Umutsuz salonların inanılmaz değişimi

Bu gün homify yenileme sayfalarında yer alan ve eski, kötü dekorasyonlara sahip salonların inanılmaz değişimlerini inceliyoruz. Eski halleri kasvetli, boğucu ve kötü görünen bu salonlarda yapılan değişim ve yenileme işlemleri sonrasında ferah, havadar ve sizi kendisine çekecek kadar güzel salonlar ortaya çıkarılmış. Renk ve tonlamalar, salon içi yerleşimler mobilya seçimleri ile muhteşem , insanları kendisine hayran bırakacak derece de güzel, dekoratif salonlar oluşturulmuş ve eski salon dekorasyonları göz önüne alındığında inanılmaz değişimler yaşandığı, umutsuz salonların bile muhteşem değişimler ile cezbedici güzelliklere sahip olabileceği ortaya konulmuş. Evinizin salonunu daha güzel ve yaşanabilir bir salon haline getirmek istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz inanılmaz salon değişimlerini yakından inceleyerek salonunuz hakkında fikir edinebilirsiniz.
Kötü bir dekorasyona sahip olan ve eski bir modaya uygun olarak dekore edilmiş olan bu salon kasvetli ve boğucu bir iç havaya sahip olduğu gibi renk seçimlerinin birbirinden alakasız olması nedeniyle de itici bir görüntüye sahip. Duvar renklerinin ve mobilyalarının uyumsuz renkleri, yerleşimi ve iç ortamı daraltan vitrini ile salon oldukça yaşanmaz bir hal almış.
Salonun eski halini göz önüne getirdiğinizde yeni halinin oldukça modern ve çağdaş bir dekorasyona sahip olduğunu görüyorsunuz. Bir biri ile uyumlu renk seçimleri, tavan işlemeleri, açık tonların tercih edilmiş olması, ahşaplar ile desteklenmiş tv ünitesi ile insanı içine çeken, mutluluk kaynağı olan bir salon oluşturulmuş. Zemin döşemeleri ve zemine serilmiş olan tüylü halı salonun eski haline adeta bir ders verecek nitelikte dekorasyona sahip olmasına katkıda bulunmuş.
Salonun eski hali dekore edilmeden boş bırakılmış. Sadece açık tonlarda boyanmış ve karanlık havasız bir salon olarak kullanılmamış. Yenileme işlemlerinden sonra salon oldukça ferah aydınlık ve ışıl ışıl bir salon haline gelmiş. Ahşap kapı yerine cam kapı yerleştirilmiş ve hem dekoratif bir kapıya sahip olması sağlanmış hem de ferah ve aydınlık bir kapı olması sağlanarak evin muhteşem bir iç ortama sahip olması sağlanmış.
Taşınma işleminden sonra her yanı dağılmış ve harabe haline gelen salonun yenileme işlemlerine ihtiyaç duyduğu aşikar. İç ortam incelendiğinde eski bir dekorasyona sahip olduğu ve ışık almadığı için karanlık bir salon olduğu görülen resimde zemin kaplamaları ile duvar renklerinin uyumsuz olması da salonun kötü görünmesine neden olmuş.
Eski hali düşünüldüğünde yenileme sonrası ortaya çıkan salon modern bir salon örneği olarak karşımızda duruyor. Oldukça modern bir tasarım ile yerleşimi yapılan mobilyalar salonun hem geniş hem de tüm ihtiyaçlara cevap verebilen çağdaş bir salon olmasını sağlamış. Renk seçimleri duvardaki tablolar muhteşem bir salon oluşturulmasına katkıda bulunmuş. Masa hem yemek masası hem de salonda yer alan dekorasyon unsuru olan masa görevini görerek fonksiyonel bir özellik kazanmış.
Geleneksel Türk evi dekorasyonuna göre dekore edilmiş olan salon oldukça kötü olan ve göze batan bir renkte boyalı kapı penceresi, uyumsuz renk tonları kullanılarak yapılmış zemin kaplamaları, süpürgelikleri ile itici bir görünüme sahip olmuş. Bu haliyle kötü göründüğü kadar insanı kendisinden uzaklaştıran bu salonun muhteşem bir değişime ihtiyaç duyduğu çok açık.
Kötü ve kasvetli olan salon baştan aşağı değiştirilmiş. Öncelikle açık tonlar tercih edilmiş ve koltuk takımları dahil olmak üzere açık tonlarda bir salon dekorasyonuna imza atılmış. Kapı ve pencereler açık renklere boyanarak , kapı ve pencerelerin göze hoş gelen bir görünüme sahip olması sağlanmış. Işıl ışıl olan iç ortam adeta insanı kendisine çeken bir çekiciliğe sahip olmuş.