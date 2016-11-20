Umutsuz salonların inanılmaz değişimi

Bu gün homify yenileme sayfalarında yer alan ve eski, kötü dekorasyonlara sahip salonların inanılmaz değişimlerini inceliyoruz. Eski halleri kasvetli, boğucu ve kötü görünen bu salonlarda yapılan değişim ve yenileme işlemleri sonrasında ferah, havadar ve sizi kendisine çekecek kadar güzel salonlar ortaya çıkarılmış. Renk ve tonlamalar, salon içi yerleşimler mobilya seçimleri ile muhteşem , insanları kendisine hayran bırakacak derece de güzel, dekoratif salonlar oluşturulmuş ve eski salon dekorasyonları göz önüne alındığında inanılmaz değişimler yaşandığı, umutsuz salonların bile muhteşem değişimler ile cezbedici güzelliklere sahip olabileceği ortaya konulmuş. Evinizin salonunu daha güzel ve yaşanabilir bir salon haline getirmek istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz inanılmaz salon değişimlerini yakından inceleyerek salonunuz hakkında fikir edinebilirsiniz.