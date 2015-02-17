Birbirinden güzel lavabo hazneleri

Banyolar ve banyolarda kullanılan lavabo, klozet, bide gibi parçalar, genellikle bir tasarım konusu olarak ele alınmazlar. Elbette bu eşyaları seçerken kendi zevkimize göre seçer ve kendi tarzımızı yaratmaya çalışırız. Yine de bir oturma odasına, bir yemek odasına veya mutfağa gösterdiğimiz özeni genellikle banyomuza göstermeyiz. Ne de olsa evin görünür yerlerinden biri değildir banyo. Eğer böyle düşünüyorsanız, şimdi tüm bildiklerinizi unutun ve gelin hep birlikte yeni fikirlere yelken açalım. Bu yazımızda birbirinden şık ve iddailı lavabo haznelerden oluşan bir seçki hazırladık. Bu türden bir lavabo haznesini bayonuza yerleştirdikten sonra, sabahları aynaya bakmaktan vazgeçip lavabonuza bakmaya başlayabilirsiniz, bizden uyarması.
Yeterince azmederseniz, her şey sanata dönüşebilir. Sıradan günlük ihtiyaçlarımızı gidermek için kullandığımız, çoğu kez neyden yapıldığını, nerede ve kimin tarafından üretildiğini, üzerindeki deseni veya rengini hiç umursamadığımı eşyalar, birkaç dokunuşla sanat ürünlerine dönüşebilir, güzellikleriyle hayatımıza renk katacak, dahası yaşam kalitemizi arttıracak şeyler haline gelebilirler. Elit dekorasyon çözümleri ve göz kamaştıran tasarımlarıyla dikkat çeken isimlerden olan Hakan Helvacıoğlu tarafından kullanılan bu lavabo haznesi, sanırız anlatmak istediklerimizi gayet güzel özetliyor. Osmanlı esintileri de taşıyan mükemmel desenlerle işlenmiş bu model, altın rengi muslukla birlikte müthiş bir görüntü ortaya çıkarıyor.
Kimilerimiz de klasik çizgilerden asla taviz vermez, zamanı olmayan ve modası geçmeyen tasarımlara inanırız. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım tarafından tasarlanan klasik çizgilerin hakim olduğu bu banyo da bu zevke tam olarak hitap ediyor desek herhalde hata etmiş olmayız. Kayık formunda ve klasik beyaz seramik malzemeden üretilmiş lavabo haznesi, yine sade bir armatürle birlikte kullanılmış. Oval formdaki banyo aynası ise biçimiyle lavabo haznesine benziyor ve bu da bir bütünlük yaratıyor.
Daha önce Sınırları aşan bir villa başlıklı yazımızda Deça Mimarlık tarafından dekore edilen harika bir villanın incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Söz konusu villanın çatı katındaki yatak odasının ebeveyn banyosunda yer alan bu fütüristik lavabo haznesini de bu seçkimize dahil etmezsek hata etmiş oluruz diye düşündük. Pek sık karşılaşamayacağınız türden bu sıradışı tasarım, gerek pratik ve kullanışlı oluşu, gerek alışılmadık renk seçimi gerekse de çizgi ötesi tarzıya tam anlamıyla göz dolduruyor.
Bazıları gösteriş sever. Gösterişin kötü bir şey olduğunu düşünerek söylemiyoruz bunu. Gösteriş de bir tarzdır, bazı insanlar, bazı mekanlar onu çok başarılı biçimde taşıyabilir pekala. Olağanüstü cam işçiliği ve stil sahibi üretimleriyle mekanlara değer katan Camkanatlar imzalı bu lavabo haznesi ve banyo aynası kombinasyonu, ihtişamlı bir dekorasyon tercihinin de baş döndürücü bir güzelliğe sahip olabileceğini kanıtlar nitelikte adeta. Siz de binlerce yıllık cam sanatının hayranlarından biriyseniz, bu tasarımlara bir göz atmanızda yarar var.
Modern, sade ve minimal bir çizginin hakim olduğu bu banyo Dicle Hökenek Architecture imzasını taşıyor. Mermer kaplama duvarlar, çerçevesiz banyo aynası ve birinci sınıf ahşap işçiliğiyle üretilmiş banyo dolabını, klasik görünmekle birlikte aslında son derece modern çizgiler taşıyan bir lavabo haznesi tamamlıyor. Ön tarafındaki uzantısıyla ahşap dolabın üzerine taşan lavabo haznesi, yine minimal bir armatür tercihiyle bütünleşiyor ve ortaya çok şık bir banyo çıkmasına vesile oluyor.
Endüstriyel tasarım çizgisi izleri taşıyan bu banyonun tasarımcısı ise Monoblok Design & Interiors. Hem sıradışı hem de yaratıcı çalışmalarıyla sektörün dikkat çeken firmaları arasında yer alan Monoblok Design, mermerin ağırlıkta olduğu bu banyoda geniş, üç kanatlı bir banyo aynası tercih etmiş. Aynalarla yaratılan simetri duygusunu ise oval formda ve tam ortada konumlandırılmış beyaz seramik lavabo haznesi tamamlıyor.