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Soğuk iklimler için 10 ahşap ev

Meral Eser Meral Eser
Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
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Kış aylarını sıcak bir atmosferle karşılamak isteyenler için ahşap ev modelleri ideal bir alternatif. Ahşabın sıcaklığı ve şekil alabilirliği yapı konstrükyonu ve giydirme cephe kaplamalarında kullanılıyor. Natürel dokuların sağladığı sıcaklık ve konfor özellikle soğuk aylarda paha biçilemez. Kara kış kapınızı çalmadan ahşap ev modelleri ile ilgili modelleri gözden geçirmek istiyorsanız birçok alternatif modeli burada bulabilirsiniz. Sıcacık atmosferi ile soğuk iklimlerin konfor sağlayan 10 ahşap ev modelini bir araya getirdik.

1. Sıcacık bir yuva

LK&909, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Ahşap ev
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Kış aylarına girmek üzereyken konfor sunan ahşap ev modellerini gözden geçirmek bile içinizi ısıtacak. Küçük ama sevimli bir yuva olarak tasarlanan örnek ahşap evin natürel renk ve dokularda bir cephesi bulunuyor. Davetkar girişi ile ahşap cephe, özenle tasarlanan bahçe ile uyum sağlıyor. Çatı arası odalar barındıran bu evin ahşap giydirme cephesi ve çatısı göze hitap ediyor.

2. Doğa ile iç içe

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Muhteşem bir doğa manzarası eşliğinde geriya yaslanıp evin keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Ahşap ev konforunu muntazam sunan bu ev geniş bir alana yerleşiyor ve bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Geriye huzur dolu atmosferi ile konfor kalıyor.

3. Konfor sunan yaşam alanları

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Modern Bahçe
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Sıcak atmosferi ile yaz-kış demeden konfor sunan bir ev daha. Teras için ayrılan alanda çatı örtüsü bir saçak görevi görerek alanı kapatıyor. Özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi ile şık bir cephe görünümüne sahip.

4. Modern

Коттедж в Венгрии, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Minimalist Evler
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Dikdörtgen prizma formu ile modern stil dizayn edilen bir proje. Ahşabın dokusu cephede muazzam bir manzara oluşturuyor. Işıl ışıl iç mekan dizaynı ile doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler mevcut. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

5. Dağ evi konforu

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Sıcak bir kışa merhaba demek için özenle tasarlanan bir ahşap ev modeli ile devam ediyoruz. Taşıyıcı iskelet, kiriş ve kolonlar ahşap formunda dizayn edilmiş. Doğal malzemelerin dokusu ve renkleri ahşap evler ,sıcak bir dağ evi atmosferi oluşturuyor.

6. Sıcak bir avlu

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Modern Evler
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Soğuk iklimlerde sıcak atmosfer sağlamak ve sıcak havayı korumak için yapısal özellikler ve planlamada bazı detaylara dikkat edilir. İyi bir izolasyonla avlunun iç kısımda planlanması daha konforlu açık alan kullanımı sağlar.

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7. Göz alıcı bir ev

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ahşabın muhteşem dokusu muazzam bir ışıklandırma ile buluşunca enfes bir manzara ortaya çıkıyor. Geniş sürgülü cam kapılarla doğayı içeri davet eden evin konfor sunan bir terası mevcut.

8. Küçük ama konforlu

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Sıcak bir kışa muntazam hazırlanmak isteyenler için ahşap ev modelleri oldukça ilgi görüyor. Küçük ve dar alanlar için de ideal konforu sağlayabilecek planlama ve cephe dizaynı ile şahane alternatifler mevcut.

9. Rustik öğeler

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Ahşabın gerek dokusu gerekse renk tonları ile rustik stil tasarım öğeleri ile kullanıldığı aşikar. Özellikle iç mimaride ahşap rustik detaylara sıklıkla rastlarız. Aynı zamanda country stil şıklık katan bu malzeme oldukça zengin bir kullanım alanına sahip.

10. Göz alıcı bir köy evi

Tomruk Ev GÖZDE MOBİLYA Modern Evler
GÖZDE MOBİLYA

Tomruk Ev

GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA
GÖZDE MOBİLYA

Geleneksel mimariden modern stil örneklere ahşabın birçok yerde kullanımına şahit olduk. köy evleri için de şık ve konfor sunan özellikler barındıran ahşap evler görenleri hayran bırakıyor.

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