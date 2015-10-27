Alternatif yaklaşımlarla küçük oda dekorasyonu örnekleri

Geçmişe nazaran şehir hayatında büyük alanlara yerleşim eskisi kadar söz konusu olamıyor. Özellikle maddi açıdan herkes bu külfeti kaldıramayabiliyor, daha küçük alanlarda yerleşim problemini çözülmeye yönleniyor. Yeni bir eve taşınmak üzere olabilirsiniz ve evin küçük alanlarını nasıl dekore edeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Halihazırda bulunduğunuz evin odaları daha pratik yöntemlerle yeniden dekore etmek istiyor ve de daha büyük alanlar açmak istiyor olabilirsiniz. Küçük alanlarda tamamen döşeme zeminini kullanmak yerine, duvar dekorları ve pratik gömme dolaplar gibi çözümlerle zemin alanından yer kazanabilirsiniz. Akılcı çözümlerle dekore ederek farklı stilleri bir arada kullanabilir ya da belirgin bir tarz ve karakteri takip edebilirsiniz. Günümüzde sıklıkla kullanılan modern stil çözümlerle evinizin havasını değiştirebilir, istenirse klasik öğelerle bir arada kullanabilirsiniz. Özellikle ev dekorasyonu ile ilgilenenler için küçük alanları farklı yaklaşımlarla çözebilmeniz adına bazı örnekler derledik. İlginizi çekecek fikirler ve ilham veren küçük oda modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.
Yer minderleri ile doğal dokularla bezenmiş duvar zeminlerinin bulunduğu köşeleri değerlendirebilirsiniz. Her zaman büyük koltuklar kullanmak zorunda kalmadan pratik fikirlerle oturma alanlarını keyifli hale getirebilirsiniz. Duvar dekoru olarak doğal malzemelerin kullanılabileceği gibi, doğal tuğla görünümü veren dekoratif duvar kaplamaları ile küçük alanları öne çıkarabilirsiniz. İster şömine, ister soba kullanın, keyifli saatlerinizi geçirebileceğiniz küçük alanları akılcı çözümlerle eğlenceli hale getirebilirsiniz.
Mümkün olabilen en küçük alanlarda bile belirlenen ihtiyaçları karşılayan akılcı çözümler mevcut. Uyku ihtiyacını karşılayacak çift kişilik bir yatağın bulunduğu alan dingin ve karanlık bir ortam sağlayabilir. Diğer eşyaların bulunmadığı göz yormayan bir yaklaşım olması itibariyle, derin bir uyku için gerekli olan karanlık atmosferi en iyi şekilde karşılayabilir. Çok küçük odalarda çözümler asla imkansız değil. Gördüğünüz eklektik stil yatak odası, Londra'da bulunan Barlow & Barlow Design imzası taşıyor.
Her zaman yemek odası için ayrı bir oda ayrılamıyor. Dolayısıyla oturma odası, salon veya mutfaklarda dizayn edilen yemek masaları ve sandalyeleri oldukça kullanışlı. Pratik ve fonksiyonel yaklaşımlarla alanları bölebilir, ayırabilir veya birleştirebilirsiniz. Oturma alanı ile yemek alanını ayırırken küçük alanlarda duvarlara gerek kalmaksızın çözümler mevcut. Açık renk tonlarının tercih edildiği mobilya alternatiflerini değerlendirebilir, içinizi açan atmosfere katkıda bulunabilirsiniz. Keza duvar ve döşeme zemin renkleri için de en bilinen yaklaşım açık renk tonlarını tercih etmek. Dikdörtgen planlı oturma odası için doğaya açılan pencere ve kapı açıklıklarının mümkün olduğunca daha fazla olması da ayrı bir katkı sağlayacaktır.
Açık renk tonlarının kullanımı küçük oda dekorasyonu için en bilenen pratik yaklaşımlardan biridir. Oturma odasını duvar zemininden yer döşemesi kaplamasına kadar beyazlara bürümek ve kutu gibi alanı beyaz mobilyalarla dekore etmek oldukça ilgi çekici bir yaklaşım olabilir. Hem küçük odaları olduğundan daha küçük gösterirken, hem de ferah ve iç açan bir atmosfer oluşturmanızı sağlıyor. Diğer yandan geniş açıklıklarla mümkün olabildiğince boydan boya pencere ve teras açıklıkları da küçük oda dizaynını olduğundan daha geniş gösterebilir.
Farklı tarzlarda yaklaşımlarla ilgilenenler için minimal ve modern çözümler bir arada mevcut. Kutu gibi bir alanda açık nötr gri renk tonu hakim. Duvar kaplamasından yer döşemesine kadar benzer renk ve dokuların kullanıldığı küçük oda belli bir grubun oturma ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Bölgesel duvar kaplaması ise göz hizasının üzerinde, koyu renk tuğla duvar kaplaması ile kontrast yaratarak açık renkli alanın daha geniş algılanmasına yardımcı olmuş. Öte yandan mekanı aydınlatan lamba aksesuarı ise tuğla duvar zemini ile kontrast yaratarak öne çıkan tek aksesuar oluyor. Yer minderleri kullanılırken bile farklı renk ve dokuların tercih edilmemesine dikkat edilmiş, dolayısıyla mekanda göz yoran hiçbir etki kalmıyor ve küçük odaya tek renk hakim oluyor.
Yatak alanında yaratılan kot farkı ile çekmecelerin değerlendirilmesi ya da isteğe göre dolap raflarının çözümlenmesi mümkün. Beyaz lake gömme dolaplar ile eşyaların kalabalık görüntü izlerinden kurtulunabilir. Aynı zamanda beyaz tavan ve döşeme zemin rengi ile küçük oda ve dar alanlarda daha geniş etki yaratabilir. Tamamen beyaz rengin soğuk bir etki yaratacağını düşünenler için sıcak sarı veya bordo renkleri denge sağlayabilir. Dekoratif ve şık raf dizaynları ile aksesuar ve gereçlerinizi duvar dekoru olarak değerlendirebilir, döşeme zemininden yer kazabilirsiniz. Dekoratif duvar kaplamaları ile renk dengesini ya da ihtiyaca göre doku farkı yaratarak sıcak ya da soğuk bir atmosfer dizayn edebilirsiniz.
Hem oyun alanı, hem de yatma alanını tek alanda farklı kotlarda çözebilirsiniz. Özellikle belirgin bir stilin renkleri ile mekanı ferahlatırken, iç açıcı beyaz bir ranza sistemi ile genç yatak odası döşenebilir. Benzer dili kullanan mobilya dizaynı ve dekoratif raflar ile küçük alanda çalışma masası ihtiyacı çözülmüş. Masanın altına çekilerek fazla yer kaplamayan tabure ve çalışma alanı bir gencin ihtiyaçlarını karşılayabilecek pratiklikte dizayn edilmiş. Akdeniz stil maviler, pembe ve beyazların uyum ve ahengini yakaladığı küçük oda dekorasyonu gençlerin oldukça ilgisini çekiyor.
Küçük yatak odaları için alternatif yatak karyolası seçenekleri mevcut. Genç ve çocuk odaları için duvara monte yatak ya da ranza sistemleri ile çözümler yaratılabilir, geniş alanlar kazandırılabilir. Öte yandan yetişkinler için hem konfor hem de fonksiyonel yatak modelleri mevcut. Pratik kullanım olanakları ile baza sistemleri ve yatak altı değerlendirilerek, küçük odalarda göz yoran eşya kalabalığından kurtulabilirsiniz. Naif ve pastel renk tercihleri ile gözü okşayan bir atmosfer yaratabilir, küçük odalarda içinizi açan ve dingin bir uyku alacağınız bir hava oluşturabilirsiniz. Duvar dekorlarını öne çıkarmak isterseniz, doğal ahşap görünümü veren dekoratif duvar kağıtları alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Özellikle küçük odalarda pratik yaklaşımlarla dekore etmek isteyenler için modern stil zigon sehpa tasarımları ile ilgilenebilirsiniz. Özellikle küçük odalarda istenildiğinde daha fazla alan kazandıran tasarımlar halen ilgi çekmeye devam ediyor. Ayrıca odanızın küçük olmasını geri planda bırakabilecek aksesuarları ön plana çıkarabilirsiniz. Mekanların karakteristiğini belirginleştiren aksesuarlarla hem sehpalarınızı hem de duvarlarınızı süsleyebilirsiniz.
Daha geniş alanlar açmak için pratik kullanım olanakları sunan yatak modelleri ile ilgilenebilirsiniz. Yavrulu yatak modelleri ya da duvara monte yatak modelleri sayesinde yatak odasında daha geniş alanlara yer açabilirsiniz. Tamamen kullanım hizmetine göre alanı değerlendirmek, bazı pratik yaklaşımlardan geçiyor. Renklerin ahengini gördüğümüz çocuk yatak odası modelinde yumuşak renk tonları ve ışık kullanımı ile dingin bir uyku atmosferi yakalanıyor. Göz yormayan renk ve detaylardan kaçınanlar için küçük odaları dekore etmenin renk ve desenler yolu ile birçok değişiklik sağlanabilir.
Ayrıca yavrulu yatak modelleri ile dekorasyon fikirleri edinmek isteyenler için, ’Konfor sunan tek kişilik yatak ve yavrulu yatak modelleri’ yazımıza da göz atmalarını tavsiye ederiz.