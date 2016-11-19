İlginç cepheleriyle 5 dubleks villa (ve bu villaların aynen kopya çekebileceğiniz özellikleri)

Eski dubleks evlerin tadilatında, mimarlar yalnızca iç mekanlarda büyük değişimler gerçekleştirmiyor, bazen işlevsel bazense estetik nedenlerden dolayı cephe görünümleri ile de oynuyor. Bu bazen yeteri kadar doğal gün ışığı almayan bir mekanın pencerelerini büyülterek içerinin daha aydınlık olmasını sağlamak, bazense eski moda bir görünümü değiştirerek trendlere uyumlu hale getirmek için olabiliyor.

Eski bir eviniz varsa ve bu evi renove ettirerek ona taze ve çağdaş bir çehre kazandırmak istiyorsanız, bu sayfamıza görebileceğiniz cepheler sizlere fikir verebilir. Bu örnekler kendi evinizde neye ihtiyacınız olduğunu hatırlatabileceği gibi, tamamen yepyeni fikirlere de ilham kaynağı olabilir.