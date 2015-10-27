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Prestij kazandıran çalışma alanları için büro masa modelleri

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Soundcloud Office Berlin, kinzo-berlin kinzo-berlin Eklektik Okullar
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Ofis dekorasyonunun ev dekorasyonuna göre daha farklı kriterlerin gözetildiği bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu şüphesizdir. Günün büyük bir kısmını ofis ve iş yerlerimizde geçirdiğimiz düşünüldüğünde konforundan rahatlığına, ferahlıktan aydınlığına birçok detayının iyi düşünülmüş ve planlanmış olması gerekir. Gün ışığından verimli bir şekilde faydalanan, renk dengesinin sağlandığı, objelerin doğru yerleştirilerek düzenli bir görünüm oluşturulduğu dekorlar, çalışma ortamları için daha uygun olacaktır. Ülkemizde genelde ofis ortamlarının koyu renk mobilyalarla yapılmış ağır ve kasvetli dekorlar olduğunu görüyoruz. Oysa ki, verimlilik açısından düşünüldüğünde çok daha aydınlık, ferah ve açık renklerle döşenmiş dekorların tercih edilmesi gerekir. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazıda, farklı büro masa modelleri ve ofis mobilyaları ile hazırlanmış dekorlar sunmaya karar verdik. Ofis dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız veya yenileme niyetindeyseniz, bu birbirinden şık ve modern dekorlar size ilham kaynağı olabilir. Daha verimli iş saatleri ve daha huzurlu çalışma ortamları için ondan fazla yenilikçi dekor bu yazıda olacak.

Ofis, mağaza, galeri gibi farklı ticari alanlar için daha fazla örnek tasarıma ihtiyaç duyarsanız sitemizde arama yapabilirsiniz. Sadece büro masası değil farklı çalışma masaları veya makam masaları hakkında örnekler görmek isterseniz “Makam masaları: Nostaljik bir imge, modernize olan tasarım” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Sıra dışı modellerle bir Rus klasiği

Белое золото, Premier Dekor Premier Dekor Klasik Çalışma Odası
Premier Dekor

Premier Dekor
Premier Dekor
Premier Dekor

Eklektik stilde dizayn edilmiş bu sıra dışı tasarım zengin ahşap malzemesi ve renk dengesi ile dikkat çekiyor. Duvarlarda ve dolaplarda bulunan oyma ve işlemeler klasik bir hava yaratırken kullanılan açık renkler elegan bir dizayn oluşmasını sağlamış. Kullanılan masa farklı ayak modeli ile stilin çizgisini değiştiriyor. Tek ayağı koni, diğer ayağı üst üste kare bloklar şeklinde olan ahşap masa ağır duruşuyla dekora asalet katıyor. Aydınlatmanın oldukça iyi sağlandığı bu ferah dekor, görkemli avizesi ile dikkat çekiyor.

Ahşap ile oluşturulan lüks bir dizayn

Интерьер особняка в американском стиле, studio forma studio forma Klasik Çalışma Odası
studio forma

studio forma
studio forma
studio forma

Geleneksel ahşap makam masası tarzına farklı bir yaklaşım getiren bu dekor, oval masası ve bütün duvarlara uygulanan kitaplık, dolap sistemi ile dikkat çekiyor. Oldukça başarılı bir ışıklandırmanın kullanıldığı dekorda deri chesterfield koltuklar ve akvaryum da önemli ögelerden. Oval çalışma masası son derece sıradan bir modele sadece şekli ile farklı bir çizgi kazandırmış. Ayrıca masanın arka panelini raf gibi kullanıma açan tasarımcı bu dekoru ile övgüyü hak ediyor.

Endüstriyel yaratıcılığının çalışma alanları ile buluşması

ZENITH BARTER OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları Ofis Alanları
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ZENITH BARTER OFFICE

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Atölye, mağaza, galeri gibi alanlara son derece yakışan endüstriyel stil, bu dekorda, bir ofis odasına başarılı bir şekilde uygulanmış. Tuğla ve beton duvar, metal ve ahşap ögeler gibi yaratıcı unsurları, modern ofis ekipmanları ile birleştiren tasarım mükemmel bir çalışma alanı oluşturmuş. Direkt ve endirekt aydınlatmaların ayrı ayrı planlanmış olması dekorun artılarından. Ana ve yan mobilyalarda ise ahşap ve metal ögeler tercih edilmiş.

Modern ve keyifli çalışma alanları

OFİS 24 ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Ticari alanlar Ofis Alanları
Mimoza Mimarlık

OFİS 24 ANTALYA

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık tarafından tasarlanan ve ofis alanına modern çözümlerle yaklaşan bu dekor, başarılı renk dengesi, aydınlatması ve saat figürlü duvar kağıdı ile dikkat çekiyor. Zamanın önemini hiç unutmamamızı sağlayan modern duvar kağıdı renk ve deseni ile ortama oldukça uyumlu. Beyaz lake raflar ve beyaz mobilyalar ile ferahlatılan dekorun masa ve sandalyelerinde ahşap ve metal ögeler göze çarpıyor. Fransız camlar ile çalışma alanınızı gökyüzüyle buluşturan bu ofis, büyük başarılara atılacak adımlar için motivasyonunuzu sağlayacaktır.

Ev rahatlığında ofis ortamları

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House, Flairlight Designs Ltd Flairlight Designs Ltd Modern Çalışma Odası
Flairlight Designs Ltd

Flairlight Project 1 Oxshott, Tudor House

Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd
Flairlight Designs Ltd

Klasik mobilyalar ile dekore edilmiş bu ofis alanı, ışıklandırma, pencere ve perde, içki servis masası gibi ögeleri ile ev sıcaklığını yakalamış. Ahşap zemin ve kartonpiyerli tavanı ile şık bir fon oluşturulan dizaynın mobilyaları göz dolduruyor. Direkt aydınlatma ögeleri ve spotlar ile güçlü bir ışıklandırma sağlanan mekan oldukça şık ve sıcak bir çalışma ortamı sunuyor.

Resmi ve bir o kadar da rahat büro ortamları

Ülkü & Fahrettin Çıtak Ofis, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Ticari alanlar Ofis Alanları
Bilgece Tasarım

Ülkü & Fahrettin Çıtak Ofis

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Makam koltuğu ve ahşap detaylı masa sandalyeler ile resmi ofis ortamlarını aratmayan bu tasarım, çiçekli desenli sandalye döşemeleri ve renkli koltuk takımı ile oldukça rahat ve sıcak bir çalışma ortamı oluşturmuş. Beyaz lake ve ahşap malzemeden üretilen dolaplar tasarımın renk ve dokusunu yumuşatmış. Tavanda kullanılan ahşap taşıyıcılar ve direkt aydınlatma için kullanılan avize ortama otantik bir hava kazandırmış.

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Ağır klasikler

PEKER HOLDİNG , Proje Z Proje Z Klasik Sergi Alanları Ofis Alanları
Proje Z

PEKER HOLDİNG

Proje Z
Proje Z
Proje Z

Kimileri gösterişsiz ve modern çizgileri motive edici, rahatlatıcı bulurken, kimileri de tam aksine ağır ve kasvetli dekorların daha prestijli olduğuna inanır. Dekorasyonda prestiji rahatlıktan önemli bulanlar için klasik modeller vazgeçilmezdir. Bu dekorda, ahşap varaklı mobilyalara deri döşemelerle eşlik edilmiş ve etnik desenli halı ile stil tamamlanmış. Gösterişli ve ağır bir dekor oluşturulmuş.

Modern bir sadelik

Apartment in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN Eklektik Çalışma Odası
EVGENY BELYAEV DESIGN

Apartment in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

Oldukça sade çizgiler taşıyan ve beyaz rengi ile ferah bir ortam yaratan dekor az eşya ve düzenli, hafif bir masa ile minimal çizgiler de taşıyor. Raf ve dolaplarda, lake, ahşap gibi materyallerin kullanıldığı dekorun beyaz dinlenme koltuğu da oldukça şık. Ferah ve iç açan bir çalışma ortamı için oldukça iyi bir seçim.

Antika çalışma masası

Black & Green Victorian 5 Drawer Desk , The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture Çalışma OdasıÇalışma Masaları
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture

Black & Green Victorian 5 Drawer Desk

The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic &amp; Vintage Furniture
The Treasure Trove Shabby Chic & Vintage Furniture

Antika mobilyalar çalışma alanları pek tercih edilen ürünler değil ancak bazı modeller o kadar göz alıcı ki dekorun stili ve teması ne olursa olsun, kullanma isteği yaratıyor. İşte bu antika çalışma masası da tam olarak öyle bir mobilya. Eski görüntüsü ve oymalı ayakları ile oldukça şık ve dikkat çekme garantili bir masa.

Sade ve kullanışlı bir ofis

73 // Office Project, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Okullar Ofis Alanları
Escapefromsofa

73 // Office Project

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Farklı stilde ögeleri uyumla barındıran bu eklektik dizayn sade ve modern çizgiler taşıyan çalışma alanlarını sevenler için ideal. Yalın bir ortama eklenen, farklı detaylar barındıran bir masa sandalye takımı ile oluşturulan dekor oldukça şık ve kullanışlı. Ayrıca başarılı bir renk ve ışık dengesi de sunuyor.

Sınıf konseptli çalışma alanları

Soundcloud Office Berlin, kinzo-berlin kinzo-berlin Eklektik Okullar Ofis Alanları
kinzo-berlin

kinzo-berlin
kinzo-berlin
kinzo-berlin

Makam odasının yanı sıra açık ofisler için de masa sandalye fikirlerine ihtiyacınız varsa bu dekor hoşunuza gidebilir. Sınıf konsepti ile birçok çalışma masasının aynı merkez etrafında toplanmasını sağlayan sistem, verimli ve pozitif çalışma ortamları yaratmanın ideal yollarından birini sunuyor. Hem dinlenme hem de çalışma saatleri için ideal olan bu dekor ışıklandırma ve renk dengesi ile de dikkat çekiyor. Vurgu rengi için sandalye ve kırlentlerin seçildiği modern ve dinamik bir çalışma alanı.

Fütüristik ögeler

3m Pod Archipod Eklektik Çalışma Odası
Archipod

3m Pod

Archipod
Archipod
Archipod

Çalışma alanınız için düşündüğünüz dekor sıradan modellerin çok dışında ise bu tarz fütüristik çalışmalara göz atabilirsiniz. Metal ögelerin ve sıra dışı modellerin cesurca kullanıldığı dekor, ahşap, deri ve beton gibi ham görünüme sahip ögelerle endüstriyel bir görüntü yakalamayı başarmış. Farklı aydınlatması ile uzay çağına aitmiş gibi görünen bu ofis gören herkesi etkileyecektir.

Modern ve şık mobilya takımı örnekleri
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