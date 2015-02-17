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Küçük bir apartman dairesinin yeniden doğuşu

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Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Mutfak
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Evinizi baştan aşağıya değiştirmek ya da eski bir mekânı elden geçirmek istiyor ama fikir, cesaret ve ilhama ihtiyaç duyuyorsanız; homify'ın en çok sevilen bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisindeki yazılar tam size göre. Serinin bugünkü bölümünde sizi İtalya'nın başkenti Roma'ya ve şehrin doğusunda elden geçirilen küçük bir apartman dairesine götürüyoruz.   

Bir binanın en üst katında yer alan bu bakımsız daire Formaementis adlı mimarlık bürosunun üstlendiği restorasyon projesinin ardından adeta kabuk değiştirerek şıkır şıkır bir apartman dairesi haline gelmiş. Projeyi üstlenen ekip, mekânın darlığına rağmen zekice çözümlerle bu sorunu aşıp, hoş bir oturma odası, köşe takımının süslediği şık bir mutfak ve yaz akşamlarını geçirebileceğiniz şahane bir terasla mekâna adeta seviye atlatmışlar. Gelin Roma'daki bu büyülü dönüşüme birlikte göz atalım:

Önce: Dış bölüm

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Gördüğünüz gibi mekânın daha sonra teras haline gelecek olan kısmı da restorasyon öncesinde kullanılmayan eşyaların gelişigüzel biçimde istiflendiği bir çeşit depo olarak kullanılmış ve son derece bakımsız durumda.

Önce: Giriş

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Restorasyon öncesi çekilen bu fotoğrafta mekânın nasıl bir durumda olduğunu açıkça görmek mümkün. Başlangıçta yaşamak için değil bir çeşit çamaşırhane olarak tasarlandığından ötürü bu küçük mekân, yeterince ışık almıyor ve içindeki eski mobilyalar da bu amaca uygun olan parçalar.

Sonra: Mutfak

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Mutfak
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Şimdi gelin restorasyon projesinin ardından mekânın geçirdiği muhteşem dönüşüme bir göz atmaya başlayalım. Burada ve aşağıdaki resimlerde göreceğiniz gibi son derece güzel ve aydınlık bir stüdyo daire haline getirilen mekânda yapılan en büyük makyaj operasyonlarından biri evin daha çok ışık almasını sağlayan değişiklikler olmuş. Mimar ekibi ayrıca duvar, zemin ve mobilyalarda açık renkleri kullanarak bu etkiyi daha da güçlendirmeyi seçmiş.

Sonra: Oturma odası

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Oturma Odası
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Bu küçük dairenin kesimi itibarıyla en ilginç taraflarından biri, bir geçiş bölgesini andıran ve stratejik pozisyonu itibarıyla evin diğer kısmından ayrılan mutfağı. Bu geçiş kısmı evin oturma odasına açılıyor. Son derece aydınlık ve rahat görünen, pastel renklerin sıcaklığını taşıyan oturma odasında televizyon ünitesi ile oturma grubu arasında böyle bir daire için geniş sayılabilecek bir hareket alanı olduğunu da görmek mümkün. Zeminde ve tavanda tercih edilen ahşap ise evin genel tasarım diline uygun olarak mekânın sıcak ve samimi havasını daha da vurgulama işlevini yerine getiriyor.

Önce: Banyo

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Evin geçirdiği dönüşümü en iyi anlatan mekânlardan biri de banyo. Restorasyon öncesinde karşımızda son derece küçük ve hiç de kullanışlı görümmeyen, adeta insanın içini karartan bir banyo var. Ama bu banyonun dönüşümü sizi şaşırtacak.

Sonra: Banyo

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Banyo
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

İşte o küçük ve iç karartıcı mekânın şimdiki hali! Mekânın tüm kesimini ve düzenlemesini başatan aşağıya değiştiren uzman ekip, hem banyonun alanını çok daha büyütmüş, hem işlevli ve pratik hale gelmesini sağlamış, hem de ahşap ilavesiyle banyoyu eskisine oranla çok daha sıcak ve huzurlu bir mekâna dönüştürmüş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sonra: Oturma odası

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Oturma Odası
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Şimdi gelin oturma odasının terasa açılan kısmına da kısaca bir göz atalım. Gördüğünüz gibi terasa açılan Fransız kapılar da evin genelindeki açık renk ve aydınlık ortam vurgularını sürdürürken, her bir dekoratif dokunuş ve seçimin mekâna ferahlık katmak için inceden inceye hesaplandığını görüyorsunuz.

Önce: Teras

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Tekrar dış tarafa geçip, çamaşırhane olarak kullanılan küçük odaya baktığımızda hiç umut vaât etmeyen, eski, bakımsız ve çürümeye bırakılmış bir dış cephe ve teras görüyoruz.

Önce: Çamaşırhane

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Zaten duvarlardaki tesisat kalıntılarına ve pek de iç açıcı olmayan izlere bakınca burasının çeşitli çamaşır ve kururma makinalarının kullanıldığı bir çamaşırhane olarak kullanılmış olduğu açıkça anlaşılıyor. Ama hiçbir zaman bu mekân adam olmaz diye düşünmemek gerektiğini birkaç resim sonra göreceksiniz.

Sonra: Teras

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

İşte az önce burun kıvırdığımız terasın yeni hali. Gördüğünüz gibi gölgelik yerine geçen ilave çatısı, oturma grubu, genişletilen alanı ve bitkileriyle Roma gibi yumuşak iklimi olan bir kentte günün büyük bölümünü geçirebileceğiniz şahane bir teras var karşınızda. Terası çevreleyen bambu ağacından çitler ise hem mahremiyet sağlıyor, hem güneşten koruyor, hem de serinliğin içeriye girmesine izin veriyor.

Hem rustik, hem egzotik. Daha ne istenir?!
Roma'daki bu şahane restorasyon projesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

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