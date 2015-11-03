Anadolu'nun kalbinden göz alıcı bir dizayn projesi

İstanbul aslında başkent olmamasına karşın, ticari, kültürel, sanatsal ve daha pek çok alanın baş kenti olduğu da şüphe götürmez bir gerçek. Çevreleyen tüm alanlarıyla birlikte inşaat sektörü de bunlardan biri elbette. En göz alıcı projeler, en iddialı tasarımlar hep oradan çıkıyor ve İstanbul müşterisine hitap ediyor. Daha doğrusu yakın bir zamana kadar böyleydi. Bugünse pek çok cesur girişimci sayesinde bu durum giderek değişiyor. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi yine oldukça büyük ekonomilere sahip şehirlerden başlayarak, giderek Türkiye'nin dört bir tarafına yayılan yeni nesil konut ve dizayn projeleri bugün artık her yerde karşımıza çıkabiliyor. Ve daha önemlisi bunlarla Hatay'da, Van'da, Artvin'de ve bu yazımızda bahsedeceğimiz projede olduğu gibi Turgutlu'da karşılaştığımız zaman şaşırmıyoruz artık. Hayatın yalnızca İstanbul'da akmadığının farkında olan herkes için güzel bir gelişme bu. Bütün Türkiye İstanbul'da, üstelik İstanbul'un da belli birkaç semtinde yaşıyormuş gibi davranan haber bültenlerine inat, Anadolu'da hayat her yönüyle coşkunca akmaya devam ediyor. Ticaret, sanayi, mimari, inşaat gibi pek çok alanda kırılma yaratacak büyüklükte gelişmeler birbirini izliyor. Turgutlu'daki bu dikkat çekici projenin tasarımını yapan firma da yine büyüyen Anadolu firmalarından biri: Roas 3D Visual Arts faaliyetlerini Manisa ve çevre bölgelerde sürdürüyor. Gelin bu ilginç tasarım projesine biraz daha yakından bakalım.