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Mutfak tezgahı için farklı stillerde 6 ideal fikir

Meral Eser Meral Eser
Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonunda planlama ve fonksiyonellik kadar önemli bir şey varsa, o da hangi stil ve tarza uygun döşeneceğidir. Öncelikle hangi stil ve tarzın sizi yansıttığı ya da daha yakın geldiği konusunda fikir sahibi olmak gerekir. Mutfağınız ihtiyaca göre hazırlama, pişirme ve yeme alanlarına göre ayrılabilir. Mutfak tezgahı tasarımı bu aşamada kolaylık ve işlevsellik sağlayabilir. Hangi stil ve tarza uygun mutfak tezgahı modeli seçeceğinize dair fikirleriniz oluşmadan önce örnek modelleri gözden geçirebilirsiniz. Bu yazımızda farklı stillerde 6 ideal mutfak tezgahı modelini bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Rustik stil: Ahşap sıcaklığı

CASA DE CAMPO, VETA & DISEÑO VETA & DISEÑO İskandinav Mutfak Masif Ahşap Kahverengi
VETA &amp; DISEÑO

VETA & DISEÑO
VETA &amp; DISEÑO
VETA & DISEÑO

Mutfağınıza estetik bir görünüm katmak için daha sıcak ve davetkar bir karşılama ile rustik stil öğeler kullanabilirsiniz. Ahşabın dokusu ve rengi huzur veren bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir. Eğer görseldeki gibi geniş bir mutfağa sahipseniz, ahşap mutfak adası ya da mutfak tezgahı ile işlevsel alanlar dizayn edebilirsiniz. Günümüzde ahşap mutfak tezgahı modelleri oldukça rağbet görüyor ve dayanımı kuvvetli, bakımı kolay model alternatifleri mevcut. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

2. Minimalist yaklaşım: Mermer zarafeti

CASA HARAS, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Modern stil öğelerle zarafet katan materyalleri bir araya getiren şahane bir mutfak. Yekpare uzanan mermer tezgahın zarafeti göz okşuyor. Mutfağınızın atmosferine uygun renk ve dokuları tercih edebilir, saraylara laik bir mutfak tezgahını modernize edebilirsiniz. Modern stil aksesuarlarla geometrik öğelerin ön plana çıktığı yaklaşımlar oldukça rağbet görüyor. Mermer mutfak tezgahını aynı zamanda taşıyıcı nitelikte kullanan bu mutfak adası oldukça geniş ve kullanışlı bir alan sağlıyor.

3. Yalın çizgiler: Lamine estetiği

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra Modern Mutfak
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

Dayanımı kuvvetli ve estetik bir mutfak tezgahı için natürel malzemeler oldukça kullanışlı. Uzun yıllar dayanıklılık bakımından verimli olan ve estetik bir görünüm kazandıran lamine tezgah modelleri için farklı renk ve doku alternatiflerini bulabilirsiniz. Lamine doğal bir malzemedir. Dolayısıyla diğer bazı malzemelere oranla daha pahalı olmasına karşın dayanımı kuvvetlidir. Uzun yıllar kullanılmak üzere estetik bir görünüm kazandırmak istiyorsanız lamine mutfak tezgahı modelleri ve alternatif renklerini inceleyebilirsiniz.

4. Modern stil: Çok fonksiyonlu tasarım

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt Modern Mutfak
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

Mutfak adasında kullanılan çok fonksiyonlu bir mutfak tezgahı tercih edilmiş. İhtiyaca göre atıştırmalık yemek olanı olarak kullanılabilen bu tezgahta, dekoratif öğelerle şık bir yemek alanı dizayn edilebilir. Yemek hazırlama, doğrama ve kesme işlemleri için kullanışlı bir mutfak tezgahı olarak değerlendirilebilir. Pişirme esnasında ocağa yakınlığı bakımından hem konuklara yakınlık kurmanızı, ve yemeğinizi pişirirken onlardan uzak kalmamanızı sağlar, hem de ihtiyaç duyulduğunda geniş bir çalışma alanı sunar. Çok fonksiyonlu tasarım örnekleri modern stil döşenen mutfaklarda oldukça rağbet görüyor.

5. Raflı sistemler: Granit tezgah

Casa Lago, renziravelo renziravelo Modern Mutfak
renziravelo

Casa Lago

renziravelo
renziravelo
renziravelo

Mutfağınızda fonksiyonel detaylarla dekoratif raf sistemlerini dahil edebilirsiniz. Çok fonksiyonlu bu tasarımlarla özellikle geniş olmayan dar ya da küçük mutfaklarda döşeme zemini alanından yer kazanabilirsiniz. Depolama sistemlerinin önemi mutfak gibi birçok eşya ve ıvır zıvırın muhafaza edildiği alanlarda oldukça önemlidir. Örnek görselde granit mutfak tezgahının natürel renklerle şık bir dekor oluşturduğunu görebilirsiniz. Ayrıca granit mutfak tezgahı modelleri dayanıklıdır ve uzun yıllar kullanabilirsiniz. Bakımı kolaydır ve farklı doku alternatifleri ile mutfağınıza uygun granit modellerini tercih edebilirsiniz.

6. Nötr renkler: Gri ve beyaz mutfak

Casa V, Estudio PM Estudio PM Klasik Mutfak
Estudio PM

Estudio PM
Estudio PM
Estudio PM

Özellikle göz yormayan bir mutfak düzeni oluşturmak ve birçok mutfak eşyası ile ıvır zıvırın depolandığı mutfaklarda göz karmaşasından uzaklaşmak istiyorsanız renk uyumu ve ahengine odaklanabilirsiniz. Nötr renklerle sıcak renkleri bir araya getirmek denge unsuru sağlar. Ayrıca granit, mermer gibi natürel ve dayanımı kuvvetli malzemelerin nötr renklerle uyumlu alternatiflerini bulabilirsiniz. Beyazla nötr grileri bir araya getiren bu mutfak modern stil öğelerle döşenmiştir.

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