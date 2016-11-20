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Umutsuz salonların inanılmaz değişimi

umit atdağ umit atdağ
Casa 121, studioarte studioarte
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Bu gün homify  yenileme sayfalarında yer alan ve eski, kötü dekorasyonlara sahip salonların inanılmaz değişimlerini inceliyoruz. Eski halleri kasvetli, boğucu ve kötü görünen bu salonlarda yapılan değişim ve yenileme işlemleri sonrasında ferah, havadar ve sizi kendisine çekecek kadar güzel salonlar ortaya çıkarılmış. Renk ve tonlamalar, salon içi yerleşimler mobilya seçimleri ile muhteşem , insanları kendisine hayran bırakacak derece de güzel, dekoratif salonlar  oluşturulmuş ve eski salon dekorasyonları göz önüne alındığında  inanılmaz değişimler yaşandığı, umutsuz salonların bile  muhteşem değişimler ile cezbedici güzelliklere sahip olabileceği ortaya konulmuş. Evinizin salonunu daha güzel ve yaşanabilir bir salon haline getirmek istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz inanılmaz salon değişimlerini yakından inceleyerek salonunuz hakkında fikir edinebilirsiniz.

Öncesi: köhne salon

Reforma Sala de TV, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Kötü  bir dekorasyona sahip olan ve eski bir modaya uygun olarak dekore edilmiş olan bu salon kasvetli ve boğucu bir iç havaya sahip olduğu gibi renk seçimlerinin birbirinden alakasız olması nedeniyle de itici bir görüntüye sahip. Duvar renklerinin ve mobilyalarının uyumsuz renkleri, yerleşimi ve iç ortamı daraltan vitrini ile salon oldukça yaşanmaz bir hal almış.

Sonrası: modern ve çağdaş

Reforma Sala de TV, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Salonun eski halini göz önüne getirdiğinizde yeni halinin oldukça modern ve çağdaş bir dekorasyona sahip olduğunu görüyorsunuz. Bir biri ile uyumlu renk seçimleri, tavan işlemeleri, açık tonların tercih edilmiş olması, ahşaplar ile desteklenmiş tv ünitesi ile insanı içine çeken, mutluluk kaynağı olan bir salon oluşturulmuş. Zemin döşemeleri ve zemine serilmiş olan tüylü halı salonun eski haline adeta bir ders verecek nitelikte dekorasyona sahip olmasına katkıda bulunmuş.

Öncesi ve sonrası: salonun zarafeti

Reforma Residência, CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS Modern Oturma Odası
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS
CARDOSO CHOUZA ARQUITETOS

Salonun eski hali dekore edilmeden boş bırakılmış. Sadece açık tonlarda boyanmış ve karanlık havasız bir salon olarak kullanılmamış. Yenileme işlemlerinden sonra salon oldukça ferah aydınlık ve ışıl ışıl bir salon haline gelmiş. Ahşap kapı yerine cam kapı yerleştirilmiş ve hem dekoratif bir kapıya sahip olması sağlanmış hem de ferah ve aydınlık bir kapı olması sağlanarak evin muhteşem bir iç ortama sahip olması sağlanmış.

Öncesi : harabe salon

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Taşınma işleminden sonra her yanı dağılmış ve harabe haline gelen salonun yenileme işlemlerine ihtiyaç duyduğu aşikar. İç ortam incelendiğinde eski bir dekorasyona sahip olduğu ve ışık almadığı için karanlık bir salon olduğu görülen resimde zemin kaplamaları ile duvar renklerinin uyumsuz olması da  salonun kötü görünmesine neden olmuş.

Sonrası: modern salon örneği

Casa 121, studioarte studioarte
studioarte

studioarte
studioarte
studioarte

Eski hali düşünüldüğünde yenileme sonrası ortaya çıkan salon  modern bir salon örneği olarak karşımızda duruyor. Oldukça modern bir tasarım ile yerleşimi yapılan mobilyalar salonun hem geniş hem de tüm ihtiyaçlara cevap verebilen çağdaş bir salon olmasını sağlamış. Renk seçimleri duvardaki tablolar muhteşem bir salon oluşturulmasına katkıda bulunmuş. Masa hem yemek masası hem de salonda yer alan dekorasyon unsuru olan masa görevini görerek fonksiyonel bir özellik kazanmış.

Öncesi: umutsuz ve kötü bir salon

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC Modern Oturma Odası
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

Geleneksel Türk evi dekorasyonuna göre dekore edilmiş olan salon oldukça kötü olan ve göze batan bir renkte boyalı kapı penceresi, uyumsuz renk tonları kullanılarak yapılmış zemin kaplamaları, süpürgelikleri ile itici bir görünüme sahip olmuş. Bu haliyle kötü göründüğü kadar insanı kendisinden uzaklaştıran bu salonun muhteşem bir değişime ihtiyaç duyduğu çok açık.

Sonrası: Ferah, havadar ve ışıl ışıl

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC Modern Oturma Odası
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

Kötü ve kasvetli olan salon baştan aşağı değiştirilmiş. Öncelikle açık tonlar tercih edilmiş ve koltuk takımları dahil olmak üzere açık tonlarda bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Kapı ve pencereler açık renklere boyanarak , kapı ve pencerelerin göze hoş gelen bir görünüme sahip olması sağlanmış. Işıl ışıl olan iç ortam adeta insanı kendisine çeken bir çekiciliğe sahip olmuş.

Her türlü konforun düşünüldüğü şahane aile evi
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