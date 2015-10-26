Eskinin büyüsüyle yeninin güzelliğinin iç içe geçtiği bir kır evi

Bugünlerde özellikle büyük şehirlerde yaşayan hemen hemen herkesin hayallerinden biri de şehir hayatının telaşından kaçıp kırsal bir yerlerde sıcacık bir evde emekliliğinin tadını çıkarmak. Hatta bu hayal çoğu zaman emekliliği beklemeden bir an önce yeşilin ve doğanın içine kaçabilmeye kadar uzanıyor. En azından herkes kırsal bir bölgede bir evinin olmasını ve haftasonları ve tatillerde doğanın ve huzurun tadını çıkarmayı hayal ediyor mutlaka. İşte bu hayallerle yaşayanlara ilham verebilecek göz kamaştırıcı bir hayal evine konuk olacağız bugün. Eski evlerin mimari yapıları ve dokuları her zaman sıcacık ve estetik bir atmosfer yaratıyor değil mi? Özellikle de söz konusu eski evler eski köy evleri olursa… Doğal malzemelerden yapılmış o eski köy evlerinin mimarisine ve verdiği enerjiye modern ve teknolojik yapılarda rastlamak güç. İşte bugün ziyaret edeceğimiz İspanya'da yer alan bu göz kamaştırıcı kırevi de eski bir taş evin Sommos isimli bir tasarımcı firma tarafından restore edilmesi ve yeniden dekore edilmesi sonucu ortaya çıkmış. Tarihi dokunun modern özelliklerle iç içe geçerek eşsiz bir eklektik yapının yaratıldığı evde rustik malzemelerin kullanımı en dikkat çekici tasarım unsurlarından biri. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hep birlikte bu mükemmel evi gezemeye başlayalım.
Uzmanlar evin dış cephesinde tarihi dokuyu etkileyecek bir değişik yapmak yerine mimariye etkilemeyen restorasyon çalışması yapmayı uygun görmüşler. Binanın taş yüzeyinin tamir ve bakım çalışmalarından sonra pencereler yenilenmiş. Evin son hali, geniş ve huzurlu bahçenin içinde sağlam ve estetik bir yuva oluşturuyor. Bahçe kapısından görkemli ve doğal görünümlü ahşap giriş kapısına giden yolda da yine taş kullanılarak bir yürüyüş patikası oluşturulmuş.
Evin ana koridorunda eski ve yeninin buluştuğunu, rustik dokunun modern tarzla iç içe geçtiğini görüyoruz. Bir cephedeki kaplanmamış doğal taş duvarlar, diğer cephedeki beton iç duvarla ve ahşap kapılarla hoş bir kontrast oluşturuyor.
Modern ve rustiğin buluşması ve tarihi dokunun şık ve yeni tarzla bir araya gelmesi mutfakta da karşımıza çıkan bir özellik. Mutfak alanı hem kendine has, özgün ve tarz sahibi bir estetik zevkle dizayn edilmiş hem de pratik ve kullanışlı bir alan yaratılmış. Bembeyaz mutfak duvarları taş duvarlarla göz alıcı bir kontrast oluştururken ahşap yemek alanı da bu şık birlikteliğe eşlik ediyor.
Mutfak her ne kadar kapalı bir alana sahip olsa da salonla arasındaki kapı kaldırılarak açık ve ferah bir atmosfer yaratılmış ve salona geçiş yumuşatılmış. Mutfaktan görünen oturma odasında ilk dikkat çeken şey elbette minimalist mobilyalarla döşenmiş modern tarz.
Evin içinde yapılan birtakım değişiklikler esas olarak alan tasarrufunu çoğaltmak ve evin daha ferah bir hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılmış. Örneğin koridorlar, yeni kapı ve duvar uygulamaları sayesinde geleneksel evlerde bulunan koridorlardan çok daha geniş ve havadar. Tavan uygulaması da yükseltilmiş.
Minimalist tasarımı ve fıstık yeşili rengiyle banyo evin en küçük ama yine de en dikkat çekici dekorasyonlarından birini oluşturuyor. Tezgahtaki delikli havluluk ayrıntısı ve lavabonun sıra dışı görünümü öne çıkan tasarım detaylarını oluşturuyor.
Tarihi bir müzedeymişsiniz gibi hissettiren koridorlarda yürürken taş duvarlar sizi tarihin derinliklerine götürüyor adeta. Evin genelinde eski ve yeninin birlikteliğinden doğan bir güzellik söz konusu. Tarzların ve dönemlerin iç içe geçtiği tasarımların ne kadar çarpıcı olduğunu bir kez daha kanıtlayan bu evi beğendiyseniz Birbirinden büyüleyici 10 eklektik tasarım isimli yazımız da ilginizi çekebilir.