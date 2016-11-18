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Bunları sen de yapabilirsin: 13 pratik fikir

nihal e. nihal e.
Ambiente LED Flaschen Deko , Cocktailtumblers Cocktailtumblers Ofis Alanları & Mağazalar Cam
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Eviniz dekore ederken çok fazla masrafa girmek istemiyorsanız bazı eşyaları kendiniz tasarlayabilirsiniz. Kimi zaman boş şişe gibi küçük şeylerden kimi zamansa marangoz yardımıyla artık kendi eşyanızı üretmek mümkün.

1- Çiçek yatağı

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

İlk örnek bahçeler için harika bir çalışma. Ahşaptan yapılma çiçek yatağı küçük olmasına rağmen dört bölmeden oluşuyor. Siz çiçek yetiştirmekten hoşlanıyorsanız ancak yeterli yeriniz yoksa bu pratik çiçek yatağını kolayca imal edebilirsiniz.

​2- Merdivenden raflık

casa 10, J J İskandinav Yatak Odası
J

J
J
J

Sırada bir yatak odası örneği var. Ortada duran büyük yatak dışında tüm mobilyalar ahşaptan üretilmiş. Öyle ki eski bir ahşap merdiven raflık olarak kullanılıyor. Kullanmadığınız eski merdivenleri tekrar işlevsel hale getirmek için kesinlikle şahane bir fikir.

​3- Kullanışlı perdeler

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci İskandinav Yatak Odası
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Yine bir yatak odası örneği daha. Bu defa daha küçük bir oda görüyoruz. Yatak dışında dolap için dahi pek fazla yer kalmamış. Mevcut alanın darlığından ötürü gardırop satın almak yerine plastik kutular ve metal askılıklarla bir giysi dolabı meydana getirilmiş. Oldukça akıllıca. Yalnız giysilerin açıkta durmaması için bir perde pratik bir çözüm olabilir.

​4- Şişelerden lamba

Ambiente LED Flaschen Deko , Cocktailtumblers Cocktailtumblers Ofis Alanları & Mağazalar Cam
Cocktailtumblers

Cocktailtumblers
Cocktailtumblers
Cocktailtumblers

Bu örnek son derece yaratıcı ve kolay. Kullanmadığınız boş şişeleri küçük lambalarla süsleyerek resimdeki şahane manzarayı elde ediyorsunuz. Eğer şişeleri renkli olanlardan seçerseniz sonuç çok daha güzel olur.

​5- Ölü alanları işlevsel hale getirmek

Minimal Project, DA-Design DA-Design Minimalist Yatak Odası
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Resimde her ne kadar uzman tasarımcılar tarafından üretilmiş bir mobilya örneği görsek de fikir olarak kendi evinizde uygulayabileceğiniz bir model. Bildiğiniz gibi evdeki ölü alanlardan biri de yatak altı boşluğudur. Eğer bu alanı depolama amaçlı kullanmak isterseniz çekmece veya raf olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.

6- Küçük raflar

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Rustik Oturma Odası
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Depolamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz yerlerden biri yatak odasıdır, zira tüm kişisel eşyalarımız burada bulunur. Resimde gördüğümüz yatak odasında yatağın dayandığı duvarın üst kısmına 4 adet küçük duvar rafı eklenmiş. Bu sayede ayrı bir kitaplık almaya gerek kalmamış.

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​7- Ahşap paletlerden masa

Garden Palet Sehpa, Garden Mobilya Garden Mobilya Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
Garden Mobilya

Garden Palet Sehpa

Garden Mobilya
Garden Mobilya
Garden Mobilya

Yatak odasından oturma odasına geçelim. Her oturma grubunun tamamlayıcı öğesi olan sehpalar, genellikle ağır olduğundan çok fazla yer değiştirme imkanı sunamaz. Oysa ahşap paletlerden yapılma bir sehpa, ayak kısmına eklenen tekerlekler sayesinde kolaylıkla hareket ettirebilir. Ahşap yüzeyine bir cam ekleyerek daha şık hale getirmeniz de mümkün.

​8- Dolaptan duvar

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Yatak Odası
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Odalar içerisinde ayrı bölümler oluşturmak istiyorsanız örnek gördüğünüz gibi uzun ve ince bir dolap yardımıyla kendi duvarınızı oluşturabilirsiniz.

​9- Tek ayaklı masa

Minimal Project, DA-Design DA-Design Minimalist Oturma Odası
DA-Design

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Resimde görmüş olduğunuz tüm eşyalar kişiye özel tasarlanmış olup evin mimarisi hesaba katılmıştır. Bu sebeple bir duvar boyunca uzanan koltuğu bölmeden, üzerine L şeklinde bir masa yapılarak pratik çözüm sağlanmış.

​10- Banyo rafları

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Banyo
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Şimdiye dek yatak odası ve salon örnekleri gördük. Depolama ihtiyacı yalnızca bu odalara mahsus değil oysa. Banyolarda da kişisel bakım ürünlerinin muhafaza edilmesi için dolaplara ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha bir pratik bir çözüm istiyorsanız duvara monte ahşap raflar işinizi görecektir.

​11- Balık yastıklar

Kumaş Balıklar Sesiber Çocuk OdasıOyuncaklar
Sesiber

Kumaş Balıklar

Sesiber
Sesiber
Sesiber

Bu tasarım fikri en çok çocuklarınızı sevindirecek. Evinizde kullanmadığınız fazla kumaşlardan balık şeklinde yastık yapmaya ne dersiniz? Gördüğünüz gibi son derece eğlenceli.

​12- Paletten yatak başı

Palet Yatak Odası Grubu Atölye Butka Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Atölye Butka

Palet Yatak Odası Grubu

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Eğer mobilyalarınızı kendiniz üretmek istiyorsanız ahşap paletler imdadınıza koşar. Son derece pratik bir ürün olan paletler hem kolayca biçimlendirilir hem de hafiftir. Üstelik masa, yatak, dolap gibi pek çok eşyayı da tasarlayabilirsiniz. Bu örnekte ise ahşap paletlerden yatak başı yapılmış. Tercihe göre renklendirerek daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.

13- Şişelerden saksılar

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Son örneğimiz maliyet olarak oldukça ekonomik. Tek yapmanız gereken boş plastik şişeleri delerek saksı haline getirmek.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Her evde işe yarayacak 10 pratik mobilya fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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