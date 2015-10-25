Modern ve dekoratif köşe koltuk modelleri

Gün içerisinde yoğun olarak geçirdiğimiz stresli bir iş günü sonunda evimizde oturma odalarında, salonlarda dinlenmek hepimizin hakkı değil mi ? Peki evlerimizin dekorasyonu dinlenmemiz için uygun mu ? Bu soruların cevapları evlerimizde bulunan mobilyaların, aydınlatmaların dinlenmemiz için uygun ve kaliteli bir ortam oluşturacak şekilde dekore edilmiş olamalarına göre verebiliriz. Evlerimizde en çok zaman geçirdiğim,z alanlardan biridir oturma odaları ve salonlar. Oturma odalarında ve salonlarda akşam yemeği yenir, yemekten sonra çay ve kahve keyfi yapılır, eş, dost akraba ile keyifli vakitler geçirildiği alanlar olan olduğundan dekorasyonları da estetik, modern ve kişiliğinize uygun dekorasyonlar olmalıdır. Günümüzde bir çok dekorasyon akımı vardır ve evlerimizi daha görsel bir şekilde dekore etmemize yardımcı olurlar. Bu dekorasyon akımlarında oturma odaları ve salonlar için özel köşe oturma grupları, koltuk tasarımları, oturma grupları, geleneksel mobilyalardan oluşan konseptler yer almakta ve özellikle salonlarımızın daha dolu, daha göz alıcı, daha estetik olması sağlanmaktadır. Ancak bu konseptler genel olarak klasik düzende dekorasyonlar için düşünülen ve klasik dekorasyonların bir parçası haline gelmiş dekorasyon mobilyaları olduğundan modern bir dekorasyon yapmak ve büyük ölçülere sahip salon ve oturma odaları ile çok küçük hacimli oturma odaları için tercih edilmesi gereken köşe koltuk takımı modelleri ile dekorasyonlarınızı daha estetik ve daha görsel bir hale getirebilir, salonlarınızın ve oturma odalarınızın ölçülerine göre daha şık ve daha zarif olmasını sağlayabilirsiniz.

Çağımızın getirmiş olduğu modern dekorasyon akımlarının bir ürünü olan ve her odanın şekline, hacmine göre geliştirilip modüler ve tüm kasa olarak üretilen köşe koltuk takımları ile salon ve oturma odası dekorasyonları daha modern hale getirmiştir. Dekorasyon yapılırken daha kolay yerleştirilebilsin diye modüler parçalar halinde üretilip, dekorasyon sırasında monte edilen parçalardan oluşan modüler köşe koltuk takımları U ve L köşe koltuk takımları olarak evinizin hacmine ve kişiliğinize göre istediğiniz model köşe koltuk takımını kullanabilirsiniz. U ve L köşe takımları modüler olarak üretilebildiği gibi, hazır olarak satın aldığınız oturma gruplarını, koltuk takımlarını kullanarak farklı köşe koltuk takımı tasarımı yapabilirsiniz.Almış olduğunuz koltuk takımınızın üçlü koltuğunu ve ikili koltuğunu bir birine dik olacak şekilde yerleştirip benzer bir köşe koltuk takımı yapabilirsiniz.

Köşe koltuk takımları tercih ettiğinizde yapacağınız oturma odası veya salon dekorasyonu için dikkat edeceğiniz en önemli nokta köşe koltuk takımlarınızın yerleştirilmesi ve oda hacmine göre dikkatli bir şekilde yerleştirmeli ve renk seçimlerinizin oda renklerine uygun bir seçim olması gereklidir. İsterseniz kişiliğinizi yansıtan tarzınıza uygun rengarenk bir köşe koltuk takımı ile odanızı dekore edebileceğiniz gibi deri köşe koltuk takımları veya sade renkler sahip köşe koltuk takımları tercih ederek oturma odalarınızı ve salonlarınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Köşe koltuk takımları dekorasyonlarında seçilecek orta masa modelleri de önemli olmaktadır. Köşe koltuklar ile aynı desen ve kumaşlara sahip puf orta masalar tercih edilebileceği gibi, modern orta masalar tercih edilerek köşe takımın renklerine uygun olacak şekilde renk bütünlüğü sağlayabiliriz.

Modüler köşe koltuk takımlarının modüler parçalarının bir kısmını düz puf şeklinde temin ederek köşe koltuk takımlarınızın ön kısmına koyarak ayaklarınızı uzatabileceğiniz bir alan oluşturabilir, gerektiğinde modüler olmasının özelliğini kullanarak bu parçaları oturulacak alanlar olarak da kullanabilmemiz nedeniyle fonksiyonel köşe koltuk takımları ile istediğimiz dekorasyonları yapabilir ve evlerinize fonksiyonellik kazandırabilirsiniz.

Evleriniz için tercih edeceğiniz ve dekorasyonlarınız da kullanacağınız modüler köşe koltuk modelleri için özel üretim yaptırabilir, mobilya üreticisi olan firmaların kataloglarından yararlanabilir, homify oturma gruplarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını inceleyerek kişiliğinize ve evinizin dekorasyonuna uygun köşe koltuk modellerini seçebilirsiniz.