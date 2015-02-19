Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu

Renklere her dönemde her toplumda farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu anlamlardan siyah ve beyaz da nasibini bolca almıştır. Fizikte tüm renklerin karışımı olarak tanımlanan beyaz çoğunlukla masumiyet ve sadelikle özdeşleştirilmiştir. Fizikte renkler yansıttıkları ışığın dalga boyuyla tanımlanır. Siyah renk hiçbir şekilde ışığı yansıtmaz ama yine de renk olarak kabul edilir. Yasın, matemin ve öte yandan asaletin simgesi olan beyazla birleştiğinde farklı bir etki yaratır.

Siyah ve beyaz yıllardır birbiriyle en fazla uyum sağlayan renk çiftlerinden biri olmuştur. Pek çok anlamda birbirinin zıttı olarak algılanan bu iki renk bir araya geldiğinde olağanüstü bir kontrast oluşturur. Bu nedenle moda tasarımcıları da, mekan tasarımcıları da siyah ve beyaz birlikteliğini her zaman kullanmış ve güzel sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Bu yazımızda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, siyah ve beyazın bir arada başarıyla kullanıldığı mutfaklardan, banyolara evin çeşitli bölümlerini konu aldık. Hazırsanız ak ve karanın uyumlu birlikteliğini hep birlikte inceleyelim.