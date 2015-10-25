Modern ve dekoratif köşe koltuk modelleri

Gün içerisinde yoğun olarak geçirdiğimiz stresli bir iş günü sonunda evimizde oturma odalarında, salonlarda dinlenmek hepimizin hakkı değil mi ? Peki evlerimizin dekorasyonu dinlenmemiz için uygun mu ? Bu soruların cevapları evlerimizde bulunan mobilyaların, aydınlatmaların dinlenmemiz için uygun ve kaliteli bir ortam oluşturacak şekilde dekore edilmiş olamalarına göre verebiliriz. Evlerimizde en çok zaman geçirdiğim,z alanlardan biridir oturma odaları ve salonlar. Oturma odalarında ve salonlarda akşam yemeği yenir, yemekten sonra çay ve kahve keyfi yapılır, eş, dost akraba ile keyifli vakitler geçirildiği alanlar olan olduğundan dekorasyonları da estetik, modern ve kişiliğinize uygun dekorasyonlar olmalıdır. Günümüzde bir çok dekorasyon akımı vardır ve evlerimizi daha görsel bir şekilde dekore etmemize yardımcı olurlar. Bu dekorasyon akımlarında oturma odaları ve salonlar için özel köşe oturma grupları, koltuk tasarımları, oturma grupları, geleneksel mobilyalardan oluşan konseptler yer almakta ve özellikle salonlarımızın daha dolu, daha göz alıcı, daha estetik olması sağlanmaktadır. Ancak bu konseptler genel olarak klasik düzende dekorasyonlar için düşünülen ve klasik dekorasyonların bir parçası haline gelmiş dekorasyon mobilyaları olduğundan modern bir dekorasyon yapmak ve büyük ölçülere sahip salon ve oturma odaları ile çok küçük hacimli oturma odaları için tercih edilmesi gereken köşe koltuk takımı modelleri ile dekorasyonlarınızı daha estetik ve daha görsel bir hale getirebilir, salonlarınızın ve oturma odalarınızın ölçülerine göre daha şık ve daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.
Çağımızın getirmiş olduğu modern dekorasyon akımlarının bir ürünü olan ve her odanın şekline, hacmine göre geliştirilip modüler ve tüm kasa olarak üretilen köşe koltuk takımları ile salon ve oturma odası dekorasyonları daha modern hale getirmiştir. Dekorasyon yapılırken daha kolay yerleştirilebilsin diye modüler parçalar halinde üretilip, dekorasyon sırasında monte edilen parçalardan oluşan modüler köşe koltuk takımları U ve L köşe koltuk takımları olarak evinizin hacmine ve kişiliğinize göre istediğiniz model köşe koltuk takımını kullanabilirsiniz. U ve L köşe takımları modüler olarak üretilebildiği gibi, hazır olarak satın aldığınız oturma gruplarını, koltuk takımlarını kullanarak farklı köşe koltuk takımı tasarımı yapabilirsiniz.Almış olduğunuz koltuk takımınızın üçlü koltuğunu ve ikili koltuğunu bir birine dik olacak şekilde yerleştirip benzer bir köşe koltuk takımı yapabilirsiniz.
Köşe koltuk takımları tercih ettiğinizde yapacağınız oturma odası veya salon dekorasyonu için dikkat edeceğiniz en önemli nokta köşe koltuk takımlarınızın yerleştirilmesi ve oda hacmine göre dikkatli bir şekilde yerleştirmeli ve renk seçimlerinizin oda renklerine uygun bir seçim olması gereklidir. İsterseniz kişiliğinizi yansıtan tarzınıza uygun rengarenk bir köşe koltuk takımı ile odanızı dekore edebileceğiniz gibi deri köşe koltuk takımları veya sade renkler sahip köşe koltuk takımları tercih ederek oturma odalarınızı ve salonlarınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Köşe koltuk takımları dekorasyonlarında seçilecek orta masa modelleri de önemli olmaktadır. Köşe koltuklar ile aynı desen ve kumaşlara sahip puf orta masalar tercih edilebileceği gibi, modern orta masalar tercih edilerek köşe takımın renklerine uygun olacak şekilde renk bütünlüğü sağlayabiliriz.
Modüler köşe koltuk takımlarının modüler parçalarının bir kısmını düz puf şeklinde temin ederek köşe koltuk takımlarınızın ön kısmına koyarak ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir alan oluşturabilir, gerektiğinde modüler olmasının özelliğini kullanarak bu parçaları oturulacak alanlar olarak da kullanabilmemiz nedeniyle fonksiyonel köşe koltuk takımları ile istediğimiz dekorasyonları yapabilir ve evlerinize fonksiyonellik kazandırabilirsiniz.
Evleriniz için tercih edeceğiniz ve dekorasyonlarınız da kullanacağınız modüler köşe koltuk modelleri için özel üretim yaptırabilir, mobilya üreticisi olan firmaların kataloglarından yararlanabilir, homify oturma gruplarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını inceleyerek kişiliğinize ve evinizin dekorasyonuna uygun köşe koltuk modellerini seçebilirsiniz.
Salonlarının ince uzun ise resimdeki gibi mavi ve beyaz renklerden oluşan U kçşe koltuk modeli uygulayabilirisiniz. Bu sayede hem salonunuzun geometrik şekline uygun hem de farklı renklerin bir arada olduğu bir köşe koltuk takımı ile farklı bir tasarım yapmış olursunuz.
Geniş hacimli salonlarınız için örnek resimde yer alan blok halinde üretilmiş ve birleştirilmiş olan köşe koltuk modelini tercih ederek modern bir salon ve köşe koltuk modeli dekorasyonu yapabilirsiniz.Hem puf orta masalar hem de modern orta masalar ile desteklenmiş olan köşe koltuk modeli beyaz zemin üzerine siyah kumaş ile zıtlık yaratmıştır.
Sade renkleri seviyorsanız resimdeki gibi beyaz veya bej renklerin hakim olduğu modüler L köşe koltuk modeli ile hem renk bütünlüğü sağlamış hem de estetik bir köşe koltuk takımı oluşturmuş olursunuz.
Salonlarınız için ideal olan geniş ve modüler köşe koltuk takımlar dekorasyonlarınızı daha estetik gösterecek ve salonunuzu dolu gösterecektir. Örnek resimdeki gibi bir köşe koltuk dekorasyonu ile hem uzanarak tv izleyebileceğiniz hem de misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz bir köşe koltuk takımı sahibi olabilirsiniz.
Örnek resimde yer alan ve fonksiyonel olarak da kullanabileceğiniz köşe koltuk takımlarını tercih ederek salon dekorasyonlarınızın daha güzel ve kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz. Orta puf koltuğu ile aynı genişlikte olan modüler koltuklar sayesinde hem yatak hem koltuk olarak kullanabileceğiniz bir köşe koltuk takımınız olacaktır.
Modern bir salon dekorasyonu yapma isterseniz beyaz rengin hakim olduğu ve canlılığa sahip resimdeki gibi bir köşe koltuk modeli tercih edebilirsiniz. Orta masa seçimini de aynı canlı renkten yaptığınızda mükemmel bir uyum oluşacak ve dekorasyonunuz tamamlanacaktır. Ev dekorasyonlarınızda canlı diğer renklerin tamamını kullanarak istediğiniz gibi bir köşe koltuk dekorasyonu yapabilirsiniz.
Sert koltuklardan hoşlanmayanlar için tasarlanmış olan puf köşe koltuk takımları tercih edilerek hem rahatlık hemde dekorasyonlar için kaliteli bir köşe koltuk modeli tercih edilmiş olur. Örnek resimdeki gibi bir köşe koltuk takımı ile salonunuzu daha dekoratif hale getirebilir, basit ve fonksiyonel beyaz bir orta masa ile dekorasyonunuzu tamamlayarak canlı renklere sahip köşe koltuk modeli dekorasyonunuzu tamamlamış olursunuz.
Hem sade bir köşe koltuk takımı hem de deri koltuklardan hoşlananlar için örnek resimdeki gibi bir köşe koltuk modeli ideal bir dekorasyon unsuru olacaktırç Yer döşemesi renklerine yakın renklerde tercih edilmiş, iki farklı renkte deri kullanılarak üretilmiş olan köşe koltuk modeli ile evlerinizi, salonlarınızı daha zarif, daha şık bir dekorasyonla güzelleştirebilir, içinize sinen, kişiliğinizi yansıtan bir dekorasyon hayata geçirebilirsiniz. Deri renkleri istediğiniz renklere göre seçerek içinize sinen ve tarzınızı yansıtan bir köşe koltuk modeli uygulaması yapabilirsiniz.
Örnek resimde yer alan ve normal oturma grubunun iki koltuğu olan üçlü koltuklar kullanılarak yeşil bir köşe takımı oluşturabilir, köşe koltuk modeli olarak elinizdeki mobilyaları kullanabilirsiniz. Bu sayede hem ekonomik bir köşe koltuk modeline sahip olmuş olursunuz hem de yeliş ve haki renklerin hakim olduğu bir köşe koltuk konsepti ile otuma odanıza farklı bir hava katmış olursunuz. Benzer bir dekorasyon için resimdeki gibi bir köşe koltuk modeli oluşturabilirsiniz.
Köşe koltuk modelleri modüler olarak da üretilebildiği için örnek resimdeki gibi bir köşe koltuk takımı tasarımı yapabilir veya kişiliğinize uyan, istediğiniz tasarımlara sahip bir köşe koltuk tasarımı yaparak hem salonlarınızı hem de köşe koltuk modellerinizi daha estetik ve daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Renk seçimlerinizi ve modüllerin büyüklüklerini istediğiniz ölçülerde yaparak istediğiniz tasarımı hayata geçirmiş olursunuz.
Köşe koltuk modelleri istenilen boyutlarda ve istenilen her renkte üretildiğinden istediğiniz bütün renklerin bir arada bulunduğu resimdeki örnek köşe koltuk modellerine benzeyen köşe koltuk modeli tasarlayabilir ve evlerinizi renklendirebilirsiniz.Köşe takımınıza ait yastıkları da farklı renklerden seçerek çok geniş olan salonunuzu köşe takımınızla doldurabilirsiniz.