Duvar dekorasyonları için Kendin Yap şablonları

Duvar dekorasyonunun evlerimizi ve yaşam alanlarımızı ne kadar etkilediğine homify sayfalarında daha önce de sık sık değinmiş ve farklı duvar dekorasyonu örneklerinden öne çıkanları sizlerle paylaşmıştık. Duvarlar evlerimizin belki de en önemli estetik unsurlarından biri ve her ne kadar temiz ve iyi seçilmiş bir renk tonundaki boya çoğu zaman iş görse de bazı yaşam alanlarının daha hareketli ve daha ilgi çekici detaylara ihtiyacı oluyor ve bu detayları duvarlarda uygulamak harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örneğin duvarınızda yer alan tek bir sade desen bile tüm odanızın görünümünü etkileyebiliyor ve dekorasyonunuzu kuvvetlendirebiliyor. Ancak duvar dekorasyonu seçeneklerindeki en büyük sorun maalesef çok da ucuza mal olmamaları. Duvar kağıdı seçenekleri ucuz olduğunda kalitesiz oluyor ve kısa vadede ömürlerini tüketiyor, kaliteli olanlarsa bütçenizi aşabiliyor. Öte yandan duvarlarınıza gerçek sanat eserleri asmak da pek tabii ki hiç de ucuz değil. Alman tasarımcı Alexandra Klatt'ın Home Tread isimli projesi ise düşük bütçeyle şahane ve sıra dışı duvarlar yaratmak isteyenlere rehberlik ediyor. Biliyorsunuz ki duvar dekorasyonu için en mükemmel ve ideal fikirlerden biri de duvarlarınızı kendinizin birbirinden ilginç ve yaratıcı motifleri boyamasıdır. Gelgelelim maalesef çoğumuz Picasso'nun genlerini taşımıyoruz ve pek azımızın el becerisi bu işe yatkın. İşte Almanya merkezli bu projede de evlerinin duvarlarını kendi sanat eserlerine dönüştürmek isteyenler için hazır şablonlar üretiliyor ve bu şablonları uygulamak çok kolay.