yatak odasını görüyoruz bu kez. Bu yatak odasında bu kez ufak çapta bir çalışma alanına da yer verildiğini görüyoruz. Yine sadelik ve beyaz renk, yumuşak ve yuvarlak hatlar ön planda.
Evin banyosu da adeta bir vaha gibi. Yine beyaz renkler, bolca cam kullanımı ve oldukça ustaca düşünülen, elbette yine beyaz renkten minik taşlar da zemin döşemesi olarak kullanılmış. Duşakabinin alanının genişliğine bir bakın! Ayrıca buna ek bir de kğüvet var. Adeta krallara layık bir banyo diyebiliriz.
Evin terası da tam bir yazlık evin özelliklerini yansıtır nitelikte. Her şeyden önce oldukça geniş bir alanı var ve aradığınız her şeyi bulabilmeniz mümkün. Keyifli zamanlar geçirilebilmesi için birçok seçeneğin yer aldığı terasta evin genelindeki beyaz renk hakimiyeti sürmekle birlikte, oldukça başarılı ve usta işi kırımızı dokunuşlar da unutulmamış.
Bu tanıtım yazımızdaki evi beğendiyseniz ve bunun gibi başka evleri de tanımak istiyorsanız, sitemizde benzer yazılara da göz gezdirmeniz faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Bir örnek olması açısından, yine daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Kullanışlı ve şık bir aile evi’ başlığını taşımakta olan yazımıza sizi yönlendirmek isteriz.