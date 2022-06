Salonunuzu canlandıracak 5 temel renk

Oturma odaları hiç kuşkusuz bir evin en önemli mekanları, en önemli yaşam alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle bizim gibi her akşam televizyon karşısında bütün ailenin buluştuğu bir toplum için oturma odasının yeri ve önemi yadsınamaz. Geçmişte oturma odaları denince akla büyük büfelerin ortasına yerleştirilmiş hantal televizyonlar, zigon sehpalar, kanepeler ve hemen her eşyanın üzerinde bulunan olmazsa olmaz el emeği göz nuru danteller gelirdi. Bu sıcak yaşam alanları, bir yandan giderek hızlanan şehrin koşturmacası, diğer yandan her türden iç ve dış mekanın da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tasarım objesi haline gelmesiyle birlikte, yerlerini modern, fonksiyonel ve sonsuz çeşitlilikte dekorasyon kombinasyonlarına bıraktılar. O eski sıcak ve huzurlu oturma odaları artık kalmadı anlamında söylemiyoruz bunları elbette. Ama artık zigon sehpalar ve danteller modern mekanlara sıcaklık katmak için yeterli değil. Bu yazımızda oturma odalarınızda kullanabileceğiniz renkleri ele aldık. Basit renk dokunuşlarıyla size eski oturma odanızı özletmeyecek sonuçlar elde edebilirsiniz. Yaşam enerjinizi arttıracak renk seçenekleri için bu seçkimizdeki birbirinden güzel oturma odalarına bir göz atın, mutlaka ilham verecek bir şeyler bulacaksınız.