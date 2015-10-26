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Kullanım kolaylığı sağlayan pratik mobilyalar

ümit atdağ ümit atdağ
APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Modern Çalışma Odası
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Ev dekorasyonu yapılırken en zorlanılan durum mobilyaların işlevsel ve dekorasyona uygun olarak seçilmesi durumudur. Seçeceğimiz mobilyalar yapmayı planladığımız dekorasyon için tam olarak uyumlu olsa da ya fonksiyonel mobilyalar değillerdir yada kullanışlılığı yeterli değildir. Bu nedenle istediğimiz mobilyaları tam olarak dekorasyon içerisine yerleştirememekten şikayet ederiz. Bu gibi olumsuz durumları akılcı bir şekilde çözmek için yapılması gereken pratik mobilyaların tercih edilmesidir. Pratik mobilyalar, hem en çok kullandığımız hem çok işlevsel olan mobilyalar olarak dekorasyonun ruhuna uygun bir şekilde istenilen yerde dekore edilebilen mobilyalardır. Dekorasyon sırasında yapılan en büyük yanlışlardan birisi küçük mobilyaları hem işlevsel olarak kullanmamak hem de dekorasyon içerisinde uygun bir şekilde dekore etmemektir.  Bu nedenle yapılan dekorasyonlar genel olarak büyük mobilyalar ve süs aksesuarları ile yapılır. Küçük mobilyaları kullanmak için öncelikle kafamızda planladığımız dekorasyon için mobilya seçimlerini dikkatli bir biçimde yaparak yapmak istediğimiz tasarımın içinde küçük mobilyalara yer açarak pratik mobilyalardan yararlanma şansı elde ederiz.

Ev dekorasyonları kolay olmayan, planlaması ve uygulaması zor olan dekorasyonlar olduğu için dikkatli davranılmalı, çok titiz bir planlama ile dekorasyon süreci başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. Dekorasyon unsurları olan mobilyalar, duvar kaplamaları, aydınlatma armatürleri, küçük mobilyalar ana mobilyaların tamamlayıcı unsurları olan mobilyalar gibi bir çok detay içerdiğinden bütün bu detaylar çok dikkatli bir biçimde seçilmelidir. Pratik mobilyalar olan; orta masalar, kitaplıklar, çalışma masaları, küçük masalar, mutfak eşyaları, yatak odası pufları, salon tv üniteleri gibi mobilyalar olduklarından odaların tamamında yer alan ve oda dekorasyonlarını  etkileyen mobilyalardır. Oda dekorasyonları daha özel ve kişiliğinizi yansıtan dekorasyonlar olacağından  mobilya seçimleri de kişiliğinize uygun, tarzınızı yansıtan, zevkinize göre seçtiğiniz mobilyalar  tercih edilmeli ve  dekorasyonlar bütün detaylar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu sayede ev dekorasyonu ve oda dekorasyonları istediğimiz gibi içimize sinen dekorasyonlar olarak gerçekleştirilebilir.

Ev dekorasyonları yapılırken oda seçimlerinden, mobilya tasarımlarına, oda geometrik şekillerinden  kapı pencere şekillerine kadar her detaya göre pratik mobilyalar tercih edilebilir. Örnek olarak salonumuz ince uzun ve köşesi yuvarlak ise köşe de oluşacak ölü alanın kullanılması için ideal bir süs kitaplığı ile salon süslemesini pratik bir mobilya ile çözmüş olursunuz. Odalarınız için yapacağınız farklı aydınlatmalar ile süslü aplikleri bir arada kullanarak  pratik mobilyalarınızı aydınlatma ile daha estetik gösterme şansınız olabilir. Kapı ve pencere şekillerine göre yapılabilecek farklı tasarımlara sahip pratik mobilyalar hem kapı ve pencere çevresini estetik hale getirecek hem de dekorasyonunuz içinde pratik mobilyaların yer almasını sağlayacaksınız.

Ev dekorasyonlarında oda süslemeleri ve odalara zariflik kazandırılması da başlı başına bir dekorasyon işidir. Pratik mobilyalarınızı  oda süslemeleri için de kullanabilir, odalarınıza estetik bir görsellik sağlayabilirsiniz. Örnek olarak kullanacağınız bir duvar rafı, bir kitaplık, farklı bir tasarıma sahip bir orta masa gibi pratik mobilyalar hem küçük mobilyalar olarak dekorasyonu tamamlayacak hem de  pratik mobilyalar olarak oda süslemelerinizi  yapmanıza yardımcı olan mobilyalar olacaklardır. Pratik mobilyalar görüldüğü üzere hem dekorasyonların tamamlayıcı unsurları, hem dekorasyonu güzelleştiren ve estetik hale getiren  ve odalarınızı fonksiyonellik kazandıran mobilyalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlerinize yapacağınız dekorasyonlarda ihtiyaç duyacağınız tüm  detaylar için kullanabileceğiniz pratik mobilyalar evlerinize estetik, zarafet ve görsellik kazandırarak evlerinizi geçireceğiniz zamanları daha keyifli hale getiren mekanlar olarak dekore etmenizi saplamaktadır.

Ev dekorasyonları için yapacağını mobilya dekorasyonlarında ve süs dekorasyonlarında  kullanmak istediğiniz pratik mobilyalar ve mobilya dekorasyon örneklerini istediğiniz firmaların tanıtıcı kataloglarından bulabilir, kendiniz tasarlayabilir, evinizin izin verdiği ölçülerde farklı tasarımlar yapabilir veya homify oda dekorasyonlarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını inceleyerek bir birinden farklı yüzlerce oda ve ev dekorasyon örneğinden kişiliğinize uyan, tarzınızı yansıtan ve zevkinize uygun olan dekorasyon örnekleri ile pratik mobilya örneklerini yapacağınız ev dekorasyonlarında kullanabilirsiniz.

Farklı televizyon üniteleri

Ethnic style, DA-Design DA-Design Kolonyal Oturma Odası
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Salonlarınız için tercih edeceğiniz televizyon ünitelerinizi resimdeki gibi hem dekoratif hem estetik hem de fonksiyonel bir ünite olarak tercih ettiğinizde hem salonlarınız güzelleşecek hem de işlevsel ve pratik bir tv ünitesi sahibi olacaksınız.  Bu sayede süs objeleriniz için yer sağlamış olursunuz.

Pratik kitaplıklar

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizde, odalarınızda kitaplık olmasını isteyen bir iseniz resimdeki gibi bir kitaplık tasarlayarak pratik bir kitaplık ile oda dekorasyonunuzu zenginleştirebilir, kitaplarınız ve süs objeleriniz için farklı bir tasarımla hem fonksiyonel hem işlevsel bir kitaplık sahibi olabilirsiniz.  Pratik mobilya dekorasyonlarında istediğiniz alanların hepsinde kullanabileceğiniz kitaplık örneği ile istediğiniz dekorasyon ruhunu yakalayabilirsiniz.

Çalışma masası

NYC. 5-th Ave, KAPRANDESIGN KAPRANDESIGN Eklektik Çalışma Odası
KAPRANDESIGN

KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN
KAPRANDESIGN

Odalar arasında kalan dar bir hacmi kullanılabilir hale getiren ve bu alanın estetik bir görünüme sahip olmasını sağlayan pratik bir çalışma masası ile hem ev dekorasyonunuzu görsel hale getirebilir, hem ölü alanların kullanılmasını sağlayabilir hem de çalışırken kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir çalışma masası sahibi olarak dekorasyonunuzu tamamlamış olursunuz.

Duvar rafları

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Modern Çalışma Odası
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

Odalarınızda, salonlarınızda oda süs objeleri için yeriniz yoksa ve süs objelerinizi teşhir etmek istiyorsanız resimdeki gibi duvar raflarını örnek alarak yapabilir ve süs objeleriniz için yer oluşturabilirsiniz. Yapacağınız ve pratik bir montaj sonrası istediğiniz alanlarda kullanıma hazır olacak portatif kitaplıklar ile hem ev dekorasyonlarında süsleme kısmını tamamlamış olursunuz hem de istediğiniz pratik ve portatif kitaplıklar ile odalarınıza farklı bir hava katmış olursunuz.

Farklı orta masalar

Escritório com clima POP, La Idea Arquitetura e Design La Idea Arquitetura e Design Modern Çalışma Odası
La Idea Arquitetura e Design

La Idea Arquitetura e Design
La Idea Arquitetura e Design
La Idea Arquitetura e Design

Oturma odalarınız ve salonlarınızda kullanacağınız veya kullandığınız oturma grupları için tercih edeceğiniz orta  masalar yerine örnek resimde yer alan kablo rulosunun ahşap makarasının boyanması ile canlı renklere sahip pratik bir orta masa modeli oluşturulmuştur.  Sizlerde evlerinizde yağmak istediğiniz dekorasyonlar için benzer bir pratik orta masa ile hem canlı renkler ile odalarınıza canlılık sağlarsınız hem de orta masa modeli olarak farklı bir tasarıma sahip orta masa sahibi olursunuz.

Cam raflar

DEPARTAMENTO EN BOSQUE REAL, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Çalışma Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Ev dekorasyonlarında süs objeleri için pratik duvar rafları tercih edildiğinde  örnek resimde yer alan cam raflar ile süs objelerinizi daha estetik ve daha zarif bir şekilde sergileyebilir ve evinize, odalarınıza farklı bir hava katabilirsiniz. benze bir dekorasyon yapmak için resimdeki gibi bir duvar rafı tercih edebilirsiniz.

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Farklı kitaplıklar

High Park, LEMONBE LEMONBE Modern Oturma Odası
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

Pratik mobilyalar olarak hem yapımı çok kolay, hem demontajı çok basit olan ve farklı tasarımı ile her görenin beğenisini kazanan süs kitaplıkları ile ev dekorasyonlarınızı daha zarif hale getirebilir dostlarınızn ve arkadaşlarınızın beğenisi kazanabilirsiniz.

Renkli orta masalar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ev dekorasyonlarında renklilik kişilere göre değişen tercihlerden biri olduğundan çok önerilmez ancak pratik mobilyalar seçiminde resimdeki gibi renkli ve işlevsel özelliği olan bir orta masa ile ev dekorasyonlarınızı daha renkli bir hale getirebilir ve daha canlı bir pratik mobilya sahibi olabilirsiniz.

Küçük masalar

Wohnüberbauung "Kirchbühl II" Muri (AG), a4D Architekten AG a4D Architekten AG Modern Oturma Odası
a4D Architekten AG

a4D Architekten AG
a4D Architekten AG
a4D Architekten AG

E v dekorasyonlarında orta masalar ve yemek masaların dışında pek önemsenmeyen ve detay olarak görülen bir mobilya olan küçük masalar  evinizin bütün odalarında gerektiğinde kullanabileceğiniz ve kolaylıkla taşınabilen pratik masalar olduğundan  mutlaka ev dekorasyonlarında olması gerekir.

Pratik orta masalar

Ulus'ta Ev No.2, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Oturma Odası
Bozantı Mimarlık

Ulus'ta Ev No.2

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Orta masa olarak kullanacağınız masalar veya sehpalar resimdeki gibi pratik kullanıma sahip orta masalar olmalıdır. Bu sayede hem fonksiyonel hem işlevsel bir orta masa ile dekorasyonunuzu zenginleştirip daha görsel ve daha fonksiyonel ortam masalara sahip olabilirsiniz. Bu orta masa ile hem süs objelerinizi sergileyebilir hem de kitap ve dergilerinizi muhafaza edebilirsiniz.

Birbirinden çarpıcı yatak odaları modelleri
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