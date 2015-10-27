Prestij kazandıran çalışma alanları için büro masa modelleri

Ofis dekorasyonunun ev dekorasyonuna göre daha farklı kriterlerin gözetildiği bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu şüphesizdir. Günün büyük bir kısmını ofis ve iş yerlerimizde geçirdiğimiz düşünüldüğünde konforundan rahatlığına, ferahlıktan aydınlığına birçok detayının iyi düşünülmüş ve planlanmış olması gerekir. Gün ışığından verimli bir şekilde faydalanan, renk dengesinin sağlandığı, objelerin doğru yerleştirilerek düzenli bir görünüm oluşturulduğu dekorlar, çalışma ortamları için daha uygun olacaktır. Ülkemizde genelde ofis ortamlarının koyu renk mobilyalarla yapılmış ağır ve kasvetli dekorlar olduğunu görüyoruz. Oysa ki, verimlilik açısından düşünüldüğünde çok daha aydınlık, ferah ve açık renklerle döşenmiş dekorların tercih edilmesi gerekir. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazıda, farklı büro masa modelleri ve ofis mobilyaları ile hazırlanmış dekorlar sunmaya karar verdik. Ofis dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız veya yenileme niyetindeyseniz, bu birbirinden şık ve modern dekorlar size ilham kaynağı olabilir. Daha verimli iş saatleri ve daha huzurlu çalışma ortamları için ondan fazla yenilikçi dekor bu yazıda olacak.

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