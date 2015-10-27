Prestij kazandıran çalışma alanları için büro masa modelleri

Ofis dekorasyonunun ev dekorasyonuna göre daha farklı kriterlerin gözetildiği bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu şüphesizdir. Günün büyük bir kısmını ofis ve iş yerlerimizde geçirdiğimiz düşünüldüğünde konforundan rahatlığına, ferahlıktan aydınlığına birçok detayının iyi düşünülmüş ve planlanmış olması gerekir. Gün ışığından verimli bir şekilde faydalanan, renk dengesinin sağlandığı, objelerin doğru yerleştirilerek düzenli bir görünüm oluşturulduğu dekorlar, çalışma ortamları için daha uygun olacaktır. Ülkemizde genelde ofis ortamlarının koyu renk mobilyalarla yapılmış ağır ve kasvetli dekorlar olduğunu görüyoruz. Oysa ki, verimlilik açısından düşünüldüğünde çok daha aydınlık, ferah ve açık renklerle döşenmiş dekorların tercih edilmesi gerekir. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazıda, farklı büro masa modelleri ve ofis mobilyaları ile hazırlanmış dekorlar sunmaya karar verdik. Ofis dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız veya yenileme niyetindeyseniz, bu birbirinden şık ve modern dekorlar size ilham kaynağı olabilir. Daha verimli iş saatleri ve daha huzurlu çalışma ortamları için ondan fazla yenilikçi dekor bu yazıda olacak.
Ofis, mağaza, galeri gibi farklı ticari alanlar için daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Sadece büro masası değil farklı çalışma masaları veya makam masaları hakkında örnekler görmek isterseniz “Makam masaları: Nostaljik bir imge, modernize olan tasarım” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Eklektik stilde dizayn edilmiş bu sıra dışı tasarım zengin ahşap malzemesi ve renk dengesi ile dikkat çekiyor. Duvarlarda ve dolaplarda bulunan oyma ve işlemeler klasik bir hava yaratırken kullanılan açık renkler elegan bir dizayn oluşmasını sağlamış. Kullanılan masa farklı ayak modeli ile stilin çizgisini değiştiriyor. Tek ayağı koni, diğer ayağı üst üste kare bloklar şeklinde olan ahşap masa ağır duruşuyla dekora asalet katıyor. Aydınlatmanın oldukça iyi sağlandığı bu ferah dekor, görkemli avizesi ile dikkat çekiyor.
Geleneksel ahşap makam masası tarzına farklı bir yaklaşım getiren bu dekor, oval masası ve bütün duvarlara uygulanan kitaplık, dolap sistemi ile dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir ışıklandırmanın kullanıldığı dekorda deri chesterfield koltuklar ve akvaryum da önemli ögelerden. Oval çalışma masası son derece sıradan bir modele sadece şekli ile farklı bir çizgi kazandırmış. Ayrıca masanın arka panelini raf gibi kullanıma açan tasarımcı bu dekoru ile övgüyü hak ediyor.
Atölye, mağaza, galeri gibi alanlara son derece yakışan endüstriyel stil, bu dekorda, bir ofis odasına başarılı bir şekilde uygulanmış. Tuğla ve beton duvar, metal ve ahşap ögeler gibi yaratıcı unsurları, modern ofis ekipmanları ile birleştiren tasarım mükemmel bir çalışma alanı oluşturmuş. Direkt ve endirekt aydınlatmaların ayrı ayrı planlanmış olması dekorun artılarından. Ana ve yan mobilyalarda ise ahşap ve metal ögeler tercih edilmiş.
Mimoza Mimarlık tarafından tasarlanan ve ofis alanına modern çözümlerle yaklaşan bu dekor, başarılı renk dengesi, aydınlatması ve saat figürlü duvar kağıdı ile dikkat çekiyor. Zamanın önemini hiç unutmamamızı sağlayan modern duvar kağıdı renk ve deseni ile ortama oldukça uyumlu. Beyaz lake raflar ve beyaz mobilyalar ile ferahlatılan dekorun masa ve sandalyelerinde ahşap ve metal ögeler göze çarpıyor. Fransız camlar ile çalışma alanınızı gökyüzüyle buluşturan bu ofis, büyük başarılara atılacak adımlar için motivasyonunuzu sağlayacaktır.
Klasik mobilyalar ile dekore edilmiş bu ofis alanı, ışıklandırma, pencere ve perde, içki servis masası gibi ögeleri ile ev sıcaklığını yakalamış. Ahşap zemin ve kartonpiyerli tavanı ile şık bir fon oluşturulan dizaynın mobilyaları göz dolduruyor. Direkt aydınlatma ögeleri ve spotlar ile güçlü bir ışıklandırma sağlanan mekan oldukça şık ve sıcak bir çalışma ortamı sunuyor.
Makam koltuğu ve ahşap detaylı masa sandalyeler ile resmi ofis ortamlarını aratmayan bu tasarım, çiçekli desenli sandalye döşemeleri ve renkli koltuk takımı ile oldukça rahat ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturmuş. Beyaz lake ve ahşap malzemeden üretilen dolaplar tasarımın renk ve dokusunu yumuşatmış. Tavanda kullanılan ahşap taşıyıcılar ve direkt aydınlatma için kullanılan avize ortama otantik bir hava kazandırmış.
Kimileri gösterişsiz ve modern çizgileri motive edici, rahatlatıcı bulurken, kimileri de tam aksine ağır ve kasvetli dekorların daha prestijli olduğuna inanır. Dekorasyonda prestiji rahatlıktan önemli bulanlar için klasik modeller vazgeçilmezdir. Bu dekorda, ahşap varaklı mobilyalara deri döşemelerle eşlik edilmiş ve etnik desenli halı ile stil tamamlanmış. Gösterişli ve ağır bir dekor oluşturulmuş.
Oldukça sade çizgiler taşıyan ve beyaz rengi ile ferah bir ortam yaratan dekor az eşya ve düzenli, hafif bir masa ile minimal çizgiler de taşıyor. Raf ve dolaplarda, lake, ahşap gibi materyallerin kullanıldığı dekorun beyaz dinlenme koltuğu da oldukça şık. Ferah ve iç açan bir çalışma ortamı için oldukça iyi bir seçim.
Antika mobilyalar çalışma alanları pek tercih edilen ürünler değil ancak bazı modeller o kadar göz alıcı ki dekorun stili ve teması ne olursa olsun, kullanma isteği yaratıyor. İşte bu antika çalışma masası da tam olarak öyle bir mobilya. Eski görüntüsü ve oymalı ayakları ile oldukça şık ve dikkat çekme garantili bir masa.
Farklı stilde ögeleri uyumla barındıran bu eklektik dizayn sade ve modern çizgiler taşıyan çalışma alanlarını sevenler için ideal. Yalın bir ortama eklenen, farklı detaylar barındıran bir masa sandalye takımı ile oluşturulan dekor oldukça şık ve kullanışlı. Ayrıca başarılı bir renk ve ışık dengesi de sunuyor.
Makam odasının yanı sıra açık ofisler için de masa sandalye fikirlerine ihtiyacınız varsa bu dekor hoşunuza gidebilir. Sınıf konsepti ile birçok çalışma masasının aynı merkez etrafında toplanmasını sağlayan sistem, verimli ve pozitif çalışma ortamları yaratmanın ideal yollarından birini sunuyor. Hem dinlenme hem de çalışma saatleri için ideal olan bu dekor ışıklandırma ve renk dengesi ile de dikkat çekiyor. Vurgu rengi için sandalye ve kırlentlerin seçildiği modern ve dinamik bir çalışma alanı.
Çalışma alanınız için düşündüğünüz dekor sıradan modellerin çok dışında ise bu tarz fütüristik çalışmalara göz atabilirsiniz. Metal ögelerin ve sıra dışı modellerin cesurca kullanıldığı dekor, ahşap, deri ve beton gibi ham görünüme sahip ögelerle endüstriyel bir görüntü yakalamayı başarmış. Farklı aydınlatması ile uzay çağına aitmiş gibi görünen bu ofis gören herkesi etkileyecektir.