Küçük bir apartman dairesinin yeniden doğuşu

Evinizi baştan aşağıya değiştirmek ya da eski bir mekânı elden geçirmek istiyor ama fikir, cesaret ve ilhama ihtiyaç duyuyorsanız; homify'ın en çok sevilen bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisindeki yazılar tam size göre. Serinin bugünkü bölümünde sizi İtalya'nın başkenti Roma'ya ve şehrin doğusunda elden geçirilen küçük bir apartman dairesine götürüyoruz.

Bir binanın en üst katında yer alan bu bakımsız daire Formaementis adlı mimarlık bürosunun üstlendiği restorasyon projesinin ardından adeta kabuk değiştirerek şıkır şıkır bir apartman dairesi haline gelmiş. Projeyi üstlenen ekip, mekânın darlığına rağmen zekice çözümlerle bu sorunu aşıp, hoş bir oturma odası, köşe takımının süslediği şık bir mutfak ve yaz akşamlarını geçirebileceğiniz şahane bir terasla mekâna adeta seviye atlatmışlar. Gelin Roma'daki bu büyülü dönüşüme birlikte göz atalım: