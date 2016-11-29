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Bu dokunuşlarla daha güzel bir banyo mümkün!

Meral Eser Meral Eser
Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Banyo
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Temizlik ve bakım ihtiyacı temel gereksinimler arasındadır ve banyolar bu işe hizmet eder. Ev dekorasyonu denilince banyolar akla en son gelir, ya da kimi zaman göz ardı edilir. Nitekim banyolar ev sahiplerine ayrılan özel alanlardır. Günümüzde banyo dekorasyonu ile ilgili alternatif tasarım fikirleri farklı stiller ve tarzlarda çeşitlilik gösterir. Temel gereksinimleri muntazam karşılayan bir planlamada işlevsellik ve estetik ön planda tutulur. Banyo dekorasyonu ile ilgili küçük dokunuşlarla büyük fark yaratmak mümkün. Bu yazımızda birbirinden özel banyo modellerini bir araya getirdik, ilham verem fikirler bulabilirsiniz.

Natürel öğelerle gelen dinginlik

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Modern Banyo
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Dekoratif aksesuarların yanı sıra, natürel öğelerin oluşturacağı dingin atmosferle fark yaratabilirsiniz. Bakımı kolay ve şıklık katan dekoratif bitkilerle banyo dekorasyonuna canlılık katabilirsiniz. Duşakabin ile küvetin bir arada kullanıldığı bu banyo oldukça lüks ve göze hitap ediyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Duvar nişleri ile dekoratif öğeler

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Banyo
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

İnsanın içini açan ferah bir banyo daha. Burada beyaz ve kırmızı tonlarının ağırlıklı kullanıldığı banyoda duvar dekorları için bazı bölgelere renk katan detaylara yer verilmiş. Ayrıca duvar nişleri ile dekoratif öğeleri bir araya getirmek ve estetik bir biçimde çiçek ve objeleri sunmak için de fonksiyonellik katıyor.

Mermer zarafeti

Diseño de Baño Pequeño, Gabriela Afonso Gabriela Afonso Modern Banyo Beyaz
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

Islak zeminlerde duvar ve döşeme zemini kaplamasında işlevsellik kadar görsellik de ön plandadır. Natürel dokular ise dinginlik ve ferahlık katar. Lüks bir banyo olma özelliği taşıyan bu banyoda mermerin dokusu ve zarafeti ön plana çıkıyor. Banyoyu güzelleştirmek için ayrıca aksesuar kullanımına gerek kalmıyor.

Stil sahibi bir banyo

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza Eklektik Banyo
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

Banyonuzu dekore ederken belirgin bir stil ve tarzı takip edebilirsiniz. Lüks ve görkemli bir görünüme kavuşan klasik stil öğelerin ön plana çıktığı detaycılık ve işlemeler bu araçlardan bazıları olabilir. Öncelikle hangi stil ve tarzı kendinize daha yakın olduğunu keşfedin ve o stille ilgili zengin alternatifleri gözden geçirerek ilham alın.

Dekoratif bitkilerle canlılık

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira Eklektik Banyo
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

Banyonuza daha ferah bir görünüm katan dekoratif bitki ve çiçekleri değerlendirebilirsiniz. Küçük veya dar bir alana sahip olabilen banyolarda duvar dekoru olarak değerlendirilen bitkiler, zemin alanından yer kazandırabilir. Dikey bahçe modelleri ya da saksılıklarla şık duvar dekorları oluşturmak mümkün.

Ayna faktörü

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Banyo
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Aynaların küçük veya dar bir alana sahip olabilen banyolara derinlik kattığı bilinir. Dolayısıyla hem işlevsellik, hem de estetiği bir araya getirmenizi sağlayan dekoratif aynalar kullanabilir, ya da tek duvarı örnek görseldeki gibi ayna ile kaplayarak banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz.

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Kitaplık rafları

Nieuwe Wever, BO6 BO6 Modern Banyo
BO6

BO6
BO6
BO6

Banyo ve tuvaletlerinize renk katmak ve daha keyifli kullanım alanları olarak dekore etmek istiyorsanız, banyo dolaplarına kitaplık rafları ekleyebilirsiniz. Kitaplık rafları dizayn edilirken bir kol uzunluğu mesafesi oluşturmaya özen gösterebilir, işlevselliği arttırabilirsiniz.

Çamaşır makinesi için niş

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE Endüstriyel Banyo
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

Yaratıcı dekoratif fikirler bununla bitmiyor. Bu örnekte akılcı dizayn edilen bir banyoda çamaşır makinesi ebatlarına uygun ayrılan bir niş tasarımı görebilirsiniz. Özellikle küçük banyolarda zemin alanından yer kazandırabileceği gibi banyo düzeni sağlamada ve kullanım kolaylığı açısından akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

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