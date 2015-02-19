Salonlar, evlerin hem en çok kullanılan, hem de en çok karşılaşılan mekanları arasında ilk sıralarda yer alır. Evimize gelen her misafirin, hatta belki kapımıza gelen postacının, ramazan davulcusunun veya bakkal çırağının bile ilk bakışta görebildiği yerler olur salonlar. O yüzden de evin en özenli yeri de burası olur genelde. En çok yatırım salona yapılır, en güzel perdeler salona alınır. Sonuçta evimizin vitrinidir salon, evi gösterecek olan yerdir yani bir başka deyişle. İşte tüm bu sebeplerden ötürü her evin salonu güzeldir aslında. Ama bazıları da var ki, öyle güzel, öyle geniş ve ferah salonlar, sahiplerini kıskanmamak gerçekten elde değil. Bu yazımızda zaman zaman leb-i derya olarak da tarif edilen çok geniş ve ferah salonları ele alacağız. Eminiz bu harika dekore edilmiş dev salonlardan sizin de ilham alacağınız bir şeyler çıkacaktır.
Çoğu kez gökdelen tabir ettiğimiz yüksek binalarda yaşamak, çok değil sekiz on yıl öncesine kadar fütüristik, ancak filmlerde olabilecek bir şeydi bizim için. Gökdelen mantığının temelinde yatan bir noktada yoğunlaşan finans merkezleri nosyonu da ülkemize yabancı olduğu için bu tarz bir yapılaşma hemen hiç söz konusu değildi, veya yok denecek kadar azdı diyelim. Fakat son on yılda, hem ABD ve Avrupa, Japonya, Çin, hatta Okyanusya ülkeleri gibi pek çok merkezde görülen yoğunlaşmış finans alanları, bununla birlikte de gökdelenler bizde de sıkça görülmeye başlandı. Bunda AVMlere yönelik artan ilgi ve yeni AVMlerin önemli bir kısmının da gökdelen formunda olmasının da payı var kuşkusuz. Sonuç olarak bir binanın elli beşinci katında yaşamak artık hayal değil. Pekala şehir merkezinde bir ev alacağınız ya da kiralayacağınız bütçeyle, bir gökdelen katında da yaşayabilirsiniz. Ve işte ancak o zaman böyle bir manzaraya sahip olursunuz. Elbette İnan Aydoğan Interiors gibi bir tasarımcınız varsa, manzaranızı harika bir dekorasyonla taçlandıracağınıza da şüphe yok, tıpkı burada görüldüğü gibi.
Yine İnan Aydoğan Interiors tarafından tasarlanan bu olağanüstü ferah salon, gerçekten her bakanın hayallerine konu olacak kadar güzel. Dört metreyi aşan tavan yüksekliğiyle dikkat çeken bu salonda, farklı tonlardaki birinci sınıf işçilikle üretilmiş ahşap malzemeler mükemmel bir ustalıkla kullanılmış. Kahverengi ve gri tonların ağır bastığı mobilyalar da ahşap unsurlarla uyum içinde. Ömrünüzün geri kalanını salonunuzda geçirmeniz gerekseydi, bu salon hiç de fena bir tercih olmazdı.
Hakan Helvacıoğlu tarafından Art Deco tarzında dekore edilmiş, daha doğrusu en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış bu salonu, yakın zamanda başka bir yazımıza da konu etmiştik. Her noktasına kafa yorulmuş, müthiş bir ustalıkla örülmüş tasarım unsurları bir yana, ferahlık bu evin adeta genetiğine işlemiş görünüyor. Adeta bir katedral gibi inanılmaz yüksek bir tavana sahip salonda, kendinizi bir film sahnesinde hissetmeniz son derece mümkün.
Bu kez de ferahlığın tanımını zorlayan bir salonla daha aranızdayız. Her iki cephesinde zeminden tavana uzanan geniş cam kapıların kullanıldığı salonun bir tarafı engin bir deniz manzarasına, diğer tarafı ise özel yüzme havuzuna bakıyor. Burada suya hasret kalmayacağınıza hiç şüphe yok. Hane Köksal Interiors tarafından tasarlanan bu modern salon, geniş toplantılarınıza ev sahipliği yapacak ve manzarasıyla birlikte hiç kuşkusuz misafirlerinizi kıskandıracak.
Endüstriyel tarzdaki tasarım unsurları genellikle çok daha geniş mekanlarda karşımıza çıkar. Ancak nispeten daha küçük mekanlarda onları kullanarak da bu kez fazladan bir genişlik hissi elde etmek mümkündür. Mimoza Mimarlık tarafından dekore edilen bu evde, buna benzer bir yaklaşım görüyoruz. Müşteri isteği doğrultusunda genel olarak klasik bir çizginin hakim olduğu salonda, küçük endüstriyel tarzdaki dokunuşlarla olduğundan daha da ferah bir ortam elde edilmiş. Sonuçta da keyifle oturup manzarayı seyredebileceğiniz bir salon ortaya çıkmış.