Duvar dekorasyonları için Kendin Yap şablonları

Duvar dekorasyonunun evlerimizi ve yaşam alanlarımızı ne kadar etkilediğine homify sayfalarında daha önce de sık sık değinmiş ve farklı duvar dekorasyonu örneklerinden öne çıkanları sizlerle paylaşmıştık. Duvarlar evlerimizin belki de en önemli estetik unsurlarından biri ve her ne kadar temiz ve iyi seçilmiş bir renk tonundaki boya çoğu zaman iş görse de bazı yaşam alanlarının daha hareketli ve daha ilgi çekici detaylara ihtiyacı oluyor ve bu detayları duvarlarda uygulamak harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örneğin duvarınızda yer alan tek bir sade desen bile tüm odanızın görünümünü etkileyebiliyor ve dekorasyonunuzu kuvvetlendirebiliyor. Ancak duvar dekorasyonu seçeneklerindeki en büyük sorun maalesef çok da ucuza mal olmamaları. Duvar kağıdı seçenekleri ucuz olduğunda kalitesiz oluyor ve kısa vadede ömürlerini tüketiyor, kaliteli olanlarsa bütçenizi aşabiliyor. Öte yandan duvarlarınıza gerçek sanat eserleri asmak da pek tabii ki hiç de ucuz değil. Alman tasarımcı Alexandra Klatt'ın Home Tread isimli projesi ise düşük bütçeyle şahane ve sıra dışı duvarlar yaratmak isteyenlere rehberlik ediyor. Biliyorsunuz ki duvar dekorasyonu için en mükemmel ve ideal fikirlerden biri de duvarlarınızı kendinizin birbirinden ilginç ve yaratıcı motifleri boyamasıdır. Gelgelelim maalesef çoğumuz Picasso'nun genlerini taşımıyoruz ve pek azımızın el becerisi bu işe yatkın. İşte Almanya merkezli bu projede de evlerinin duvarlarını kendi sanat eserlerine dönüştürmek isteyenler için hazır şablonlar üretiliyor ve bu şablonları uygulamak çok kolay.
Minimal tasarımlardan hoşlananlar için yaratılan şablonlardan biri de bu şık ve sanatsal köpek çizimi. Beyaz duvarlara ve modern bir dekorasyona sahip olan oturma odaları için sıra dışı bir görünüm yaratacak olan bu çizimi hayvan severlerin çok beğeneceğine eminiz.
Şablonlarda yalnızca düz ve yalın motifler değil, aynı zamanda dileyenler için daha dikkat çekici, kabartmalı ve renkli desenler de var. Örneğin bu tür meyve çizimleri, mutfak duvarlarına kolaylıkla uygulayabileceğiniz ve elegan bir görünüm elde edebileceğiniz modellerden yalnızca biri. Şablonların en güzel özelliklerinden biri ise farklı boyutlarda üretilmeleri. Yani isterseniz küçük desenler halinde, isterseniz de devasa bir figür olarak uygulayabileceğiniz motiflerden oluşuyorlar.
Tasarımcı bu şablonları hazırlarken yalnızca evleri, oturma odalarını ve mutfakları değil aynı zamanda çalışma odalarını ve de ofisleri de düşünmüş. İş yeriniz de gününüzün ve dolayısıyla hayatınızın büyük bir bölümünü geçirdiğiniz yaşam alanlarınız ve iş yerlerinizi de büyük bütçelere gerek kalmadan kendi ellerinizle güzelleştirebilirsiniz.
Desenler yalnızca beyaz duvarlara uygulanmıyor. Farklı renklerdeki duvarlarda da harika görünen bu çizimler elegan dokularıyla şık dekorasyonlar yaratmak isteyenler için harika bir dokunuş olma niteliği taşıyor. Üstelik yalnızca beton duvarlarda değil taş ve diğer malzemelerden inşa edilen farklı türlerdeki duvarlarda da uygulanabiliyorlar.