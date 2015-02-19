Klasik bir tarzın ihtişamı

Zamanın ve mekanın değerinin giderek arttığı bir çağda yaşıyoruz. Genel olarak dünya nüfusunun ve şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun da artmasıyla, yaşam alanları, konutlar da giderek küçülüyor. Hatta eskiden Türkiye'de varlığı dahi bilinmeyen 1+1 veya 1+0 stüdyo gibi konut modelleri artık son derece yaygın hale geldi. Mekanların küçülme eğilimine zamanın kıymetinin artması da eklenince, iç mimari ve dekorasyon tercihlerinde minimalizm ön plana çıkıyor. Her türlü eşyada çok amaçlılık, fonksiyonellik ve basitlik unsurları ağır basıyor. Bu sade ve minimal çizgiler, aslında çağın gerekleri neticesinde zorunlu olarak ortaya çıkmış olsa da, çoğu kez çok başarılı sonuçlara sebep olabiliyor. Bu tasarım anlayışının diğer ucunda ise heybetli ve göz alıcı klasik mobilyalar, dekorasyon stilleri yer alıyor. Modası hiçbir zaman geçmeyen, bundan sonra da geçmeyecek olan bu tarzda üretim ve tasarımlar yapan firmaların ve ustaların sayıları giderek azalıyor. Fakat bu işi layıkıyla yürüten atölyeler henüz tamamen bitmiş de değil. Asortie Mobilya Dekorasyon, klasik bir tarzın en güzel örneklerini sunan firmalar arasında önemli bir yere sahip. Onlarca yıl değerini kaybetmeyecek görkemli mobilya ve tasarımlar üretiyorlar. Gelin bunlara bir göz atalım ve klasiğin güzelliğini hep birlikte hatırlayalım.