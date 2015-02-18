Salonunuzu canlandıracak 5 temel renk

Oturma odaları hiç kuşkusuz bir evin en önemli mekanları, en önemli yaşam alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle bizim gibi her akşam televizyon karşısında bütün ailenin buluştuğu bir toplum için oturma odasının yeri ve önemi yadsınamaz. Geçmişte oturma odaları denince akla büyük büfelerin ortasına yerleştirilmiş hantal televizyonlar, zigon sehpalar, kanepeler ve hemen her eşyanın üzerinde bulunan olmazsa olmaz el emeği göz nuru danteller gelirdi. Bu sıcak yaşam alanları, bir yandan giderek hızlanan şehrin koşturmacası, diğer yandan her türden iç ve dış mekanın da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tasarım objesi haline gelmesiyle birlikte, yerlerini modern, fonksiyonel ve sonsuz çeşitlilikte dekorasyon kombinasyonlarına bıraktılar. O eski sıcak ve huzurlu oturma odaları artık kalmadı anlamında söylemiyoruz bunları elbette. Ama artık zigon sehpalar ve danteller modern mekanlara sıcaklık katmak için yeterli değil. Bu yazımızda oturma odalarınızda kullanabileceğiniz renkleri ele aldık. Basit renk dokunuşlarıyla size eski oturma odanızı özletmeyecek sonuçlar elde edebilirsiniz. Yaşam enerjinizi arttıracak renk seçenekleri için bu seçkimizdeki birbirinden güzel oturma odalarına bir göz atın, mutlaka ilham verecek bir şeyler bulacaksınız.
Renk tercihinde tasarım ve dekorasyon trendleri kadar, hatta onlardan daha fazla, kişisel tercihler ve zevkler ön plana çıkar. Kimileri parlak ve canlı renkleri tercih ederken, klasik renklerden vazgeçmeyen veya mat renklerle bezeli sakin bir mekanı daha çok beğenenler de vardır. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu modern oturma odasında da mat renklerin hakim olduğu, gözü yormayan, minimal bir çizgi görüyoruz. Gri tonların ağırlıkta olduğu mekanda, siyah ve beyaz parçalar resmi tamamlarken finalde kırmızı koltuklarla yapılan küçük bir dokunuş seçkin bir hava yaratıyor.
Sarı ve yeşil gibi iddialı renkler, aslında oturma odalarında görmeye pek de alışkın olmadığımız renklerdir. Ev dekorasyonunda belki aklımıza bir seçenek olarak bile gelmezler. Ama Mimoza Mimarlık imzası taşıyan bu sıcacık oturma odası, ufkumuzu açık tutmanın, yeni ihtimallere kapıları kapatmamanın nasıl olumlu sonuçlar üretme potansiyeline sahip olduğunu bize kanıtlıyor adeta. Klasik bir boyama yerine son dönemin en çok kullanılan malzemeleri arasında yer alan doğal taş duvar kaplamasının tercih edildiği bu oturma odasının asıl göze çarpan yıldızı ise televizyon ünitesi ve ayaklı aydınlatma ünitesinde kullanılan hardal tonuna yakın sarı renk. Geniş ve ferah siyah oturma grubu ile müthiş bir bütünlük yaratan bu parçalara, son olarak rengarenk bir halının da eklenmesiyle ortaya son derece tarz sahibi ve aynı zamanda sıcacık bir oturma odası çıkmış.
Sadeliğin ve temizliğin simgesi beyaz, yakın zamana kadar mobilyalarda, hatta duvar boyamalarında bile fazlaca tercih edilen bir renk değildi. Bunun başlıca sebebi çok kolay kirlenebiliyor ve bozulabiliyor olmasıydı. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kir ve leke tutmayan kumaşlar, silinbilir duvarlar gibi modern imkanlar ortaya çıktı. Şimdilerde yaşam alanlarınızda gönlünüzce beyaz kullanmamanız için hiçbir sebep yok. Böylelikle beyazın eskimeyen zerafetiyle evlerinize şıklık katabilirsiniz. As Tasarım – Mimarlık tarafından dekore edilen bu ferah ve aydınlık oturma odasında, beyazın ne harika işler başardığını açıkça görmek mümkün.
İşte size birkaç küçük renk dokunuşuyla bile ne kadar harika sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunun mükemmel bir kanıtı. Genel olarak sakin ve klasik tonların ve eşyaların tercih edildiği bu oturma odasında, krem rengi bir koltuk, beyaz duvarlar ve klasik kahverengi parkeler kullanılmış. Fakat bunların üzerine eklenen rengarenk ve çeşitli boylardaki aynalar ile yine rengarenk sehpalar, odanın bütün karekterini değiştirmiş ve adeta birkaç on yaş gençleştirmiş. Origami Mobilya imzasını taşıyan bu tasarım, evinizde duvarları yıkmak veya her şeyi baştan yaratmak gerekmeden de küçük dokunuşlarla harika sonuçlar alabileceğinizi gösteriyor. Biraz cesaret yeter de artar bile!
Mavi de yine oturma odalarının nispeten yeni renkleri arasında yer alıyor. Geçmişte çok fazla tercih edilmemekle birlikte, iç tasarıma yönelik seçeneklerin de çoğalmasıyla birlikte giderek daha fazla kullanıldığını söylemek herhalde yanlış olmaz. İnan Aydoğan Interiors tarafından hazırlanan bu şık mekanda, maviyle ferahlık ve özgürlük hissi katılan beyaz ağırlıklı bir oturma odası görüyoruz. Kahverengi tonlarının da kullanıldığı oturma odası toplamda hem ilginç hem de iddialı bir görüntü çiziyor.