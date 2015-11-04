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Türkiye'nin dört köşesinden her tarzdan salon dekorasyonları

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C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
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Yakın bir zaman öncesine kadar, bir dekorasyon dergisinde ya da internet sitesinde görülen iyi dekore edilmiş bir mekanın yurtdışında olduğunu varsaymak, daha doğrusu Türkiye'de olduğunu hiç düşünmemek sıradan bir davranış kalıbıydı. Belki de kimileri için hâlâ öyle olabilir. Ama böyle düşünenler kendilerinden o kadar da emin olmasalar daha doğru bir tercih yapmış olurlar. Ülkemizde de artık her türden yüksek kaliteli mimari proje ve dekorasyon örnekleriyle karşılaşmak mümkün, hatta rutin bir durum haline geldi bu. Çağın teknolojilerinden de yararlanarak dünyanın geri kalanıyla entegrasyonun hızlanması, her türden moda ve trendin burada da hızla yankı bulması, çok çeşitli malzeme ve altyapı olanaklarının giderek daha geniş kitlelerin kullanımı için olanaklı hale gelmesi gibi çok çeşitli faktörler bu durumda etkin rol oynuyor. Bu yazımızda sizler için her biri farklı özellikleriyle ön plana çıkan seçkin salonları bir araya getirdik. Gelin yerli üretici ve tasarımcılarımızın neler yapabildiklerine biraz daha yakından bakalım. 

Beyazın büyüsü

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Yemek Odası
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Yemek odası ve oturma odasının bir arada bulunduğu bu şık salonda, İzmir merkezli bir firma olan As Tasarım – Mimarlık'ın imzası bulunuyor. Saflığın ve duruluğun simgesi beyazın tam anlamıyla damgasını vurduğu salon, yıllarca eskimeyecek sade bir güzellik sunuyor. 

Yaratıcı mobilyalarla hayat bulan bir salon

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Trabcelona Design tarafından tasarlanan modern mobilyalar bu geniş ve ferah salonu sade ve gösterişsiz bir tarzda ön plana çıkarıyor. Geniş televizyon ünitesinde kullanılan aynalar ise mekanı olduğundan da ferah bir havaya kavuşturuyor. 

Eskimeyen bir tarz

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Gent İç Mimarlık imzası taşıyan bir salonun küçük ama aynı zamanda anahtar bir parçasını görüyoruz bu görselde. Mükemmel bir ahşap işçiliğiyle işlenmiş klasik tarzdaki sehpa, nesilden nesile aktarılacak yadigar bir mobilya olmasının yanı sıra, içinde bulunduğu mekana da eskimeyecek ve modası geçmeyecek bir kimlik kazandırıyor.

Pastoral şıklık

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Oturma Odası
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Bir başka Anadolu firması olan Muğla merkezli F&F mimarlık tarafından tasarlanan harika bir taş evin salonuna konuk oluyoruz. Doğal taş, beyaz ve ahşabın kombinasyonu akıcı ve gözü yormayan bir tarz ortaya çıkarmış. Mobilya ve aksesuarlarda ise bir kır evine yakışır bir sadelik ön planda. 

Perde evin süsüdür

değişim güzeldir.., Perdecim - Mert Rodoplu Perdecim - Mert Rodoplu Modern Oturma Odası
Perdecim – Mert Rodoplu

değişim güzeldir..

Perdecim - Mert Rodoplu
Perdecim – Mert Rodoplu
Perdecim - Mert Rodoplu

Her evin ama evin içinde de özellikle salon ve oturma odalarının olmazsa olmazı, bu mekanları en çok gösteren unsurların başında perde gelir. Perdecim – Mert Rodoplu imzası taşıyan perdelerde donatılmış veçok renkli mobilyaların tercih edildiği bu salon da bunun tipik bir örneği. 

Hardal sarısı ve ahşap uyumu

İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi, ACS Mimarlık ACS Mimarlık Modern Oturma Odası
ACS Mimarlık

İzmir Mimkent'te Yeni Bir Yaşam Projesi

ACS Mimarlık
ACS Mimarlık
ACS Mimarlık

İzmir'in önde gelen firmalarından ACS Mimarlık imzası taşıyan bu salonda ise hardal sarısı rengiyle göz dolduran bir berjerle doğal ahşap televizyon ünitesinin uyumu dikkatlerden kaçmıyor. 

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Tablovari estetik

Mona Casa, Mona Casa Mona Casa Modern Oturma Odası
Mona Casa

Mona Casa

Mona Casa
Mona Casa
Mona Casa

Mona Casa tarafından dekore edilen bu oturma odasında tercih edilen tüm mobilya ve aksesuarlar adeta tablovari bir estetik yaratmak adına özenle bir araya getirilmiş ve sonuç da gerçekten son derece güzel. Modern bir tasarım çizgisinde olmasına karşın geleneksele göz kırpan izler taşıdığını da söylemek mümkün.

Asalet simgesi mobilyalar

Ahmet Türkmen Mobilya, AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON Modern Oturma Odası
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Ahmet Türkmen Mobilya

AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON
AHMET TÜRKMEN MOBİLYA VE DEKORASYON

Ahmet Türkmen Mobilya ve Dekorasyon imzası taşıyan bu mekandaki mobilyalar, günümüzün endüstriyel üretim mobilyalarına kıyasla daha ziyade elli yıl öncesinin kabiliyetli ustalarının ellerinden çıkmış birer sanat eseri sayılacak mobilyaları hatırlatıyor. Her detayı incelikle tasarlanmış bu parçalar, bir araya geldiklerinde de sahiplerine gurur kaynağı olacak bir uyum ortaya koyuyor.

İddialı bir salon

TD HOUSE, BWorks BWorks Modern Oturma Odası
BWorks

TD HOUSE

BWorks
BWorks
BWorks

İstanbul merkezli BWorks İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu salon, iddialı tarzı ile dikkat çekiyor. Televizyon ünitesindeki mermer tercihi gerçekten az rastlanır nitelikte. Aynı mermer ortadaki yuvarlak sehpada da kullanılmış. Bu mermer parçalar da dahil olmak üzere tamamı birinci sınıf materyaller kullanılarak dekore edilen mekan son derece şık ve modern bir tarza sahip.  

Yumuşak ışıkta pastel tonlar

Çalışmalarımız, omega mob end san tic ltd şti. omega mob end san tic ltd şti. Modern Oturma Odası
omega mob end san tic ltd şti.

Çalışmalarımız

omega mob end san tic ltd şti.
omega mob end san tic ltd şti.
omega mob end san tic ltd şti.

Omega Mobilya ürünlerinin kullanıldığı bu salonda yumuşak ve gözü yormayan bir aydınlatma ile bu tercihle mükemmel bir uyum içindeki pastel tonlardaki mobilya ve aksesuarlar dikkat çekiyor. Mekanın genelinde bolca kullanılan ahşap malzemeler de pastel tonlarla uyum içinde.

Bu arada hazır konusu açılmışken, Her eve uygun oturma grupları modelleri yazımıza da bakmak isteyebilirsiniz. 

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