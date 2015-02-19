Klasik bir tarzın ihtişamı

Zamanın ve mekanın değerinin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Genel olarak dünya nüfusunun ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun da artmasıyla, yaşam alanları, konutlar da giderek küçülüyor. Hatta eskiden Türkiye'de varlığı dahi bilinmeyen 1+1 veya 1+0 stüdyo gibi konut modelleri artık son derece yaygın hale geldi. Mekanların küçülme eğilimine zamanın kıymetinin artması da eklenince, iç mimari ve dekorasyon tercihlerinde minimalizm ön plana çıkıyor. Her türlü eşyada çok amaçlılık, fonksiyonellik ve basitlik unsurları ağır basıyor. Bu sade ve minimal çizgiler, aslında çağın gerekleri neticesinde zorunlu olarak ortaya çıkmış olsa da, çoğu kez çok başarılı sonuçlara sebep olabiliyor. Bu tasarım anlayışının diğer ucunda ise heybetli ve göz alıcı klasik mobilyalar, dekorasyon stilleri yer alıyor. Modası hiçbir zaman geçmeyen, bundan sonra da geçmeyecek olan bu tarzda üretim ve tasarımlar yapan firmaların ve ustaların sayıları giderek azalıyor. Fakat bu işi layıkıyla yürüten atölyeler henüz tamamen bitmiş de değil. Asortie Mobilya Dekorasyon, klasik bir tarzın en güzel örneklerini sunan firmalar arasında önemli bir yere sahip. Onlarca yıl değerini kaybetmeyecek görkemli mobilya ve tasarımlar üretiyorlar. Gelin bunlara bir göz atalım ve klasiğin güzelliğini hep birlikte hatırlayalım.
Her şeyin büyük bir hızla erozyona ve değer yitimine uğradığı, modaların, trendlerin ve eşyaların hızla eskidiği bir dönemde, klasikteki ısrarıyla kendi yolunu açmaya devam eden bir firma olan Asortie Mobilya Dekorasyon, dönem filmlerini aratmayacak güzellikteki bu mutfakla hayal gücümüze yeni bir pencere açıyor. Beyaz mutfak dolapları üzerindeki altın rengi işlemeler, ihtişamlı perdeler ve renk uyumu içindeki yemek masası grubuyla uyum içinde. Klasik bir çizgiyi tamamlayan avizeler de unutulmamış.
Asortie Mobilya Dekorasyon'un kurucularından olan Gafur Yılmaz'ın ’Mükemmel mobilya, birlikte aynı ortamda bulunmaktan mutluluk duyulan mobilyadır” sözü, bu muhteşem tasarımların arkasında yatan felsefeyi de gayet güzel özetliyor aslında. Fonksiyonel olduğu kadar görüntüsü ile bulunduğu ortama değer katacak ve kullanıcısının keyif duyacağı mobilyalar, gerçekten de yaşam kalitesine arttıracak unsurlardır. Nesilden nesile geçecek bir aile yadigarı olacak, zamansız güzellikteki bu mutfak da bunları kanıtlar nitelikte adeta.
Her evin, daha doğrusu her mekanın en önemli parçaları arasında yer alır aynalar. Yalnız en temel işlevleriyle değil, dekorasyona kattıkları artılarla da vazgeçilmezlerdir. Örneğin bir mekanı genişletmek, ferahlatmak için en çok kullanılan çözümlerden biri ayna yerleşimidir. Fakat bütün bu fonksiyonellik bir yana, bazen tam da bu örnekteki gibi öyle muhteşem bir mobilyanın parçası olurlar ki, adeta gölgede kalır aynanın aynalığı. Altın renkli işlemelerle göz dolduran bu parça, bir antika güzelliğini evinize taşıyacak.
Yine Asortie Mobilya Dekorasyon imzalı muhteşem bir mobilya daha. Bu örnekte ise muazzam bir ince ahşap işçiliğinin, mermerin ihtişamıyla buluşmasına tanıklık ediyoruz. Salonunuzu adeta bir kraliyet balo salonuna çevirebilecek bu parça, misafirlerinizi kıskandırması bir yana, evinizdeki diğer eşyalardan da rol çalabilir.
Klasik bir çizgiyi yansıtan ama sıkıcı ve donuk olmayan bir banyo nasıl olmalı sorusuna mükemmel bir yanıt bulmuş olabiliriz. Her parçasıla ve her detayıyla göz kamaştıran bu banyo, evinize olduğu kadar bizzat hayatınıza da gerçek anlamda değer katacak bir nitelik taşıyor. Zemininden tavanına, kapı işlemelerinden ayna çerçevesine varana dek, krallara layık bir banyo desek herhalde abartmış olmayız.
Bu görselde ise öncekilere nazaran nispeten daha sade ama yine klasik bir çizginin bütün özelliklerini taşıyan bir banyo görüyoruz. Burada özellikle parke zemin üzerinde kullanılan ayaklı küvet dikkat çekiyor. Altın rengi detaylarla işlenmiş duvar kağıdı, yine beyaz ve altın renginin ağırlıkta olduğu klasik işlemeli lavabo grubu ve son olarak aksesuar ve aydınlatmalarla birlikte, kompozisyon mükemmel biçimde tamamlanıyor.
Eski Osmanlı sarayları bir yana, bugünün dünyasında Kremlin Sarayı'nı veya Buckhingam Sarayı'nı bile kıskandıracak, müthiş bir asalate sahip bir mobilya daha. İnsanı hayrete düşürecek detaylı işlemeleri ile göz dolduran bu parçanın hemen arkasında kalan camlı bölmedeki ince işlemeler de yine on dokuzuncu yüzyıl saray mimarisini andırıyor. Son olarak cam sanatının güzide örnekleri olan aksesuarların da eklenmesiyle, ortaya muazzam bir görüntü çıkıyor.