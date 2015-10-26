Kullanım kolaylığı sağlayan pratik mobilyalar

Ev dekorasyonu yapılırken en zorlanılan durum mobilyaların işlevsel ve dekorasyona uygun olarak seçilmesi durumudur. Seçeceğimiz mobilyalar yapmayı planladığımız dekorasyon için tam olarak uyumlu olsa da ya fonksiyonel mobilyalar değillerdir yada kullanışlılığı yeterli değildir. Bu nedenle istediğimiz mobilyaları tam olarak dekorasyon içerisine yerleştirememekten şikayet ederiz. Bu gibi olumsuz durumları akılcı bir şekilde çözmek için yapılması gereken pratik mobilyaların tercih edilmesidir. Pratik mobilyalar, hem en çok kullandığımız hem çok işlevsel olan mobilyalar olarak dekorasyonun ruhuna uygun bir şekilde istenilen yerde dekore edilebilen mobilyalardır. Dekorasyon sırasında yapılan en büyük yanlışlardan birisi küçük mobilyaları hem işlevsel olarak kullanmamak hem de dekorasyon içerisinde uygun bir şekilde dekore etmemektir. Bu nedenle yapılan dekorasyonlar genel olarak büyük mobilyalar ve süs aksesuarları ile yapılır. Küçük mobilyaları kullanmak için öncelikle kafamızda planladığımız dekorasyon için mobilya seçimlerini dikkatli bir biçimde yaparak yapmak istediğimiz tasarımın içinde küçük mobilyalara yer açarak pratik mobilyalardan yararlanma şansı elde ederiz.

Ev dekorasyonları kolay olmayan, planlaması ve uygulaması zor olan dekorasyonlar olduğu için dikkatli davranılmalı, çok titiz bir planlama ile dekorasyon süreci başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Dekorasyon unsurları olan mobilyalar, duvar kaplamaları, aydınlatma armatürleri, küçük mobilyalar ana mobilyaların tamamlayıcı unsurları olan mobilyalar gibi bir çok detay içerdiğinden bütün bu detaylar çok dikkatli bir biçimde seçilmelidir. Pratik mobilyalar olan; orta masalar, kitaplıklar, çalışma masaları, küçük masalar, mutfak eşyaları, yatak odası pufları, salon tv üniteleri gibi mobilyalar olduklarından odaların tamamında yer alan ve oda dekorasyonlarını etkileyen mobilyalardır. Oda dekorasyonları daha özel ve kişiliğinizi yansıtan dekorasyonlar olacağından mobilya seçimleri de kişiliğinize uygun, tarzınızı yansıtan, zevkinize göre seçtiğiniz mobilyalar tercih edilmeli ve dekorasyonlar bütün detaylar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu sayede ev dekorasyonu ve oda dekorasyonları istediğimiz gibi içimize sinen dekorasyonlar olarak gerçekleştirilebilir.

Ev dekorasyonları yapılırken oda seçimlerinden, mobilya tasarımlarına, oda geometrik şekillerinden kapı pencere şekillerine kadar her detaya göre pratik mobilyalar tercih edilebilir. Örnek olarak salonumuz ince uzun ve köşesi yuvarlak ise köşe de oluşacak ölü alanın kullanılması için ideal bir süs kitaplığı ile salon süslemesini pratik bir mobilya ile çözmüş olursunuz. Odalarınız için yapacağınız farklı aydınlatmalar ile süslü aplikleri bir arada kullanarak pratik mobilyalarınızı aydınlatma ile daha estetik gösterme şansınız olabilir. Kapı ve pencere şekillerine göre yapılabilecek farklı tasarımlara sahip pratik mobilyalar hem kapı ve pencere çevresini estetik hale getirecek hem de dekorasyonunuz içinde pratik mobilyaların yer almasını sağlayacaksınız.

Ev dekorasyonlarında oda süslemeleri ve odalara zariflik kazandırılması da başlı başına bir dekorasyon işidir. Pratik mobilyalarınızı oda süslemeleri için de kullanabilir, odalarınıza estetik bir görsellik sağlayabilirsiniz. Örnek olarak kullanacağınız bir duvar rafı, bir kitaplık, farklı bir tasarıma sahip bir orta masa gibi pratik mobilyalar hem küçük mobilyalar olarak dekorasyonu tamamlayacak hem de pratik mobilyalar olarak oda süslemelerinizi yapmanıza yardımcı olan mobilyalar olacaklardır. Pratik mobilyalar görüldüğü üzere hem dekorasyonların tamamlayıcı unsurları, hem dekorasyonu güzelleştiren ve estetik hale getiren ve odalarınızı fonksiyonellik kazandıran mobilyalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlerinize yapacağınız dekorasyonlarda ihtiyaç duyacağınız tüm detaylar için kullanabileceğiniz pratik mobilyalar evlerinize estetik, zarafet ve görsellik kazandırarak evlerinizi geçireceğiniz zamanları daha keyifli hale getiren mekanlar olarak dekore etmenizi saplamaktadır.

Ev dekorasyonları için yapacağını mobilya dekorasyonlarında ve süs dekorasyonlarında kullanmak istediğiniz pratik mobilyalar ve mobilya dekorasyon örneklerini istediğiniz firmaların tanıtıcı kataloglarından bulabilir, kendiniz tasarlayabilir, evinizin izin verdiği ölçülerde farklı tasarımlar yapabilir veya homify oda dekorasyonlarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını inceleyerek bir birinden farklı yüzlerce oda ve ev dekorasyon örneğinden kişiliğinize uyan, tarzınızı yansıtan ve zevkinize uygun olan dekorasyon örnekleri ile pratik mobilya örneklerini yapacağınız ev dekorasyonlarında kullanabilirsiniz.