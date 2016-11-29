Bu dokunuşlarla daha güzel bir banyo mümkün!

Yaratıcı dekoratif fikirler bununla bitmiyor. Bu örnekte akılcı dizayn edilen bir banyoda çamaşır makinesi ebatlarına uygun ayrılan bir niş tasarımı görebilirsiniz. Özellikle küçük banyolarda zemin alanından yer kazandırabileceği gibi banyo düzeni sağlamada ve kullanım kolaylığı açısından akılcı bir çözüm olarak değerlendirilebilir.

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