Parlak tarzıyla kalpleri fetheden bir ev

Bugünkü yazımızda sizlere yine parlak iç mimarisi ve dekorasyonuyla göz alıcı ve modernliğin zirvesinde bir evi tanıtmaya çalışacağız. Yazımızn konusu olan ev Portekiz’de yer alıyor ve yerel motif ve dokuların, modern bir tarzla harmanlanmasıyla tasarlanmış. Evin insanın içini ferahlatan görüntsü ve iç dekorasyuonunda, kullanılan açık ve parlak renklerin yanısıra, yöreye özgü bitki ve çiçeklerin de bolca kullanılmasının da önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu da elbette, bizler için, dekorasyon konusunda kulağımıza küpe etmemiz gereken tavsiyelerden biri olarak görünüyor. Şimdi evimizi biraz daha yakından tanımak için görsellerimizi incelemeye başlayalım.