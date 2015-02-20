İlham verecek çağdaş tasarım örnekleri

İlham veren geometrik, sıradışı, yaratıcı ve benzersiz ürünleriyle tanınan Aziz Sarıyer'in elinden çıkma bu masa da tasarımcının diğer ürünleri gibi estetik açıdan göz dolduruyor. Alışık olduğumuz dikdörtgen, kare ya da yuvarlak masa imajını yerle bir eden bu tasarım aynı zamanda üç bacağıyla da klasik masalardan ayrılıyor. Estetik açıdan bu kadar farklı olması, ergonomik olarak hiçbir eksiklik yaratmamış. Az masa hem ahşap dokusuyla, hem şekliyle, hem oturacak olana sağladığı alanla, hem de çekmeceleriyle ofis alanlarının bir masadan beklediği her şeyi fazlasıyla karşılıyor.