Eskinin büyüsüyle yeninin güzelliğinin iç içe geçtiği bir kır evi

Bugünlerde özellikle büyük şehirlerde yaşayan hemen hemen herkesin hayallerinden biri de şehir hayatının telaşından kaçıp kırsal bir yerlerde sıcacık bir evde emekliliğinin tadını çıkarmak. Hatta bu hayal çoğu zaman emekliliği beklemeden bir an önce yeşilin ve doğanın içine kaçabilmeye kadar uzanıyor. En azından herkes kırsal bir bölgede bir evinin olmasını ve haftasonları ve tatillerde doğanın ve huzurun tadını çıkarmayı hayal ediyor mutlaka. İşte bu hayallerle yaşayanlara ilham verebilecek göz kamaştırıcı bir hayal evine konuk olacağız bugün. Eski evlerin mimari yapıları ve dokuları her zaman sıcacık ve estetik bir atmosfer yaratıyor değil mi? Özellikle de söz konusu eski evler eski köy evleri olursa… Doğal malzemelerden yapılmış o eski köy evlerinin mimarisine ve verdiği enerjiye modern ve teknolojik yapılarda rastlamak güç. İşte bugün ziyaret edeceğimiz İspanya'da yer alan bu göz kamaştırıcı kırevi de eski bir taş evin Sommos isimli bir tasarımcı firma tarafından restore edilmesi ve yeniden dekore edilmesi sonucu ortaya çıkmış. Tarihi dokunun modern özelliklerle iç içe geçerek eşsiz bir eklektik yapının yaratıldığı evde rustik malzemelerin kullanımı en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hep birlikte bu mükemmel evi gezemeye başlayalım.