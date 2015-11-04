Türkiye'nin dört köşesinden her tarzdan salon dekorasyonları

Omega Mobilya ürünlerinin kullanıldığı bu salonda yumuşak ve gözü yormayan bir aydınlatma ile bu tercihle mükemmel bir uyum içindeki pastel tonlardaki mobilya ve aksesuarlar dikkat çekiyor. Mekanın genelinde bolca kullanılan ahşap malzemeler de pastel tonlarla uyum içinde.

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