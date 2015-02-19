Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu

Renklere her dönemde her toplumda farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu anlamlardan siyah ve beyaz da nasibini bolca almıştır. Fizikte tüm renklerin karışımı olarak tanımlanan beyaz çoğunlukla masumiyet ve sadelikle özdeşleştirilmiştir. Fizikte renkler yansıttıkları ışığın dalga boyuyla tanımlanır. Siyah renk hiçbir şekilde ışığı yansıtmaz ama yine de renk olarak kabul edilir. Yasın, matemin ve öte yandan asaletin simgesi olan beyazla birleştiğinde farklı bir etki yaratır.
Siyah ve beyaz yıllardır birbiriyle en fazla uyum sağlayan renk çiftlerinden biri olmuştur. Pek çok anlamda birbirinin zıttı olarak algılanan bu iki renk bir araya geldiğinde olağanüstü bir kontrast oluşturur. Bu nedenle moda tasarımcıları da, mekan tasarımcıları da siyah ve beyaz birlikteliğini her zaman kullanmış ve güzel sonuçlar ortaya çıkarmıştır.
Bu yazımızda yerli tasarımcıların elinden çıkmış, siyah ve beyazın bir arada başarıyla kullanıldığı mutfaklardan, banyolara evin çeşitli bölümlerini konu aldık. Hazırsanız ak ve karanın uyumlu birlikteliğini hep birlikte inceleyelim.
İlk örneğimiz GkhnErdgn Architecture Office imzası taşıyor. Halkalı'da bulunan Dumankaya Halkalı'da bulunan bir daireye ait olan mutfak sadece siyah ve beyaz kullanımıyla dikkat çekiyor. Dolaplar için beyazın tercih edildiği mutfakta siyah fayanslar kullanılmış. Zeminde kullanılan siyah beyaz fayanslar ise desenleriyle de göz dolduruyor. Şaraplıktan, şarap kadehlerine kadar siyahın kullanıldığı mutfakta çıplak tuğla dokusuyla endüstriyel bir hava estiriyor.
İkinci örneğimiz de bir mutfak. Zerart Mimarlık'ın elinden çıkan mutfak tam anlamıyla modern bir anlayışla tasarlanmış. Siyah ve beyazın uyumu inoks ve çelik dokularla dengelenmiş, zeminde kullanılan ahşap bölümle de mutfağa hareket kazandırılmış. Dolaplar ve çekmeceler için parlak yüzeyli siyah ve beyaz ahşap tercih edilirken, ankastre cihazlar da yine parlak siyah malzemeyle kaplanmış. Mutfak, mutfak adasının üstünde tavandan aşağı inen modern davlumbazla da dikkat çekiyor.
İstanbul Sancaktepe'de bulunan bir rezidansa ait bu salonun tasarımı 34 Architects'e ait. Mimar Cenk Saraçoğlu tarafından kurulan stüdyo farklı tasarım profesyonelleriyle işbirliği içinde sayısız projeye imza koymuş. Rezidans dairesinin geneline hakim olan siyah ve beyaz uyumunu salonda da kullanan Saraçoğlu, iki renk arasındaki geçişi sağlamak amacıyla gri tonlara da başvurmuş. Açık renkli ahşap masayla genel havaya bir kontrast eklenmiş.
Tuna Göksel'e ait İzmir kökenli mimarlık firması Mimkale'ye ait bu proje İzmir Sahilevleri'nde bulunuyor. Evin genelinde beyazın ağırlığı hissediliyor ancak bu baskın durum siyah kullanımlarıyla dengelenmiş. Mobikyalar, tavan ve duvarlardaki beyaz, duvarın merkezinde kullanılan siyahla uyum içinde.
1992 yılında kurulan Kroki İç Mimarlık ürettiği akrilik mutfak ve banyo tezgahlarıyla adından sıkça söz ettiren bir firma. Bu banyo tezgahı da firmanın ürettiği tezgahlardan birisi. Banyolarda beyaz kullanımına sıklıkla rastlıyoruz. Tezgahlar ve vitrifiye ürünlerinde genel olarak tercih edilen renk beyaz oluyor. Ancak bu banyoda da gördğümüz gibi siyah da banyoya asil bir hava katabiliyor.
Londra’daki dünyaca ünlü St. Martins Sanat ve Tasarım Akademisinde eğitimini tamamlayan Mimar Tülay Beşir tarafından kurulan 5El Dekorasyon Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şirketi mimari tasarımların yanı sıra Chic Town Deco Bebek isimli mağazasında dünyaca ünlü tasarımcılara ait ürünlerin satışını da gerçekleştiriyor.
Beşir'e ait bu salon tasarımında da siyah ve beyazın uyumuna şahit oluyoruz. Ara ton grinin de yoğun olarak kullanıldığı salondaki canlı çiçek mekana renk katmış. Duvardaki gümüş heykeller ise son derece estetik görünüyor.
Genç ve başarılı mimar Esra Kazmirci'nin tasarladığı evlerden birinde bulunan merdiven siyah ve beyazın kullanımıyla adeta bir rulo pastayı andırıyor. Yan duvarlarında beyaz tercih edilen merdivenin basamakları siyah olarak tasarlanmış. Merdivenin basamaklara yakın yerlerdeki üçlü aydınlatmaları siyah ve beyaz uyumunu gece de görülmeye değer kılıyor.
Resimde gördüğünüz salon da Esra Kazmirci'nin imzasını taşıyor. Geniş salonda kullanılan çok sayıda aksesuar ve mobilyada siyah ve beyaz tercih edilirken, gri tonlarla denge sağlanmış.