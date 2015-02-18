Ankara'da yeni bir Art Deco

Art Deco tarzının hakim olduğu bu evde, her şeyin, en küçük bir parçaya varana kadar, adeta bir sinema filmi inceliğinde tasarlandığını söylemek sanıyoruz yanlış olmaz. Bu fotoğraflara ne kadar dikkatle bakarsanız bakın, bu evde tesadüfen orada bulunan, üzerine düşünülmemiş tek bir eşya, bir santimetrekare bile boşluk bulmanız mümkün değil. İşte mükemmellik dediğimiz tam da böyle bir şey, ve ancak böyle ince bir işçilikle elde edilebiliyor.