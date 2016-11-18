Şimdi ahşap evler çok moda

Dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunan ve her biri farklı tarzlarıyla ama benzer güzellikleriyle dikkat çeken ahşap evlere yazılarımızda sık sık yer vermeye çalışıyoruz. Doğal malzemelerin ve yerel tekniklerin kullanıldığı mimari yöntemler, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünyayı mümkün kılacak sürdürülebilir mimarinin temel unsurları olarak çok kıymetliler. Bu yüzden ahşap evleri yalnızca teknik ya da ekonomik avantajları ile ele almak ve bu yönlerini ön plana çıkarmak yeterli değil. Ahşap evlerin bize anlattığı çok daha önemli bir hikaye var. Gözümüzü çevirdiğimiz her yerde beton, çelik ve asfalt görmeye alışmış şehir insanları olarak doğal malzemelerin endüstriyel malzemelere yalnızca alternatif olmakla kalmayıp pek çok yönden onlardan üstün olduklarını ahşap evler bize çok yalın ve özlü biçimde anlatıyor. Ülkemizde de ahşap evlerin yeniden moda olmaya başlaması ve giderek daha sık karşımıza çıkması sırf bu yönden bile çok sevindirici bir gelişme. Üretim teknikleri farklılaşan pek çok yeni firmanın dahil olduğu ahşap evler sektörü büyüdükçe maliyetler de aşağı çekilmeye başlandı ve bugün artık ahşap ev bir lüks olmaktan çıkıp betonarme ve hatta prefabrik evlere alternatif olmaya başladı. Bu yazımızda bu yeni nesil ahşap evlerden birini detaylı olarak incelemeye çalıştık. Dilerseniz bu harika eve biraz daha yakından bakalım.