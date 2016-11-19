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İlginç cepheleriyle 5 dubleks villa (ve bu villaların aynen kopya çekebileceğiniz özellikleri)

Özlem K. Özlem K.
BOSQUES DE BUGAMBILIAS, Arki3d Arki3d Modern Evler
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Eski dubleks evlerin tadilatında, mimarlar yalnızca iç mekanlarda büyük değişimler gerçekleştirmiyor, bazen işlevsel bazense estetik nedenlerden dolayı cephe görünümleri ile de oynuyor. Bu bazen yeteri kadar doğal gün ışığı almayan bir mekanın pencerelerini büyülterek içerinin daha aydınlık olmasını sağlamak, bazense eski moda bir görünümü değiştirerek trendlere uyumlu hale getirmek için olabiliyor. 

Eski bir eviniz varsa ve bu evi renove ettirerek ona taze ve çağdaş bir çehre kazandırmak istiyorsanız, bu sayfamıza görebileceğiniz cepheler sizlere fikir verebilir. Bu örnekler kendi evinizde neye ihtiyacınız olduğunu hatırlatabileceği gibi, tamamen yepyeni fikirlere de ilham kaynağı olabilir.

1) Canlı bitkilerle bezeli bir ön cephe

Residencial em Condominio , Habitat arquitetura Habitat arquitetura Eklektik Evler
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
Habitat arquitetura

İlk örneğimiz imkanı olanlar için uygulaması belki de en kolay cephe dekorasyonu. İmkan derken burada kastettiğimiz bir bahçe. Ön cepheye bakan küçücük de olsa bir bahçeniz varsa, evin cephesini güzelleştirmek için olabilecek en değerli şeye sahipsiniz demektir. Yıl boyunca yeşil kalacak canlı bitkiler ve mevsimine ekebileceğiniz rengarenk çiçekler ön cehpe dekorasyonunu kusursuz hale getirmek için kendi başlarına bile yeterli. Üstelik yalnızca zeminde olan bahçeyi değil, fotoğraftaki örnekte de görüldüğü üzere, birinci kat balkonundaki uygun alanlar da saksılar içerisinde yeşil bitkiler ile süslenebilir. Bu konuyla ilgili ’Türkiye'den 12 minik bahçe fikri’ başlıklı yazımızı da incelemenizi tavsiye ederiz. Bu yazımızda minik bahçelere, saksılarla oluşturulabilecek bahçelere ve balkon bahçelerine yer verdik.

2) Daha ferah bir ev için yeni pencereler

Residencia em Condominio, Habitat arquitetura Habitat arquitetura Modern Evler
Habitat arquitetura

Habitat arquitetura
Habitat arquitetura
Habitat arquitetura

Evinizin eski tip küçücük pencereleri varsa ve içeri yeteri kadar doğal gün ışığı girmiyorsa, bu pencereleri büyültmek ya da yeni pencereler açtırmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar, yeni pencerelerin yapının mimari üslup bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde olması ve yerel yönetim birimlerinden, yani belediyelerden gerekli izinleri alınması. 

3) Panoramik manzara sağlayan köşe pencereler

Puerta de Bosque, Arki3d Arki3d Minimalist Evler
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Yapının köşesi boyunca devam ederek panoramik bir görüntü sağlayan pencereler de yapının kolonları izin veriyorsa, manzarayı bölmemek için idealdir.

4. Fark yaratacak bir yüzey değişikliği

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Balkon, Veranda & Teras
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Cephe değişikliğini yalnızca yüzeysel yapmak da mümkün. Renk değişikliği bunun en basit örneği olmakla birlikte, farklı sıva çeşitleri ya da tuğla, taş, panel kaplaması gibi alternatifler de mevut. Yzey değişikliği alternatifleirni gözden geçirirken evinizin mimari stiline uygun bir seçim olmasına dikkat etmeniz doğru olacaktır.

5. Farklı malzemelerin bir arada kullanımı

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Cepheyehareket getirmenin yollarından biri de, bir üstteki önerimize ek olarak, farklı malzemeleri bir arada kullanmaktır. Seramik yüzeyler, mermer, ahşap rabıta, cam, alüminyum ve başka birçok yapı malzemesi uyumlu bir şekilde bir arada kullanılabilir. Bununla ilgili ülkemizden en güzel örnekleri homify'ın Evler sayfasından inceleyebilirsiniz.

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