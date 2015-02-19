Geniş ve ferah salonlar

Çoğu kez gökdelen tabir ettiğimiz yüksek binalarda yaşamak, çok değil sekiz on yıl öncesine kadar fütüristik, ancak filmlerde olabilecek bir şeydi bizim için. Gökdelen mantığının temelinde yatan bir noktada yoğunlaşan finans merkezleri nosyonu da ülkemize yabancı olduğu için bu tarz bir yapılaşma hemen hiç söz konusu değildi, veya yok denecek kadar azdı diyelim. Fakat son on yılda, hem ABD ve Avrupa, Japonya, Çin, hatta Okyanusya ülkeleri gibi pek çok merkezde görülen yoğunlaşmış finans alanları, bununla birlikte de gökdelenler bizde de sıkça görülmeye başlandı. Bunda AVMlere yönelik artan ilgi ve yeni AVMlerin önemli bir kısmının da gökdelen formunda olmasının da payı var kuşkusuz. Sonuç olarak bir binanın elli beşinci katında yaşamak artık hayal değil. Pekala şehir merkezinde bir ev alacağınız ya da kiralayacağınız bütçeyle, bir gökdelen katında da yaşayabilirsiniz. Ve işte ancak o zaman böyle bir manzaraya sahip olursunuz. Elbette İnan Aydoğan Interiors gibi bir tasarımcınız varsa, manzaranızı harika bir dekorasyonla taçlandıracağınıza da şüphe yok, tıpkı burada görüldüğü gibi.