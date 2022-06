Ankara'da yeni bir Art Deco

Her yemek odası güzel aile yemeklerine ve arkadaş meclislerine ev sahipliği yapabilir, ama her yemek odasında görkemli ziyafetler veremezsiniz. İşte bu yemek odası, her türden konuğu ağırlayabilecek kadar ihtişamlı bir havaya sahip. Gri tonları ve birinci sınıf ahşabın muhteşem bir kombinasyonuyla rengini bulan bu yemek odası, on yedinci yüzyıl esintileri taşıyan aydınlatmalar ve cam akseuarlarla tamamlanıyor.