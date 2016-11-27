Soğuk iklimler için 10 ahşap ev

Kış aylarını sıcak bir atmosferle karşılamak isteyenler için ahşap ev modelleri ideal bir alternatif. Ahşabın sıcaklığı ve şekil alabilirliği yapı konstrükyonu ve giydirme cephe kaplamalarında kullanılıyor. Natürel dokuların sağladığı sıcaklık ve konfor özellikle soğuk aylarda paha biçilemez. Kara kış kapınızı çalmadan ahşap ev modelleri ile ilgili modelleri gözden geçirmek istiyorsanız birçok alternatif modeli burada bulabilirsiniz. Sıcacık atmosferi ile soğuk iklimlerin konfor sağlayan 10 ahşap ev modelini bir araya getirdik.