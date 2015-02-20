İlham verecek çağdaş tasarım örnekleri

Tasarım sanatı geliştikçe ve tasarım ürünlerin yelpazesi genişledikçe çağdaş tasarım gündelik hayatlarımızın her köşesine girmeye başladı. İş yerlerimizde, oturma odalarımızda, yemek masalarımızda, bekleme odalarında çağdaş tasarım ürünleri görmek mümkün. Bazı ürünlerse hem farklılık, hem fonksiyonellik, hem de estetik açıdan ilham verici özellikteler. İşte ilham verecek çağdaş tasarım örneklerinden bazıları…
Farklı ve ergonomik tasarımlarda uzmanlaşmış Escapefromsofa'nın atölyesinden çıkmış bu sehpa, gördüğünüz gibi sadece basit bir sehpa değil. Modern hayata uyum sağlayan kullanışlı mobilyaların bir örneği olan bu sehpa sadece alışılmadık, minimal ama sıradışı tasarımıyla değil aydınlatma sistemini içermesiyle de dikkat çekiyor. Evinizin bu sehpayı koyduğunuz köşesinde ayrıca bir aydınlatmaya ihtiyacınız olmayacak.
Evlerin ve ofislerin dokusunu, havasını değiştiren, yaşadığınız ya da çalıştığınız ortamı tekdüzelikten çıkaran en önemli şeylerden biri aydınlatma tasarımlarıdır. Siz de tek örnek duylardan sıkıldınız mı? O halde muizhauz tasarımı bu yalın ve modern aydınlatmalar sizin de ilginizi çekecek. Sadeliğin de sıradışı olabileceğini kanıtlayan bu üçgen duy tasarımları modern ev ve ofis dizaynlarına minimal bir dokunuşun yanı sıra, ahşabın doğal dokusu ve renkli lambalarıyla da kullanıldığı mekânların havasını değiştiriyor.
Aydınlatmaların bir mekânın dokusunu nasıl değiştirdiğini söylemiş miydik? İşte bu fotoğraftaki ürün de, özel ve titiz cam işçiliğiyle alışmadık ve evinize renk katacak bir aydınlatma lambası. Cam tuğlayı andıran bu modern tasarım loş ama canlı bir ışıklandırma sağlıyor. LampbadaDesign'ın atölyesinden çıkan bu ürün çağdaş tasarımın ilham verici örneklerinden biri.
Dünyaca ünlü İsrailli tasarımcı Arik Levy tarafından Gaia&Gino için yaratılan bu mumluklar, birer obje olmaktan öte, adeta birer sanat eseri. Geleneksel tasarım ezberlerini bozan bu heykelsi mumluklar, yemek masalarını sanat galerilerine dönüştüren bir şiirselliğe ve özgünlüğe sahip.
Tabure deyip geçmemek lazım. Tarihin tozlu sayfalarından bugüne, yaşamın vazgeçilmez eşyalarından biri olan tabureler hem rahatlık hem de görüntü açısından modern dünyada bir hayli çeşitleniyor. DaedalusFurniture'a ait bu örnekteyse taşıyıcı sistemin malzeme dokusu ve renkleri tasarımın karakterini oluştururken, oturak kısmının şekli ve ayak desteklerinin ölçülü yerleşimiyle rahatlık açısından da sıradışı olmayı başarıyor.
İlham veren geometrik, sıradışı, yaratıcı ve benzersiz ürünleriyle tanınan Aziz Sarıyer'in elinden çıkma bu masa da tasarımcının diğer ürünleri gibi estetik açıdan göz dolduruyor. Alışık olduğumuz dikdörtgen, kare ya da yuvarlak masa imajını yerle bir eden bu tasarım aynı zamanda üç bacağıyla da klasik masalardan ayrılıyor. Estetik açıdan bu kadar farklı olması, ergonomik olarak hiçbir eksiklik yaratmamış.
Az masa hem ahşap dokusuyla, hem şekliyle, hem oturacak olana sağladığı alanla, hem de çekmeceleriyle ofis alanlarının bir masadan beklediği her şeyi fazlasıyla karşılıyor.
Birbirinden farklı koltuklara imza atan Alp Nuhoğlu atölyesinden çıkan bu sandalyeler, sandalyeden ziyade koltuk rahatlığı sağlıyor. Özellikle son yıllarda ilgi gören ve farklı tasarımlarla çeşitlenen S sandalyelerin estetik görüntüleri hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Sandalyelerdeki klasik taşıyıcı sistem ezberini bozan bu sandalyelerin bir diğer özelliğiyse arkanıza yaslanıp oturduğunuzda verdiği rahatlık hissi. Fotoğraftaki sandalyeler ise benzerlerinden oturma yerindeki oyukluğun estetiği ve ergonomisi ile ayrılıyor. Üstelik oturma odalarına da iş yerlerine de aynı oranda yakışacak cinsten.
Hem raf, hem sehpa, hem de rahat mı rahat bir koltuk… Muayenehaneler, bankalar, emlak ofisleri ve bunun gibi kurumsal iş yerleri ve ofislerde bekleme odaları için tasarlanmış bu modern ürün oturma yerinin altındaki alan sayesinde bekleme alanlarındaki dergi, gazete ve kitap gibi şeylere kendi bünyesinde ev sahipliği yapıyor. Oturma alanının yanından uzanan sehpa kısmı da daha derli toplu bir bekleme odası yaratmak için ilham verici bir tasarım. bu şık ve fonksiyonel bekleme koltuğu bir Seyit Ali Güzel tasarımı.