Türkiye'nin dört köşesinden her tarzdan salon dekorasyonları

Yakın bir zaman öncesine kadar, bir dekorasyon dergisinde ya da internet sitesinde görülen iyi dekore edilmiş bir mekanın yurtdışında olduğunu varsaymak, daha doğrusu Türkiye'de olduğunu hiç düşünmemek sıradan bir davranış kalıbıydı. Belki de kimileri için hâlâ öyle olabilir. Ama böyle düşünenler kendilerinden o kadar da emin olmasalar daha doğru bir tercih yapmış olurlar. Ülkemizde de artık her türden yüksek kaliteli mimari proje ve dekorasyon örnekleriyle karşılaşmak mümkün, hatta rutin bir durum haline geldi bu. Çağın teknolojilerinden de yararlanarak dünyanın geri kalanıyla entegrasyonun hızlanması, her türden moda ve trendin burada da hızla yankı bulması, çok çeşitli malzeme ve altyapı olanaklarının giderek daha geniş kitlelerin kullanımı için olanaklı hale gelmesi gibi çok çeşitli faktörler bu durumda etkin rol oynuyor. Bu yazımızda sizler için her biri farklı özellikleriyle ön plana çıkan seçkin salonları bir araya getirdik. Gelin yerli üretici ve tasarımcılarımızın neler yapabildiklerine biraz daha yakından bakalım.