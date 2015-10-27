Alternatif yaklaşımlarla küçük oda dekorasyonu örnekleri

Daha geniş alanlar açmak için pratik kullanım olanakları sunan yatak modelleri ile ilgilenebilirsiniz. Yavrulu yatak modelleri ya da duvara monte yatak modelleri sayesinde yatak odasında daha geniş alanlara yer açabilirsiniz. Tamamen kullanım hizmetine göre alanı değerlendirmek, bazı pratik yaklaşımlardan geçiyor. Renklerin ahengini gördüğümüz çocuk yatak odası modelinde yumuşak renk tonları ve ışık kullanımı ile dingin bir uyku atmosferi yakalanıyor. Göz yormayan renk ve detaylardan kaçınanlar için küçük odaları dekore etmenin renk ve desenler yolu ile birçok değişiklik sağlanabilir.

Ayrıca yavrulu yatak modelleri ile dekorasyon fikirleri edinmek isteyenler için, ’Konfor sunan tek kişilik yatak ve yavrulu yatak modelleri’ yazımıza da göz atmalarını tavsiye ederiz.