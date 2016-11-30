Mutfak tezgahı için farklı stillerde 6 ideal fikir

Özellikle göz yormayan bir mutfak düzeni oluşturmak ve birçok mutfak eşyası ile ıvır zıvırın depolandığı mutfaklarda göz karmaşasından uzaklaşmak istiyorsanız renk uyumu ve ahengine odaklanabilirsiniz. Nötr renklerle sıcak renkleri bir araya getirmek denge unsuru sağlar. Ayrıca granit, mermer gibi natürel ve dayanımı kuvvetli malzemelerin nötr renklerle uyumlu alternatiflerini bulabilirsiniz. Beyazla nötr grileri bir araya getiren bu mutfak modern stil öğelerle döşenmiştir.

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