Bunları sen de yapabilirsin: 13 pratik fikir

Eviniz dekore ederken çok fazla masrafa girmek istemiyorsanız bazı eşyaları kendiniz tasarlayabilirsiniz. Kimi zaman boş şişe gibi küçük şeylerden kimi zamansa marangoz yardımıyla artık kendi eşyanızı üretmek mümkün.
İlk örnek bahçeler için harika bir çalışma. Ahşaptan yapılma çiçek yatağı küçük olmasına rağmen dört bölmeden oluşuyor. Siz çiçek yetiştirmekten hoşlanıyorsanız ancak yeterli yeriniz yoksa bu pratik çiçek yatağını kolayca imal edebilirsiniz.
Sırada bir yatak odası örneği var. Ortada duran büyük yatak dışında tüm mobilyalar ahşaptan üretilmiş. Öyle ki eski bir ahşap merdiven raflık olarak kullanılıyor. Kullanmadığınız eski merdivenleri tekrar işlevsel hale getirmek için kesinlikle şahane bir fikir.
Yine bir yatak odası örneği daha. Bu defa daha küçük bir oda görüyoruz. Yatak dışında dolap için dahi pek fazla yer kalmamış. Mevcut alanın darlığından ötürü gardırop satın almak yerine plastik kutular ve metal askılıklarla bir giysi dolabı meydana getirilmiş. Oldukça akıllıca. Yalnız giysilerin açıkta durmaması için bir perde pratik bir çözüm olabilir.
Bu örnek son derece yaratıcı ve kolay. Kullanmadığınız boş şişeleri küçük lambalarla süsleyerek resimdeki şahane manzarayı elde ediyorsunuz. Eğer şişeleri renkli olanlardan seçerseniz sonuç çok daha güzel olur.
Resimde her ne kadar uzman tasarımcılar tarafından üretilmiş bir mobilya örneği görsek de fikir olarak kendi evinizde uygulayabileceğiniz bir model. Bildiğiniz gibi evdeki ölü alanlardan biri de yatak altı boşluğudur. Eğer bu alanı depolama amaçlı kullanmak isterseniz çekmece veya raf olarak değerlendirmeyi düşünebilirsiniz.
Depolamaya en çok ihtiyaç duyduğumuz yerlerden biri yatak odasıdır, zira tüm kişisel eşyalarımız burada bulunur. Resimde gördüğümüz yatak odasında yatağın dayandığı duvarın üst kısmına 4 adet küçük duvar rafı eklenmiş. Bu sayede ayrı bir kitaplık almaya gerek kalmamış.
Yatak odasından oturma odasına geçelim. Her oturma grubunun tamamlayıcı öğesi olan sehpalar, genellikle ağır olduğundan çok fazla yer değiştirme imkanı sunamaz. Oysa ahşap paletlerden yapılma bir sehpa, ayak kısmına eklenen tekerlekler sayesinde kolaylıkla hareket ettirebilir. Ahşap yüzeyine bir cam ekleyerek daha şık hale getirmeniz de mümkün.
Odalar içerisinde ayrı bölümler oluşturmak istiyorsanız örnek gördüğünüz gibi uzun ve ince bir dolap yardımıyla kendi duvarınızı oluşturabilirsiniz.
Resimde görmüş olduğunuz tüm eşyalar kişiye özel tasarlanmış olup evin mimarisi hesaba katılmıştır. Bu sebeple bir duvar boyunca uzanan koltuğu bölmeden, üzerine L şeklinde bir masa yapılarak pratik çözüm sağlanmış.
Şimdiye dek yatak odası ve salon örnekleri gördük. Depolama ihtiyacı yalnızca bu odalara mahsus değil oysa. Banyolarda da kişisel bakım ürünlerinin muhafaza edilmesi için dolaplara ihtiyaç duyuluyor. Ancak daha bir pratik bir çözüm istiyorsanız duvara monte ahşap raflar işinizi görecektir.
Bu tasarım fikri en çok çocuklarınızı sevindirecek. Evinizde kullanmadığınız fazla kumaşlardan balık şeklinde yastık yapmaya ne dersiniz? Gördüğünüz gibi son derece eğlenceli.
Eğer mobilyalarınızı kendiniz üretmek istiyorsanız ahşap paletler imdadınıza koşar. Son derece pratik bir ürün olan paletler hem kolayca biçimlendirilir hem de hafiftir. Üstelik masa, yatak, dolap gibi pek çok eşyayı da tasarlayabilirsiniz. Bu örnekte ise ahşap paletlerden yatak başı yapılmış. Tercihe göre renklendirerek daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.
Son örneğimiz maliyet olarak oldukça ekonomik. Tek yapmanız gereken boş plastik şişeleri delerek saksı haline getirmek.
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