Bunları sen de yapabilirsin: 13 pratik fikir

Resimde her ne kadar uzman tasarımcılar tarafından üretilmiş bir mobilya örneği görsek de fikir olarak kendi evinizde uygulayabileceğiniz bir model. Bildiğiniz gibi evdeki ölü alanlardan biri de yatak altı boşluğudur. Eğer bu alanı depolama amaçlı kullanmak isterseniz çekmece veya raf olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.