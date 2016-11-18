Şimdi ahşap evler çok moda

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunan ve her biri farklı tarzlarıyla ama benzer güzellikleriyle dikkat çeken ahşap evlere yazılarımızda sık sık yer vermeye çalışıyoruz. Doğal malzemelerin ve yerel tekniklerin kullanıldığı mimari yöntemler, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılacak sürdürülebilir mimarinin temel unsurları olarak çok kıymetliler. Bu yüzden ahşap evleri yalnızca teknik ya da ekonomik avantajları ile ele almak ve bu yönlerini ön plana çıkarmak yeterli değil. Ahşap evlerin bize anlattığı çok daha önemli bir hikaye var. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde beton, çelik ve asfalt görmeye alışmış şehir insanları olarak doğal malzemelerin endüstriyel malzemelere yalnızca alternatif olmakla kalmayıp pek çok yönden onlardan üstün olduklarını ahşap evler bize çok yalın ve özlü biçimde anlatıyor. Ülkemizde de ahşap evlerin yeniden moda olmaya başlaması ve giderek daha sık karşımıza çıkması sırf bu yönden bile çok sevindirici bir gelişme. Üretim teknikleri farklılaşan pek çok yeni firmanın dahil olduğu ahşap evler sektörü büyüdükçe maliyetler de aşağı çekilmeye başlandı ve bugün artık ahşap ev bir lüks olmaktan çıkıp betonarme ve hatta prefabrik evlere alternatif olmaya başladı. Bu yazımızda bu yeni nesil ahşap evlerden birini detaylı olarak incelemeye çalıştık. Dilerseniz bu harika eve biraz daha yakından bakalım.
Ahşap evlerin en avantajlı yönlerinden biri de, hemen hemen hiçbir müdahaleye maruz kalmamış en yalın halleriyle bile son derece doğal bir güzellik sergilemeleri. Betonarme bir evin dış cephesini sıvasız ve boyasız bırakırsanız çirkin bir gecekondu görüntüsüyle karşılaşırsınız. Oysa ahşap bir evin en güzel hali dış cephesinin doğal ahşap halidir.
Yeni nesil ahşap evler çok hızlı yapılabilmeleri ve ekonomik olmaları yanı sıra, eksiksiz ve size betonarme bir evi aratmayacak düzeyde konfor sağlamakta da oldukça başarılılar. Nispeten küçük bir hacme sahip olmasına karşın işlevsel bir şöminesi bile unutulmamış bu oturma odası ne demek istediğimizi gayet iyi özetliyor.
Beton ve çelik üzerine bina edilmiş yapılarda, katları birbirinden ayırmak için yine bu malzemeleri kullanmak gerekir. Oysa ahşap bir evde yalnızca ahşap kullanarak üst katı statik olarak taşımak mümkündür. Bu da size son derece düşük maliyetle harika bir asma kat yapabilme olanağı tanır. Pek çok farklı amaca göre kurgulanabilecek bu asma katlar, aynı zamanda size oldukça farklı ve alışılmamış bir mimari deneyim sunmaktalar. Klasik çatı odalarından farklı olarak bir cephesi tamamen açık olan bu asma katın sağladığı ferah ortamı betonarme bir evde bulabilmeniz imkân dahilinde bile değil.
Ahşap evlerin onca avantajı arasında belki yalnızca bir yanı sizin için yorucu olabilir; misafiriniz hiç eksik olmayacak! Ve emin olun gelen misafirleriniz evinizden ayrılmak istemeyecek.
Sürdürülebilir mimarinin pek çok örneği, apartman hayatına alışmış kişiler için oldukça yabancı görünebilir. Örneğin ahşap evlerde ıslak zeminlerin, banyo ve mutfakların nasıl olduğunu anlayamayabilirsiniz. Oysa burada yadırganacak hiçbir şey yok, kendi evinizdeki banyodan bir farkı olmayan bu banyo, alıştığımız rahatlığı rahatlıkla temin edebilecek donanıma sahip.
Daha güçlü görünen malzemelerden yapılmalarından ötürü betonarme evleri ahşap, kerpiç gibi doğal malzemelerle üretilen evlerden daha dayanıklık sanarız. Oysa durum bunun tam tersidir. Doğal malzemeler kullanılarak yapılan evler içlerinde yaşayanlar olduğu müddetçe pratikte sonsuza kadar ayakta kalabilirler. Yüzlerce yıldır sağlam olan kerpiç yapılar bile mevcuttur. Bu yüzden ezberinizi bozun ve ahşap evlere bir şans vermeyi düşünün. Bu uzun ömürlü, sağlıklı, şık ve dayanıklı alternatif bu şansı boşa harcamayacaktır.