Soğuk iklimler için 10 ahşap ev

Kış aylarını sıcak bir atmosferle karşılamak isteyenler için ahşap ev modelleri ideal bir alternatif. Ahşabın sıcaklığı ve şekil alabilirliği yapı konstrükyonu ve giydirme cephe kaplamalarında kullanılıyor. Natürel dokuların sağladığı sıcaklık ve konfor özellikle soğuk aylarda paha biçilemez. Kara kış kapınızı çalmadan ahşap ev modelleri ile ilgili modelleri gözden geçirmek istiyorsanız birçok alternatif modeli burada bulabilirsiniz. Sıcacık atmosferi ile soğuk iklimlerin konfor sağlayan 10 ahşap ev modelini bir araya getirdik.
Kış aylarına girmek üzereyken konfor sunan ahşap ev modellerini gözden geçirmek bile içinizi ısıtacak. Küçük ama sevimli bir yuva olarak tasarlanan örnek ahşap evin natürel renk ve dokularda bir cephesi bulunuyor. Davetkar girişi ile ahşap cephe, özenle tasarlanan bahçe ile uyum sağlıyor. Çatı arası odalar barındıran bu evin ahşap giydirme cephesi ve çatısı göze hitap ediyor.
Muhteşem bir doğa manzarası eşliğinde geriya yaslanıp evin keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Ahşap ev konforunu muntazam sunan bu ev geniş bir alana yerleşiyor ve bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Geriye huzur dolu atmosferi ile konfor kalıyor.
Sıcak atmosferi ile yaz-kış demeden konfor sunan bir ev daha. Teras için ayrılan alanda çatı örtüsü bir saçak görevi görerek alanı kapatıyor. Özenle dizayn edilen peyzaj mimarisi ile şık bir cephe görünümüne sahip.
Dikdörtgen prizma formu ile modern stil dizayn edilen bir proje. Ahşabın dokusu cephede muazzam bir manzara oluşturuyor. Işıl ışıl iç mekan dizaynı ile doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler mevcut. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Sıcak bir kışa merhaba demek için özenle tasarlanan bir ahşap ev modeli ile devam ediyoruz. Taşıyıcı iskelet, kiriş ve kolonlar ahşap formunda dizayn edilmiş. Doğal malzemelerin dokusu ve renkleri ahşap evler ,sıcak bir dağ evi atmosferi oluşturuyor.
Soğuk iklimlerde sıcak atmosfer sağlamak ve sıcak havayı korumak için yapısal özellikler ve planlamada bazı detaylara dikkat edilir. İyi bir izolasyonla avlunun iç kısımda planlanması daha konforlu açık alan kullanımı sağlar.
Ahşabın muhteşem dokusu muazzam bir ışıklandırma ile buluşunca enfes bir manzara ortaya çıkıyor. Geniş sürgülü cam kapılarla doğayı içeri davet eden evin konfor sunan bir terası mevcut.
Sıcak bir kışa muntazam hazırlanmak isteyenler için ahşap ev modelleri oldukça ilgi görüyor. Küçük ve dar alanlar için de ideal konforu sağlayabilecek planlama ve cephe dizaynı ile şahane alternatifler mevcut.
Ahşabın gerek dokusu gerekse renk tonları ile rustik stil tasarım öğeleri ile kullanıldığı aşikar. Özellikle iç mimaride ahşap rustik detaylara sıklıkla rastlarız. Aynı zamanda country stil şıklık katan bu malzeme oldukça zengin bir kullanım alanına sahip.
Geleneksel mimariden modern stil örneklere ahşabın birçok yerde kullanımına şahit olduk. köy evleri için de şık ve konfor sunan özellikler barındıran ahşap evler görenleri hayran bırakıyor.
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