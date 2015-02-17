Birbirinden güzel lavabo hazneleri

Banyolar ve banyolarda kullanılan lavabo, klozet, bide gibi parçalar, genellikle bir tasarım konusu olarak ele alınmazlar. Elbette bu eşyaları seçerken kendi zevkimize göre seçer ve kendi tarzımızı yaratmaya çalışırız. Yine de bir oturma odasına, bir yemek odasına veya mutfağa gösterdiğimiz özeni genellikle banyomuza göstermeyiz. Ne de olsa evin görünür yerlerinden biri değildir banyo. Eğer böyle düşünüyorsanız, şimdi tüm bildiklerinizi unutun ve gelin hep birlikte yeni fikirlere yelken açalım. Bu yazımızda birbirinden şık ve iddailı lavabo haznelerden oluşan bir seçki hazırladık. Bu türden bir lavabo haznesini bayonuza yerleştirdikten sonra, sabahları aynaya bakmaktan vazgeçip lavabonuza bakmaya başlayabilirsiniz, bizden uyarması.