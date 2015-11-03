Anadolu'nun kalbinden göz alıcı bir dizayn projesi

İstanbul aslında başkent olmamasına karşın, ticari, kültürel, sanatsal ve daha pek çok alanın baş kenti olduğu da şüphe götürmez bir gerçek. Çevreleyen tüm alanlarıyla birlikte inşaat sektörü de bunlardan biri elbette. En göz alıcı projeler, en iddialı tasarımlar hep oradan çıkıyor ve İstanbul müşterisine hitap ediyor. Daha doğrusu yakın bir zamana kadar böyleydi. Bugünse pek çok cesur girişimci sayesinde bu durum giderek değişiyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi yine oldukça büyük ekonomilere sahip şehirlerden başlayarak, giderek Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan yeni nesil konut ve dizayn projeleri bugün artık her yerde karşımıza çıkabiliyor. Ve daha önemlisi bunlarla Hatay'da, Van'da, Artvin'de ve bu yazımızda bahsedeceğimiz projede olduğu gibi Turgutlu'da karşılaştığımız zaman şaşırmıyoruz artık. Hayatın yalnızca İstanbul'da akmadığının farkında olan herkes için güzel bir gelişme bu. Bütün Türkiye İstanbul'da, üstelik İstanbul'un da belli birkaç semtinde yaşıyormuş gibi davranan haber bültenlerine inat, Anadolu'da hayat her yönüyle coşkunca akmaya devam ediyor. Ticaret, sanayi, mimari, inşaat gibi pek çok alanda kırılma yaratacak büyüklükte gelişmeler birbirini izliyor. Turgutlu'daki bu dikkat çekici projenin tasarımını yapan firma da yine büyüyen Anadolu firmalarından biri: Roas 3D Visual Arts faaliyetlerini Manisa ve çevre bölgelerde sürdürüyor. Gelin bu ilginç tasarım projesine biraz daha yakından bakalım.
Bütünüyle özel olarak tasarlanmış ve her detayın üzerinde incelikle çalışılmış bu projenin mutfak bölümü salonla birlikte düşünülmüş. Biz açık mutfak dedik ama aslında tam olarak böyle de değil. Sanki tam bir mutfakla tam salon araya çok saydam bir çizgi çekilerek ayrılmış gibi. Mekansal farklılık hissediliyor ama yakalanan uyum sayesinde de bir o kadar iç içe.
Duvarları kaplayan doğal taş, şöminede de kullanılmış ve böylece kesintisiz, akıcı bir geçiş elde edilmiş. Yandığı zamanlarda sıcak ve rahat bir ortam yaratan şömine, yanmadığı zamanlarda, ya da bahar ve yaz ayları boyunca odanın dikkat çeken bir unsuru olmaksızın köşesinde bekliyor. Odanın içindeki konumu da gerektiğinde ön plana çıkan bir unsur olma misyonunu destekler nitelikte.
Mutfak bölümünde klasik mutfak dolaplarına eşlik eden yer karolarıyla neredeyse nostaljik denebilecek bir hava yakalandığını söylersek herhalde abartmış olmayız. Bu tercihin doğal taş duvar ve bolca kullanılan ahşap detaylarla da mükemmel uyum sağladığını belirtmekte yarar var.
Evin bahçeye açılacak kapısı için iki kanatlı ve tam boy camlı bir sürgü pencere modeli tercih edilmiş. Bu da bahçenin havasını evin unsurlarından biri haline getirmek için fazlasıyla yeterli.
Ahşabın yalnızca ıslanmayan mobilyalar ve zeminlerde kullanıldığı günler artık geride kaldı. Ahşap işleme teknolojisinin de ilerlemesiyle birlikte, ahşap tabanlı çok çeşitli malzeme artık her türlü mekanda, zeminde, duvarlarda ve tavanda rahatlıkla kullanılıyor. Banyolar da bu mekanlar arasında elbette. Üstelik bir banyoya zerafet ve kalite katmanın en kolay yollarından biri de bu tasarımda görüldüğü gibi ahşap eklemeler yapmak olabiliyor.
Geniş ayna, mermer lavabo ve küçük bir bonzai ile duru ve akıcı bir tasarıma sahip olan bu bölümde uzakdoğu esintili bir tasarım çizgisiyle karşılaşıyoruz.
Yatak odasının tasarımından gerek alan gerekse de malzemeden hiçbir şekilde tasarruf edilmediğine hiç şüphe yok. Bu da son derece ferah, hatta başlı başına bir stüdyo daire büyüklüğünde bir yatak odası çıkarmış ortaya. Bolca kullanılan ahşap malzemelerin de mekana elegan bir hava verdiğini belirtelim.
Burası aslında içinde bir yatağın da bulunduğu genişçe bir misafir odası olarak da düşünülebilir. Fakat tarzı ve yaratıcılığı tetikleyecek ince düşünülmüş detayları ile biz burayı çalışma odası olarak görmeyi daha doğru bulduk. Roas 3D Visual Arts gerçekten son derece başarılı ve detaylı bir tasarıma imza atmış. Umuyoruz hayata geçirildiğinde de bu tasarıma sadık kalınır ve ortaya yıllarca eskimeyecek güzel bir ev çıkar.
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